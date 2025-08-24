24 августа, 11:00
Глава Роспотребнадзора: ситуация по холере в РФ абсолютно стабильная

Анна Попова. Алена Бжахова/ ТАСС
Анна Попова
© Алена Бжахова/ ТАСС
Новый эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) начался в РФ. Вместе с этим COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний. Возможен ли рост заболеваемости ковидом из-за нового варианта "Стратус", как пройдет этот эпидсезон, а также какова текущая ситуация по холере и тропическим лихорадкам в РФ, рассказала в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова
 Какая текущая ситуация по заболеваемости ковидом? Возможен ли этой осенью подъем заболеваемости из-за появления нового варианта "Стратус"? На конец июля было выявлено 114 случаев, а сколько их сейчас?

— Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а сейчас будет еще больше. И подъем уже идет, он начался с последних недель июля. Четыре недели длится. Он невыраженный, незначительный. Я думаю, что немногие из нас вспомнят, что вокруг кто-то болеет COVID-19. Течение легкое, и "Стратус" не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Но вместе с тем мы отлично помним, что последствия после этой инфекции могут быть разными.

Мы, безусловно, предполагаем дальнейший подъем заболеваемости после того, как коллективы соберутся после летних отпусков и каникул. И, конечно, правила, которые мы все прекрасно знаем, нужно соблюдать. Нужно быть аккуратным в контактах, при появлении каких-либо признаков респираторного заболевания нужно остаться дома и вызвать врача, не подвергая риску ни свое здоровье, ни здоровье окружающих. Также необходимо держать в чистоте руки и гаджеты и быть очень внимательным к здоровью людей старшего возраста и детей, потому что для них риски этой болезни пока максимальны.

 То есть принципиальных отличий вариант "Стратус" не имеет?

— Клинических нет, он более контагиозен, то есть более заразен. Это уже привычная история, когда каждый следующий геновариант коронавируса меняется. И для того, чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этими особенностями на сегодняшний день становится большая контагиозность.

 Вы говорили о том, что эпидемиологическая ситуация, связанная с холерой, в мире характеризуется как напряженная и риски завоза в РФ остаются. А сколько завозов зафиксировано в этом году в России? 

— В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью. Чаще всего люди, которые привозят оттуда холеру, не придают большого значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро. Каждый раз, когда болезнь начинает проявляться клиническими симптомами, человека буквально спасают врачи.

Он прилетает, чувствует себя не очень хорошо, пытается лечиться самостоятельно, а если в семье есть медработник — то и его советы тоже пробует. Но ничего не помогает, потому что помочь в такой ситуации — самостоятельно вылечиться, невозможно. В итоге ситуация ухудшается, и все заканчивается госпитализацией, а иногда и реанимацией. При этом на текущий момент все, кто приехал в РФ с холерой, живы и здоровы, медики всех спасают. Но вместе с тем, в мире риски остаются и нам нужно быть очень внимательными к своему здоровью.

 Какие рекомендации вы могли бы дать людям, собирающимся в те страны, где может быть холера?

— Если вы собираетесь в любую из стран, в которых есть сегодня регистрация холеры, эту информацию можно увидеть на нашем сайте, прочитайте меры профилактики и будьте осторожны. Надо понимать, что холера — кишечная инфекция. Недостаточно хорошо вымытые руки, овощи и фрукты на вашем столе, вода, которая неизвестно откуда взялась или какой-то напиток, который вам предлагают из кувшина — это все риск.

Вода должна быть только в закрытой бутылке, лучше, чтобы при вас или вы сами ее открыли. Фрукты должны быть только целыми и хорошо, чтобы вы смогли еще их дополнительно помыть. Все фруктовые салаты и нарезки — это всегда зона высокого риска, потому что холерный вибрион прекрасно там живет. И таким образом можно заразиться. 

Вся еда должна быть термически обработана. Любая сырая еда недопустима — это очень высокий риск заражения. Еще один фактор передачи — лед, потому что мы никогда не узнаем, из какой воды он готовился. По возможности стоит обойтись без льда в таких местах, где есть риски заражения холерой. В случае недомогания, следует обязательно обращаться к врачу.

 Что продолжает предприниматься по недопущению распространения холеры в РФ?

— Чтобы не было распространения холеры в Российской Федерации, мы увеличили количество досматриваемых лиц в пунктах пропуска на госгранице вдвое по сравнению с 2019 годом. Это позволило создать более плотный барьер и проводить тщательную оценку состояния здоровья через визуальный осмотр в потоке, дистанционный термометр и другие инструменты. Это позволяет выявить людей с повышенной температурой, с недомоганием, с сыпью и другими симптомами заболеваний. И мы стараемся оказать им необходимую помощь и защитить от распространения той или иной инфекции. Также Роспотребнадзор внимательно следит за всеми случаями кишечных инфекций. Значительная их часть дублируется исследованием на холеру, в тех случаях, когда это показано.

Очень внимательно мы следим за состоянием водоемов в окружающей среде. Сегодня мы поменяли и усилили этот контроль. Количество проведенных исследований уже увеличилось на 40% по сравнению с предыдущими периодами ровно для того, чтобы ничего не пропустить

На сегодняшний день в РФ абсолютно стабильная ситуация по холере. Но еще раз хочу обратить внимание, что в целом в ряде стран Азии и Африки ситуация крайне напряженная, об этом нужно помнить.

 В докладе Роспотребнадзора говорится о том, что в прошлом году отмечался резкий подъем заболеваемости лихорадкой Западного Нила: до 2,4 раза по сравнению с 2023 годом. Каковы показатели в этом году? Есть ли негативная динамика и представляет ли она опасность?

— Мы уже не один раз говорили, что все инфекционные болезни имеют сезонность, каждой из них свойственен свой сезон и цикличность. Лихорадку Западного Нила весь мир только начинает качественно и системно изучать. В Российской Федерации в этом году заболеваемость снизилась очень существенно — показатель заболеваемости в шесть раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в три раза меньше среднемноголетнего уровня.

При том, что рост предыдущих двух лет наблюдался еще и за счет того, что мы наладили диагностику, у нас появился очень хороший высокочувствительный тест. Всех заболевших, у которых клиническая картина подходила под лихорадку Западного Нила, стали обследовать, таким образом выявление увеличилось. В этом году даже при качественном тестировании количество заболевших небольшое. Но риски все равно остаются, мы держим под эпидемиологическим контролем эту инфекцию, наблюдаем за состоянием здоровья людей и птиц, которые могут быть источниками заражения.

 Ранее уточнялось, что количество комаров, которые переносят опасные инфекции, в РФ не представляет эпидемиологической опасности. Может ли увеличиться популяция комаров-переносчиков? 

— Для того, чтобы контролировать эпидемиологическую ситуацию, нам нужно понимать, что с численностью комаров. А также знать, как с ними бороться и проводить акарицидные обработки на водоемах, там, где они могут выводиться. Такая работа ведется практически во всех субъектах. Мы проводим обработки с 2016 года по специально созданной системе мониторинга зараженности и численности комаров. 

Может быть, вы сами обращаете внимание, что вспомнится с трудом, когда в последний раз в домах летали комары. Это тоже результат большой совместной работы с жилищно-коммунальным хозяйством. Потому что комары, как правило, любят теплые, сырые подвалы, где есть водная поверхность. Этих подвалов становится с каждым годом все меньше. Нам вроде как незаметно, но если раньше в каждом доме можно было видеть комаров и понимать, что они прилетели не с улицы, то сегодня этих случаев гораздо меньше. Это осушение подвалов, большая "невидимая" работа тоже приводит к тому, что риски заражения снижаются. 

И конечно же, наши научно-исследовательские организации мониторируют все вирусы, которые переносят комары. Они создают себе специальные ловушки, приманивают комаров, собирают их и потом оценивают присутствие в этой массе комаров наличие тех или иных вирусов. И из этого в последующем мы делаем вывод: какие комары какие вирусы переносят.

 Фиксировались ли завозные случаи?

— На сегодняшний день ситуация стабильна, комары в России высоких рисков не представляют. Ни малярию, ни экзотические лихорадки, и тем более лихорадку чикунгунья, комары в Российской Федерации сегодня не переносят, они этими вирусами не заражены. Но завозные случаи могут быть. Если говорить особенно о нашумевшей лихорадке чукунгунье, то у нас были завозы в 2017, 2019 годах: по одному-два случая в основном из Таиланда и из Вьетнама. Но они были единичными, в этом году пока не было завозов.

 Анна Юрьевна, а много ли случаев острых кишечных инфекций среди детей в оздоровительных учреждениях было зафиксировано в текущий летний период? И отличаются ли показатели в 2025 году от среднемноголетних?

— Сезон 2025 года еще не закончился, но хочу отметить, что в этом году ситуация более стабильная, количество случаев — меньше, количество пострадавших — тоже меньше. Еще две недели детки будут в этих оздоровительных учреждениях, поэтому мы пока итоги не подводим, просто делаем все, чтобы детки не болели.

 Что продолжает предприниматься по части недопущения БАДов без маркировки на рынок РФ?

— Это системная наша работа, которая, безусловно, дает результаты именно в ее системности и неотвратимости наказания, снятия с полок такой продукции. Одна из задач Роспотребнадзора состоит в том, чтобы на полках РФ были только качественные и эффективные биологически активные добавки. Количество снимаемой продукции снижается ровно за счет того, что рынок чистится. Предприниматели понимают, что лучше поступать честно, потому что наказание достаточно серьезное. 

Наши следующие шаги — это маркетплейсы. Это очень важно. Вступает в силу закон о досудебной блокировке: если маркетплейсы или электронные площадки в интернете будут продавать неразрешенные, немаркированные БАДы в Российской Федерации, то они по решению Роспотребнадзора и силами Роскомнадзора будут блокироваться без решения суда мгновенно.

 Мы много говорим об утечках из зарубежных биолабораторий из-за халатности или других причин. По вашему мнению, насколько сильно они оказывают влияние на мировое здравоохранение и здравоохранение РФ в частности?

— К счастью, сегодняшние известные нам утечки значимых для всего населения земного шара последствий не принесли, но риски остаются. То, что они возникают, — это большой вызов сегодняшнему миру. Потому что, если вы работаете с опасными микроорганизмами, вы отвечаете за безопасность того, что вы делаете, и перед теми, кто работает внутри лаборатории, и перед теми, кто за ее периметром.

Российские правила биологической безопасности и работа в лабораториях — максимально строгие и жесткие. И несмотря на звучащие время от времени призывы их смягчить, мы на это не идем совершенно осознанно. Здесь риск максимальный и свести его к нулю — это главная задача при организации любой лаборатории.

Общеизвестный факт, что лабораторий в разных странах строится все больше. Чтобы оградить Россию и ее жителей от последствий, мы выстраиваем федеральный проект "Санитарный щит" по поручению президента РФ. Также мы помогаем нашим коллегам в дружественных странах такие риски распознавать и своевременно на них реагировать. Это тоже часть нашей работы.

 Как пройдет сезон гриппа и ОРВИ в текущем эпидсезоне?

— Мы готовимся к тому, чтобы сделать текущий эпидсезон наименее рисковым для всех жителей нашей страны. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы прививаться и мы стараемся сделать этот процесс вакцинации максимально безопасным. Для этого сотрудничаем с медицинскими учреждениями и лечебными организациями. Вакцина уже разработана для всех групп риска в России, чтобы сезон прошел спокойно и без осложнений.

У нас в наличии четырехвалентная российская вакцина, которая очень хорошо работает. В прошлом году с помощью этой вакцины удалось снизить летальность от гриппа по сравнению с предыдущими годами у пожилых и людей с хронической патологией. 

 В последнее время институты Роспотребнадзора уделяли много времени разработке новых тест-систем на определение различных инфекций. Почему это направление важно?

— Главное, чтобы они были очень точными, чувствительными и чтобы такая система работала очень быстро. Например, раньше при классическом методе определения инфекций у нас уходило двое-трое суток и это считалось неплохим результатом, в период пандемии мы уже пришли к тому, что результат должен быть в течение суток. Но и это оказалось долго, так как чем быстрее мы получим результат, тем быстрее мы будем реагировать. И реагировать не просто на какую-то эфемерную или непонятную угрозу, а на конкретную. Мы расшифруем, проведем индикацию — что это такое, чем человек болеет и что происходит. Поэтому главная задача была разработать тесты, которые будут работать на новом технологическом уровне и давать результат очень быстро. 

Например, чтобы определить холеру, раньше надо было сначала подрастить культуру и только через сутки из этого материала можно было сделать ПЦР. А сегодня новый тест, который разработал наш институт "Микроб" за час дает нам результат. Потому что симптомы у холеры, дизентерии, сальмонеллеза и любой другой кишечной вирусной инфекции примерно одинаковые. Есть такой же новый тест на чуму, который работает очень быстро, а также очень хороший тест на определение постинфекционного или поствакцинального иммунитета к холере. 

 Делимся ли мы этими разработками с другими странами?

— Данными тест-системами мы делимся с нашими друзьями в разных странах. Сейчас специалисты Роспотребнадзора работают в Республике Конго, куда они повезли новые тесты на холеру и тесты, которые определяют иммунитет к холере. Улетела вторая группа уже с клиницистами, которая будет помогать лечить заболевших.

И новость буквально этой недели — новый тест, который разработал и зарегистрировал Центральный научно-исследовательский институт Эпидемиологии Роспотребнадзора. Он позволяет распознать любой из 25 вирусов, которыми мог заразиться человек. То есть мы один раз берем мазок, проводим исследование сразу на широкую линейку и понимаем: это грипп, парагрипп, риновирус или какой-то иной респираторный вирус. Ранее мы могли взять материал на исследование лишь по 11 вирусам. В июле мы запустили промышленное производство нового теста на своих же площадях. Поэтому этот респираторный, гриппозный сезон будем встречать уже вооруженными более современным и эффективным тестом. 

С учетом наступления сезона гриппа и ОРВИ, хочу всем пожелать здоровья! Нужно помнить о том, что здоровье надо беречь, готовиться к прививке против гриппа. В случае необходимости следует обращаться за медицинской помощью и делать тест, который позволит расшифровать все, что могло случиться. 

