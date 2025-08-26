Глава Минобрнауки России Фальков: Россия и Китай укрепляют связи в науке и образовании

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков находился в Китае с рабочим визитом 21-26 августа. Насыщенная программа включала в себя посещение вузов, научно-исследовательских центров, совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, а также китайского экспериментального сверхпроводящего токамака EAST в городе Хэфэй. В ходе визита состоялись переговоры с министром науки и технологий КНР Инь Хэцзюнем и министром образования КНР Хуай Цзиньпэном. Рабочая поездка позволила познакомиться с передовой научно-исследовательской инфраструктурой Китая и обсудить развитие более тесного партнерского взаимодействия в области высшего образования.

­— Как вы оцениваете текущий уровень научно-образовательного сотрудничества между Россией и Китаем? Есть ли у России и Китая совместная стратегия развития научно-технического партнерства?

— Российско-китайское научно-технологическое сотрудничество развивается в хорошем темпе, соответствующем высокому уровню стратегического партнерства между нашими странами. Очень добрые отношения складываются в сфере образования и науки — между министерствами, между университетами, научными организациями, коллективами и, наконец, между конкретными учеными, преподавателями — образно говоря, на всех этажах этого большого здания, мы сейчас работаем, укрепляем или налаживаем связи.

В этот визит в Китай я преследовал две цели. Первая — познакомиться с опытом создания и последующего эффективного использования передовой исследовательской инфраструктуры класса "мегасайенс", позволяющей изучать основы мироздания, создавать новые материалы с заданными свойствами, апробировать новые прорывные технологии. В этом смысле Китай, так же как и Россия, одна из немногих стран, которая строит такие научные установки. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы совместно, в интересах обеих стран, использовать эту научную инфраструктуру.

В частности, в Хэфэе в Институте физики плазмы мы оценили ход работы создаваемого токамака нового поколения, посмотрели существующий — первый в мире китайский экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST). На этой установке несколько раз ставили мировые рекорды по продолжительности удержания плазмы — практически 18 минут. Это очень хороший результат. Также, в Пекине, познакомились с синхротроном четвертого поколения, который расположен в пригороде. Это высокоэнергетический источник фотонов HEPS. Ход реализации этого проекта нам интересен по одной простой причине — в России близкий по характеристикам источник фотонов — Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), сейчас создается в наукограде Кольцово (Новосибирская область). И российский, и китайский проекты запланированы к сдаче в эксплуатацию примерно в одно и то же время, в этом году. Каждая из установок имеет свои уникальные характеристики и позволят ученым проводить различные уникальные исследования. В этой связи мы обсудили с коллегами из Института физики высоких энергий возможность кооперации ученых двух стран для совместной работы на данных установках.

Вторая цель — это развитие более тесного партнерского взаимодействия в области высшего образования. Здесь флагманом от России является МГУ имени Ломоносова и их совместный университет с Пекинским политехническим институтом, который работает в Шэньчжэне. В эту рабочую поездку нам также удалось побывать там. Приятно отметить, что университет уже вышел на проектную мощность — в нем учится почти пять тысяч студентов, полностью задействована вся инфраструктура. Начинается новый большой этап развития совместного вуза — это и расширение в инфраструктурном плане, и увеличение контингента обучающихся, и усиление исследовательской деятельности.

Что касается совместной стратегии, то в последние годы ориентиром для нас выступала Дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период до 2025 года. В ней закреплены такие приоритеты как авиация и космонавтика, системы накопления энергии и низкоуглеродные технологии, биотех и медицина. Разумеется, за последние годы наука шагнула далеко вперед. Во многих областях знания все большую роль играет искусственный интеллект — в ходе визита мне довелось лично ознакомиться с тем, как эту технологию развивают в Университете Цинхуа. Возникают и другие инструменты, открывающие перед учеными новые возможности. Поэтому одна из ключевых задач в нашем диалоге с китайской стороной — это совместное обновление Дорожной карты, включение в нее новых перспективных направлений на предстоящий пятилетний период.

Со своей стороны, при формировании повестки опираемся на принятую три месяца назад Концепцию международного научно-технического сотрудничества.

Исходим из того, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой должно способствовать достижению Россией национального технологического лидерства

— Какие крупные совместные научно-исследовательские проекты сейчас реализуются или планируются на ближайшее время?

— Развитие большой науки по определению требует координации усилий на международном уровне, поэтому крупные совместные проекты являются одним из главных направлений российско-китайского научного сотрудничества. В ходе визита мы посетили ряд китайских научных объектов класса "мегасайенс", включая токамак EAST. Последовательность китайских партнеров в развитии ими передовых научных направлений, включая технологии управляемого термоядерного синтеза, вызывает глубокое уважение. В свое время китайская термоядерная программа получила серьезный импульс благодаря установке "Токамак Т-7", переданной им Курчатовским институтом. Сегодня КНР в этой области знания достиг успехов мирового уровня, поэтому я уверен, что дальнейшая совместная работа ученых наших стран будет взаимовыгодной и полезной для всего человечества.

Определенно эффективны и многосторонние соглашения. Например, в мае 2023 года между профильными министерствами России и Китая, Китайской академией наук и Объединенным институтом ядерных исследований был подписан четырехсторонний протокол об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. В нем обозначены приоритетные на текущий момент направления — проведение совместных экспериментов в области физики тяжелых ионов, нейтронной и теоретической физики, работа на медицинских ускорителях в рамках экспериментов BESIII и JUNO, а также научные изыскания с использованием коллайдера NICA, расположенного в Дубне. Самое главное, что эти договоренности работают на практике — совместными комитетом отобрано восемь научных проектов. Их реализация началась в прошлом году.

— Как развивается сотрудничество с Китаем в области создания совместных научных центров или лабораторий? Принимают ли ученые из Китая участие в российских мегасайенс-проектах?

— Мы, безусловно, видим и поддерживаем интерес китайских партнеров к работе на российской инфраструктуре класса "мегасайенс". Такое сотрудничество обогащает обе стороны. Рассчитываем, что в Центре коллективного пользования СКИФ, который сейчас строится в Кольцово, может появиться китайская экспериментальная станция. Кроме того, пригласили партнеров к участию в Международном центре нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Ленинградской области и в программе создания сети современных источников синхротронного излучения, также реализуемой под научным руководством НИЦ "Курчатовский институт". Перспективным, на наш взгляд, было бы и расширение участия китайской стороны в формировании международных баз научной информации — ведь на нынешнем этапе научного знания существует прямая зависимость — чем больше данных и чем выше степень их консолидации, тем вероятнее появление новых открытий.

— Какие вызовы остаются в российско-китайском взаимодействии в науке?

— Ключевым вызовом, на мой взгляд, сегодня является преодоление дистанции между наукой и индустрией. Публикация статей и подача заявок на оформление патентов, конечно, — тоже результат, но российской экономике требуется больше прикладных инноваций для технологического рывка. Для этого мы последовательно создаем передовые инженерные школы, в развитии которых принимают непосредственное участие индустриальные партнеры. С той же целью мы перезапустили в этом году программу "Приоритет-2030" с акцентом на решение задачи по достижению технологического лидерства. Китайские партнеры тоже успешно решают эту проблему. В частности, поощряя ученых создавать собственные стартапы, поощряют передачу полученных вузовскими лабораториями технологических результатов в коммерческий сектор.

Нам важно, чтобы научное взаимодействие двух стран не ограничивалось лишь фундаментальной наукой. С недавних пор мы приняли решение о том, что все подаваемые с нашей стороны заявки на финансирование совместных российско-китайских проектов должны иметь индустриального партнера — компанию, предприятие, заинтересованного в скорейшем внедрении результата

Уверен, что это поможет повысить прикладной характер совместных НИОКР, а первые конкретные результаты послужат стимулом для бизнеса активнее вкладываться в научные исследования и поддерживать научные коллективы.

— Сколько сейчас китайских студентов учится в России, а российских в Китае? Наблюдается ли тенденция наращивания обменов между российскими и китайскими вузами? Планируется ли увеличение квот?

— По данным на 2024-2025 учебный год в России училось более 56 тыс. китайских студентов, а в Китае – свыше 21 тыс. российских граждан. Вместе с китайскими партнерами мы последовательно идем к заданной планке двустороннего "оборота" студентов, установленной в Дорожной карте расширения гуманитарного сотрудничества России и Китая. К 2030 году доведем эту цифру до 100 тыс. человек. Успешное решение этой задачи принципиально важно для сохранения нынешнего уровня взаимопонимания между странами, поддержания наших тесных связей в политической, экономической, социальной и многих других сферах.

Отрадно, что за последние два года зафиксирован двукратный рост количества обращений китайских граждан в российские консульские учреждения в КНР для поездок в нашу страну с образовательными целями. Российская Федерация ежегодно выделяет Китаю квоту для обучения студентов за счет средств федерального бюджета, однако подавляющее большинство китайских студентов учится на контрактной основе. Гордимся тем, что десятки тысяч китайских домохозяйств, "голосуя юанем", выражают свое доверие нашей системе высшего образования. В свою очередь, российские абитуриенты тоже проявляют интерес к получению высшего образования в Китае. Наши граждане ежегодно получают от 500 до тысячи грантов и стипендий правительства КНР.

— Как сейчас развиваются совместные образовательные программы (двойные дипломы, магистратуры)?

— На данный момент реализуется более 200 российско-китайских совместных образовательных программ. Среди них 115 программ бакалавриата или магистратуры и 89 курсов в рамках программ трехлетнего специалитета. Активную роль играют межвузовские ассоциации, включая, конечно, авторитетную ассоциацию технических вузов России и КНР. Кроме того, важное место в образовательном ландшафте Китая занимают 35 наших совместных образовательных учреждений. Центральным среди них является созданный в 2017 году Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

Кстати, сейчас Московский государственный университет совместно с Пекинским университетом ведут работу по созданию совместного Института фундаментальных исследований. Он будет специализироваться на математике, физике, химии, науках о жизни и науках о Земле. В прошлом году Минобрнауки России и Минобразования Китая заключили соответствующий меморандум и подписали протокол в поддержку этого проекта. Перспективной считаю и инициативу по созданию Российско-Китайского минерально-сырьевого университета, предложенную Санкт-Петербургским горным университетом. Основная идея проекта — совместное формирование инженерной элиты для минерально-сырьевого и топливно-энергетического секторов двух стран.

Добавлю, что на сегодняшний день на завершающем этапе согласования находятся два очень важных проекта межправительственных соглашений — о сотрудничестве в области образования и о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней

Их подписание способно придать мощный импульс к развитию российско-китайского научно-образовательного взаимодействия.

Как отметил в прошлом году президент России Владимир Владимирович Путин, выступая в стенах Харбинского политехнического университета, научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы видим свою задачу в том, чтобы не только успешно удерживать эту высокую планку, но и последовательно углублять взаимодействие по тем трекам, где в этом ощущается взаимная потребность.

— Какие наиболее перспективные направления взаимодействия с Китаем, если говорить о науке и образовании, предстоит развивать в ближайшие годы?

— Часть из них я уже отметил. В области образования — это, конечно, реализация совместных исследовательских и образовательных проектов через создание совместных факультетов, институтов, сетевых образовательных программ. К такой форме взаимодействия уже сейчас идут российские и китайские университеты, это будет способствовать развитию академической мобильности. Мы видим, что за последние пять лет практически в два раза увеличилось количество китайских студентов в России, большой интерес к обучению в Китае есть и у наших студентов. Поэтому мы за то, чтобы качество контактов между университетами двух стран вышло на новый уровень. Все для этого делаем.

Не стоит забывать, и это очень важно, что мы ожидаем объявления лидерами наших стран 2026 и 2027 гг. двусторонними Годами образования России и Китая. Конечно, запланирован целый ряд мероприятий в Китае. Мы с моим коллегой — министром образования КНР — обсудили возможность проведения на базе совместного университета МГУ и Пекинского политеха в Шэньчжэне Всекитайской конференции учителей и преподавателей русского языка.

В сфере науки и исследовательской деятельности, повторюсь, мы ставим себе задачу выйти на совместную научную программу в области установок класса "мегасайенс". Нужно дать нашим исследователям возможность извлечь максимум пользы от сотрудничества двух стран.