Валиева возвращается. Кому это нужно?

Фигуристка может начать участвовать в официальных стартах с декабря этого года

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Срок дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой завершается - 25 октября она может приступить к тренировкам, в декабре - начать участвовать в стартах. Но кажется, что этому особо никто не рад, кроме ее болельщиков. История знает случаи, когда спортсмены возвращались в большой спорт после долгого наказания и тем не менее добивались успеха, но еще больше обратных примеров. Зачем же фигуристке спустя три года, растеряв многое из наработанного годами изнуряющих тренировок, снова карабкаться на собственный Эверест?

Сегодняшнее фигурное катание в России живет другими интересами. Казалось бы - где дисквалифицированная когда-то Валиева, а где олимпийский отбор на Игры-2026 и судьбы двух наших одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника, столь уверенно завоевавших путевки на Олимпиаду в Милан? Да и режим ожидания в связи с работой комиссии по допуску добавляет нерва. Ленты новостей полны предчувствий и анализа. И вдруг параллельно начинает разворачиваться другая история - неожиданного возвращения Камилы. Так ли это нужно российскому фигурному катанию? Но, с другой стороны, может, именно в такой истории - тихой, но близкой каждому - оно сегодня и нуждается?

Камила Валиева после показательных выступлений на чемпионате России, 2023 год © Сергей Бобылев/ ТАСС

Ведь речь не просто о фигуристке. А о человеке, за которого когда-то болела вся страна. Не только как за спортсмена, а как за девочку, которая поневоле оказалась в центре самой жестокой олимпийской драмы последних лет. Ее не просто дисквалифицировали - на нее обрушился весь мир. Это на его, а точнее на наших глазах психику Валиевой стирали в порошок. А она, юная и беззащитная, вынесла то, что и взрослому было бы не под силу.

И вот прошло почти четыре года. Мир изменился. Ее бывшие соперницы завершают карьеры, выходят замуж, рожают детей, уже подросли юные фигуристки, которые не сегодня завтра будут биться за пьедестал. А те, кто когда-то был рядом, работают с другими спортсменами. Каждый идет своей дорогой, каждый живет свою жизнь. Конечно же, Валиеву не забыли, но все это время она была где-то в тени. И три с лишним года жить в ожидании - то еще испытание. А когда ее час пришел, он принес миллион новых вопросов.

Сможет ли она снова быть той фигуристкой, которой восхищался весь мир? А как же она без четверных (в них мало кто верит) и мировых рекордов (в них тоже)? Но на самом деле ее история уже не про баллы и места. Это про возвращение в саму жизнь, в свою стихию. Это первый шаг в будущее, в котором снова есть лед, музыка, зрители, тренировки, ошибки и радости. Все, что она когда-то потеряла, теперь снова может быть с ней.

С тренером Этери Тутберидзе перед произвольной программой на чемпионате России, 2023 год © Донат Сорокин/ ТАСС

Она не ломалась публично. Не жаловалась. Не искала виноватых. Просто молчала. Терпела. Жила. И вот теперь выходит снова на лед - взрослая, свободная, сильная. Птица-феникс, возрождающаяся из пепла. Ее путь - это не просто личная драма с продолжением. Это история о нас. О том, как можно выстоять, даже если кажется, что сил уже нет. О том, как можно не сгореть внутри - и вернуться к себе.

По сути, еще одна личная история преодоления, переоценки, новых смыслов, но почему именно она так всех взволновала в очередной раз? Да потому что тогда, во время Олимпиады в Пекине, всем стало понятно, что может сотворить с ребенком мир несправедливости и взрослых игр. И пусть теперь она тренируется не в сборной, пусть рядом уже другие люди, но ее шаг вдохновляет. Когда зубец ее конька касается льда, ты понимаешь - как бы ни била тебя судьба, что бы ни делали с тобой люди, считающие тебя песчинкой на своем пути, ты просто можешь идти и делать то, что искренне любишь. И очень символично, что именно сейчас, когда все внимание приковано к олимпийскому отбору, Валиева просто пробует сделать первый шаг. Потому что если Олимпиада - это витрина спорта, то Валиева - его душа. И она возвращается. Не за медалями - за собой.