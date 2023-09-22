Губернатор Кузнецов: Чукотку нужно развивать комплексно

Владислав Кузнецов — о планах по развитию Чукотки на ближайшие пять лет

В сентябре жители Чукотского автономного округа выбрали нового главу региона. Им стал Владислав Кузнецов, которого в середине марта президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора региона. В интервью ТАСС он рассказал о том, как сформировать эффективную управленческую команду в самом восточном регионе России и чем Чукотка интересна как для инвесторов, так и для успешных руководителей.

— Владислав Гариевич, как вы оцениваете результаты прошедших выборов? Насколько удачным был эксперимент с трехдневным голосованием?

— Начну с трехдневного голосования. На мой взгляд, это удачный формат, удобный для нашего региона, где много отдаленных поселений, суровый климат и непростой график работы. Показательно, что люди шли на участки все три дня. Значит, этот механизм работает и его нужно использовать.

Если говорить о явке, то я благодарен жителям округа за их активность — на участки пришло более 50% избирателей. Для меня это особенно ценно, потому что [в преддверии выборов] мы вместе с жителями разных уголков региона сформировали план социально-экономического развития, который назвали "Чукотка-100". Он называется так потому, что рассчитан до 2030 года, когда будет праздноваться 100-летие с момента образования Чукотского автономного округа. План мы формировали по каждому населенному пункту, в него поступило более 6 тыс. предложений. И то, что граждане пришли на участки и поддержали нас, означает поддержку и этой стратегии, которую мы уже реализуем.

— Удалось ли за время, которое вы проработали в статусе врио губернатора, сформировать команду? Есть ли костяк, с которым вы пойдете в ближайшую пятилетку?

— Я считаю, что команда формируется под конкретные задачи, а они по мере работы видоизменяются. Соответственно, какие-то люди приходят, какие-то — уходят. Сейчас у нас план большой перезагрузки, связанный с хорошими перспективами по крупным инвестпроектам. Например, на прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мы подписали соглашение с компанией "Русолово" о начале предпроектной работы, а со следующего года — по проектной работе над добычей олова на месторождении "Пыркакайские штокверки" — крупнейшем в России и одном из трех самых больших в мире. Разработка этого месторождения позволит сделать нашу страну независимой от импорта олова. Это масштабная работа, которую мы ведем для улучшения экономики.

Одновременно с этим нужно развивать и социальный сектор, что мы уже делаем. Соответственно, такая программа перезагрузки требует специалистов, которые умеют запускать проекты, работать с инвесторами. Нужно, чтобы команда работала и с традиционными для нас отраслями — например, оленеводством и морским зверобойным промыслом, которые требуют перехода на глубокую переработку.

Кроме того, президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил перед нами ряд задач — это реализация мастер-плана Анадырской агломерации, развитие авиационного сообщения, проведение интернета, расширение тепличного комплекса, чтобы мы могли больше производить у себя того, что сейчас завозим. Это тоже требует определенных компетенций. Поэтому часть команды, костяк, как вы выразились, уже собран, а часть нужно сформировать.

— На Чукотке есть такие специалисты? Готовы ли люди "с материка" ехать для работы в регион?

— Часть команды на Чукотке сформирована, и я вижу, что коллеги работают эффективно. Несколько членов команды приехали "с материка", как мы это называем. Сложно ли было их пригласить? Нет. Регион ставит для специалистов амбициозные задачи, которые и интересны, и способствуют карьерному росту. Поэтому вполне достижимо замотивировать человека, чтобы он приехал на Чукотку и развивал здесь проекты. Многие люди, даже уже реализовавшие себя, хотят этим заниматься, поскольку это совсем другой уровень — воплотить замысел на достаточно отдаленной территории с суровым климатом.

— До назначения на Чукотку вы работали в Луганской Народной Республике. Есть ли что-то общее между этими регионами?

— На каждой территории свои вызовы и своя специфика. На новых территориях идут боевые действия. Из-за этого там сложно заниматься экономикой — противник постоянно разрушает инфраструктуру, и ее приходится восстанавливать раз за разом. Тем не менее там понимают, что это явление временное, и есть стратегия — устойчивый план развития до 2030 года. Он реализуется. И многое сделано даже за прошедший год — с точки зрения инфраструктуры, обеспечения людей жильем, электричеством, водой и теплом. Вся страна восстанавливает эти территории.

Если смотреть на Чукотку, то здесь другая специфика. Это огромная территория, где крайне важно развивать логистику, связь и интернет.

В этом году стало значительно легче, потому что в Анадырской агломерации появился широкополосный скоростной интернет. Мы начинаем работу над его проведением на остальную частью автономного округа. Во время защиты мастер-плана Анадырской агломерации президент обратил внимание Минцифры на то, чтобы нам помогали с интернетом на всей территории округа. В этом направлении мы вместе с провайдерами сейчас работаем для Билибино и Певека. Предпроектные работы начнутся в 2024 году, а к 2026-му эта часть округа будет подключена к широкополосному интернету.

Занимаемся и стабилизацией узлов сотовой связи. Она пока не везде работает устойчиво, даже с учетом тех услуг, которые были задекларированы. У нас есть дорожные карты, по которым до конца года мы будем двигаться к приведению уровня услуг к декларированному сотовыми операторами.

— В этом году вы впервые участвовали в ВЭФ в качестве главы региона. Какие задачи вы ставили при подготовке к ВЭФ?

— Форум дает возможности для прямого диалога с инвесторами. Я уже рассказал о соглашении с "Русоловом", но мы также подписали ряд соглашений с банками, в частности с ВТБ и Газпромбанком. Они видят, что мы запускаем крупные проекты, занимаемся строительством и развитием инфраструктуры, проектами МСП, поэтому банковскому сектору интересно предложить свою линейку. Например, мы подписали соглашение со Сбербанком, и это не только финансовые услуги, но и услуги в сфере цифровизации и телемедицины.

Также мы подписали соглашение по развитию авиации — по внутренним рейсам, замене изношенных и иностранных бортов, по доступности региона по отношению к материку. Я считаю, что каждый день должны быть рейсы из Анадыря не только в Москву, но и в логистические хабы Дальнего Востока — Хабаровск и Владивосток. Неправильно, когда в некоторые города ДФО ты можешь долететь только через Москву. Развитию региона это не способствует. Мы планируем рассчитывать целесообразность и экономику рейсов, часть маршрутов нужно будет субсидировать.

— Удастся ли решить проблему, когда после прилета в аэропорт Анадыря нужно на барже пересекать лиман, чтобы попасть в город?

— К счастью, это вошло в мастер-план Анадырской агломерации. При разработке обсуждались разные проекты вплоть до фантастических. Но нужно сосредоточиться на том, что можно быстро реализовать и что будет удобно для граждан, а это, например, современные плавсредства, которые можно эксплуатировать при ухудшении погодных условий, при сильном ветре, при штормовой нагрузке, чтобы люди были защищены и груз можно было перевозить. Приобретение таких плавсредств входит в мастер-план, это было поддержано. Сейчас мы закупили четыре глиссера, опробуем их, и если от людей будут хорошие отзывы, то закупим их в два раза больше как минимум.

— В начале июля вы поручили создать Фонд поддержки оленеводов и морских зверобоев. Создан ли он и определены ли источники его финансирования?

— Фонд будет зарегистрирован в октябре, в нем будут использованы внебюджетные источники. Мы собрали базовые потребности общин оленеводов, морзверобоев — в технике, в орудиях производства, в горюче-смазочном материале, одежде, которая планово давно не закупалась, то есть все то, что нужно людям для работы. По каждой общине у нас есть полная информация об их потребностях. Мы разложили это для себя на три года, потому что в одночасье это модернизировать не удастся. В течение трех лет из средств фонда мы будем закрывать эти потребности.

Есть еще одно важное для нас направление — по морзверобойному промыслу и оленеводству мы уходим в глубокую переработку продуктов. Для этого совместно с фондом мы закупаем необходимое оборудование. Этот аспект я считаю одним из самых важных, поэтому в 2024 году будут закуплены модульные цеха по переработке. Кроме того, в следующем году у нас запланирована полная укомплектованность одеждой и приобретение части техники.

— Какие ключевые задачи вы ставите для себя на ближайшие пять лет? Может, есть какие-то отрасли, направления, которым будете уделять первостепенное внимание?

— Я привык комплексно смотреть на решение задач. С одной стороны, мы развиваем промышленность региона. Это крайне важно. У нас реализуются крупнейшие проекты — Баимское месторождение меди, месторождение олова "Пыркакайские штокверки", добыча золота, серебра, угля. В этом направлении есть вызов, который сдерживает развитие, — слабая разведанность запасов. Это общая проблема для всех регионов Дальнего Востока. Владимир Путин ранее обращал на это внимание, и были поставлены соответствующие задачи. Для нас это крайне важно, иначе добыча будет падать: старые месторождения будут вырабатываться, а новые не появятся. Поэтому работу в этой сфере мы будем продолжать как с министерствами, так и с инвесторами.

Вместе с промышленной историей очень важно не потерять культуру коренных народов Севера. Здесь нужно достичь баланса, в том числе экологического. В этом нам как раз поможет Фонд поддержки оленеводов и морских зверобоев. Здесь же история поддержки языка, потому что это душа, основа этноса, национального уклада. В этом плане мы много делаем в координации со старейшинами, продолжим внедрять экологические программы.

Также мы будем развивать сельское хозяйство, прежде всего тепличный комплекс. Это даст нам не только свежие продукты, но и рабочие места.

Еще одна важная сфера — образование. Мы подписали соглашения с крупными компаниями о создании и использовании нашего кадрового потенциала. То есть мы реформируем систему образования. Мы собрали с компаний их потребности в специалистах на ближайшие пять лет, будем готовить кадры именно для них, чтобы люди не уезжали из региона, а могли работать на предприятиях.

Следующее перспективное направление — здравоохранение, в котором нас поддерживает и глава государства, и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с точки зрения создания новых объектов, капитального ремонта существующих, доукомплектации кадрами.

Вот те базовые вопросы, которые неразрывно связаны. Решать их отдельно не получится.