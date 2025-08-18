Российская певица и композитор Юта работает над созданием альбома, посвященного героям специальной военной операции. В интервью ТАСС артистка рассказала о своем понимании патриотизма, о работе с песнями бойцов СВО и о том, почему считает важным увековечить события в музыке

— Как возникла идея собрать песни о специальной военной операции и выпускать синглы?

— Удивительным образом сложилось так, что свою вторую песню в жизни я написала как посвящение российским ребятам, защищавшим наши интересы в Чечне. Эта песня появилась, как говорится, "поверх сознания". Я была маленькой девочкой 20 лет, и казалось бы, что могла тогда знать и понимать, но это пришло откуда-то сверху.

Затем в 2004 году появился сериал "Солдаты", для него мы создали несколько саундтреков, которые были очень созвучны тому, что испытывают бойцы и люди, которым близка тема армии. В 2005 году, когда сериал здорово поднялся и мы были звездами телеэфира, на концерте воинской части я начала петь песню "Жили-были" (песня является заставкой сериала "Солдаты", написана Ютой — прим. ТАСС) — стадион встал.

Это было настолько сильное впечатление, что я предпочла об этом сразу забыть. Вспомнила об этом спустя два часа после концерта, настолько это было шоковое состояние. Потом у меня продолжали появляться песни патриотической тематики. И к моменту СВО, конечно, я не могла молчать. Оно полилось само собой. Если музыка льется — ее нужно записывать и выкладывать, и таким образом песен набралось на целый альбом.

— Мы знаем, что на конкурсе "Родники", где вы приняли участие, вы и другие члены жюри исполняли песни, написанные бойцами СВО. Вам присылают песню, записанную солдатами под гитару на телефон, сидя в окопах, после вы ее меняете. Как происходит процесс формирования конечного варианта музыки?

— Я расскажу про песню Алексея Подопригоры, которую я исполняла. Песня была очень сильной, но я отметила пару моментов, которые нужно было изменить. Например, в произведении есть строчки, которые рифмуются между собой, но в них допущены грамматические ошибки. Поэтому я чуть изменила "герои не носят плащей", на "герои не носят плащи".

У русского человека грамотность вшита на генетическом уровне даже в ситуациях, когда он не знает определенного правила русского языка, внутри у него все равно возникает странное чувство несоответствия. Именно поэтому я допустила изменения строчки. Я надеюсь, что Ольга Валерьевна, мама Алексея, поймет, простит и примет мое решение, потому что я хочу сделать так, чтобы песня жила в веках. Также в припеве я поменяла пару нот, где-то заменила фразу, а третий куплет оставила фактически нетронутым, потому что он очень пронзительный и сильный.

Вообще песня Подопригоры — это разговор с сыном, где отец должен объяснить, что такое война. Скажите, как можно объяснить ребенку, что такое война? И главное, нужно ли? Однако, эта боль отца — лирического героя, бесценна как опыт, который мы должны передать следующим поколениям

Алексей погиб (в феврале 2025 года в зоне действий СВО — прим. ТАСС), он был разведчиком, у него была мечта, чтобы эта песня звучала на большой сцене. И если я могу осуществить мечту героя — то для меня это большая честь.

— Как вы думаете, эти песни станут широко известными?

— Мы очень на это надеемся. Каждый хочет разгадать секрет популярности, все желают быть автором известных песен, поэтому гонятся за хитом. Но я и моя команда хотим народной любви, мы выходим на сцену не ради денег и славы, а ради признания и известности. Время отсеет всех, кто не прошел этот жесткий ценз. Время оставит только бриллианты, которых мало.Посмотрите на историю песен Великой Отечественной войны и сколько из них тех, что мы знаем сейчас. Остались самые-самые пронзительные, самые лучшие.

Когда мы создаем военные произведения, заведомо знаем, что это не коммерческий материал. Сейчас часто звучат фразы, что мы делаем все ради пиара, денег и славы. Но я хочу сказать, уважаемые друзья, коммерческий материал выглядит и продается по-другому, там совершенно другие суммы фигурируют. Мы делаем не коммерческий материал, а произведения для души, сердца и осознания. Зачем мы это делаем? Дело в том, что великие события прошлого и настоящего времени должны быть увековечены.

Исторические справки, к сожалению или к счастью, не увековечивают память тех событий, а произведения искусства делают это. Это то, что вызывает у человека эмоции, что заставляет сопереживать и погружает его в те события, заставляя сердцем прожить то, что чувствовали те самые герои, благодаря подвигу которых этот человек сейчас живет.

— Вы начинали как рок-певица, но сегодня ваши песни чаще связывают с авторской песней, военной лирикой. Как вы сами определяете жанр своей музыки?

— Я многогранна, столько всего написала в разных жанрах. Я бы сказала так, мой жанр — это песня. Я работаю в песенном жанре. Да, я кино-композитор, у меня очень много инструментальной музыки для театра, спектаклей и кино. Я часто говорю, что есть четыре святые профессии: лечить, учить, защищать и строить. Авторы песен делают все это.

Песня лечит душу, помогает жить, защищает твой внутренний мир, учит и строит настоящие базовые принципы, которых мы придерживаемся. Песня — сам внутренний духовный мир. При создании каждой песни опираюсь на то, донесут ли мои произведения мысль моим детям, смогут ли мои дети сказать что-то хорошее про мои песни потом. Для меня это важно

— Продолжая тему детей и музыки. Сейчас в школьную программу изучения музыки предложили включить песни наших современных исполнителей. Какие песни или каких исполнителей, по вашему мнению, стоит включить в школьную программу?

— Время покажет, что останется. Например, песня Олега Газманова "Офицеры", которую он написал в свое время (1991 год). Это шедевр. Песня, которая объединила фактически всю страну, хотя на тот момент это было непросто. Его произведение до сих пор является гимном во многих вооруженных и силовых структурах. Эта песня звучит и отзывается в сердце. Она должна быть в школьной программе. И я знаю, что она будет, здесь вопрос времени: может быть не сейчас, а потом.

— А в чем секрет узнаваемого почерка Юты?

— Я люблю свое дело, люблю музыку, русский язык. Наверное, именно эта любовь транслируется в моих песнях, люди чувствуют это и воспринимают эти произведения, как написанные для них. Мне часто говорят, что глубина, доброта и красота в моих песнях их трогает — я стараюсь сохранить это.

— Ранее вы говорили, что равняетесь на Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Егора Летова. Есть ли у вас сегодня новые источники вдохновения?

— Среди музыкантов, наверное, уже нет. Хотя, как раз-таки Алексей Подопригора был моим своего рода источником вдохновения, так как в своих песнях говорил важные строчки. Сейчас меня также вдохновляют великие поэты: Дмитрий Мельников, Софья Юдина. Это люди, которые творят что-то невообразимое, создают совершенно другую реальность, в которой мы все живем, и каждое их стихотворение трогает до глубины души. Поэтому, пожалуй, именно они сейчас являются для меня источником вдохновения. Это люди разных поколений, но они поцелованные Богом.

— Как, на ваш взгляд, за последние 20 лет изменилась ваша аудитория?

— Во-первых, мы стали родителями: мы вместе взрослели, проходили этапы становления параллельно с этапами развития России. Очень интересно, что я вижу эти изменения во мне и в моих поклонниках. Важно отметить, что, конечно, когда ты становишься родителем — ты становишься другим. Я сравниваю себя и мои фан-клубы тогда и сейчас, и понимаю, что мы изменились. Мы встречаемся с ними, мы разговариваем, обсуждаем, у кого сын поступил, а у кого дочь еще маленькая. Родительство — это уникальная вещь, заложенная природой, которая делает тебя лучше, сильнее, мощнее, красивее и мудрее.

Ребенок указывает на все твои слабые места, где тонко, он найдет это место и скажет: "Мам, поработай над этим, пожалуйста". Я мать троих детей, я стараюсь меняться ради них. И я счастлива, когда мой сын мне говорит: "Мама, ты стала лучше". Когда я слышу это — я понимаю, что все делаю правильно.

Если ты на правильном пути, то каждый твой новый день лучше, чем все, что было до этого. У меня как раз эта история, такое состояние обволакивает меня. Мне сейчас лучше, чем год или пять, десять лет назад. Так в геометрической прогрессии.

— В марте этого года вы выпустили песню "Земля", а в мае песню "Герой". Каких произведений ждать слушателям до конца этого года, и какие у вас творческие планы на следующий год?

— В феврале этого года была выпущена песня "Русские", в марте "Земля", в мае "Герой", в июне "Калина Красная". Сейчас я занимаюсь подготовкой к своему сольному концерту в Большом Кремлевском дворце, который будет 25 марта 2026 года. Мы будем праздновать 25 лет моей творческой деятельности.

В программе будет оркестр, хор академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Планируется очень большой масштабный концерт. Сейчас выбираю 25 самых лучших песен из своих 200. Это так непросто. Примерный костяк уже есть, но я часто обращаюсь к поклонникам и спрашиваю их мнение, стоит ли петь эту песню. Также принимать решение помогает моя команда и семья. Например, мои дети очень хотели, чтобы звучала песня "Падать", которая была выпущена в 2001 году. И эта песня будет в концерте.

— Перейдем сейчас к проекту Олега Газманова "Родники", где вы являетесь членом жюри. Чем этот проект, по вашему мнению, отличается от множества других вокальных конкурсов?

— Конкурсов, правда, огромное количество. Наш проект в первую очередь отличается лидером — Олегом Михайловичем Газмановым. Он мудрейший, опытнейший, очень добрый и обладающий большой харизмой человек. При этом у него есть жесткая хватка, если он понимает, что с какой-то песней невозможно сделать сценически яркий номер, даже когда очень хочется помочь человеку, он скажет "нет".

Олег Михайлович работает точечно, как хирург, при этом в нем присутствует в огромном количестве доброта и желание помочь человеку. Он настоящий мастер, а мы, жюри, идем за ним. Это счастье. Также, проект "Родники" — важнейший, потому что в нем принимает участие люди, которые погружены в специальную военную операцию, будь то волонтеры, артисты, которые там выступали и, безусловно, наши великие воины. Эти герои своими усилиями творят будущую великую Россию, которая бесконечно могущественна и прекрасна. Я так счастлива, что мои дети будут жить в ней, становиться личностями и творческими единицами.

Мы в "Родниках" говорим "спасибо" тем, кто совершает подвиги и делает огромный вклад в будущее страны. Мы их благодарим, исполняя военные песни. Мы передаем кусочки тепла и благодарности через улыбки, объятия и рукопожатия

— На ваш взгляд, какие качества, помимо вокала, для артиста важны, чтобы вы могли назвать его перспективным?

— Вокал — это одна из основных составляющих успешности артиста, только единицы обладают настоящей музыкальностью, которую ты можешь передать через слово. Есть артисты, например, Газманов, которых ты слушаешь, как завороженный, даже если тебе не нравится материал, ты не можешь оторваться и все равно смотришь.

Помимо вокала очень важно понимание, зачем ты выходишь на сцену. Артисту нужно не просто самовыражение, а понимание, что своим творчеством ты способен сделать мир лучше. Для этого тебе нужно приложить титанические усилия: надо уметь работать над собой и трансформироваться, также необходимы гибкость и вера в себя.

— Расскажите, такие конкурсы могут стать трамплином на большую сцену для юного артиста?

— Мы работаем над тем, чтобы сделать конкурсанта успешным. Мы воспринимаем победу каждого участника с огромной радостью. Люди, создающие такой конкурс, горят этим делом, они живут им. Они умеют сопереживать и радоваться. К вопросу о том, станут ли участники звездами. Во многом это зависит от них самих, от удачи и умения стойко переживать поражения, потому что только в поражениях закаляется характер. И, конечно, от готовности зрителя принять этот материал.

— Какой он — процент удачи в успехе?

— У всех по-разному: кому-то дается 2% удачи, и он ее раскручивает, а у кого-то 98% удачи, но он не знает, куда ее применить. В этом вопрос очень индивидуальный.

— Олег Газманов говорил, что хотел бы видеть конкурсантов "Родников" среди участников "Интервидения". Как вы относитесь к созданию этого конкурса и какое у него будущее?

— Конкурс, конечно, классный, хороший, надо делать что-то свое. Тем более, когда запад отказался от великих русских песен. Хотя, если говорить откровенно, те песни, с которыми выступали на музыкальном конкурсе "Евровидение", великими русскими назвать трудно. Это все-таки песни, которые сделаны по определенным канонам западной музыки — прекрасно написаны, но это не русские песни. Если на "Интервидении" получится вытащить нашу русскую корневую духовность и представить ее в виде песни, у нас получится колоссально могучий, шикарный, просто заслуживающий аплодисментов результат.

— В этом году на "Интервидении" нашу страну представит российский певец Shaman. Как вы оцениваете его шансы?

— Я желаю ему удачи, пусть ему повезет, пусть он спокойно и достойно выступит, как он всегда делает.

— В заключение, скажите, пожалуйста, какой песней вы могли бы охарактеризовать нашу сегодняшнюю реальность?

— Конечно же, это песня Виктора Цоя группы "Кино" "Перемен". Потому что очень требуют перемен наши сердца. В первую очередь, изменений именно духовных. Сейчас этот процесс очищения от вредного только начался. Здесь мы говорим про мягкую трансформацию. Если сделать изменения очень жестко, то будет очень больно, и система не выдержит и рассыплется. Важно делать это поэтапно, чтобы мы могли принять каждый новый