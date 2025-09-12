Глава Паралимпийского комитета России — об участии ветеранов СВО в соревнованиях с паралимпийцами, шансах на медали на ближайших Играх и успехах российских спортсменов

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме рассказал о подготовке к Паралимпийским играм 2026 и 2028 годов, общении с Международным паралимпийским комитетом (МПК) и импортозамещении.

— Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане. Есть ли уже какие-то новости? Ждать ли нам выступления наших паралимпийцев там?

— Если мы говорим сегодня об Италии, к сожалению, Международный паралимпийский комитет начал свою реорганизацию три года назад. Ни для кого не секрет, что по десятку видов спорта длительное время Международный паралимпийский комитет выполнял функции федераций и сейчас начал реорганизацию. И все наши зимние виды спорта — лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт — передал Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). И теперь все проблемы, которые есть у наших олимпийцев, коснулись и нас. Несмотря на то что в FIS полностью перешел отдел зимних видов спорта МПК, у нас с ним очень хорошие контакты, мы неоднократно на территории Российской Федерации вместе с этими специалистами проводили мероприятия, выстроены хорошие товарищеские отношения. Но, к сожалению, добиться каких-то исключений, послаблений для паралимпийцев им не удалось. Пока не получается даже то, что совместными усилиями удалось сделать перед летними Паралимпийскими играми в Париже, когда МПК все-таки выполнил свои обязательства и наших ребят допустили к участию. Ситуация на сегодня такая.

Хотя у нас есть опыт, когда спортсменов допускают до участия в Паралимпийских играх в последний момент, — так было в Южной Корее в 2018 году. Тогда решение вынесли за пару месяцев до начала соревнований. Это было неожиданностью, даже МПК тогда не верил в то, что наших спортсменов допустят. Тогда на этапе подготовки оргкомитет не приглашал нас ни на одно совещание по вопросам размещения в Паралимпийской деревне, другим важным для участия вопросам. И вот когда оставалось два месяца до начала Паралимпийских игр и было принято решение о допуске, мы в срочном порядке были приглашены в Бонн и уже оттуда связывались со всеми службами и отрабатывали вопросы приема нашей делегации, размещения, организации питания, транспорта, судейства и так далее.

Было непросто. Но после этого нас стали приглашать на все мероприятия, совещания заранее. Даже если наше участие под вопросом. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас по Милану во всех рабочих совещаниях, оргкомитетах мы участвуем. То есть если нас в последний момент допустят, мы знаем, где размещаемся, как нас будут встречать, где будут питаться спортсмены и как будут организованы тренировочные мероприятия. Более того, наши ребята тоже продолжают тренироваться. Спасибо Минспорту России, который обеспечил выполнение всего календаря тренировочных и соревновательных нагрузок.

Конечно, нам очень обидно, что наши молодые и перспективные спортсмены, которые показывают высочайший уровень на соревнованиях, не попадут на Паралимпийские игры только потому, что нас не допустили к отборочным соревнованиям 2024–2025 годов. А рейтинговый запас наших более взрослых топовых спортсменов очень высокий, если все-таки будет принято решение разморозить им рейтинги, то есть большая вероятность, что многократные чемпионы мира, Паралимпийских игр примут участие в соревнованиях. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд.

— Сколько примерно человек?

— Наш выдающийся тренер Ирина Санова посчитала, что состав может включать до 17 человек. И тогда шансы на награды будут очень велики. Я просто напомню, что в Южной Корее мы выступали половинным составом, потому что хоккеистов не было, не выступали ребята в лыжных гонках, в биатлоне. И, несмотря на это, мы тогда совсем немного проиграли американцам. И хотя по игровым видам спорта бороться за награды, в том же керлинге и следж-хоккее, мы не сможем — участие даже не обсуждается. Но забрать награды в лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, парасноуборде — вероятность у нас очень большая.

— Мы ведь сильны в лыжных видах спорта.

— Здесь проблемы могут возникнуть у слепых спортсменов, так как у них поменяли международную классификацию. А вообще, если будет положительное решение, будем искать варианты выехать и с ними, при содействии специалистов МПК провести отбор на Игры. В крайнем случае попробуем пригласить сюда. У нас есть такой опыт при подготовке к летним Играм в Париже. Тогда мы перед Парижем выиграли судебное разбирательство в международном арбитраже. Напомню, четыре года назад в Германии на генеральной ассамблее нас полностью исключили из Международного паралимпийского комитета. Мы не согласились, подали апелляцию и выиграли суд. И потом, прямо перед Паралимпийскими играми, в Бахрейне была генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. Тогда мы серьезно работали со многими странами, в результате при вынесении главного вопроса 74 страны проголосовали в поддержку России и 65 были против. Было понятно, что Международное паралимпийское движение раскололось. Благодаря нашему президенту, внешнеполитическим решениям вроде зерновой сделки на нашей стороне Азия, Африка, Латинская Америка. Поэтому, когда сейчас говорят, что у нас проблемы с Международным паралимпийским комитетом, я отвечаю, что у нас нет проблем с МПК, у нас проблемы с англосаксами.

— А на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе у вас более оптимистические надежды?

— В Лос-Анджелесе — да. Более того, у нас произошли серьезные сдвиги после летних Паралимпийских игр в Париже. Благодаря тому, что мы выиграли суд и голосование, у нас появилась возможность договориться с Межуднародным паралимпийским комитетом. Мы уже провели на территории России серию соревнований по легкой атлетике и плаванию, в которых засчитали все результаты выступлений для отбора на Паралимпийские игры. Поэтому более чем по 40 спортсменам в легкой атлетике и плавании попали на Паралимпийские игры, даже не выезжая за рубеж. Приезжали специалисты из Международного паралимпийского комитета, мы представляли им всю документацию, чтобы подтвердить, что спортивные сооружения, на которых соревновались ребята, сертифицированы, аккредитованы и результаты спортсменов могут быть учтены.Теперь у нас есть такой опыт, и это увеличивает шансы на участие в соревнованиях.

— В Лос-Анджелесе в каких видах спорта мы можем быть представлены?

— В Париже мы здорово выступили в двух видах. Добрали в паратхэквондо, там всего два человека было, и мы завоевали медаль, это очень приятно. Паратриатлон — два человека было, настольный теннис — четыре человека. К сожалению, остальные виды спорта не попали на Паралимпийские игры из-за сложной международной системы управления, когда десяток федераций и видов спорта находятся под управлением международных олимпийских федераций, десяток — под управлением чисто паралимпийских федераций, значительная часть из них входит в Международный паралимпийский комитет. И здесь нужно отдать должное МПК. Они свои обязательства выполнили в тех видах спорта, которые они ведут. Это легкая атлетика и плавание.

Когда закончились Паралимпийские игры в Париже, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс сделал очень хорошее заявление. Он публично заявил, что претензий по выполнению условий в части наложенных на нашу делегацию санкций у них нет. И второе, что летние Паралимпийские игры могут служить примером для организации других крупных международных соревнований, потому что, несмотря на разницу в мировоззрении, в отношении к политической ситуации, не было никаких конфликтов, и этот опыт Международного паралимпийского комитета может использоваться в дальнейшем. После этого мы активно участвуем в соревнованиях. Уже в этом году мы приняли участие в шести чемпионатах мира и до конца года планируем участие еще в 13.

Наши ребята очень здорово выступают — только что вернулись наши пловцы-ментальщики (спортсмены с интеллектуальными нарушениями — прим. ТАСС), наша знаменитая Валерия Шабалина выиграла пять золотых медалей в плавании. Чуть больше месяца назад вернулись с чемпионата мира наши дзюдоисты, которые последние четыре года были под санкциями и лишены возможности соревноваться, но, несмотря на это, привезли три золотые медали. До этого их лучшим выступлением на Играх и чемпионатах мира были три бронзовые медали.

В Италии на чемпионате мира по фехтованию российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали. В сентябре пройдут два главных для нас чемпионата мира. Почему главных? Потому что это самые богатые на медали виды спорта: легкая атлетика, плавание. Команды готовятся и, надеюсь, хорошо выступят. Сборы проходят на лучших базах — на "Озере Круглом" и в Новогорске. В понедельник я встречаюсь с обеими командами, чтобы напомнить о важности этих чемпионатов: из 550 комплектов медалей, которые разыгрываются на летних Паралимпийских играх, порядка 370–380 комплектов медалей — в плавании и легкой атлетике. Кто выигрывает в этих дисциплинах, тот фактически выигрывает командный зачет. Еще и поэтому по лету у нас сейчас более оптимистичное настроение.

— К сборным присоединяются ребята, вернувшиеся со специальной военной операции. Они участвуют в соревнованиях, в том числе международных, по линии CISM (Международный совет военного спорта). Сколько таких ребят?

— У Паралимпийского комитета России серьезный опыт по реабилитации, социализации людей, которые имеют инвалидность с рождения или получили ее в результате бытовых происшествий, автомобильных катастроф, боевых действий, в том числе участников более ранних локальных войн: Афганистан, Северный Кавказ, Южная Осетия, Сирия. Многие из этих ребят, получив тяжелую инвалидность, стали заниматься спортом, стали чемпионами, призерами паралимпийских чемпионатов мира, Европы. И вот мы с этими ребятами с первых дней специальной военной операции посещаем госпитали, реабилитационные центры, и, конечно, их пример, жизненный опыт являются мощным мотиватором, чтобы вот эти молодые ребята, которые, к сожалению, в ходе специальной военной операции получили травмы, приведшие к инвалидности, видели, что они могут быть такими же успешными и востребованными.

У нас налажен хороший контакт с Анной Евгеньевной Цивилевой, руководителем госфонда "Защитники Отечества", статс-секретарем и замминистра обороны. Вместе мы начали проводить целую серию больших соревнований, к участию в которых мы стремимся привлечь как можно больше участников специальной военной операции, на этих соревнованиях мы определяем перспективных ребят. Таким образом мы помогаем им быстрее пройти путь от новичков до топовых спортсменов, приглашаем их на тренировки в составе сборных команд страны на лучших базах.

Кроме госфонда "Защитники Отечества", огромную помощь нам сейчас оказывает Екатерина Лещинская, которая возглавляет движение "Здоровое Отечество". Мы и сейчас в рамках форума проводим турнир шести лучших команд по следж-хоккею среди участников специальной военной операции. В результате такой большой совместной работы у нас сегодня почти 500 участников СВО вошли в сборные команды субъектов Российской Федерации. И порядка 30 участников специальной военной операции стали членами наших национальных сборных команд. Среди них уже есть чемпионы России, призеры. Многие уже выполнили нормативы мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Уже есть участники и победители международных соревнований.

Вот только что наша команда была на чемпионате мира CISM, это международная спортивная организация, в которую входят более 140 стран мира, причем представляющие ее военные организации, что удивительно, не возражали против того, чтобы российские спортсмены выступали с флагом, с гимном и в российской экипировке. И вот сейчас наши ребята на чемпионате мира, там было два вида спорта — легкая атлетика и спортивное ориентирование, выиграли 22 медали, из них 15 золотых. И в этом составе были уже два чемпиона России — в легкой атлетике из Брянска был спортсмен и из Санкт-Петербурга в спортивном ориентировании. А в прошлом году Цыден Генинов из Бурятии, лейтенант, в самых первых соревнованиях завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука. И сейчас стрельба из лука и пулевая стрельба — это самые популярные виды спорта у участников специальной военной операции. Мы, когда в госпитали приезжаем, выставляем инвентарь и оборудование по многим видам спорта: настольный теннис, пауэрлифтинг, армспорт, но самые популярные — это пулевая стрельба и стрельба из лука. Выстраиваются не только участники специальной военной операции, а весь медперсонал этих госпиталей. Девушки, врачи, медсестры — все хотят пострелять, для всех это очень интересно.

— Сколько сейчас человек с инвалидностью занимаются спортом?

— Всего у нас 11 млн инвалидов. У порядка 4 млн есть серьезные ограничения, которые не позволяют им заниматься спортом. Хотя адаптивная физкультура делится на несколько частей. Это реабилитация, спорт, который делится на паралимпийский, сурдлимпийский спорт. А есть еще спорт, в котором участвуют люди, которым была сделана трансплантация. Это вообще тяжелые: сердце, почки, печень. По сути, для занятий физической культурой и спортом сегодня нет ограничений. Вопрос состоит в чем? Что должен быть более глубокий анализ и контакт с врачами, адаптированные тренировки. Мы с вами же видим, как играют спортсмены, перенесшие трансплантацию, на соревнованиях, которые мы проводим вместе с Российским футбольным союзом (РФС). Поразительно, но спортсмены, перенесшие трансплантацию, играют так, что мы с вами можем им позавидовать. Вопрос стоит в контроле за нагрузками и организации тренировочных занятий.

Тем не менее такая статистика есть. Росстат определил, что у нас порядка 11–12 млн инвалидов, 3,8 млн имеют серьезные ограничения для занятий физической культурой и спортом, и вот порядка 7 млн, которые сегодня могут и должны заниматься спортом. Есть стратегия развития физической культуры до 2030 года, которая определяет, что в 2030 году 30% людей с ограниченными возможностями здоровья должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. На 2024 год там уже собраны статистические отчеты, эта цифра была 24%, сейчас порядка 25%. Идет выполнение задачи.

Серьезный толчок для развития дал совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, который состоялся 28 мая. Идея его проведения возникла во время международного форума, в ходе которого Владимир Владимирович Путин посетил одно из наших мероприятий, которое мы проводим со "Здоровым Отечеством", — комплекс "Герои нашего времени". Президент посмотрел, как ребята участвуют в разных видах спорта, пообщался с ними и принял решение провести такой совет. За последние десятилетия очень много сделано для развития паралимпийского направления в России, во многих регионах построены спортивные школы, появилось много спортивных сооружений, а после 2014 года практически ко всем спортивным сооружениям применяются требования доступности для инвалидов. Очень много делается в этом направлении при производстве спортивного инвентаря и оборудования. Но вот с учетом того, что появились у нас ребята, участники специальной военной операции, и, к сожалению, их немало, то, конечно, той инфраструктуры, которая есть, становится недостаточно.

Поэтому на совете Владимир Владимирович дал целый комплекс мер и поручений. Это и вопросы, которые касаются совершенствования законодательства, укрепления материальной и технической базы, строительства спортивных комплексов, организации их функционирования на местах, целый комплекс вопросов по производству отечественного инвентаря и оборудования. Чего греха таить, наши ребята-паралимпийцы, которые блестяще выступают на Паралимпийских играх, тренируются на импортном оборудовании. И вот сейчас тема импортозамещения у нас стоит крайне остро. Например, сани и коляски для следж-хоккея, лыжных гонок, биатлона. И в этом направлении мы тесно работаем с госфондом "Защитники Отечества", у них есть четкое и правильное понимание о роли физической культуры и спорта в социализации, реабилитации участников. Все участники специальной военной операции, которые сейчас занимаются спортом, обеспечиваются спортивными протезами, специально укрепленными колясками. И с этого года стали обеспечивать всех спортсменов спортивным инвентарем и оборудованием для занятий следж-хоккеем.

У нас после 2014 года, практически до позапрошлого года, в чемпионате России по следж-хоккею принимало участие всего 8–10 команд. За последний год только из участников специальной военной операции создано 36 команд. И они все активно играют. Мы с Анной Евгеньевной [Цивилевой] проводили в феврале этого года в Ханты-Мансийске зимний Кубок защитника Отечества. Участвовало 15 сильнейших команд. В последнее время мы отмечаем большой интерес к следж-хоккею, волейболу сидя, где не надо специального оборудования. По волейболу сидя команды есть уже практически в двух третях всех субъектов Российской Федерации. Поэтому мы с Всероссийской федерацией лиц с поражением опорно-двигательного аппарата России в рамках чемпионата страны и по следж-хоккею, и по волейболу сидя приняли решение организовать для участников специальной военной операции отдельную Лигу героев, в которой они имеют возможность поиграть, набраться опыта, подняться в верхнюю часть таблицы у себя и потом участвовать в переходных играх с более сильными командами.

— Как обстоят дела на международном треке?

— В конце сентября состоится заседание генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета, на котором опять вынесен вопрос о членстве Паралимпийского комитета России. Сейчас претензии к нам ничем не отличаются от тех, которые были на предыдущих генассамблеях в Германии и Бахрейне. Это снова так называемое нарушение олимпийского перемирия, несмотря на то что нами этот документ не подписан и нас это не касается. Опять же, идет речь о том, что мы до сих пор не высказали позицию по отношению к специальной военной операции и занимаем нейтралитет. Хотя в уставе Международного паралимпийского комитета и в уставе Паралимпийского комитета России предусмотрено, что мы должны соблюдать нейтральность. При этом нас исполком Международного паралимпийского комитета почему-то заставляет занять осуждающую позицию.

— На Паралимпиаде в Париже их это не беспокоило?

— Международный паралимпийский комитет, наверное, был заинтересован, чтобы мы выступали, поэтому они этот вопрос не поднимали. А поднимали другие. Кстати, на генассамблее в Бахрейне тоже поднимались эти вопросы, и, несмотря на нашу позицию, 74 страны нас поддержали, согласившись, что вынуждать нас вопреки положениям устава неправомерно. Тем более что боевые действия идут более чем в 40 точках мира. Непонятно тогда, почему отстраняют только Россию. А, например, Америку, Израиль — нет. Также они утверждают, что мы будем ездить на международные соревнования и дискредитировать международное паралимпийское движение.

Есть еще позиция о том, что, оказывается, мы делаем плохо, когда, выполняя устав Международного паралимпийского комитета, посещаем госпитали, реабилитационные центры и в соответствии с уставом не подвергаем дискриминации тех, кто участвует, и занимаемся их социализацией, реабилитацией. Но они заявляют, что, хотя есть международные Игры непокоренных, которые принц Гарри проводит и там участвуют англоязычные страны, Украина, где военнослужащие могут принимать участие, мы привлекать к участию своих ребят — участников СВО не можем. Более того, перевирается то, что происходит в госпиталях и на соревнованиях. Преподносится все так, что Рожков ездит по госпиталям, благодарит российских оккупантов за то, что они убивают украинцев. Меня даже внесли в список главного разведуправления Министерства обороны Украины, Министерства спорта Украины как человека, который поддерживает боевые действия. Для меня это просто высокая оценка той нашей работы, которую Паралимпийский комитет России делает для вовлечения участников специальной военной операции в паралимпийский спорт, паралимпийские движения, их реабилитации, социализации.