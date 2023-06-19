"Уралхим": новый терминал в Тамани полностью закроет потребности РФ в экспорте аммиака

Димитрий Татьянин — о рынке удобрений и заключении контрактов с другими странами

Входящий в "Уралхим" "Тольяттиазот" в конце года введет в Тамани первый в России терминал для экспорта аммиака, который должен компенсировать остановку прокачки по трубопроводу Тольятти-Одесса. О возможности его расширения и увеличении зарубежных поставок аммиака, состоянии мирового и российского рынка удобрений, восстановлении производства калия, гуманитарных поставках в Африку и новых рынках "Уралхима" и "Уралкалия" в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ рассказал председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим" Димитрий Татьянин.

— Как вы оцениваете ситуацию в отрасли производства удобрений в РФ по итогам прошлого года и сейчас? Можно ли говорить, что отрасль наладила логистику и не испытывает серьезных проблем?

— В целом наша компания адаптировалась к сложностям, возникающим на рынке международного фрахта. Мы не видим в настоящий момент системных проблем с доставкой продукции до клиентов.

В части железнодорожной логистики проблем глобально нет. РЖД работает стабильно и эффективно, что позволяет обеспечить своевременный и надежный вывоз. Более того, их конструктивный и клиентоориентированный подход помог нам во время крайне сложной ситуации с перенастройкой системы продаж и трудностями на фрахтовом рынке во 2-3 квартале 2022 года, а также способствовал сохранению объемов производства продукции наших компаний. При этом я считаю, что, учитывая перенаправление товарных потоков многих отраслей на восток, РЖД нужно уделить особое внимание мероприятиям по скорейшему развитию Восточного полигона, а также максимизации обеспечения отгрузок отраслей с высокой добавленной стоимостью, в том числе удобрений, отгрузки которых направлены в первую очередь на обеспечение мировой продовольственной безопасности.

— Как выглядит мировой рынок удобрений в целом сейчас?

— Мировой рынок проходит цикл низких цен. С одной стороны, в моменте это не очень комфортно для производителей, с другой — постепенно восстановит и простимулирует дальнейший рост спроса на удобрения, что позволит скорректировать цены в сторону повышения и увеличит спрос.

— Если говорить непосредственно об "Уралхиме" и "Уралкалии", как чувствуют себя компании? Как вы оцениваете итоги 2022 года по производству и экспорту? Идет ли речь о росте этих показателей?

— 2022 год был годом крайне сложным для всех, мы работали в беспрецедентных условиях, с которыми еще никто никогда не сталкивался. Что-то удалось, что-то не очень. При всех сложностях высокие цены на удобрения в 2022 году позволили выйти на хорошие финансовые результаты. Цифры по объему производства мы не раскрываем.

— Принимает ли сейчас Дмитрий Мазепин участие в стратегическом планировании деятельности "Уралхима"?

— Дмитрий Мазепин является совладельцем с неконтрольным пакетом акций "Уралхима", но в настоящее время не принимает участия в управлении компанией.

— Какие новые рынки нашли для себя компании на фоне изменения логистики? Какие страны считаете приоритетными в плане поставок для себя сейчас?

— В прошлом году мы были вынуждены перестраивать свой бизнес с точки зрения рынков, в том числе переориентировав части объемов продаж из Европы на рынки Африки, Бразилии и страны Латинской Америки. Мы также существенно нарастили объемы продаж в Индии. При этом по всем видам удобрений основным рынком сбыта для нас является Россия. Но хочу подчеркнуть, что мы всегда открыты для работы с партнерами по всему миру.

— Каковы ваши прогнозы на 2023 год? По данным Росстата, производство калийных удобрений в первом квартале снизилось на 31%, аммиака — на 11%. Получится ли переломить тенденцию по итогам года?

— Что касается "Уралкалия", то снижение производства калийных удобрений произошло в первом квартале. Далее постепенный рост. Прогнозируем восстановление объемов во втором полугодии до уровня мощностей.

По "Уралхиму" рассчитываем, что продажи азотных удобрений позволят сохранить 100%-ю загрузку производства.

По аммиаку ситуация изменится в 2024 году после запуска терминала в Тамани.

— Что сейчас происходит с "Тольяттиазотом" на фоне остановки прокачки по трубопроводу Тольятти-Одесса?

— "Тольяттиазот" входит в большую группу компаний "Уралхим" наряду с ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и другими активами. Холдинговой компании группы — БХК "Уралхим" — косвенно принадлежит около 94% акций "Тольяттиазота".

Из-за закрытия аммиакопровода Тольятти-Одесса "Тольяттиазот" несет колоссальные убытки. Предприятие сейчас находится на уровне рентабельности. У "Тольяттиазота" семь агрегатов аммиака, сейчас работают три. Конечно, для бизнеса подобные условия совершенно неадекватны. Российская часть аммиакопровода находится в технически исправном состоянии и эксплуатируется.

— А как идет строительство терминала аммиака в Тамани? Возможно ли привлечение партнеров к этому проекту и увеличение мощностей выше заявленных 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида с 2025 года?

— Строительство терминала — это самостоятельный проект "Тольяттиазота". Финансирование проекта осуществляется за счет средств предприятия. Планируется, что первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года.

На втором этапе, который по плану завершится до конца 2025 года, мощности нового комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год. Таким образом, проектная мощность будущего терминала по перевалке аммиака и удобрений составит 5 млн тонн в год.

При этом строительство нового терминала в Тамани и его вывод на проектную мощность снимает проблему блокировки аммиакопровода Тольяттиазот-Южный. Терминал с мощностью перевалки 3,5 млн тонн аммиака на Черном море полностью покрывает потребности его производителей.

Дальнейшее развитие мощностей по перевалке минеральных удобрений возможно. Мы рассматриваем разные варианты по развитию терминала в Тамани.

— Как сейчас финансово чувствуют себя "Уралхим"/"Уралкалий"? Комфортна ли долговая нагрузка?

— Последовательное исполнение обязательств перед кредиторами является одним из важнейших приоритетов для нас. Компании делают все возможное в текущих условиях, чтобы обеспечить стабильное обслуживание своего долга. Группа выполняет все финансовые и нефинансовые ковенанты, за исключением отдельных ковенантов и ряда просроченных платежей по синдицированным предэкспортным кредитам "Уралкалия" в связи с введением иностранными государствами различных ограничений.

— Какова сейчас ситуация с терминалом в Риге?

— Ситуация с терминалами в Латвии, совладельцем которых является группа "Уралхим", остается неизменной. Латвийский реестр настаивает на невозможности обновлять фактические данные о бенефициарном владении, и все выводы о статусе терминалов Латвия делает на основании устаревшей информации, датируемой до марта 2022 года. Эмиратский инвестор, который более года назад купил у "Уралхима" доли в Riga Fertilizer Terminal и Ventamonjaks, не смог воспользоваться активами и потребовал расторжения сделки. Поэтому на данный момент мажоритарные пакеты 51% и 55% в этих портовых мощностях, соответственно, были возвращены "Уралхиму".

Формально наша компания не находится под санкциями, поскольку весь мир понимает, что нельзя нарушать цепочки поставок удобрений. Но при этом мы ощущаем их влияние — осложнены вопросы, связанные с логистикой. В результате из-за этих ограничений страдают люди в развивающихся странах, чьи возможности избегать голода напрямую зависят от этих поставок.

— Заинтересованы ли вы сейчас в долгосрочных контрактах на поставку Китаю и Индии? С Индией "Уралкалий" подписал контракт до конца сентября, ведете ли переговоры по-новому?

— "Уралхим" позитивно относится к долгосрочным контактам как с Китаем, так и с Индией. Да, мы заинтересованы. На момент заключения соглашения с Индией стороны оставляли для себя шанс корректировки цены контракта в ту или иную сторону. Поэтому контракт был подписан до конца сентября.

— Компания намерена отправить Африке до 300 тыс. тонн удобрений из балтийских портов. Уже ушли удобрения в Малави и Кению, обсуждается Нигерия, Шри-Ланка. Когда планируете отправить партию Нигерии и в какие еще страны планируете отправить гумпартии?

— Ожидается, что следующей страной-получателем гуманитарной партии удобрений Группы "Уралхим-Уралкалий" станет Нигерия. Также возможна поставка на Шри-Ланку. У нас нет каких-либо дедлайнов по выполнению этого намерения, однако мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее поставить наши удобрения тем странам, которые уже сталкиваются с рисками голода.

— В конце прошлого года Дмитрий Мазепин говорил, что около четверти выручки компания получает в юанях. Какие валюты сейчас вы используете при расчетах, начали ли расчеты в рублях?

— Мы работаем в различных валютах, включая рубли. Доля доллара существенно уменьшилась, однако все еще составляет существенную часть.

— Интересны ли сейчас компании новые зарубежные активы? Какие планы по заводу в Анголе?

— Наш основной зарубежный актив — это пакет акций PPF (порт Антонина в Бразилии). При этом в 2022 году мы сделали несколько приобретений, в частности купили производственные (дистрибьюторские) компании в Бразилии.

Мы всегда открыты для работы с партнерами по всему миру. Но это не значит, что слияния и поглощения — единственный вариант, по которому мы готовы работать за рубежом. Что касается возможных приобретений — на данный момент у нас нет каких-либо новостей по этой части.

По поводу комплекса по производству аммиака и карбамида в Анголе. Было принято решение завершить проект в доинвестиционной стадии. На текущий момент проработка новых инвестиционных возможностей не ведется.