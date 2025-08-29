Ольга Любимова: среди участников СВО повышен спрос на киноспециальности

В России завершилась приемная кампания. По ее итогам в творческие вузы страны, подведомственные Министерству культуры РФ, по отдельной квоте для ветеранов специальной военной операции, членов их семей и семей погибших участников СВО было зачислено почти вдвое больше абитуриентов по сравнению с предыдущим годом. Министр культуры Ольга Любимова рассказала о том, чем сегодня культурная отрасль привлекает таких людей и чем они ценны для культурного настоящего и будущего нашей страны

— Ольга Борисовна, расскажите, какое место в целом в деятельности Министерства культуры сегодня отводится работе с участниками и ветеранами СВО, членами их семей?

— Интеграция участников специальной военной операции и членов их семей в культурную отрасль страны — это отдельное, большое и многосоставное направление нашей работы. В министерстве сформирован специальный проектный офис, который занимается мониторингом специалистов, а также ориентирован на работу по увековечению памяти героев и сопровождению культурных проектов, посвященных событиям специальной военной операции. Также уже сегодня ветераны специальной военной операции, члены их семей и семей погибших участников СВО могут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры в рамках нашего совместного проекта с фондом "Защитники Отечества". На портале "Культура.РФ" создан специальный раздел, где публикуются даты и все необходимые условия.

— Это, должно быть, касается и образования?

— Разумеется, одним из больших, отдельных блоков идет работа по интеграции в единое культурное образовательное пространство страны. Ветераны специальной военной операции, члены их семей и семей погибших участников СВО получили возможность обучаться в творческих вузах в рамках отдельной квоты, которая составляет 10% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности, направлению подготовки. В этом году в рамках приемной кампании по этой квоте зачислен 361 студент (20 участников СВО и 341 — члены семей участников СВО). Этот показатель почти вдвое больше, чем в 2024 году, что определенно говорит о востребованности творческих профессий: сфера культуры традиционно предлагает большое разнообразие профилей подготовки, включая креативные индустрии, управление отраслевыми организациями и многие другие интересные и перспективные, в том числе с точки зрения будущего трудоустройства, направления.

— Какие творческие вузы и специальности в них выбирают чаще всего?

— В этом году самое большое число участников СВО, членов их семей стали студентами таких вузов культуры и искусств, как Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского, Московский, Краснодарский, Санкт-Петербургский, Алтайский, Казанский и Восточно-Сибирский, Пермский государственные институты культуры. Также традиционно в поле внимания ребят — ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Школа-студия МХАТ, ВТУ (институт) им. Щепкина, МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГАХ, РАМ им. Гнесиных, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Римского-Корсакова.

Среди самых востребованных специальностей и направлений подготовки: социально-культурная деятельность, народная художественная культура, режиссура театрализованных представлений и праздников, библиотечно-информационная деятельность, звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ, музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, народное художественное творчество. В области искусств, в частности, всегда в "топе" такие направления и специальности, как актерское, хореографическое, музыкальное и изобразительное искусства, драматургия и, конечно, кино — от кинооператорства до кинорежиссуры.

— Выделяются ли они среди других абитуриентов?

— Очень важно, что выбор будущие студенты делают осознанно — многие уже на этапе входа в профессию демонстрируют немалый уровень профессионального мастерства. Не раз и не два мастера курсов отмечали это на вступительных творческих испытаниях в вузы по театральному, музыкальному и кинематографическому профилям, а также в области изобразительного искусства.

Так, в РАМ им. Гнесиных двое поступающих по результатам творческого испытания набрали по 90 баллов из 100, получив возможность обучаться искусству хорового народного пения и дирижированию академическим хором. Дирижированию также будет обучаться студент заочной формы обучения Пермского государственного института культуры — действующий участник СВО. В Школу-студию МХАТ на актерский курс зачислена абитуриентка — дочь участницы СВО. Студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского стали ребята, ушедшие добровольцами на фронт, — их возвращение к учебе станет важным этапом социальной адаптации и продолжением профессиональной подготовки после службы. Так, в этом году студентами Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения стали сразу 18, а ВГИКа — 19 человек из числа ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

— Насколько важно присутствие таких людей — в частности, участников и ветеранов СВО, с их таким непростым, но важным опытом — в культурном, в том числе образовательном, пространстве нашей страны?

— Культура — это всегда отражение общества, его чаяний, ценностей, смыслов и приоритетов. В этом году наши творческие вузы пополнились еще тремя с половиной сотнями людей, имеющими очень четкое представление о таких важнейших вещах, как патриотизм, подвиг, отвага, любовь к Родине. И то, что они смогут передать это через творчество, — возможность очень нужная даже не столько для них самих, сколько для всей страны. Именно они — трансляторы смыслов, необходимых для воспитания поколения, готового и способного нести ответственность за будущее своей Родины. Конечно, особо повышен спрос на киноспециальности — это логично, ведь кино традиционно является одним из самых популярных и массовых видов искусства, в нем много возможностей для самовыражения, проявления творческой свободы и трансляции важных истин.

— Ориентированы ли сами вузы на студентов, которые вернулись с фронта?

— Конечно. Например, для тех, кто хотел бы стать профессиональным военным документалистом, в Ростовском филиале ВГИК организован образовательный проект "Курсы военных кинодокументалистов при ВГИК" — по согласованию с командованием Южного военного округа и атаманом Всероссийского казачьего общества уже проведено три сессии, в которых приняли участие 36 бойцов и офицеров СВО из десятков дивизий и бригад. Одна из этих сессий состоялась в Луганске в начале июня нынешнего года. Шестеро курсантов проекта — участники СВО, получившие во ВГИКе удостоверение "воендоков", — уже присылают отснятые прямо в боях бесценные киноматериалы.

В целом формированию уникального киноархива этих важнейших для страны событий мы уделяем самое пристальное внимание — так же как в Госфильмофонде собрана и бережно хранится коллекция киноматериалов времен Великой Отечественной войны, новая веха нашей истории должна быть увековечена. И уже сегодня о событиях и героях СВО кинематографистами, а также студентами и преподавателями киновузов создано более 50 документальных фильмов — это уникальные киноматериалы, отснятые в зоне боевых действий, в тылу, о жизни и подвиге современных героев. Уверена, и новые студенты, поступившие в творческие вузы в этом году, внесут свой незаменимый вклад, и мы увидим множество ярких и пронзительных работ. Желаю всем вчерашним абитуриентам удачи и творческих успехов!