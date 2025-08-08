Вирус, вернувший ковидные ограничения. Что известно о лихорадке чикунгунья

В Китае бушует лихорадка чикунгунья, которую вызывает одноименный вирус. В провинции Гуандун с июля зарегистрировано более 7 тыс. случаев заражения. Чем опасна новая болезнь? Может ли она попасть в Россию? И может ли это быть началом новой пандемии? Разбираемся

Как протекает лихорадка чикунгунья?

Обычно первые симптомы болезни проявляются через 4–8 дней после заражения. У человека начинается лихорадка, тошнота, сыпь, отеки, появляются сильные боли в мышцах и суставах. Кости могут болеть настолько, что люди перестают двигаться и просто лежат в скрюченной позе, плача. Последнее — один из главных маркеров болезни (зачастую, если у пациента не болят суставы, лихорадка протекает в легкой форме и остается невыявленной). И хотя лихорадка чикунгунья обычно отступает в течение одной-двух недель, как рассказал в интервью ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, боли в суставах могут преследовать некоторых пациентов месяцы, а в некоторых случаях — долгие годы, перерастая в хронический артрит. Из плюсов: судя по всему, у тех, кто выздоровел, формируется иммунитет к CHIKV.

Стоит ли опасаться лихорадки чикунгунья? Обычно болезнь протекает довольно легко и заканчивается полным выздоровлением. При тяжелом течении требуется госпитализация. Однако, как объясняет Альтштейн, летальные исходы иногда встречаются среди пациентов с ослабленным иммунитетом — пожилых, младенцев, диабетиков. Кроме того, у людей, перенесших лихорадку чикунгунья, были зафиксированы отдельные случаи офтальмологических, сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. Показать ещё

Как передается вирус чикунгунья?

Как объяснил в интервью с ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, лихорадка чикунгунья — трансмиссивное заболевание, которое распространяется с помощью переносчиков, в данном случае — комаров группы Aedes, также известных как "кусаки". Главные виды-переносчики, согласно ВОЗ, — Aedes aegypti или Aedes albopictus (они также распространяют вирусы денге и Зика). Они активны в основном в светлое время суток, причем albopictus охотятся только на улице, а aegypti — и в помещении, и на свежем воздухе.

Сегодня случаи лихорадки чикунгунья встречаются на всех территориях, где обитают эти комары: в Китае, Индии, Африке, Южной Америке, в определенных районах Соединенных Штатов и на юге Европы.

Как лечат лихорадку чикунгунья? Специфических лекарств от этой лихорадки не существует. Лечение включает прием жаропонижающих и подходящих болеутоляющих средств и противовирусных препаратов для облегчения симптомов. Также, согласно ВОЗ, против лихорадки существуют две вакцины, которые применяются в некоторых странах, но они пока недоступны для широкого потребителя и не вошли в массовую медицинскую практику. Показать ещё

Существует ли риск распространения лихорадки чикунгунья в России?

Как объясняет Онищенко, в северной и центральной части России комары — переносчики CHIKV не водятся, "не свойственная для них климатическая зона". Но из-за потепления Aedes albopictus появились в южных регионах нашей страны, на Черноморском побережье, например в Сочи, Абхазии и Краснодарском крае. "Слава богу, вирус они не переносят, — замечает Геннадий Онищенко, — Тут как с малярийными комарами: они есть здесь, в московской зоне, в том же Питере, но малярии нет. То есть самого наличия вида для начала распространения болезни недостаточно". А комары не рода Aedes — плохие переносчики и практически неспособны передать вирус, объясняет Альтштейн.

Это же подтверждает Роспотребнадзор, по сообщениям которого эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, в стране нет условий для формирования местной циркуляции возбудителя инфекции.

Приняты все меры предосторожности

Несмотря на то, что вероятность появления в России самих заразных комаров стремится к нулю, риски завоза лихорадки чикунгунья в РФ остаются, учитывая то, что сейчас между РФ и Катаем происходит интенсивный обмен. "Это повышает вероятность того, что к нам "прилетит" кто-то из зараженных граждан", — объясняет Онищенко. Это же остается наиболее вероятным путем завоза вируса в страну. Комар-переносчик также в теории может "пересечь" границу между РФ и Китаем и укусить кого-то в России. "Но до Москвы такой комар точно не долетит", — замечает Онищенко.

Чтобы максимально обезопасить население, в пунктах пропуска на российских границах задействована система "Периметр", которая выявляет граждан с признаками инфекций. В Российской Федерации также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров — переносчиков лихорадки чикунгунья.

Возможна ли новая пандемия?

"Нет, пандемия невозможна", — резюмирует Анатолий Альтштейн. Как объясняет вирусолог, такой тип вирусов, как вирус чикунгунья, который распространяется через насекомых, едва ли способен заразить столько же людей, сколько патогены, передающиеся от человека к человеку напрямую через дыхательные пути (например, вирусы гриппа и ковида). В Китае все также должно успокоиться, когда похолодает и комары начнут впадать в спячку. "Сейчас самки комаров кусают наиболее интенсивно, — объясняет Онищенко, — они напитываются кровью перед зимой. Но скоро сезон комаров пройдет". Закрывать границы также нет смысла, уверяет эпидемиолог, так как для России комары —переносчики CHIKV — слишком экзотические.

А "антиковидные" ограничения, которые вводят в пострадавшем районе Китая, — естественная мера предосторожности, а не признак новой пандемии. "Так как больной человек является источником вируса, переносимого комаром, в случае заражения нужно принять меры против такой возможности и избегать контакта с насекомыми (репеленты, изоляция)", — заключает Анатолий Альтштейн.

Мария Богрянова