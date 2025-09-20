Дегтярев: российская школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Победа Аделии Петросян в олимпийском квалификационном турнире в Пекине подтверждает, что российская школа фигурного катания остается одной из сильнейших, несмотря на несправедливые ограничения. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Петросян отобралась на Олимпиаду 2026 года.

"Аделия Петросян блестяще справилась с задачей и завоевала олимпийскую квоту в фигурном катании. Это отличный результат, подтверждающий ее высокий уровень, а также то, что наша школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире, несмотря на несправедливые ограничения против наших спортсменов. Уверен, что впереди у Аделии новые яркие выступления, вся Россия будет поддерживать ее на Играх в Милане и Кортина-д"Ампеццо", - сказал Дегтярев.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.