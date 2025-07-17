Автор культовых саундтреков к фильмам "Остров сокровищ", "Приключения Буратино" и "Тот самый Мюнхгаузен", народный артист России Алексей Рыбников 17 июля отмечает свое 80-летие. В преддверии юбилея композитор дал интервью ТАСС, в котором рассказал о том, как музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского воспитывает характер и что такое настоящая музыка, а также поделился главными правилами своей жизни

— Алексей Львович, интервью выйдет в ваш день рождения. Как вы планируете отмечать юбилей?

— За жизнь у меня накопилось много юбилеев, и традиционно я отмечаю их в узком кругу, в кругу семьи: с детьми, внуками, близкими людьми. Я никогда не праздновал свой день рождения с размахом. А вообще, если уж что-то и отмечать, то мне гораздо приятнее будет отпраздновать премьеру своего нового сочинения, которая состоится в ноябре. Это будет масштабное событие, и для меня оно даже важнее, чем день рождения.

— Вы родились в творческой семье: ваша мама была художником-оформителем, папа — скрипачом. А смотрели ли вы хоть раз в сторону более прикладных профессий или сразу поняли, что пойдете по стопам родителей?

— С самого детства я был заточен на то, чтобы заниматься только музыкой. И именно такой, которая была бы связана с драматургией. Творчество присутствовало в моей жизни всегда. В детстве я сочинял музыкальные сказки, балеты и, как вы знаете, продолжил заниматься этим в дальнейшем.

Музыка — это дело, которому посвящаешь все свое время, отдаешь жизнь

— Какие воспоминания остались у вас об учебе в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского?

— Это как идти по лезвию ножа. Ошибки там не прощались, особенно если человек переставал держать себя в форме. Конкуренция была жесткой, ведь не зря там готовили победителей международных конкурсов. Я всегда сравниваю это с фигурным катанием: детей начинают готовить с очень раннего возраста. Так же, кстати, происходит и в гимнастике, где девочек тренируют совсем с малых лет. Из них выжимают все соки, чтобы к 13–14 годам они уже ставили рекорды мирового уровня.

Это ощущение кошмарной ответственности. И для детского мозга, нервной системы — в каком-то смысле непереносимая нагрузка. Меня спасало то, что я занимался написанием музыки. Я постоянно сочинял, ходил в консерваторию на занятия по композиции — и меня как-то "оставили в покое". Но я наблюдал трагические судьбы других детей, с которыми обращались довольно жестко. Нам не давали расслабиться даже на общеобразовательных предметах: не было никаких скидок. Если ты занимаешься музыкой, это не означало, что проще относиться к учебе в целом. Нет, нас заставляли учить, например, физику и биологию. Приходилось быть в форме.

С одной стороны, это довольно тяжелые воспоминания, с другой — я благодарен школе за то, что она воспитала во мне такие черты характера, которые помогают мне до сих пор. Из этой школы я вышел другим человеком — человеком, который может преодолеть что угодно.

— Одна из самых больших глав в вашей жизни — создание музыки к фильмам. Вы говорили, что композитор в кино — это "невидимый соавтор". При создании композиции к какой картине вы особенно остро ощущали эту сопричастность? Какое произведение стало вашей личной историей?

— Моей личной историей стала прежде всего музыка к фильму "Остров сокровищ" (1971 год, реж. Евгений Фридман — прим. ТАСС). Мне нужно было создать абсолютно экстраординарную музыку, которая не была бы похожа на все советские композиции, а соответствовала бы мировым стандартам и звучанию, характерному для революционных и западных фильмов. Мне очень нравится "Остров сокровищ", я вложил в него всю душу.

Необходимо было добиться того, чтобы музыка звучала современно. И чтобы сделать первую многоканальную запись в советском кино, мне пришлось бороться. Мы записывались на студии "Мелодия", и нам удалось добиться такого звучания, которое привлекло внимание многих, в том числе — Марка Захарова и Юрия Энтина. А они, в свою очередь, помогли мне выйти на большой экран. В тот момент мне было всего 25 лет — с этого началась моя большая карьера в театре и кино.

— Рок-оперы "Юнона" и "Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" принесли вам широкую известность. Что вы чувствуете сейчас, спустя десятилетия, когда они по-прежнему идут на сцене и их продолжают ставить в театрах?

— Эти произведения пользуются популярностью, как и вневременные оперы "Кармен", "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и другие. Музыка не создается просто так. Не стоит путать настоящую музыку с потоком песен-однодневок. Сегодня они популярны, а завтра — уже нет. Настоящая музыка создается раз и навсегда. Если она действительно достойна, она не устаревает. Все проверяется временем. Не так много композиторов, чья музыка действительно заслуживает внимания.

Например, "Юнону" и "Авось" наш театр сыграл более полутора тысяч раз. Сменились поколения, пришли новые люди с другим сознанием, но реакция остается той же: где нужно — плачут, где нужно — смеются. И ничего больше не требуется. В этом есть что-то особенное. Я никогда не верил, что такое возможно.

— Алексей Львович, вы автор саундтреков более чем к 100 фильмам. Существует ли, на ваш взгляд, универсальная схема для создания музыки или к каждому проекту нужно подходить индивидуально?

— Схем никаких быть не может, потому что сочинять по схемам — это конец творчества. Представьте, если бы я сочинял по трафарету... Для каждого фильма необходимо уникальное решение. Хотя вместе с тем во всех картинах есть и общие элементы: тема любви, наличие главного героя и многое другое. Поскольку соответствующие эпизоды встречаются в разных фильмах, они, естественно, могут повторяться. Вот тут ты и начинаешь ломать голову, чтобы избежать сходства с другими лентами.

— С августа 2022 года вы являетесь сопредседателем Совета Российского музыкального союза. Какое значение имеет для вас эта должность?

— О Российском музыкальном союзе, думаю, известно не многим. Я могу рассказать о нем подробнее. Это зонтичная организация Союза композиторов России, Союза композиторов Москвы и Союза композиторов Санкт-Петербурга. Бытует мнение, что Союз композиторов России объединяет все другие союзы, но это не так. Эти три отдельных музыкальных союза в действительности объединяет Российский музыкальный союз.

Существует множество образовательных и концертных организаций, которые в рамках Российского музыкального союза получают поддержку. Есть определенное финансирование, фестивали и конкурсы. У нас был замечательный конкурс народных исполнителей со всей России. В нашем Центре исполнительских искусств, где я являюсь художественным руководителем, выступали невероятные таланты, народные. Мы реализуем много разных проектов.

Когда я переходил из Союза композиторов в Российский музыкальный союз, меня интересовало то, что он является членом Международной ассоциации музыкальных союзов. Я долгое время был председателем разных конкурсов композиторов и музыкантов в Венгрии, в Будапеште, и мне показалось, что включение Российского музыкального союза в европейскую систему было бы очень полезно. Однако в тот момент, когда это все происходило, Европа фактически отменила русскую музыку.

Я надеюсь, что при изменении международной обстановки Российский музыкальный союз вновь обретет возможность вписаться в мировую систему и представлять нашу современную российскую музыку на международной арене.

— Алексей Львович, в заключение поделитесь, пожалуйста, с читателями ТАСС тремя правилами жизни, которые вам удалось сформулировать за 80 лет.