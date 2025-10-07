Интервью

Фигуристка Софья Муравьева: мечтаю о долгой уникальной карьере

Одна из самых ярких российских фигуристок — о переезде в Петербург, спорте и мечте

Вероника Советова

Софья Муравьева © Сергей Бобылев/ ТАСС

Фигуристка Софья Муравьева удивила поклонников фигурного катания, покинув группу Евгения Плющенко и уйдя тренироваться к его учителю Алексею Мишину. Позже она сообщила, что переход состоялся по ее инициативе. Для чего она это сделала, что приобрела и о чем мечтает, спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

— В 19 лет собраться и уехать в новый город, чтобы продолжать карьеру, — кардинальный шаг. Санкт-Петербург вам был до этого близок?

— До переезда в Санкт-Петербург я бывала в этом городе не так уж и часто. Впервые оказалась здесь на предолимпийском чемпионате России 2022 года, а потом приезжала еще раза четыре или пять. А теперь я здесь живу.

— Каким вы знали вашего нового тренера Алексея Николаевича Мишина до вашей совместной работы? Совпали ли ваши ожидания?

— Он всегда был очень веселым, мог просто подойти, пошутить, развеселить меня или маму, сделать комплимент. А при более близком общении оказалось, что он еще и очень трепетный, заботливый человек. Если нужна помощь, он всегда поддержит. Даже угощал несколько раз — то вареньем, которое они заготавливают на даче, то ягодами, то овощами с грядки. И он вот так относится ко всем. В нем много добра. Но и немало тренерской требовательности.

— Как обустроились на новом месте?

— Мы с мамой сняли квартиру недалеко — буквально в 10 минутах езды от "Юбилейного". Сначала жили вместе, но я все чаще остаюсь одна — мама живет между Москвой и Петербургом. Сейчас, перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге, она как раз приехала ко мне с платьями для программ.

Оказалось, жить одной не так уж сложно. Хотя мама, конечно, переживает. Особенно, когда я куда-то улетаю — может целый день не находить себе места, переживает: вдруг опоздаю на самолет или еще что-нибудь случится. Я все время ее успокаиваю: "Мама, все хорошо, все под контролем".

— Меняет ли Петербург и команда Мишина в психологическом плане?

— Думаю, что я стала немного спокойнее, сдержаннее. А с другой стороны — в моей жизни появилось больше радости. На контрольных прокатах в день короткой программы я это особенно остро почувствовала: первый старт, ты встречаешься со всеми, общаешься — это очень трепетно во мне отозвалось. В день произвольной уже было поспокойнее, придерживала эмоции — может, поэтому чуть больше устала.

— Алексей Николаевич — профессор прыжковой техники, профессор в самом прямом смысле слова. Верно ли я понимаю, что смена тренера вызвана и тем, что он может помочь восстановить ваш тройной аксель? Вы сейчас работаете над ним?

— Конечно, мы с Алексеем Николаевичем много работаем над тройным акселем. Его секреты я раскрывать не буду, но поверьте, их у него предостаточно. Сейчас мы уделяем много внимания технике — есть много новых, интересных для меня упражнений.

Работа над акселем идет, но на него нужно время. Потому что сначала ушло много сил на адаптацию: к новому тренировочному процессу, к новому тренеру, катку, городу. Да и я сама немного изменилась. Нужно снова прийти в ту форму, в которой можно уверенно исполнять тройной аксель, — чтобы он давался легче. Сейчас я все делаю с удовольствием, и именно поэтому мне нравится работать. Хочется работать.

— И все же почему именно Мишин? К кому вас только не "сватали" после ухода из "Ангелов Плющенко".

— Что больше всего влекло меня к Алексею Николаевичу — это то, что он воспитал очень многих известных фигуристов, у которых была долгая карьера. А я всегда мечтала именно об этом: о долгой, хорошей, яркой, запоминающейся, ни на чью не похожей карьере в фигурном катании. Потому что она у каждого своя. Уникальная.