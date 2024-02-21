Митрополит Морфский Неофит: Путин не хочет войны, ее хотят элиты западного мира

Кипрский митрополит Неофит — о Путине, Украинской православной церкви и новом миропорядке

В беседе с корреспондентом ТАСС митрополит Морфский Неофит рассказал о своем впечатлении от интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отреагировал на гонения киевских властей против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и указал на попытки западных сил установить новый миропорядок. Он также объяснил, почему постоянно молится за Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. В 2020 году Неофит выступил против признания автокефалии Украинской православной церкви, проголосовав против соответствующего предложения в Священном cиноде Кипра.

— Владыка, первый вопрос, который я хотел бы вам задать, — смотрели ли вы интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и если смотрели, то что вас в этом интервью заинтересовало? Что привлекло ваше внимание?

— Да, конечно, я смотрел интервью. Оно очень интересное, и я из тех, кто стремится слушать интервью людей, которые определяют историю мира. Президент Российской Федерации Владимир Путин является для меня близким, своим человеком, хотя мы никогда не встречались. На каждой священной литургии я поминаю президента по его имени Владимир. Точно так же Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева с его супругой Светланой, молюсь за них за всех. Меня попросила об этом Светлана Медведева когда-то, когда мы встречались сначала в Москве, и впоследствии, когда она приезжала (на Кипр — прим. ТАСС) с целью паломничества. И с тех пор, выполняя ее просьбу, я молюсь за этих людей, которые определяют мысли, решения, действия, правильные дела и ошибки, определяют историю всего человечества.

Итак, насчет интервью. Несколько наблюдений. Первое — на меня произвели большое впечатление первые полчаса интервью. Президент Путин, чтобы подойти к нынешней украинской проблеме и в целом к отношениям России и Запада, сделал исторический экскурс на тысячу лет назад. Я бы добавил, что это чисто по-византийски и по-восточному. Только лидеры, возглавляющие народ с древней историей, могут говорить о современных событиях в историческом контексте. Западный человек — что в Европе, что в Америке — исходит из понимания того, что политика замешана прежде всего на деньгах, трубопроводах, геостратегических и геополитических интересах. В то время как Путин в этом интервью рассматривает вопросы на другой основе и делает это ключевым моментом своего интервью. То есть он говорит: господа, мы здесь не со вчерашнего и не позавчерашнего дня, мы исторический народ, мы великая Русь.

Второе наблюдение — это концовка интервью. Она имела непосредственное отношение к той первой получасовой исторической части, когда его [Путина] американский журналист спросил о том, как вы будете решать украинскую проблему с учетом того, что война, судя по всему, заканчивается. Как вы будете решать все проблемы между украинцами и русскими, возникшие в результате войны? И, если я хорошо помню, ответ президента был следующий: есть много всего, что нас объединяет, — это православная вера, общее происхождение, общий язык, также русский, наши традиции, наш исторический путь. И если случится в XXI веке какое-то испытание на фоне этих тысячелетних отношений, то все, что нас объединяет, является настолько сильным, что поможет нам залечить раны войны.

По ходу этого интервью было много интересных моментов, но я не буду их сейчас комментировать. Скажу лишь об одном. [В интервью] показан Владимир Путин, который не желает войны, желает мира. Показано также, что те, кто настаивает на мировой войне в ближайшие месяцы и годы, — это элиты западного мира. Подчеркиваю: не западный мир, а именно элиты западного мира.

— После прекращения прямого авиасообщения между Кипром и Россией, вызванного присоединением республики к европейским санкциям в отношении России, наблюдается отток российских туристов, приезжающих на Кипр, в том числе и тех, кто приезжал всегда посмотреть православные святыни в этой стране. Каким вы видите решение этой проблемы? Имеет ли Кипрская православная церковь влияние в таких вопросах на правительство Кипра?

— Видите ли, это действительно проблема, но она не церковная. Это результат политических, военных действий и геостратегических интересов, связанных с тем, что руководство Кипра решило, что мы принадлежим Западу. Я лично не согласен с таким утверждением. У нас больше общего с русскими, сербами, румынами, болгарами, чем с любыми западниками. Это подтверждают и многочисленные браки, которые заключаются между киприотами и русскими. Согласно той информации, которая до нас доходит, на территории свободного Кипра сегодня проживают около 200 тыс. наших русских братьев. Я говорю "наши братья" не эмоционально, а теологически. Тот, кто исповедует православную веру, тот, кто совершает святое причастие <...> во время священной православной литургии, является нашим братом, какой бы национальности он ни был. Так же как и турок, являющийся православным христианином, — наш брат. И даже если мы окажем влияние на наше правительство, на нашего президента [Никоса] Христодулидиса, то не для того, чтобы сюда приезжали паломники. Это западный подход, капиталистический. Мы как иерархи Кипрской православной церкви должны повлиять в плане устранения той разобщенности, того раскола между греческим и русским православием, который возник после предоставления Украине автокефалии.

У нас есть исключительный пример — грек-архиепископ автокефальной церкви, который придерживается той линии, о которой я говорю, предстоятель Албанской церкви Анастасиос. Также есть наш сосед — патриарх Иерусалимский Феофил. Однако нашим мотивом для выдвижения подобных инициатив (рано или поздно мы их выдвинем, к этому нас обязывают текущие события) будет в первую очередь большое поражение, но не [президента Украины Владимира] Зеленского, а всего западного мира на Украине.

— Возвращаясь немного к предыдущему вопросу, хотел бы спросить, как вы в принципе относитесь к идее организации паломнических туров из России и как могла бы ваша епархия оказать в этом деле содействие, учитывая, что есть много россиян, которые хотели бы приехать посмотреть православные святыни на Кипре?

— Видите ли, то, что вы предлагаете, мы уже практиковали в период, когда патриархом (Московским и всея Руси — прим. ТАСС) был святейший Алексий II. Тогда Московский патриарх и другие духовные лидеры России констатировали, что значительная часть русских обращается к темным силам магии... Изгнанием магии занимался Святой Киприан [Антиохийский], частицы мощей которого уже 700 лет находятся в деревне Менико церковного региона Морфу. Когда патриарх Алексий узнал об этом, то написал мне письмо и попросил в конкретные сроки привезти мощи святого в различные города России. Просьба была выполнена. Каков был результат этой инициативы? С тех пор, то есть с 2005–2006 годов и по сегодняшний день, в Менико, в церкви Святого Киприана, не останавливался поток русских паломников. Есть книга, которую мы издали на греческом языке, о святом Киприане, она рассказывает о его деяниях. Многократно издана российскими издательствами на русском языке. Такие издания о святых очень помогают паломничеству. Конечно, многие здесь смотрят на это как на туризм и способ заработать деньги. Однако у истинного православного гораздо более глубокие мотивы, он [во время паломничества] возносится к небу. Это крайне важно.

Не буду скрывать, запрет прямого авиасообщения [между Кипром и Россией] введен западными элитами. Хозяин их — сатана, который не хочет связей между людьми, не желает паломничества, выступает против священной православной литургии. И чинит все эти препятствия... Сам народ, преодолевая эти препятствия, найдет решение проблемы. То, что мы обсуждаем, является серьезной темой, поскольку паломничество, перемещение икон, мощей являются православной традицией.

— Многие православные россияне, проживающие на севере Кипра, хотели бы посещать церковные службы в православных храмах на юге страны. Есть ли здесь какая-то проблема? И если действительно есть какие-то обстоятельства, препятствующие посещению православных храмов россиянами на юге страны, то какое вы видите решение?

— Думаю, в этом вопросе инициативу должно взять на себя посольство России. [Нужно наладить] сотрудничество в частном порядке, действовать через лиц, которые представляют [интересы] наших русских братьев, проживающих на оккупированной части Кипра. Мы, главы оккупированных митрополий, — а это митрополит Константский и Фамагустский, митрополит Морфский, митрополит Киренийский, епископ Карпасийский — радуемся тому, что и на севере проживают наши православные братья, нуждающиеся в священной православной литургии и посещении для паломничества свободных районов Кипра. По нашим данным, в северной части проживают не только русские — там около 17 тыс. православных румын. Но должен сказать, что проблема эта многоуровневая и касается не только того, что русские, проживающие на оккупированных территориях, имеют право на вероисповедание. Мы слышим, что они покупают землю, строят дома и гостиницы. У меня вопрос: чья эта земля, которую они покупают, кто ее законный владелец? Турок, который является захватчиком и который незаконно ее продает? Таким образом, они [русские, проживающие на севере Кипра] должны быть очень внимательны относительно того, чью землю они покупают. Может настать тот день, когда несколько тысяч русских, имеющих там дома, внезапно окажутся на земле, которая им не принадлежит. Эта земля принадлежит грекам-киприотам. Свобода вероисповедания — одно из основополагающих прав человека. Однако есть и право частной собственности.

И последнее по данному вопросу. Да не будет совершена большая ошибка со стороны российской патриархии или других религиозных групп, не подчиняющихся Московскому патриархату, в виде направления своих священников на оккупированный Кипр. Тогда проблема из политической перерастет в духовную.

— Как бы вы могли прокомментировать нынешнюю ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви, которую нынешние власти в Киеве последовательно вытесняют из Киево-Печерской лавры? Против монахов проводят репрессии, их обвиняют в шпионаже, сажают под домашний арест, что совершенно невообразимо, особенно для такой православной страны, как Украина. Некоторых лишают гражданства, арестовывают. Как вы оцениваете происходящее?

— Вы говорите с митрополитом Морфским. У меня последовательная позиция в отношении православной церкви на Украине. Для меня существует только один архиепископ — митрополит Киевский Онуфрий (предстоятель канонической Украинской православной церкви — прим. ТАСС), которого мы уважаем как аскетичного человека... Когда я читаю [новости] и вижу, что творится на Украине, то понимаю, что происходит нечто ужасное. И именно в такие моменты особенно ярко проявляется человеколюбие Христа. Он направляет в каждую поместную православную церковь, проходящую испытания, я бы сказал, не святого, но добродетельного и покорного архиепископа. Он сделал так в Сербии в 2000 году, когда НАТО осуществляло бомбардировки страны с помощью снарядов, начиненных обедненным ураном. Сегодня земля в Сербии заражена, ее большие площади нельзя возделывать. До сих пор дети в этой стране рождаются без конечностей, у многих людей хронические заболевания, большое число жителей республики болеет раком. Кого им тогда послал Христос в качестве главы церкви? Святейшего патриарха Сербского Павла. Сегодня эту же непростую миссию выполняет Онуфрий... Все, что происходит с так называемой православной автокефальной церковью под руководством Епифания (Думенко — главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) — прим. ТАСС), — это очень-очень большая несправедливость, которая скоро проявится во всех частях земли. Эти люди (из ПЦУ), куда они пойдут, когда завтра войска Путина войдут в Киев? А это предсказание, о котором нам говорили святые. К счастью, их [последователей Епифания] немного, они малочисленны. Народ за ними не пойдет, несмотря на ту силу и власть, которую они сейчас имеют. Если они покорны, то покаются в грехах перед Онуфрием. Однако до сих пор они не демонстрировали признаков православной покорности. Наоборот, они показывают высокомерие и сатанинскую демонию. Они пойдут к униатам папы, которые есть на Западной Украине. И тогда станет ясно, кем они были на самом деле.

— Почему ряд западных стран закрывают глаза на это беззаконие и почему церковные иерархи в других странах не возвышают своего голоса? Ведь различить белое и черное, наверное, не так уж сложно.

— Мы ведь ведем речь о православных иерархах. Почему мы, православные, не видим несправедливости на Украине в отношении Онуфрия и его паствы? Ответ на этот вопрос дал в свое время в свойственной ему манере усопший архиепископ Кипра Хризостом II. Он сказал тогда нынешнему российскому патриарху Кириллу: "Нам, православным архиереям и предстоятелям, следует прекратить действовать по национальным признакам и начать вести себя как христиане..." Но в какой-то момент Хризостом начал следовать политике Вселенского патриархата, которая исходит из национальных критериев. Понимаете, это очень большая проблема — связь православной веры и национального согласия. У русских та же проблема, у сербов тоже. Не всегда решения синодов, предстоятелей и архиереев принимаются исключительно в соответствии с церковными установками. И там, где церковные решения терпят неудачу в том, чтобы донести правду Христа народу, Господь покорно предоставляет возможность политикам, военным, экономистам реализовывать собственные планы...

— Правильно ли я вас понял, что некоторые, а может быть, даже многие иерархи в своих речах и своих действиях руководствуются политическими соображениями, а не духовными?

— Да, не только политическими, но и личными. Поэтому иерарх должен быть человеком, возвышающимся над личными интересами, над политическими интересами, не сотрудничать с КГБ (Комитетом государственной безопасности — прим. ТАСС), ЦРУ (Центральным разведывательным управлением США — прим. ТАСС) или Кипрской разведывательной службой, быть человеком открытым, который в своих речах опирается на Священное Евангелие и каноны православной церкви. У вас в России во времена СССР разве не было епископов, которые сотрудничали с атеистами-коммунистами? Одно дело — иерарх, другое — святой… Лучше всего — это иерарх, который хочет стать святым. Идеальный вариант… Народ это понимает. Так же как сербы поняли святость Павла Сербского и сейчас идут на его могилу и молятся. Так же и народ Украины в большинстве своем оценил качества Онуфрия. И они следуют за ним, а Украинская православная церковь держится в эти трудные минуты. Это очень важно, поскольку грядут еще более трудные времена. Не только для России и Украины, а для всего мира.

— В своих интервью вы не раз говорили, что инициаторы нового миропорядка борются с христианством и пытаются забросать камнями тех, кто возвышает истинный голос православия. Так кто же эти люди? Можно ли их назвать по именам?

— Их знает весь мир. Вы их не знаете? Это Сорос (американский бизнесмен Джордж Сорос — прим. ТАСС), Ротшильды (знаменитая семья банкиров — прим. ТАСС), Рокфеллеры (известная американская династия бизнесменов — прим. ТАСС), Киссинджер (бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер — прим. ТАСС) и им подобные. Это и Зеленский, представитель нового миропорядка... За новым миропорядком скрывается попытка создания всеобщей религиозной надстройки, состоящей из некой религиозной смеси, во главе которой будет стоять антихрист. Они создают всемирную экономику (почти этого достигли), распространяют по всему миру безнравственность (тоже уже почти достигли), вводят общий язык, а дальше дело за созданием искусственного человека, который сможет заменить настоящего. Мы уже говорим о сверхчеловеке, искусственном интеллекте. Понимаете, задачи, стоящие перед новым миропорядком, очень большие. Сирия в 2011 году, потом Украина в 2014-м. Израиль вместе с Ираном — это следующие полыхающие точки.

Мы должны знать, что цель нового миропорядка — это сокращение численности населения Земли. Более "человеколюбивые" представители нового миропорядка говорят, что цель — оставить на Земле 1 млрд человек вместо 8 млрд, которые есть сейчас. Другие, сторонники более жесткого варианта, считают, что это [1 млрд] много, хватит и 500 млн. Видим, что цифровые технологии предназначены для контроля за человеком. Чем меньше людей, тем легче их контролировать. Те, кто выживет, должны будут это принять. Понимаете, русский ген, славянский ген, греческий ген беспокоят их [представителей нового миропорядка]. Мы для них проблема.

— Почему?

— Потому что внутри нас православие. Вспомните, что ответил в конце интервью Путин, когда его спросили, как будут после войны залечиваться раны украинской проблемы. И он сказал: с помощью веры и нашей общей Родины. Война, которая идет сейчас, — это война не с НАТО. Это война с демоническими силами и их энергией. Православные должны это понять. Поэтому они [представители нового миропорядка] взялись нас разобщить, чтобы мы разругались между собой. Ослабить нас. Зачем? Затем, что только православное служение Господу рождает святых. Демоны и новый миропорядок боятся святых... Понимаете, крупнейшая война идет уже сейчас. Где-то явно, где-то тайно.

— На днях в Греции был принят закон о легализации однополых браков. Я догадываюсь, какое ваше отношение к этому, но тем не менее хотел бы услышать ваш ответ. И второй вопрос, связанный с этим: существует ли реальная опасность того, что нечто подобное может произойти и на Кипре?

— Если успеют. Они очень этого хотят. И дело не столько в правительстве, сколько в политических партиях. Как в партиях левого толка, которые вдохновляются идеями марксимзма-ленинизма, так и в правых партиях многие хотели бы показать себя еще большими европейцами и проголосовать за подобный законопроект. А дальше — цифровое удостоверение личности. Это будет следующая попытка [премьер-министра Греции] Мицотакиса и, вполне вероятно, нашего правительства. Цифровое удостоверение личности связано с тем, о чем я говорил ранее. Это цифровое рабство. На всех уровнях: экономическом, политическом, правовом. Абсолютно все будет под наблюдением. Если ты не будешь согласен с новым миропорядком, то не сможешь путешествовать не только в Россию, но и даже в Лимасол. Не будем забывать, что первая проба представителями нового миропорядка была сделана без ведома народа и проведена успешно — это вакцинация от ковида. На Кипре провакцинированы 75% населения. Я сказал в начале своего ответа "если успеют". Если опередят экономическое банкротство Германии, Америки... Грядут различные геофизические катаклизмы, которые произойдут в Америке, в Европе, в Азии, их последствия будут ужасно катастрофичными. И в самом конце они перерастут в мировую войну. Когда израильтянами будет нанесен удар по ядерной программе Ирана, такие страны, как Россия и Китай, будут обязаны отреагировать. Пророчества святых говорят (заметьте: не только греческих святых, но также русских, румынских и сербских), что будет использовано ядерное оружие. И самое впечатляющее знаете что? Что Россия и Китай не хотят этого. Этого очень желает новый миропорядок. Они их подталкивают, давят на них, чтобы они это сделали. Чтобы потом сказать: "Это они виноваты!" Мы сказали, что цель нового миропорядка — сокращение численности населения Земли. Поэтому ядерное оружие и мировая война, как и эпидемии, являются для них оправданием.

— Мой последний вопрос касается нынешних отношений Русской православной церкви и Кипрской православной церкви. Они являются довольно сложными. В марте прошлого года Священный синод объявил о невозможности евхаристического общения с новым предстоятелем Кипрской православной церкви Георгием из-за признания украинских раскольников. Есть ли, на ваш взгляд, пути восстановления диалога между двумя нашими братскими церквями?

— Видите ли, мы не успеем восстановить их, только лишь предпринимая человеческие усилия. Поймите то, о чем я сказал ранее. В дверь уже стучатся эпидемии, мировые войны, землетрясения, наводнения, все те события, которые приведут человека к тому, чтобы встать на колени и покаяться перед Христом... Что действует для политических лидеров, то действует и для иерархов.