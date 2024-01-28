Глава Департамента МИД РФ: Россия открыта к серьезным предложениям по Украине

Алексей Полищук — об утрате Украиной самостоятельности, сотрудничестве с Белоруссией и планах Молдавии выйти из СНГ, но при этом сохранить прежние привилегии членства

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук в специальном интервью ТАСС рассказал о перспективах переговоров по Украине, а также ответил на вопросы о планах Молдавии выйти из СНГ и новых шагах по интеграции с Белоруссией.

— Как бы вы охарактеризовали итоги прошедшего года для отношений с Белоруссией и перспективы развития Союзного государства?

— Прошедший год подтвердил, что Белоруссия является нашим ближайшим союзником и братской Республикой, которая занимает уникальное место во внешнеполитической повестке России. В 2023 году нам удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции в рамках Союзного государства. Благодаря выполнению 28 союзных программ, утвержденных в 2021 году, был достигнут значительный прогресс в сближении законодательств наших стран в ключевых сферах хозяйствования и формировании единого социально-экономического пространства. Был разработан новый пакет интеграционных решений на очередной трехлетний период — "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 гг.". Их планируется утвердить на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время.

Существенное внимание мы были вынуждены уделять выработке совместных мер по купированию негативных последствий нелегитимных западных санкций. Благодаря таким мерам в прошлом году был обеспечен существенный рост взаимного товарооборота, приближающегося к рекордным показателям в 50 млрд долларов. Налажен бесперебойный транзит белорусского экспорта в направлении дружественных государств с использованием российской транспортной инфраструктуры. Запущены новые кооперационные импортозамещающие проекты в промышленности — в сельскохозяйственном и тяжелом машиностроении, станкостроении, авиастроении, микроэлектронике, производстве вооружений. 1 ноября 2023 года завершен самый масштабный совместный проект — строительство Белорусской АЭС, второй блок которой принят в эксплуатацию. Согласованы планы активизации строительства единого культурно-гуманитарного, научно-образовательного и миграционного пространства. Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи и совместному сбережению исторической памяти.

Беспрецедентного уровня достигли межрегиональные связи. В 2023 году Белоруссию посетили около 90 делегаций российских регионов, а Россию — 96 белорусских официальных делегаций и 136 делегаций деловых кругов. Летом в Уфе с успехом прошел юбилейный 10-й Форум регионов России и Белоруссии, в рамках которого подписано порядка 100 документов о сотрудничестве и заключено контрактов на рекордную сумму 110 млрд российских рублей.

Значительное внимание уделяется укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства. Интенсифицировано двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. Поддерживается беспрецедентный уровень координации с Белоруссией во внешней политике, что позволяет отстаивать общие интересы на мировой арене и оказывать взаимную поддержку на многосторонних площадках. Определены совместные приоритеты в этой сфере на период 2024-2026 гг. В их числе укрепление СНГ, ШОС и БРИКС, углубление партнерских связей с государствами Глобального Юга и Востока.

Наступивший год — особый для России и Белоруссии. Наши страны вступают в избирательный цикл. На 17 марта назначены выборы Президента России. 25 февраля в Белоруссии пройдут парламентские и местные выборы, 4 апреля — выборы в Совет Республики, а в конце апреля планируется созыв первого, по новым правилам, Всебелорусского народного собрания. Будем сообща принимать все необходимые меры, чтобы исключить внешнее вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы.

В наступившем году нам предстоит отметить две важнейшие памятные даты совместной истории: 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и снятия блокады Ленинграда, а также 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства. Убеждены, что приуроченные к этим годовщинам мероприятия будут проведены на достойном уровне и подчеркнут единство народов наших стран.

— Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил представителям Витебской бройлерной птицефабрики "поделиться" с россиянами куриными яйцами. После этого Россельхознадзор зафиксировал рост импорта этой продукции из Белоруссии в Россию. Как долго продлятся эти поставки после решения Президента Белоруссии и заинтересована ли Россия в долгосрочном увеличении импорта куриного яйца из этой страны?

— Взаимные поставки продовольствия традиционно являются важной составляющей двусторонних торгово-экономических отношений. На эту категорию товаров в последние годы приходится порядка 13% российского экспорта и 25% белорусского импорта.

По данным профильных ведомств, российско-белорусский товарооборот растет внушительными темпами. По информации на конец ноября 2023 года, увеличение составило почти 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2022 году цифры роста были не менее солидными — 13%.

Правительства России и Белоруссии создают максимально комфортные условия для работы предприятий двух стран и поступательного развития их экономик в целом. Как я уже сказал, в прошлом году было завершено выполнение ключевого документа, призванного стимулировать двусторонние связи и интеграцию, — "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг." и 28 отраслевых союзных программ. В их числе были программы, предусматривающие создание общего аграрного рынка и устранение барьеров во взаимной торговле. В ближайшее время ожидается утверждение новых интеграционных планов на 2024-2026 гг. Предусмотрены и дополнительные объединительные шаги в аграрно-продовольственной сфере.

В том, что касается поставок пищевого яйца и мяса птицы, мы ценим подобные конкретные проявления достижений в области торгово-экономического взаимодействия. Показатели в этой области солидные. По итогам 2022 года на Белоруссию пришелся 71% от общего импорта мяса птицы в Россию. За одиннадцать месяцев 2023 года количественные показатели поставок выросли на 5,3%. По пищевым яйцам цифры еще более убедительные — 94,1% объемов импорта в нашу страну.

МИД России, со своей стороны, прикладывает максимум усилий по созданию условий для дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства.

— Кишинев завел в тупик диалог по приднестровской проблеме, власти высказываются о возможном вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья. Есть ли вероятность того, что Москва решит признать Приднестровье независимым государством? При каких условиях это может произойти? Может ли это, например, стать возможным, если Молдавия присоединится к Евросоюзу без Приднестровья?

— Процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. Причем предпринимаемые Кишиневом с начала этого года меры экономического давления на Тирасполь, по оценкам наших экспертов, еще более отодвигают перспективы устойчивого решения приднестровской проблемы. Недавнее решение Евросовета об открытии предвступительных переговоров с Молдавией вызвало эйфорию в Кишиневе. Там, явно опережая события, пустились в рассуждения о вероятности вступления Молдавии в ЕС "вместе с Приднестровьем или без него".

На наш взгляд, нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра. Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать.

— Ожидаете ли вы, что Кишинев может окончательно выйти из СНГ в 2024 году во время российского председательства?

— Предпринимаемые официальным Кишиневом шаги по разрушению связей со странами-участницами СНГ и Содружеством в целом вызывают большое сожаление. По словам пресс-секретаря Правительства Молдавии Водэ, власти определили для себя порядка 120 международных договоров в рамках СНГ, которые якобы "не имеют добавленной стоимости для граждан республики", и уже запустили процедуру денонсации 79 таких соглашений. Кроме того, в правящих кругах Молдавии муссируются слухи о планах выхода из СНГ до конца 2024 года.

Показательно, что в Кишиневе не спешат отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает членство в Содружестве. Речь, главным образом, идет о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, трудовых, социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов. Не стоит забывать и о том, что государства СНГ по-прежнему остаются основным рынком сбыта молдавской сельхозпродукции и на них приходится пятая часть внешней торговли республики.

Неоднократно отмечали, что курс на сворачивание участия в делах Содружества официальный Кишинев проводит в ущерб своим собственным национальным интересам и интересам граждан Молдавии. Надеемся, что здравый смысл в отношении членства в СНГ все-таки возобладает, поскольку выход из него объективно невыгоден ни молдавскому государству, ни его экономике, ни бизнесу, ни народу.

— Будет ли возможность у российских граждан, проживающих в Молдавии, проголосовать на выборах Президента Российской Федерации в марте этого года?

— Возможность принять участие в голосовании — это право, гарантированное российским гражданам Конституцией Российской Федерации, где бы они ни находились. МИД России и Посольство России в Кишиневе предпринимают необходимые усилия для обеспечения права на свободное демократическое волеизъявление российских граждан, проживающих на всей территории Республики.

В ноябре 2023 года наше диппредставительство, как это принято в международной практике, направило молдавской стороне информацию о намерении провести на территории страны выборы Президента России для постоянно проживающих в Молдавии российских граждан и обратилось с просьбой обеспечить безопасность избирательных участков. Это обычная процедура, которая применяется всеми странами при организации голосования за рубежом. Надеемся, что власти Молдавии не будут препятствовать демократическому процессу, связанному с волеизъявлением граждан других стран, в том числе российских граждан, проживающих на ее территории.

— В середине декабря 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга по урегулированию ситуации на Украине. Очередная встреча, посвященная украинской "формуле мира", состоялась 14 января этого года в Давосе. В чем, по вашему мнению, цель проведения подобных переговоров?

— Цель встреч в так называемом "копенгагенском формате" очевидна — расширить антироссийский лагерь сторонников киевского режима и "формулы" Зеленского, затянуть в него как можно больше стран Глобального Юга и Востока. Получается плохо. Несмотря на то, что число участников встреч постепенно растет, многие подключаются к ним дистанционно и в качестве наблюдателей, а не полноценных участников. Очень многие делают это под мощным давлением США и других стран Запада. Однако мало кто поддерживает проекты итоговых документов, принятия которых организаторы не могут добиться. Все больше стран осознают бессмысленность обсуждения вопросов украинского урегулирования без участия России. Многие понимают абсурдность ситуации, помня об указе Зеленского, запрещающем ведение переговоров с российским руководством.

"Копенгагенский формат" не имеет перспективы в силу ущербности самой "формулы" Зеленского. Напомню, что ее ядром служат оторванные от реальности ультимативные требования к России о выводе войск на границы 1991 года, привлечении к ответственности, выплате репараций. Киевское руководство требует вывода российских войск и одновременно делает громкие заявления с угрозами уничтожения и выселения русского населения, проживающего на этих территориях. Те, кто разделяет это требование, должны помнить о намерениях Киева провести такие этнические чистки. Встречи в "копенгагенском формате" и "формула" Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран, включая идеи наших китайских, бразильских и африканских партнеров. Тем самым они, по сути, мешают процессу урегулирования.

— Возможно ли, на ваш взгляд, в 2024 году изменение нынешних подходов Киева и "коллективного Запада" к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и организация реального диалога для разрешения конфликта?

— Сейчас на изменение подходов рассчитывать не приходится. Нынешнее киевское руководство — это марионетки, в первую очередь Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Им выгодно подогревать украинский кризис, с помощью которого они не только пытаются решить задачу нанесения России "стратегического поражения", но и осуществляют меры, направленные на экономическое ослабление конкурентов из стран континентальной Европы, которые зомбированы "российской угрозой" и не осознают реальных угроз собственной безопасности. В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами.

— На Украине хотят конфисковать два пассажирских самолета Ан-148 российской лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко". Как вы могли бы прокомментировать эти планы, и каким может быть ответ Москвы на данные действия?

— Это можно однозначно рассматривать как ничем не прикрытое воровство. К сожалению, планы и действия режима Зеленского не ограничиваются двумя упомянутыми пассажирскими самолетами. Весной 2022 года Киев сам себе разрешил отбирать частное имущество у физических и юридических лиц, которые, по его мнению, создают "существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко". Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 млрд долларов. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет. С учетом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят. Подобные волюнтаристские решения Киева не соответствуют международно-правовым нормам прав собственности.

— 21 февраля Украина "отметит" 10-летие государственного переворота, инспирированного странами ЕС и НАТО. Каковы, на ваш взгляд, реальные причины вооруженной смены власти в Киеве, обернувшейся трагедией гражданской войны и расколом страны? К чему пришла Украина по прошествии десяти лет?

— Реальные причины заключаются в политике Запада, прежде всего США, которые привыкли ставить эксперименты на других странах и народах, распространяя на них так называемую доктрину Монро. После распада Советского Союза США грубо и цинично вмешивались в дела Украины, которая была наиболее развитой республикой с мощным промышленным, аграрным и научным потенциалом. Они шаг за шагом отрывали ее от России, разрушали вековые связи между людьми, составляющими, по сути, единый народ, разжигали неонацистские настроения. Из Украины лепили "анти-Россию", ставили ее перед искусственным выбором "либо с Россией, либо с Западом", встраивали ее в западную неоколониальную систему координат.

В этой работе они, естественно, наталкивались на мощное сопротивление политических сил, выступавших за связи с Россией и сохранение русской национальной идентичности значительной части населения. На рубеже 2013-2014 гг. стало понятно, что переломить пророссийские настроения общества демократическим путем крайне сложно, поэтому западные политтехнологи, используя проевропейские лозунги, вывели людей на киевский "майдан" и спровоцировали насильственный антиконституционный государственный переворот.

Те, кто тогда поддерживал "майдан", хотели перемен к лучшему, мечтали о достойной "европейской" жизни. Сегодня, 10 лет спустя, понятно, что их надежды не оправдались. Украина превратилась в одну из беднейших стран Европы, утратила самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику. Нормой стали правовой беспредел, нарушения прав человека, коррупция. Русофобия возведена в ранг государственной политики. Фальсифицируется история, процветает нацизм, подавляется инакомыслие. Общество глубоко расколото. Восемь лет шла гражданская война в Донбассе, почти два года продолжается СВО. Из 27 украинских регионов шесть добровольно перешли в состав Российской Федерации. Численность населения Украины, по разным оценкам, сократилась с 46 до 25 млн чел. Едва ли украинцы, выходившие на "майдан", могли себе представить, к каким катастрофическим последствиям он приведет. Для подавляющего большинства жителей Украины госпереворот стал трагической точкой невозврата к нормальной жизни и уверенности в завтрашнем дне.