Пекинская битва. Как фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду-2026

Петросян стала победительницей первого за 3,5 года международного турнира для россиян

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Соревнования прошли в Государственном дворце спорта Пекина.

Все началось для Петросян с тренировки уже 18 сентября в 11:25 по местному времени (6:25 мск). Для лучшей адаптации к смене часовых поясов в преддверии соревнований фигуристка и запасная на олимпийский тунир Алина Горбачева отправились в Красноярск на сбор, поэтому, вероятнее всего, такое ранее начало тренировки по московскому времени не доставило много проблем. Впервые выйдя на арену, Петросян улыбнулась и была хорошо настроена, что неудивительно - этого момента ждали все фигуристы и болельщики более 3,5 года. Фигуристка провела безупречную тренировку - не было ни падений, ни степ-аутов, ни так ненавистных в группе Этери Тутберидзе "бабочек". Через несколько часов состоялся второй прокат программы. Петросян вновь справилась со всеми прыжками, проверив себя в произвольной программе. В числе элементов - каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, каскад тройной лутц - двойной аксель - двойной тулуп и каскад тройной флип - тройной тулуп, тройной флип - такой же набор фигуристка показала вечером 20 сентября. 18 сентября прошла жеребьевка всех четырех дисциплин. В коридорах и зале пресс-конференций часто можно было услышать русскую речь - на турнире выступало много бывших российских фигуристов.

19 сентября Петросян вышла на первую тренировку уже в костюме - откатала короткую программу сезона-2023/2024 под песни Майкла Джексона, но неожиданно сорвала лутц, сделав одинарный прыжок вместо тройного. Фигуристка решила добавить переживаний своим болельщикам, чтобы уже вечером того же дня они обрадовались в два раза больше. В преддверии проката россиянки организаторы потребовали убрать все баннеры в ее поддержку с трибун. Как стало известно ТАСС, сначала представители Международного союза конькобежцев (ISU) попросили перевести плакаты с русского языка. За пару минут до начала выступления удалось решить проблему, и болельщики смогли поддержать фигуристку баннерами.

По итогам короткой программы Петросян обошла двух чемпионок Европы - бельгийку Луну Хендрикс (2024) и грузинскую фигуристку Анастасию Губанову (2023). Россиянку тепло встретили после проката как китайские, так и российские болельщики. С двумя представительницами официальной группы поддержки Петросян корреспонденту ТАСС удалось пообщаться - девушки рассказали, что прилетели в Китай специально ради нее.

В пятницу президент ISU Чэ Ёл Ким ответил на вопросы о нейтральных спортсменах и рассказал, как было принято решение об их допуске. "Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, потому что для большинства из них это было мечтой на протяжении десяти, пятнадцати и двадцати лет, и Олимпиада может быть раз в жизни. Вот почему мы решили найти путь для допуска подходящих нейтральных спортсменов и разработали очень конкретный и подробный план", - сказал он.

20 сентября прошла заключительная тренировка Петросян. Спортсменке удалось чисто выполнить все прыжки. До произвольной программы оставалось около семи часов. Одна из главных соперниц россиянки на этом турнире бельгийка Луна Хендрикс также откатала чисто программу на тренировке. В 21:12 по пекинскому времени на лед вышла Хендрикс. Она допустила ошибку на флипе, сдвоив его, но получила хорошие баллы за программу - практически такие же, как на победном чемпионате Европы 2024 года. Следом не без ошибок выступила Губанова - судьи отметили недокруты на трех прыжках, но несмотря на это, она обошла бельгийку.

Дух чемпиона

Самый волнующий момент для российской аудитории наступил в 21:28 по местному времени - на лед вышла Петросян. Для многих эти ощущения стали радостными и уже слегка забытыми - видеть российских фигуристок в сильнейшей разминке на международных соревнованиях. Перед прокатом она помахала рукой зрителям, сидящим на трибунах. Среди них была и Горбачева с тренером Софьей Федченко. Петросян чисто исполнила программу, получив 209,63 балла, и заняла первое место. Она стала первой российской фигуристкой, выступившей на международной арене после 3,5 года отстранения и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года. В ISU заявили, что Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона.

На трибунах можно было встретить немало российских болельщиков, которые приехали с разных уголков страны - от Москвы до Благовещенска. Благодаря этому после произвольной программы россиянки на всю арену были слышны радостные крики "Молодец!"

На второй строчке расположилась Губанова, набравшая в сумме 206,23 балла, третьей стала Хендрикс (204,96 балла). Также на Олимпиаду отобрались занявшая четвертое место белоруска Виктория Сафонова и ставшая пятой китаянка Чжан Жуйян. По окончании соревнований прошло награждение - традиционные объятия между призерами были и в этот день - а после круг почета.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила ТАСС, что Петросян и Сафонова на турнире в Пекине показали, "кто в доме хозяин". Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала завоевание олимпийской лицензии Петросян важным успехом для всей российской команды.

Завершат квалификационный турнир произвольные программы мужчин. После короткой программы лидирует российский фигурист Петр Гуменник с отрывом от второго места в 8,83 балла. При чистой произвольной программе шансы догнать Гуменника по баллам у соперников останутся маленькие. Фигурист выступит с произвольной программой "Онегин" 21 сентября, начало - в 13:05 мск.