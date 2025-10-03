Интервью

Софья Акатьева: буду кататься столько, сколько позволит здоровье

Одна из ведущих российских фигуристок — о карьере, новых программах и своем будущем

Дарья Кузнецова

Софья Акатьева © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В минувшие выходные чемпионка России по фигурному катанию 2023 года Софья Акатьева приняла участие в контрольных прокатах сборной, где показала новые программы. В интервью ТАСС спортсменка рассказала о подготовке к сезону, о том, как она поменялась, и о своих целях.

— Как шла подготовка к сезону? Легче, чем она была в прошлое межсезонье?

— В этом году было все совсем по-другому, поставили новые программы, новые образы. Я начала проживать их, постановки прошли удачно, с тренерами в хорошем контакте работали. Это очень радует. Постепенно накатывали программы, конечно, этот процесс непростой. Потом у нас были предолимпийские сборы в Красноярске — они дали мне мотивацию и дополнительную силу. Тренировочный процесс был очень интересным, отдельная благодарность федерации и тренерам за то, что я смогла поучаствовать в нем. Там и форма набралась, соответственно. Я уже 12 раз была в Красноярске, очень люблю этот город. Красноярск для меня — почти как вторая родина практически с самого детства.

— Как прошла летняя подготовка в плане прыжков?

— Сначала раскатывала новые коньки, затем постепенно начала прыгать двойные, тройные прыжки, связки, дальше добавилась отработка программ. Межсезонье прошло в режиме ежедневной работы.

— Насколько вы поменялись с прошлого межсезонья?

— Сейчас я настраиваю рабочий тренировочный процесс. Стала более осознанно к нему относиться. Работаю со своей головой и со своим телом, потому что все сильно поменялось — даже неожиданно сильно, но постепенно, надеюсь, найду правильный настрой.

— А вы выросли за лето?

— Думаю, нет. Не знаю, в какой момент я выросла. Наверное, основной скачок роста случился, когда была травма. Весь прошлый сезон я боролась с новым телом, хотя и не сильно прибавила в весе, но все равно изменилась.

— Насколько психологически сейчас готовы выходить в сезон?

— Я поняла, что сильно волнуюсь на первых элементах, это мне мешает. Мы с тренерами много раз обсуждали, что нужно к этому привыкать: на первых элементах волнуюсь, потом уже успокаиваюсь. Во второй половине программы уже еду и кайфую, чувствую музыку, слышу трибуны. Я совершенно другим человеком себя ощущаю. С этим как раз тоже большая работа предстоит — научиться выкатывать всю программу спокойно. Но в любом случае это огромное удовольствие — выступать, и я очень это ценю.

За межсезонье немного отвыкаешь от этих ощущений. От этого спектра эмоций, который испытала, до сих пор не отошла. Это огромный кайф — именно за это я люблю фигурное катание.

— Думали ли, что будете кататься еще в 18 лет?

— Я рада, что катаюсь здесь и сейчас. Я буду это делать столько, сколько мне позволит мое здоровье! Сейчас я нахожусь в огромной любви к этому виду спорта и очень надеюсь, что подольше буду кататься и выступать.

— Какой планируется контент в сезоне? Есть ли в планах четверные прыжки?

— Это мы будем обсуждать с тренерами по ходу сезона. В прошлом сезоне на тренировках получались элементы ультра-си, но в силу, может быть, не до конца набранной формы не удалось показать их на соревнованиях. Только на чемпионате России по прыжкам получился четверной тулуп. Это все пока находится в работе — будем смотреть, как я выкатываю программу с тройными прыжками. Надеюсь, что понемногу будем усложнять контент.

— Какую главную мотивацию находите в фигурном катании? От чего горят глаза?

— Банальный ответ — от любви к фигурному катанию. Я по-другому стала его ценить — более осознанно все понимать. Это приносит мне огромное удовольствие, особенно когда все получается. Чаще всего не получается из-за того, что я очень хочу сделать элемент и от этого начинаю сильно волноваться. Думаю, я нахожу мотивацию в том, что мне очень нравится выступать и тренироваться. Также мотивация в желании совершенствоваться и пробовать на себе новые интересные образы. Очень приятно проходить через эту работу вместе с тренерами.

— Как за последние несколько лет изменились отношения с тренерами?

— Полжизни я работаю с Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем. Между нами всегда сохраняется субординация, уважение и благодарность друг к другу. Мы всегда можем просто поговорить на отвлеченные темы, что-то обсудить, посмеяться. С Этери Георгиевной мы можем пошутить, она всегда может дать ценные советы, как правильно поступить, помочь с выбором образа и макияжа.

Никогда не забуду, как она меня учила краситься перед моими первыми контрольными прокатами.

До проката произвольной программы с тренерами было очень весело — Этери Георгиевна держала за руки, я смеялась. По-другому как-то настроилась на прокат. Это очень родные мне люди, я их очень люблю. Девять лет мы идем рука об руку, такой большой срок. Пусть и дальше будет так.

— Какие планы на учебу?

— Я поступила на тренерский факультет. Настроена на обучение. Фигурное катание — это дело моей жизни. Дальше посмотрим, всегда есть желание развиваться в чем-то еще. Я в принципе люблю все новое, люблю учиться. Сейчас мой фокус на спорте, но мне интересны биология, медицина, психология. На данный момент не могу себя представить где-то кроме фигурного катания. И пока это так, я отдаю все свои силы спорту, по-другому нельзя.

Профессия тренера мне интересна, мне нравится развиваться в этом направлении, задаю себе вопрос, а как бы я учила элементам детей. Интересно исправлять ошибки, помогать спортсменам. У меня были мастер-классы, понравилось, особенно с маленькими детьми.

— Как отвлекаетесь от фигурного катания?

— Стараюсь отдыхать, иногда занимаюсь самоанализом, что-то записываю, настраиваюсь уже на следующую тренировку. В какой-то момент я приходила с тренировки и у меня было ощущение, что ночью не отдыхаю, а просто пережидаю время до следующей тренировки. Потом научилась отдыхать, отпускать, а то можно перегореть. С братом гуляем, с друзьями собираемся, отвлекаемся, читаю много. Недавно посмотрела фильм "Шестое чувство" — очень понравилось.

— Какие цели на сезон ставите?

— Думаю над этим поэтапно. Сначала цель была — успешная подготовка к контрольным прокатам. Дальше буду готовиться к этапу: будем думать, с каким набором катать, выкатываю или не выкатываю, усложняю ли программу. Цель на сезон — любить фигурное катание, получать удовольствие от процесса тренировок и соревнований и раскрывать в себе новые образы, радовать зрителей, болельщиков, свою семью и тренеров.

— Не та ли эта степень любви и нахождения в спорте, когда нет никаких рамок?

— Такой момент присутствует на тренировках, когда стираются любые рамки, будто в моменте не чувствуется усталость. Но тут и тренеры останавливают иногда. А так — я готова отдать все свое время фигурному катанию.