Танцы не для слабых. Фигуристы представили в Санкт-Петербурге программы на новый сезон

В прокатах приняли участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, ранее выигравшие олимпийский отборочный турнир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Предолимпийские контрольные прокаты с участием сильнейших российских фигуристов завершились в воскресенье на льду Дворца спорта "Юбилейный" Санкт-Петербурга. Спортсмены представили программы, с которыми большинство идут бороться за награды внутрироссийских стартов, но не за право за место под олимпийским солнцем Милана.

Этот вопрос для сборной уже решен - на Олимпиаду в Италию отобрались Аделия Петросян и Петр Гуменник, эту возможность они отстояли неделей ранее в Пекине на олимпийской квалификации. Всего двое, хотя в предыдущие циклы наша команда была представлена чуть ли не максимальной квотой в каждом виде - это число варьировалось разве что в танцах. Почему только по одному одиночнику? Почему даже шанса за право побороться за участие в Олимпиаде не дали парам и танцорам? Так решил Международный союз конькобежцев. Без права апелляции.

Вопрос мотивации в спорте - основа основ. Не имея впереди глобальной цели, биться за промежуточные победы очень непросто. В нынешнем четырехлетии возможность работать на самую высокую перспективу позволили только двум. Но свое право они полностью аргументировали, вырвали зубами, несмотря на жесткий прессинг ответственности, травм, отсутствие международных стартов. Петросян летела в Пекин, едва восстановив здоровье. Что она, что Гуменник впервые показали на международной арене то, что нарабатывали дома годами. И оба вернулись с победой.

Казалось бы - остальным то что тогда доказывать? Но плох тот болельщик, кто не знает характеров своих спортсменов. Есть что доказывать. Как минимум амбиции на будущее. Оптимизм, помноженный на молодость, упорство и трудолюбие - зубодробительная сила. А если ее подпитывает любовь болельщиков и овации зрителей - она множится в разы. Свидетельство тому - все, что происходило в эти два дня в "Юбилейном".

Розы и овации голосу российской "фигурки"

Прокаты начались со слез. Тех, кто лично знал бессменного комментатора фигурного катания на "Первом канале" Александра Гришина. Тех, кто сезон за сезоном начинал с его незабвенного, теплого, интеллигентного: "Время фигурного катания на "Первом", я - Александр Гришин. Всем здравствуйте".

Голос Гришина дал старт и нынешним прокатам, вот только в записи. Его не стало 5 августа, голос любимого миллионами комментатора умолк в трагедии на железнодорожной станции Битца. Ливень, темень, поезд, чудовищная случайность.

"Юбилейный" овациями почтил память комментатора, а затем в звенящей тишине портрет журналиста осветила россыпь фонариков телефонов зрителей. На экране у комментаторского места Гришина - его портрет, на пульте - букет белых роз. Рядом - его многолетняя напарница, коллега и друг - Татьяна Тарасова. Несмотря ни на возраст, ни на состояние здоровья, она все-таки приехала в Санкт-Петербург. И пусть эти прокаты она не комментировала, всем его участникам, и даже зрителям, было важно ее присутствие. "Тарасова здесь", - то там, то тут полушепотом раздавалось на трибунах.

Кататься после такого каждому, кто совсем недавно обменивался с ним улыбками, приветствиями, шутками, нелегко. Но "шоу маст гоу он". И первыми на лед вышли мужчины.

"Онегин", "Шиндлер" и межзвездный Гагарин

Из всех дисциплин именно мужское одиночное катание перед прокатами больше всего пострадало от снятий. Незадолго до них стало известно, что чемпион Европы Дмитрий Алиев не получил медицинский доступ, Евгений Семененко с травмой колена с 9 сентября, Макар Игнатов также пропускает предсезонный смотр по медицинским показаниям. Осталось шестеро: Гуменник, единственный пока исполнитель в России четверного акселя Владислав Дикиджи, призер Олимпийских игр Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и Николай Угожаев.

Гуменник уже второй раз за две недели исполнил, теперь уже для российских зрителей, короткую - "Парфюмер" и произвольную - "Онегина". И на этот раз - в родном Санкт-Петербурге - с особым удовольствием. Фигурист твердо вознамерился подготовить к Олимпиаде произвольную программу с пятью четверными. С учетом его математических способностей - в формулах он разбирается ничуть не хуже четверных, что уже не раз доказывал даже в ходе соревнований и прокатов - шансы на успех программ возрастают как минимум в арифметической прогрессии.

Дикиджи в короткой ушел в космическую тему - в новом сезоне будет ее исполнять под музыку из "Интерстеллара". В качестве секретного козыря - портрет Гагарина на ладони перчатки. В планах также как минимум пять четверных, если получится, можно добавлять и шестой. А вот что касается четверного акселя, то с ним вопрос - уж слишком много сил он отбирает, их может не хватить на четверные прыжки. Этот спортсмен в прошлом сезоне уже демонстрировал свои незаурядные способности. Произвольная программа фигуриста - под "Ночь на Лысой горе" Мусоргского.

В неофициальном конкурсе на самый зажигательный танец победителем вполне мог бы стать Марк Кондратюк со своей "Хава нагила" - идея программы вынашивалась не один сезон. Мало того, что фигурист выполнял ее в бешеном темпе, ему с хореографами удалось вплести в программу сложные элементы так, что создавалось впечатление, что спортсмен просто вышел и выдал танец жизни - "что чувствую, то танцую". Полная противоположность - проникновенная произвольная под "Список Шиндлера". Как позже прокомментировал ее сам фигурист, эта программа не о человеке, она - об истории, которую нужно помнить и чтить.

Когда все - родные люди

Продолжили показ программ девушки, и одним из самых ожидаемых событий стал выход Аделии Петросян. Для фигуристки это был первый выход на публику после отбора в Пекине - пусть получилось не так чисто, как было там, но сам факт возвращения на лед перед "своими" зрителями имел особое значение. "Чувствовала поддержку. Конечно, здесь намного спокойнее, чем в Пекине. Здесь практически все люди родные", - поделилась Петросян. В планах у Петросян - восстанавливать привычный ей сложный контент с четверными прыжками и тройным акселем. Без такого контента будет непросто на Олимпиаде в Милане. Сразу за ней на лед вышли представительницы петербургской школы фигурного катания - Ксения Гущина и Анна Фролова. Гущина показала короткую программу под песню Big Spender. Фигуристка обновила образы в программах, а также рассказала, что в конце прошлого сезона отрабатывала четверной сальхов. С произвольной программой ей помог Илья Авербух, но полноценной работы не вышло из-за нахождения в разных городах.

Фролова выбрала короткую программу под песню, важную лично для нее - "Любовь, похожая на сон". "У меня бабушка очень любила эту песню, она была светлым и добрым человеком. К сожалению, скончалась. Эти воспоминания - светлые и добрые - до сих пор трогают душу", - рассказала спортсменка. Из-за травмы связок Фролова не смогла выкатать программы в полную силу, по ее словам, хотя в прыжковых элементах было сделано не так много ошибок. Техническими элементами порадовала зрителей дебютантка прокатов ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Фигуристку давно ждали во взрослых соревнованиях, и наконец этот момент настал. Для короткой программы она выбрала французский хит Derni re danse, а для произвольной - песни ABBA. Уже в начале сезона спортсменка продемонстрировала серьезную заявку, практически гарантирующую пьедестал при чистом исполнении: удались два четверных тулупа, но четверной лутц не удался - случилось падение.

Впервые после перехода в штаб Сергея Давыдова перед большой публикой выступила Вероника Яметова, не потеряв привычного мощного стиля катания. В произвольной программе удались не все прыжки, но фигуристка неоднократно доказывала, что она борец и может показывать хорошее катание. Еще одна фигуристка, сменившая штаб летом, вышла на лед Петербурга - Софья Муравьева, которая перешла от Евгения Плющенко к Алексею Мишину. Короткая программа Муравьевой поставлена под "Кармен" Жоржа Бизе. В произвольной программе фигуристка допустила "бабочку", но можно смело предположить, что в штабе Профессора знают, как избавляться от подобных ошибок. В сезоне интересно будет понаблюдать за "обновленной" Муравьевой, ведь со сменой обстановки и города меняется и внутреннее состояние. Свой второй сезон после травмы проводит чемпионка России Софья Акатьева. Короткая программа у нее поставлена на песню "Дикий райский сад" певицы polnalyubvi, произвольная - под музыку из фильма "Земля, увиденная с неба". Прошлый сезон у фигуристки выдался сложным - путь после травмы легким быть и не мог. Акатьева неоднократно пыталась исполнить элементы ультра-си в прошлом сезоне, на текущих прокатах обошлось без их попыток. Вероятно, фигуристка решила не рисковать и показать чистоту программ.

Запасная на турнир в Пекине Алина Горбачева, несмотря на недавнюю травму, не упустила шанс показать свои программы болельщикам и судьям. В короткой она выступила под "Лунную сонату", а в произвольной - под музыку из мюзикла "Нотр-Дам де Пари". Сейчас для фигуристки также важно восстановление, ведь в ее обычном арсенале есть четверной сальхов, который необходим для борьбы за самые высокие места. Еще одна ученица Тутберидзе, Дарья Садкова, представила новые программы. Для короткой была выбрана зажигательная музыка - La Mordidita Рики Мартина и Disfruto Карлы Моррисон. В произвольной программе фигуристка прыгнула четверной тулуп, но после допустила падения с тройных прыжков. Хочется верить, что это связано лишь с началом сезона и волнением, ведь еще год назад Садкова на этапах Гран-при России и чемпионате страны демонстрировала два четверных прыжка в программе.

Четверной выброс и преодоление Галлямова

В парах самым ярким моментом двух дней стал успешно исполненный четверной выброс Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Вероятно, именно это им сейчас было нужно - чтобы обрести уверенность в себе и в сложных элементах. Прошлый сезон выдался непростым - впервые за несколько лет они заняли третью строчку на российском старте - финале Гран-при России. Короткую программу они оставили прошлогоднюю - "Убить Билла", а произвольную поставили под "Лунную сонату".

Вернувшиеся на лед после тяжелой травмы Александр Галлямов и Анастасия Мишина почти полностью справились с обеими программами, партнеру после травмы ноги удались все прыжки. Тяжелым оказался разговор с журналистами - пришлось вспоминать и восстановление, и недопуск на олимпийский отбор. Однако фигуристы настроены идти дальше и продолжать карьеру. Все, что важно сделать - восстановиться полноценно и снова поверить в себя.

На прокатах дебютировали две пары - пермяки Таисия Щербинина и Артем Петров, а также тренирующиеся в Сочи Вероника Меренкова и Даниль Галимов, спортсмены добавят конкуренции в этом виде программ, ведь в прошлом сезоне не всегда удавалось собрать полный набор из трех пар на этапах. Спустя один пропущенный сезон на прокаты вышли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков - фигуристы не выступали из-за травмы партнерши, а на чемпионате России 2024 года становилось бронзовыми призерами. Ранее тренер пары Павел Слюсаренко рассказывал ТАСС, что Чикмарева полностью восстановилась от травмы, а значит, что борьба за пьедестал в парах снова станет ярче.

В жизни Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева произошли перемены - вместе со своим тренером Алексеем Тихоновым они перешли из группы Тутберидзе на каток Татьяны Навки, но фигуристы отметили, что кардинальных изменений не произошло. Фигуристы становились четвертыми на двух главных турнирах страны в прошлом сезоне, для того, чтобы сохранить такой уровень, нужно как минимум не сбавлять обороты. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко для программ выбрали нестареющую классику - Je suis malade в короткой и El tango de Roxanne - в произвольной. Фигуристы признались, что пока не планируют усложнять программы до четверных элементов, но желает дорасти до того уровня, чтобы обыгрывать соперников без них.

Молодым дорогу

Состав у танцоров в этот раз поредел за счет отсутствия чемпионов страны Александры Степановой и Ивана Букина - сошли с дистанции за пару дней до поездки из-за срочной стоматологической операции у партнера. Надеялись до последнего, сидя "на чемоданах", но Букину все-таки потребовалось время для восстановления. Не доехали до Санкт-Петербурга и бронзовый призеры чемпионата России Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Партнеру после операции, перенесенной в межсезонье, понадобилось время, в результате чего дуэт позже вошел в сезон и не успел как следует вкатать программы.

В их отсутствие за сердца публики боролись молодые спортсмены. Из них как минимум стоит отметить произвольную программу Василисы Кагановской и Максима Некрасова под "Дождь в твоих черных глазах" в постановке Бенуа Ришо. Как рассказали фигуристы, для них это что-то новое - новый стиль и хореография. "Даже ощущаем себя по-другому в ней", - призналась Кагановская. Программа - о двух замерзших душах, потерявшихся в мире, для которых одна возможность отогреться - двигаться вместе и выбрать счастливую жизнь.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано предстали в не самых свойственных для себя лирических образах под музыку из оперы "Таис" в произвольном танце. Екатерина Миронова и Евгений Устенко в произвольной программе посвятили свои образы фильму "Она" и искусственному интеллекту. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин удивили экзотичным произвольным - партнерша в образе ожившего тотема, который выводит воина (партнера) на истинный путь. А Софья Шевченко и Андрей Ежлов не в пример большинству обратились к русской классике - "Анна Каренина" в постановке Ильи Авербуха. К слову, музыка и известный сюжет оказалась очень созвучны настроению публики - программу тепло поддержали.

Спустя совсем немного времени Федерация фигурного катания на коньках России опубликует распределение фигуристов по российским этапам Гран-при. А это значит, что болельщики, ознакомившись с увиденным в Санкт-Петербурге, могут себе позволить увидеть понравившиеся программы в нескольких городах России.