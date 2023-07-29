Оверчук: Африка помнит помощь России и доверяет ей сегодня

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук — о партнерстве России с Африкой и негативном отношении ЮАР к Европе

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях саммита Россия — Африка рассказах о характере сегодняшних отношений России с Африканским континентом, перспективах взаимодействия ЕАЭС с Африкой и будущем транспортного коридора Север — Юг.

— Конечно, хотели бы узнать о странах Африки и ЕАЭС. Каковы перспективы сотрудничества, на ваш взгляд? Проявляют ли африканские страны интерес к объединению?

— Если быть объективным, то на сегодняшний день знания о ЕАЭС стран Африки или ЕАЭС о странах Африки достаточно ограничены, но подобного рода саммиты как раз призваны сделать так, чтобы завязались контакты, люди могли обмениваться своими мнениями, видениями, планами.

Очень хорошо прошла сессия, посвященная ЕАЭС. Был полезный деловой завтрак, встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с руководителями региональных организаций. На ней также присутствовал и Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. Представители африканских региональных организаций озвучивали свое видение развития и то, что бы они хотели видеть от России и от Евразийского экономического союза. Многое можно сделать вместе. В частности, был проявлен интерес к техническим регламентам.

Сегодня технические регламенты, которые уже разработаны и приняты, охватывают примерно 85% торговли внутри Евразийского экономического союза. Мы готовы делиться техническими регламентами, стандартами с нашими африканскими друзьями. А это, несомненно, будет облегчать доступ их продукции на наши рынки. Мы в этом заинтересованы. Мы заинтересованы развивать торговлю, сокращать торговый дисбаланс, который у нас существует между Россией и Африкой, между странами ЕАЭС и Африкой. Также хорошие перспективы и с точки зрения установления прямых контактов между представителями делового сообщества стран Евразийского экономического союза и Африканского континента. 2023 — год председательства России в ЕАЭС. И поэтому мы будем, я думаю, вместе с РСПП организовывать серьезную миссию бизнесменов ЕАЭС в Африку. Такая мысль у нас возникла в четверг, посмотрим, поработаем над этим.

Если говорить уже более конкретно о сегодняшнем дне, у нас идут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Египтом. Уже прошло пять раундов переговоров. В августе-сентябре ожидается шестой раунд. Загадывать, когда будут завершены, еще рано. Переговоры идут, и обе стороны выражают заинтересованность в создании такой зоны.

— Вы говорили о том, что прорабатываете сейчас визит миссии делового совета.

— В четверг к вечеру эта идея появилась. Только начинаем над этим работать.

— Может быть, конкретнее могли бы рассказать о сотрудничестве Африки с объединением, возможно, в каких-то конкретных отраслях?

— Если говорить об отраслях экономики, то очевиден интерес к развитию агропромышленного комплекса. В Африке очень большой потенциал для развития сельского хозяйства — это очень четко прозвучало и в выступлении президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что часто Африку рассматривают как континент, которому нужно предоставлять помощь в виде поставок зерна, удобрений и так далее. Но на самом деле там есть потенциал: там есть плодородные земли, которые сегодня не освоены или пустуют. Эти земли вполне могут прокормить и население Африки — они могут стать экспортерами продовольствия.

Они говорят: "Конечно, удобрения — это хорошо, но у нас есть все ресурсы для того, чтобы мы сами на своей территории производили удобрения. Дайте нам технологии, сделайте инвестиции, мы с вами хотим работать, мы вам доверяем". Очень важно, что они нам доверяют и хотят с нами работать. А мы всегда готовы делиться знаниями и, соответственно, помогать людям и странам выходить из бедности и наращивать свое благосостояние. Мы всегда этим занимались в Африке, они это помнят и поэтому нам доверяют.

— В данном случае форум стал прорывом в этой сфере?

— Несомненно. Такие контакты очень полезны, причем они концентрированные, когда вы встречаетесь сразу с большим числом людей, с большим количеством стран. Имеете возможность их слушать, знакомиться с их мнениями, анализировать, систематизировать, понимать, что там необходимо сделать. После саммита нам предстоит очень насыщенная работа.

— Обсуждался ли на форуме вопрос о взаимных расчетах в национальных валютах между ЕАЭС и странами Африки?

— Это общемировой тренд. Все понимают, что использование традиционных резервных валют в качестве средства расчетов несет очевидные экономические и политические риски. И все хотят эти риски нивелировать. Поэтому мы видим, что и африканские страны переходят на расчеты в национальных валютах. Нам на саммите рассказывали про такую систему. И ряд африканских стран к этой системе присоединился. Естественно, мы призываем африканские страны также посмотреть на наши разработки в этой области. Стыковка этих систем будет происходить. У нас успешный опыт расчетов в национальных валютах в ЕАЭС, и мы готовы этим опытом делиться. И готовы торговать с Африкой в том числе в российском рубле, если экономоператорам это будет удобно.

— Четыре года назад был подписан меморандум между Евразийской экономической комиссией и комиссией Африканского союза. Как бы вы оценили эффективность этого документа за прошедшее время с прошлого саммита? Какие-то еще документы планируются?

— Если говорить об отношениях Россия — Африка, то у нас есть понимание, что необходимо делать. В выступлении нашего президента совершенно четко были расставлены акценты, определяющие основные направления нашей работы. Это, в первую очередь, создание инфраструктурных возможностей для налаживания взаимодействия между Россией и Африкой. А это включает в себя и решение транспортно-логистических задач, в том числе строительство коридора Север — Юг, который выходит в Иране на порты Персидского залива, Индийского океана. Соответственно, это уже близко к Африке, поэтому необходимо налаживать регулярные судоходные линии для того, чтобы обеспечивать движение грузов и быть уверенным, что соответствующие товары будут доставляться потребителям в срок.

Естественно, нам необходимы будут собственные логистические возможности на африканском континенте. У нас очень хороший опыт строительства железных дорог, в том числе и за рубежом мы это делаем эффективно. Появился хороший опыт, мы научились быстро строить автомобильные дороги с использованием самых современных технологий. Мы готовы со всем этим идти в Африку и развивать там инфраструктуру для движения товаров. Причем президент акцентировал, что это улица с двусторонним движением, и, конечно же, мы ожидаем, что та инфраструктура, которая создается, будет использоваться и африканскими странами для того, чтобы африканские товары шли в обратном направлении в сторону России, в сторону Евразийского экономического союза.

Мы предлагаем создание независимой финансовой инфраструктуры. Это подразумевает взаиморасчеты в национальных валютах, использование национальных платежных систем, требует налаживания взаимодействия между соответствующими структурами: центральными банками, министерствами финансов, финансовыми институтами — без этого ничего развиваться не будет.

В области сельского хозяйства у нас очень хорошие знания, технологии, мы готовы ими делиться. Мы традиционно принимаем у себя студентов из Африки в наших вузах. Мы увеличили количество бюджетных мест для африканских студентов. Это тоже будет способствовать и укреплению связей, и продвижению технологий, распространению знаний в африканских странах. Там сегодня тысячи людей, которые являются выпускниками еще советских вузов, говорят по-русски, сохранили очень теплое отношение к нашей стране. Отношения, которые исторически сложились между Россией и Африкой, — это очень добрые отношения. И это, несомненно, помогает нам в работе.

— Не могли бы вы немного уточнить о транспортном коридоре Север — Юг, о перспективах его продления? Говорили много, что аж до Танзании имеет смысл. Африканские страны, представители, говорили, что заинтересованы в строительстве железных дорог и нужен опыт России. Есть ли какие-то конкретные договоренности, чтобы соединить с Индийским океаном африканские страны?

— Сегодня очень активно ведутся уже работы по отрезку прежде всего с исламской республикой Иран. Это как раз 162-километровый отрезок железной дороги, который должен быть построен для того, чтобы полностью соединить железную дорогу между Балтикой и Персидским заливом. Мы также говорим о модернизации имеющихся железных и автомобильных дорог. Мы ведем у себя в Дагестане очень активно дорожное строительство. Это все является частью коридора Север — Юг, это то, что уже реально происходит.

Проводим модернизацию пунктов пропуска, исчезают очереди на границах. Недавно запущен обновленный Верхний Ларс. Очередей нет, там произошло значительное увеличение полос движения. Что касается российско-азербайджанской границы, там тоже очень хорошо сейчас налажено взаимодействие с азербайджанскими коллегами. И тоже много времени там не тратится на перемещение товаров. Из таких отдельных проектов складывается мозаика, которая и образует собой международный транспортный коридор Север — Юг, нацеленный на то, чтобы обеспечить связи российских производителей с рынками Глобального Юга. А это, как мы знаем, сегодня самые быстрорастущие рынки в мире. И по количеству потребителей, население бурно растет, и экономика в этих странах активно развивается. Поэтому нужно там серьезно присутствовать, а для этого необходимо выстраивать эту инфраструктуру, что мы и делаем.

— Какие проблемы и вызовы стоят? Страны Запада давят на Африку, чтобы там не сотрудничали с нами. Какие у нас преимущества?

— Во-первых, у нас собственная повестка, и поэтому на кого-то мы не смотрим. И никому не предлагаем дружить против кого-то или объединяться против кого-то. Мы говорим, что у нас могут быть совпадающие интересы, давайте работать вместе. Вот это нас больше интересует.

— Про криптовалюту была инициатива. Как идет процесс создания платежных систем БРИКС и ШОС?

— Вскоре будет встреча лидеров БРИКС, и, возможно, там будет затронут вопрос и о системе взаиморасчетов. Возможно, в том числе прозвучит тема создания корзины валют с некой расчетной единицей. И, может быть, лидеры решат поручить соответствующим экспертным ведомствам изучить этот вопрос. Понятно, что это очень сложная проблема.

— По поводу зоны свободной торговли. Вы уже сказали про Египет. Можно уточнить, как идет процесс с ОАЭ в этом плане?

— Тоже переговоры идут.

— Они рассчитывают до конца года договориться. Реально ли это?

— Очень хорошо, если так. Тоже хотим до конца года. Что получится — посмотрим.

— Но активно диалог идет, да?

— Надо задавать эти вопросы все-таки Евразийской комиссии. Потому что переговоры о зонах свободной торговли в себя включают пять стран. Поэтому, наверное, мне неправильно говорить по этой теме, не согласовав позицию с остальными четырьмя государствами-членами ЕАЭС, имеющими равные с нами голоса.

— Расскажите о наработках по продвижению экспорта продукции в Африку с упором на ЕАЭС, если можно.

— Традиционные статьи экспорта — это зерно, удобрения, в основном зерно. На саммите озвучивались серьезные цифры экспорта зерна на африканский континент. В том числе говорилось и об оказании продовольственной помощи ряду наиболее нуждающихся стран.

Но наиболее важно — это создать условия для того, чтобы на Африканском континенте они сами выращивали сельскохозяйственные культуры, получали хороший урожай и самостоятельно обеспечивали свою продовольственную безопасность. Здесь мы готовы участвовать, помогать, соответствующие компетенции у нас есть, мы готовы ими делиться. Это, наверное, самое важное направление. Для того, чтобы Африка смогла обеспечить себя продовольствием, ей необходимы соответствующие технологии. И здесь мы готовы не только поставлять технику, но и организовывать ее сборку. Допустим, если говорить о ЕАЭС, то Белоруссия уже имеет в Африке сборочные производства, по тракторам и по грузовикам, и достаточно успешно реализует там сельскохозяйственные проекты. К этому надо подключаться и развивать такое сотрудничество.

— А с прекращением зерновой сделки альтернатива ей в плане прямых поставок будет найдена достойная?

— Что касается зерновой сделки, по-моему, все было сказано предельно понятно. В этом году у нас опять ожидается хороший урожай, поэтому сможем удовлетворять возникающий спрос. Кроме того, наиболее нуждающимся странам будем оказывать безвозмездную помощь. Это тоже очень четко прозвучало, были названы страны, и объемы поддержки были названы. Это задача на ближайшие три-четыре месяца, но мы и дальше будем оказывать такую помощь. Вместе с тем очень важно, чтобы удобрения, которые застряли сегодня в европейских портах и которые мы готовы безвозмездно передавать развивающимся, в том числе африканским, странам бесплатно, дошли до них. И тогда они смогут значительно увеличить собственное производство и таким образом лучше покрыть собственную потребность в сельскохозяйственной продукции. Очень многое зависит сегодня от европейцев, которые просто не выпускают эти удобрения из своих портов.

— Есть ли надежда, перспектива, что разблокируют этот процесс?

— Судя по тому, как это происходит, это просто непорядочно по отношению прежде всего к наиболее бедным и нуждающимся африканским странам.

— Африканцы осознают это?

— Они это, я думаю, осознают очень хорошо, потому что у них очень большой негативный опыт общения с Европой. И это звучит здесь на саммите. Они осознают преимущества России как партнера. Мы никогда не имели колоний на Африканском континенте, мы никогда не пытались построить свое благополучие за счет народов стран Африканского континента, мы не занимались работорговлей на Африканском континенте, мы, наоборот, всегда помогали Африке. Африканцам слишком хорошо знакомы европейцы, они очень хорошо понимают, что происходит, ценят сотрудничество с Россией и надеются на нашу поддержку.