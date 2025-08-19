Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году пройдет во Владивостоке уже в 10-й раз, а значит, имеет смысл подвести долгосрочные итоги. Трудность при оценке подобных конференций в том, что издалека они могут казаться обывателю пустыми обсуждениями, которые ни к чему не ведут. Сегодня ТАСС публикует итоги 10-летнего процесса развития Дальнего Востока, направление и импульс, которому задавал ВЭФ

За 10 лет на уровне президента России и правительства приняты десятки ключевых решений, стимулирующих развитие дальневосточного региона. И все эти решения, перед тем как быть утвержденными, обсуждались, оспаривались, корректировались и представлялись именно на Восточном экономическом форуме. Так было с преференциальными режимами Территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток, программами льготной ипотеки и Единой президентской субсидией на развитие дальневосточных городов. А параллельно на форуме заключаются инвестиционные соглашения и сделки, общий объем которых к настоящему моменту превысил 10 трлн рублей, вкладываемых в макрорегион.

Привлечение инвестиций

Территории опережающего развития

ТОР — территория с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности, в которой инвесторам предоставляются налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, а также инфраструктура, построенная за счет государства. Резиденты ТОР в течение первых пяти лет не платят налоги на прибыль и имущество. Льгота по земельному налогу устанавливается муниципальным образованием на срок от трех до пяти лет. Всего на Дальнем Востоке создано 16 ТОР во всех регионах, включая Чукотку, а в некоторых из них — больше одной.

Свободный порт Владивосток

Свободный порт Владивосток (СПВ) — свободная таможенная зона в ключевых припортовых территориях побережья Японского и Охотского морей. Ее резиденты полностью освобождаются от уплаты федеральной части налога на прибыль в течение пяти лет, применяют пониженную ставку налогов на имущество и землю, пользуются значительно сокращенными тарифами страховых взносов. Сегодня СПВ включает 22 муниципальных образования в пяти регионах.

ТОР "Патриотическая"

Отдельно выделяется ТОР "Патриотическая". Это комплекс мер господдержки производства и поставки продукции для нужд СВО, реализуемый с 2023 года. В 2023 году между регионами и производителями заключены договоры на закупку и поставку 18 150 единиц изделий для нужд СВО, в 2024 году объемы поставок увеличились в 2,5 раза и составили 44 619 единиц.

Инфраструктурная поддержка

Инвесторы крупных проектов в Дальневосточном федеральном округе получают государственную помощь в создании дорожной и коммунальной инфраструктуры, если строить надо, говоря простыми словами, посреди поля. Критерием отбора является объем привлеченных частных инвестиций в форме капитальных вложений на один рубль государственной поддержки. С 2015 по 2024 год инвесторами получено возмещение затрат, понесенных на создание инфраструктуры, в размере 59,2 млрд рублей при общем объеме инвестиций со стороны инвесторов более 2 трлн рублей.

Всего за 10 лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% и опередили среднероссийские показатели в 2,6 раза. Сейчас на Дальнем Востоке реализуют проекты 2 888 инвесторов, которые привлекли инвестиции в 10,6 трлн рублей, а фактически уже вложено — 5,1 трлн рублей. В работу введено 939 предприятий, создано 165,5 тыс. рабочих мест.

Инфраструктура для жизни

Льготная ипотека

С 2015 года ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 46%, чем опередил среднероссийские показатели в 1,6 раза. Это один из главных эффектов обсуждавшейся на ВЭФ льготной дальневосточной ипотеки, введенной по поручению президента РФ Владимира Путина. Условия по ипотеке, в том числе самая низкая в стране ставка (2%,) сохранены до 2030 года. Более 143 тыс. семей жителей ДФО купили или построили новое жилье.

Студенческий приоритет

Реализация дальневосточного трека программы "Приоритет-2030", начало которой также было дано на ВЭФ, позволила втрое увеличить приток студентов в дальневосточные вузы из других регионов страны. Лучшим студентам выплачивается специальная стипендия, строятся новые кампусы. В 2024 году в вузы ДФО поступило в полтора раза больше иностранных студентов. 82% выпускников вузов Дальнего Востока остаются работать в ДФО.

Гектар

Государственная программа "Дальневосточный гектар" действует с 2016 года, с 2021 года она стала доступна в арктической зоне страны и других территориях Севера и Сибири, получив название "Арктический гектар". С 2016 года участниками программы на Дальнем Востоке стали около 148 тыс. человек. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, далее до истечения срока участок можно арендовать или получить в собственность. Оформление по программе "Гектар" проводится бесплатно.

Президентская субсидия

Разработанная по поручению президента России программа "Президентская единая субсидия" — это механизм, позволяющий комплексно улучшать качество жизни дальневосточников и северян. На сегодняшний день почти 2 тыс. инфраструктурных и социальных объектов уже построены. В ближайшие три года в регионах Дальнего Востока планируется ввести еще более 130 социальных и инженерных объектов. В рамках "Президентской единой субсидии" также финансируются мероприятия "Дальневосточный квартал" и "Дальневосточная концессия", которлые помогают привлекать частные инвестиции для финансирования социальной инфраструктуры. Благодаря "Президентской единой субсидии" также запущены программы "1000 дворов", "50 школьных спортзалов" и "900 современных мастерских".

Единая дальневосточная авиакомпания

Авиакомпания для перевозки пассажиров между городами Дальнего Востока была создана в ДФО в 2021 году. В 2021–2024 годах запущены перевозки по 36 новым социально значимым маршрутам, выполняемые Единой дальневосточной авиакомпанией. За это время перевезено 1,3 млн пассажиров. Кроме того, открыты и работают программы субсидирования авиаперелетов: для пассажиров с дальневосточной пропиской без ограничений по возрасту — в Москву и Санкт–Петербург, а также субсидирование льготных категорий пассажиров для перелетов в ДФО и обратно.

Мастер-планы и благоустройство

Благодаря поднятым на ВЭФ вопросам и принятым решениям Дальний Восток стал флагманом процесса обновления городов. По поручению президента России в макрорегионе реализуются мастер-планы развития 25 дальневосточных городов. Всего предусмотрено 875 проектов, инвестиции в которые составят 4,4 трлн рублей. Реализация мастер-планов позволит улучшить условия жизни более чем 4 млн дальневосточников. Регионам Дальнего Востока были выделены специальные казначейские кредиты на реализацию проектов, предусмотренных мастер-планами территорий, в том числе на строительство образовательных и спортивных учреждений, инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий и ремонт дорог.

ВЭФ растет вместе с Дальним Востоком

Первый ВЭФ-2015

Первый Восточный экономический форум состоялся 3–5 сентября 2015 года. Тогда он собрал более 2,5 тыс. участников из 32 стран, в том числе 550 журналистов. Самые многочисленные делегации прибыли из КНР, Республики Корея и Японии. Было подписано 80 соглашений на сумму 1,3 трлн рублей.

Мировые масштабы

С тех пор росло как число стран — участниц ВЭФ, так и общее число гостей форума. В прошлом году площадка собрала более 7,1 тыс. гостей из 75 стран. Количество подписанных соглашений на форуме 2024 года уже составило 313 единиц на общую сумму 5,569 трлн рублей.

Инвестиции в экономику

За 10 лет в экономику Дальнего Востока было вложено 20 трлн рублей, а ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос почти в четыре раза — с 1 трлн рублей до 3,9 трлн рублей. В проекты с государственной поддержкой инвестировано 5,1 трлн рублей — это 25% от общего объема инвестиций Дальнего Востока за 10 лет.

Энергодефицит

Динамика спроса на электроэнергию является одним из индикаторов ускоренного экономического развития макрорегиона. За последние 10 лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 28%, что в два раза превышает средний показатель по стране. В дальнейшем прогнозируется ежегодный рост потребления электроэнергии на уровне 5%, тогда как в среднем по РФ этот показатель ожидается на уровне 2%. К 2030 году дефицит электрической мощности составит 3,3 ГВт, а с учетом дополнительных проектов может превысить 5 ГВт.

Севморпуть

Распоряжением правительства РФ утвержден "План развития Северного морского пути на период до 2035 года", который включает в себя 155 мероприятий. В 2022 году запущены регулярные каботажные рейсы по СМП между портами северо-запада, Арктики и Дальнего Востока по субсидируемым Минвостокразвития России тарифам. В период 2022–2024 годов по соглашению с ФГУП "Атомфлот" просубсидировано выполнение восьми рейсов, суммарно перевезено более 58 тыс. тонн различных грузов. Всего грузооборот по Северному морскому пути с 2014 года вырос более чем в девять раз — с 4 млн до почти 38 млн тонн в 2024 году.

Демография

С 2013 года втрое снизился отток населения с Дальнего Востока. Если в 2014–2018 годах он составлял 243,7 тыс. человек, то в 2019–2023 годах — 88,9 тыс. В 2024 году приток населения составил 24 тыс. человек, что стало историческим рекордом.

ВЭФ-2025

Юбилейный Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.