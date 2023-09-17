МИД Армении: мирный процесс с Баку возможен при взаимном доверии

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян — о ходе переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном и российско-армянских взаимоотношениях

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян в эксклюзивном интервью ТАСС оценил возможность достижения мирного соглашения между Ереваном и Баку, рассказал, что является красной линией для Армении, и прокомментировал кризис в российско-армянских взаимоотношениях.

— Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку беспокоят военные провокации армянских вооруженных сил на границе и в Карабахе. Насколько это соответствует действительности согласно вашей оценке?

— Это совершенно не соответствует действительности. Под этой жалобой скрываются все действия, которые предпринял сам Азербайджан в последнее время. Ровно год назад Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против Республики Армения, у нас было больше 200 жертв, раненых и новых военнопленных. Все это произошло во время процесса мирных переговоров, что не имеет никакого обоснования и оправдания, это была ничем не спровоцированная агрессия. Азербайджан пытается забыть это обстоятельство, хотя оккупировал около 150 кв. км территории Армении, не выполняет требования Армении и международного сообщества и не выводит свои войска с нашей суверенной территории. Азербайджан должен вывести свои войска, освободить всех военнопленных и других задержанных лиц, что является обязательством, взятым на себя Баку.

— Как вы прокомментируете заявление, что Ереван торпедирует мирные переговоры, а незаконные армянские формирования проводят массовое минирование территории Азербайджана.

— Это полная ложь. Не только Армения, но и армянские стороны (имеется в виду непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) передали Азербайджану карты минных полей. Это был шаг доверия. "В ответ" Азербайджан продолжает похищать военнопленных из Лачинского коридора и с суверенной территории Республики Армения, ведет непрерывную стрельбу, использует снайперов, осуществляет провокации и диверсии в Нагорном Карабахе (в этом контексте, последнее нарушение режима прекращения огня и ранение одного военнослужащего Армии обороны Нагорного Карабаха было также зафиксировано российским миротворческим контингентом). Таким образом, Азербайджан продолжает создавать проблему с уровнем доверия, также препятствуя диалогу между Степанакертом и Баку. Премьер-министр Армении предпринял все возможные и невозможные шаги для повышения уровня доверия в мирном процессе, чтобы мы смогли заключить всеобъемлющий и прочный мир с Азербайджаном. Однако постоянные действия Баку, о которых я говорю, торпедируют его.

— В Баку заявляют, что именно "незаконный режим" в Степанакерте блокирует одновременное открытие Агдамского и Лачинского маршрутов.

— Есть два промежуточных решения Международного суда ООН, обсуждения в Совбезе ООН. Международное сообщество признает, что Лачинский коридор закрыт в одностороннем порядке. А Лачинский коридор — единственная дорога, согласованная между сторонами, он имеет статус коридора согласно документу от 9 ноября (совместное заявление 2020 года лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий - прим. ТАСС). Этот документ никто не отменял, он продолжает функционировать, но Азербайджан продолжает держать его закрытым с целью морить голодом и подвергать народ Нагорного Карабаха этническим чисткам на территории Нагорного Карабаха.

— На каком этапе сейчас находятся переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном?

— В Баку периодически заявляют о том, что Армения имеет территориальные претензии к Азербайджану. Однако, как об этом говорил премьер-министр Республики Армения, Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Это зафиксировано во время встречи в Брюсселе, в Национальном собрании Армении. Однако Азербайджан продолжает воздерживаться от аналогичных заявлений по признанию территориальной целостности Армении. Предложение Армении состоит в том, чтобы за основу была взята карта Генерального штаба СССР 1975 года. Согласно этой карте стороны должны осуществить делимитацию и демаркацию. Азербайджан продолжает торпедировать этот процесс, не принимает эту карту, избегает принятия правовой основы. Между тем эта правовая основа зафиксирована на политическом уровне на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года. Это административные границы СССР, которые государства - члены СНГ также признают государственными границами. Наше предложение — взять за основу карту 1975 года — Азербайджан всячески избегает. Поэтому заявления о том, что мы готовы двигаться вперед на основе признания взаимной территориальной целостности, остались на уровне заявлений. Азербайджану следует предпринять шаги, а не торпедировать процесс делимитации.

Что касается замедления процесса заключения мирного договора, то Армения передала свои подходы, Азербайджан ответил. Мы направим свои ответы в течение указанного срока после соответствующих работ, работа над договором никогда не прекращалась. Но что должен сделать Азербайджан в ответ на шаги, предпринятые премьер-министром Армении? В первую очередь он должен разблокировать Лачинский коридор и позволить Лачинскому коридору функционировать согласно заявлению от 9 ноября. Естественно, речь идет о гражданских грузах, как и было раньше. Между Степанакертом и Баку в соответствии с международными механизмами должен быть начат диалог с целью определения гарантий и вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Однако Азербайджан также торпедирует этот процесс, обвиняя представителей Нагорного Карабаха в том, что они не приехали в Баку, и при этом постоянно грозит их арестом. Представители Нагорного Карабаха всегда говорили, что готовы к встречам в тех местах, которые были заранее определены. Естественно, речь не идет о Баку, потому что нет никакой гарантии, что эти люди поедут в Баку и не будут арестованы.

Что касается обвинения, что у Армении есть вооруженные силы в Нагорном Карабахе, в Баку знают, что у Нагорного Карабаха есть армия обороны, что является минимальной гарантией их безопасности, пусть обсуждают этот вопрос в рамках диалога Степанакерт - Баку. У Республики Армения нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе.

— Что все-таки надо сделать для эффективности мирного процесса?

— Для достижения прочного мира надо восстановить доверие, Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении к границам, определенным в 1975 году. Кроме того, Азербайджан провалил процесс обмена всех военнопленных, после этого похищает новых военнопленных, устраивает какие-то судебные процессы. Чтобы восстановить доверие, необходимо освободить всех военнопленных. Лачинский коридор должен быть открыт, карта 1975 года должна быть использована в качестве основы для декларации, они должны признать территориальную целостность Армении, как это сделали мы, должен быть начат диалог Баку - Степанакерт в соответствии с международными механизмами. Азербайджан торпедирует мирный процесс, продолжая посягательства на суверенную территорию Республики Армения, атакуя завод в Ерасхе, аэропорт Капана.

Территориальная целостность страны площадью 29 800 кв. км, права и безопасность народа Нагорного Карабаха являются красной линией для Армении. После свержения Гитлера проведение этнических чисток не было внутренним делом какой-либо страны. Массовые нарушения прав человека никогда не могут считаться внутренним делом какой-либо страны. Надеюсь, что, когда Армения подготовит свои ответы Азербайджану, состоится новая встреча. Но очень важно предпринять шаги доверия со стороны Азербайджана в ответ на наши шаги. Процесс не может быть односторонним.

— В Баку заявляют, что Ереван торпедирует вопрос открытия коммуникаций, а также "Зангезурского коридора". Почему процесс затягивается?

— Есть немало случаев, когда Баку достигал договоренностей по вопросу открытия коммуникаций, а затем саботировал их. "Зангезурский коридор", о котором говорит Гаджиев, не существует, даже [президент Азербайджана] Ильхам Алиев признает, что подобного соглашения в тексте от 9 ноября не было, они ввели этот искусственный нарратив. Что касается открытия региональных коммуникаций, Армения, 30 лет находясь в незаконной блокаде, заинтересована в открытии их под юрисдикцией сторон, в рамках суверенитета, на основе принципов равенства и взаимности.

— В последнее время армяно-российские отношения терпят кризис. Недавно послу Армении в РФ была вручена нота в связи с визитом супруги Пашиняна на Украину, в частности в Бучу, Москва недовольна армяно-американскими военными учениями и желанием Еревана ратифицировать Римский статут МУС. Какие вы видите возможности для исправления ситуации?

— На любую ноту протеста МИД ответит в соответствии с соответствующими процедурами. Что касается армяно-американских военных учений, то они проходят в рамках миротворческой миссии. Впервые прошли в 2011 году, но даже тогда вопросов не возникало. Это не первые учения, они постоянные и проводятся в рамках миротворческих миссий, в которых участвует наша страна. Что касается Римского статута, то как информированный человек могу сказать, что Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет. Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования.

— В ОДКБ неоднократно заявляли, что готовы отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу для предотвращения эскалации. Если Ереван ищет дополнительные рычаги предотвращения новых военных действий, почему отказывается от данного предложения?

— Тема, связанная с ОДКБ, обсуждалась очень много. После азербайджанской агрессии, в ходе которой погибло более 200 человек, прибыла миссия по сбору фактов из ОДКБ. Мы ожидали политической оценки и реализации механизмов ОДКБ. Этого не произошло. Теперь есть проблемы, которые необходимо решить. Мы говорим откровенно и открыто о проблемах, как и наши коллеги. Мы продолжаем быть предсказуемыми для наших партнеров, наша задача — защищать территориальную целостность Армении.