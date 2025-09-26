Петросян и Гуменник выиграли отбор на Олимпиаду, но едут на прокаты. Кому это нужно?

Предолимпийские контрольные прокаты сборной России стартуют в субботу в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Предолимпийские контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию стартуют в субботу в Санкт-Петербурге. На них выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник, выигравшие олимпийский отборочный турнир в Пекине.

Традиционно за полгода до Олимпиады прокаты лишь определяли для болельщиков и специалистов список основных претендентов за борьбу на попадание на Игры. Но вопрос уже решен - на отборочном турнире в Пекине на Олимпиаду уже отобрались Петросян и Гуменник - туда они поехали в нейтральном статусе, ставшем, к сожалению, уже привычным понятием в период санкций, наложенных на российский спорт. В парном катании и танцах россияне к отбору допущены не были.

Тем не менее жизнь продолжается, спорт в России был, есть и будет. Календарь внутренних турниров в фигурном катании насыщенный, призовые достойные, мотивацию поддерживают. Но так ли нужны Петросян и Гуменнику эти прокаты? Может, стоило дать спортсменам передышку? Тем более что для Петросян, первой звезды штаба Этери Тутберидзе, межсезонье стало периодом восстановления после травмы. Только после Пекина Тутберидзе прервала молчание - травма была довольно серьезная, поэтому из тренировочного процесса ее воспитанница выпадала на три-четыре недели. На турнире в Китае фигуристка выступала без ультра-си, что в целом не помешало ее победе.

Одиночное катание

Что касается Гуменника, то он, наоборот, пошел на пять четверных прыжков, и по своей же инициативе. Как позже рассказал ТАСС хореограф Николай Морошкин, фигурист в случае попадания на Олимпиаду не намерен там быть в роли "туриста". Со своей задачей фигуристы в Пекине справились, так почему не позволить им немного отдохнуть после такого соревновательного стресса? Одно дело, когда твоя олимпийская судьба решается от турнира к турниру, другое - вот так, одним махом, "или пан, или пропал".

Тем не менее их имена все-таки оказались в стартовых списках на прокаты. Зачем? Не просто же так Олимпийские игры называют пиком четырехлетия и спортивной карьеры спортсменов. Невозможно взобраться на ключевую вершину с наскока. Подготовить себя к максимально стрессовой ситуации можно лишь, раз за разом увеличивая степень вызова. Не останавливаться после промежуточного успеха в Пекине - не это ли часть тактики?

На этот вопрос самый четкий ответ дала главный тренер сборной России Елена Чайковская: "Что дальше? Мы не в первый раз к Олимпийским играм готовимся, обыкновенные тренировки, подготовка к Олимпиаде, так всегда было и будет, ничего нового. Это был ранний старт, сейчас будет немного сброшена нагрузка, и пошли по всем нашим Гран-при, по чемпионату России и так далее. Ничего нового не происходит - мы это знаем, мы это умеем, мы это будем делать".

Как и в предыдущие годы, не обошлось и без снятий накануне старта. Больше всего пострадало мужское одиночное катание, там выступят всего шесть представителей. Двукратный чемпион России Евгений Семененко получил травму колена 9 сентября, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев не получил медицинской допуск - на данный момент он не может даже тренироваться. По медицинским показаниям пропускает старт и серебряный призер чемпионата страны Макар Игнатов.

Танцы и пары

В танцах не досчитались Ирины Хаврониной и Девида Нарижного - из-за ранее перенесенной операции партнера спортсмены поздно вошли в сезон. Вечером 25 сентября из списка пропали Александра Степанова и Иван Букин. Ранее Александр Жулин в комментарии для ТАСС рассказал, что в ночь на воскресенье Букину экстренно прооперировали зуб, и фигурист восстанавливается. В парах также потери - бронзовые призеры чемпионата России Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят по состоянию здоровья партнерши.

Тем не менее в "Юбилейном" будет на кого посмотреть. Например, на Марка Кондратюка, начавшего прошедший сезон с "пятиквадки" уже на прокатах в начале сезона. Или на запасного в олимпийском отборе Владислава Дикиджи, четверной аксель которого стал чуть ли не самым обсуждаемым событием мужского одиночного катания прошлого сезона.

Еще одна запасная - одиночница Алина Горбачева - также в списках участников. При этом, как ранее сообщила ее тренер Софья Федченко, фигуристке тоже непросто далась подготовка - она получила травму в начале августа на тренировочном сборе во Франции - глубокий порез левой ноги. Список фигуристов, которые также выступят в Санкт-Петербурге, порадует как тонких ценителей фигурного катания, так и просто любителей спорта. На лед "Юбилейного" также выйдут чемпионка России Софья Акатьева - спортсменка, история преодоления которой после травмы вызывает искреннее уважение, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, в прошлом сезоне сменившая штаб Евгения Плющенко на группу Алексея Мишина, Дарья Садкова, Анна Фролова и Вероника Яметова, перебравшаяся к новому сезону из Екатеринбурга в столицу. У мужчин первый публичный прокат после ухода от Тутберидзе в команду Светланы Соколовской продемонстрирует Даниил Самсонов. Также список выступающих укасили имена Глеба Лутфуллина и Николая Угожаева.

В парном катании на льду будут снова главные антагонисты предыдущих сезонов - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, пропустившие концовку предыдущего сезона из-за травмы партнера, и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, для которых сезон-2024/25 стал не самым однозначным с точки зрения результатов. В танцах целая россыпь ярких дуэтов - Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, любимцы петербургской публики Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, а также Анна Щербакова и Егор Гончаров, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Беспрецедентная ситуация, в которую к началу олимпийского сезона Международный союз конькобежцев поставил российское фигурное катание, волей-неволей заставляет задуматься - не снизит ли все происходящее мотивацию у тех фигуристов, кто на Игры уже точно не попадет? Ведь все уже решено. На этот вопрос и попробуют ответить все те, кому в ближайшие два дня предстоит выйти на лед "Юбилейного". И тут, как говорится, кто на что учился. Для кого-то выступление на льду с будущим участником Олимпиады - мощный мотиватор, а кому-то помеха. Чем не лакмусовая бумажка для неопределившихся со своими целями и задачами в большом спорте?.