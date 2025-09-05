О том, что сейчас делается для развития Дальнего Востока, какие идеи уже претворены в жизнь, а что еще предстоит сделать, рассказал в интервью ТАСС директор федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" (ФАНУ "Востокгосплан") Михаил Кузнецов на полях Восточного экономического форума

— Для начала поговорим о развитии Восточного полигона. Ранее "Востокгосплан" разрабатывал его единую концепцию, что удалось достичь в этом направлении, как сейчас работает эта программа?

— Восточный полигон — это одна из жизненных артерий для Дальнего Востока. Потому что это и связь с Центральной Россией, это грузовые и пассажирские перевозки, и развитие внешнеторговых связей. И это одна из важнейших отраслей нашей экономики. Поэтому, конечно, мы разработали экономическую модель вместе с Институтом экономики транспорта. И наша задача — оценивать разные сценарии развития Восточного полигона. Оценивать проекты, общую экономическую эффективность и выгоды от реализации тех или иных мер по расширению пропускной способности. Задействована она, в частности, в разработке обновленной стратегии Дальнего Востока.

— Также "Востокгосплан" собирается разработать автоматизированную систему поддержки принятия решений в области демографии Дальнего Востока, что-то вроде "цифрового помощника". Как сейчас идет работа над этим проектом?

— Разработка "помощника" в демографической сфере "Востокгосплан" запланировал на 2026 год на базе результатов агентно-ориентированного моделирования. Саму как таковую модель эту мы сделали, создали уже несколько лет назад, и сейчас речь идет о ее развитии, совершенствовании. Один из этапов — такой "цифровой помощник". Модель позволяет нам анализировать любой муниципалитет, город с точки зрения демографических процессов. Не секрет, что одна из ключевых задач для Дальнего Востока — это увеличение населения.

У нас малонаселенные территории, при этом они очень перспективные, они очень важные для страны, стратегически значимые. И поэтому нам ценен каждый. В нашей модели мы сейчас можем отслеживать семейную траекторию. Человек родился, вот он пошел в детский садик, в школу, вот он пошел в учебное заведение, вот он женился, родил детей. И это позволяет нам достаточно точно строить прогнозы, которыми мы делимся. Проводить факторный анализ, то есть что влияет на рост численности населения в наибольшей степени. Собственно, модель мы активно эксплуатируем уже несколько лет.

— Сейчас на Дальнем Востоке активно развивается креативная экономика. Есть ли какие-то механизмы, чтобы сократить срок развития этого направления? Потому что на Дальнем Востоке в каких-то регионах она прямо хорошо развита, а в каких-то она весьма пока посредственна. Чтобы как-то выровнять это, есть какие-то механизмы?

— Вы знаете, тут мы все-таки в креативной экономике следуем за людьми всегда. То есть креативную экономику создает креативный класс. И чтобы она появилась, этот класс должен быть. Это первое. То есть это образование, это определенная атмосфера, это, если хотите, заказ. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль — они достигли мастерства благодаря тому, что выполняли заказы со стороны католической церкви, их работы были востребованы горожанами Флоренции.

Такие "заказчики" должны появиться. То есть они должны генерировать заказ на креативные индустрии. Будь то ювелирные изделия, или ресторанный бизнес определенного уровня, или дизайнерские решения нестандартные. Или сфера IT, которую мы тоже относим в значительной степени к сфере креативных индустрий. То есть на это должен появиться заказ и воля со стороны общества.

Мне очень нравится в этом плане политика как раз якутского правительства, которое говорит о том, что, чтобы эта индустрия развивалась, надо, по сути, чтобы глава региона познакомился с несколькими тысячами креативных людей, лично желательно, и чтобы он понимал, как они встроены в жизнь города. В каждом из регионов нужно находить вот этот зачаток креативного класса.

— А какие примеры такого развития можно привести?

— В Хабаровске у нас "Мечталет" — мультипликационная студия прекрасная, они известны. Получается, создание такой среды — это, наверное, важнейшая задача по развитию креативных индустрий. Ну а все вместе, если суммировать заказ четкий, — знания этих людей, их поддержку, наличие образовательной сферы, где они могут получать соответствующие навыки, и среды креативной, все вместе они обязательно приведут к тому, что в каждом регионе такая точка роста креативной экономики появится. Такая задача стоит сейчас перед нами.

— Дальний Восток в последние годы лидирует по количеству взятых ипотечных кредитов, в том числе это происходит благодаря возможности получения льготного кредита на квартиру в новостройке. Достаточны ли темпы строительства жилья в регионах ДФО, чтобы обеспечить существующую потребность населения?

— Темпы строительства жилья на Дальнем Востоке достаточно высокие, это правда. Однако обеспеченность людей жилой площадью, по последним данным, остается ниже среднероссийской. В 2024 году на одного жителя Дальнего Востока приходилось 26 кв. м жилья, а в среднем по стране — 29 кв. м. Наша цель — поднять обеспеченность жильем до 33 кв. м на человека в среднем.

Мы внимательно всегда следим за показателем распроданности жилья. Есть доля экспозиции нового жилья, мы ее отслеживаем. Пока все показатели в норме. Поэтому я бы здесь точно не паниковал, я бы, наоборот, здесь аккуратненько давил на газ, чтобы больше нового жилья вводилось. Чтобы люди получали аппетит к переезду из старого жилья в новое

Потому что, если человек вкладывается в новую квартиру, он, может быть, и бизнес захочет здесь развивать, то есть как-то масштабироваться и самореализовываться. Перспективы у региона огромные, и хотелось бы, чтобы каждый человек увидел эти перспективы и профессионально, и личностно, и финансово в том числе на ближайшие годы.

— Одной из проблем всего Дальнего Востока является изношенность инфраструктуры ЖКХ, что приводит к отключениям воды, света или отопления. Каков процент износа коммунальных сетей в регионах ДФО? Какие регионы являются лидерами по обновлению этих коммуникаций?

— Здесь у нас цифры немножко разные по регионам. Самый высокий показатель у нас в ЕАО — 80% износа. То есть достаточно высокий. Где-то до четверти или даже чуть больше водопроводных сетей и половина канализационных нуждаются в замене. И, к сожалению, это не то, что людям видно прям невооруженным взглядом. Но, с другой стороны, мы в мастер-планах постарались предусмотреть эту задачу с обновлением инфраструктуры. Обновлять все то, что сказывается на качестве жизни очень сильно, но не видно вооруженным взглядом.

— А есть регионы, где ситуация с состоянием ЖКХ лучше?

— Наверное, наименее изношены коммуникации в Чукотке, в Якутии. Но проблемы есть везде, которые нужно решать. Но при этом менее 30% там нуждаются в замене. И с 2019 года доля изношенных водопроводов, допустим, снизилась на 2%. Значит, очень продуктивно на Сахалине, в Магадане и в Камчатском крае в этом плане поставлена работа.

— Про дефицит электроэнергии. Он пока не ощутим на уровне быта, но уже отражается на производстве, бизнесе. Что сейчас делается для его предотвращения?

— Вы знаете, на самом деле влияние уже есть, просто оно невидимое. Мы же не видим с вами компании, которые отказались от размещения производств на Дальнем Востоке, потому что у них не хватает мощностей. Экономика стала расти быстрее, чем прогнозировалось. И теперь уже этот недочет будет исправлен. Потому что сейчас усилиями правительства РФ принята генсхема, в которой распланированы все необходимые объекты энергетики. И тот дефицит установленной мощности и генерации, который возник, он будет до 2030–2032 года полностью ликвидирован. И даже будет создан задел определенный на будущий рост.

Сейчас, к счастью, принят такой достаточно системный план развития энергетики Дальнего Востока. В обновленной стратегии, которую сейчас готовит "Востокгосплан", там отдельный большой раздел, посвященный энергетике и синхронизации наших экономических планов и планов по развитию энергетики.

— Дальний Восток становится местом притяжения внутренних туристов, однако, даже самые продвинутые регионы не могут пока похвастаться достаточностью мест размещения и обустроенностью всех сегментов сферы гостеприимства. Какие сегменты туристической инфраструктуры необходимо наращивать в первоочередном порядке?

— Да, действительно в последние годы Дальний Восток стремительно набирает популярность среди туристов. Сегодня это один из самых динамично развивающихся туристических макрорегионов России. Например, в 2024 году турпоток вырос на треть (+31,7%) и достиг 7,1 млн туристов в 2024 году в сравнении с 2022 годом. Это в три раза быстрее среднероссийского темпа прироста (+11%). Таким образом, сегодня Дальний Восток демонстрирует не просто восстановительный рост после пандемии, но и увеличивает свою долю в туристической отрасли страны.

Однако в этом вопросе потенциал Дальнего Востока гораздо больше. В первую очередь необходимо решать вопрос транспортной доступности — развивать региональную авиацию с более доступными тарифами, строить и реконструировать дороги к туристическим объектам, модернизировать водный транспорт. Многие уникальные места просто недоступны для массового туриста из-за отсутствия нормальной логистики. Важно наращивать качественный номерной фонд. По имеющимся оценкам, только около одной трети нашего номерного фонда соответствует категории три звезды и выше, при этом современный турист ожидает определенного уровня комфорта. Необходимо развивать придорожный сервис, объекты для туристов с ограниченными возможностями.