Интервью

Евгений Балицкий: мы выявляем всех причастных к обстрелам Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в интервью ТАСС о том, как борются с атаками украинских дронов на энергосистему, а также о том, почему он своим решением закрыл единственный сухопутный коридор между Россией и Украиной

Владислав Сергиенко, Андрей Цицинов

Евгений Балицкий © Сергей Савостьянов/ ТАСС

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на Запорожской электростанции? И на днях Владимир Владимирович Путин очень прозрачно намекнул нашим оппонентам на то, что у них тоже есть атомная электростанция.

— На сегодняшний день, слава богу, ситуация под контролем. При том что противник создает все предпосылки к тому, чтобы, как сказал премьер-министр Британии, сделать Крым неприемлемым для жизни людей. Так точно противник старается Запорожскую область сделать максимально неудобной, некомфортной, чтобы люди выезжали, и показать несостоятельность России в присоединенных территориях. Мы, естественно, этому в значительной степени противодействуем. Какие-то есть победы, какие-то есть, конечно же, недостатки. А недостатки в первую очередь с той точки зрения, что противник достигает своей ствольной артиллерией береговой линии.

Естественно, что попадает по инфраструктуре, бьет по школам, бьет по больницам, бьет по объектам железной дороги, коммунальной инфраструктуре. Страдают люди, к сожалению, есть и потери. То же самое происходит с атомной станцией. Атомная станция сегодня, будем говорить понятным для людей термином, "выключена". Она сегодня сама не производит электроэнергию, но отвод тепла от реактора в любом случае должен происходить, потому что есть остаточный нагрев. И этот отвод тепла мы делаем сейчас за счет электрических генераторов, которые питают насосы. Потому что последняя запитка была станции от линии "Феросплавная" с подстанции Запорожского завода.

Мы питались [электроэнергией] со стороны Украины, что позволяло обеспечивать охлаждение реактора. Сейчас это питание отключено, поэтому мы производим электрическую энергию посредством генераторов и, соответственно, выполняем эту функцию самостоятельно. Но противник постоянно создает проблемы, бьет по инфраструктуре, по периферии атомной станции. Восстанавливаем, ремонтируем, удерживаем ее в режиме, чтобы она не представляла опасности ни для кого, живущих сегодня на Земле. Что касается средств и сил, то у нас их достаточно и советские заделы были достаточно мощные. Также у нас расквартирован полк РХБЗ, который сегодня готов к ликвидации любых последствий от действий фашистского украинского режима.

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Сейчас наблюдается кризис небольшой с топливом. Как решается этот вопрос? Можем ли дать какой-нибудь прогноз?

— Кризис не касается только одной Запорожской области. Это, в принципе, сегодня есть ситуация в связи с обстрелами укронацистским режимом НПЗ. Мы понимаем, что это задача, которую поставило им их руководство, кураторы их из-за Большой лужи (из-за океана — прим. ТАСС). Они заинтересованы в усугублении конфликта, в том, чтобы нанести экономический ущерб России, для того чтобы дальше плодить своих марионеток и травить их на Российскую Федерацию. Мы в течение месяца ситуацию в Запорожской области стабилизируем, понимаем, как это сделать, даже при том дефиците, который сегодня есть. Констатируем: работаем с тем, чтобы его устранить.

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Евгений Витальевич, ВСУ выбивает энергосистему Запорожской области, в том числе на фронте. Какой ущерб может уже нанесен и какие меры принимаются, чтобы наши энергетические объекты защитить?

— На сегодняшний день скорость прогресса в военном деле выше, чем те возможности, которые были у нас на начало СВО или даже начало года. Все так быстро изменяется. Мы ставим блоки, натягиваем сетки, которые вчера помогали, сегодня эти сетки уже не работают так эффективно. Вчера мы понимали, что можно было решать вопросы РЭБами, сегодня уже не решается вопрос РЭБами или решается не так эффективно, как вчера. Скорость такова, что не только мы, противник тоже, в принципе все конфликтующие сегодня стороны не успевают за прогрессом. Потому что это надо наладить, выпустить, создать, сделать, внедрить, оплатить и так далее.

Мы столкнулись с тем, что противник сегодня уже использует другие частоты, используют квадрокоптеры-матки, которые везут большое количество дронов, и тогда мелкие дроны уже могут долетать на большую территорию, вплоть до солнечных батарей, подзарядок и так далее. Мы применяем сегодня все возможные меры, и слава богу, пока электричество у нас есть.

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

Хотя противник неоднократно наносил массированные удары, до 100 выстрелов, до 100 беспилотников по Запорожской области с целью погрузить нас в XVI век, но у них это не получается, потому что сегодня на страже стоит наше ПВО, армия, средства безопасности. Это обваловки, это сетки, это РЭБы, это группы, которые отстреливают сегодня беспилотники противника, это БПЛА-перехватчики и многие другие меры. Поэтому на сегодняшний день пока ситуацию удерживаем.

— За последнее время Вооруженные силы Российской Федерации освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области, достаточно небольших конечно, но тем не менее. Какова будет их судьба, этих населенных пунктов?

— В населенных пунктах серой зоны практически нет людей в силу того, что были ожесточенные боевые действия и люди были оттуда эвакуированы. На сегодняшний день мы стараемся жителей оттуда вывезти, так как они слишком близко находятся к зоне боевых действий и потому что там еще предстоит большая работа по разминированию. Пока там не будет безопасной жизни, не будем обратно переселять людей.

Пока это населенные пункты небольшие, и это позволяет нам именно такими методами действовать. Когда это будет населенный пункт типа Орехово, Гуляйполя или Запорожья, то, конечно же, будет другая система применена. Есть несколько семей, которые не захотели уезжать и пережили всю эту ситуацию перехода, освобождения территории в подвалах. Таким людям мы возим гуманитарную помощь, и если человек не хочет выезжать, то насильно мы не переселяем.

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Раньше существовал буквально единственный коридор в Васильевке, который соединял Россию и Украину. Вашим решением он был закрыт. Есть ли какие-то планы его вернуть или нет?

— Нет, таких планов у нас сейчас нет, потому что тот коридор, он скорее был для нас больше проблемным, чем позитивным. В той ситуации это было необходимо, потому что очень многие люди еще не разобрались, очень многие люди еще на тот момент должны были вернуться. И мы такую возможность людям предоставляли. Хотя для нас это была проблема.

Заезжали террористы, заезжали диверсанты, привозили взрывные устройства, вывозились машины с территории Запорожской области. Мы понимали ситуацию, но мы шли на это только для того, чтобы дать людям возможность все-таки вернуться. Ну или кому-то выехать, если же они не видят себя в Российской Федерации и им очень нравится Бандерштат.

— Ведется ли подсчет ущерба, который наносит ВСУ своими ударами по Запорожской области? Да, каждый случай, где страдают люди или имущество государственное или частное?

— Следственный комитет заводит уголовное дело или присовокупляет к имеющемуся делу. И устанавливаются, по возможности максимально, причастные. А мы в основном всех их знаем, мы полностью владеем ситуацией за речкой, кто командует каким подразделением, вплоть до взвода. Если они не отправятся к Бандере раньше, чем будет суд над ними, значит, они будут отвечать по закону, и мы проконтролируем, чтобы они получили сполна.

— Насколько продуктивно идет сотрудничество с регионами-шефами? Что бы вы особенно отметили?

— Я бы хотел, конечно, сказать огромные слова благодарности Владимиру Владимировичу за эту инициативу. Наш президент очень точно и четко почувствовал, какая может быть реальная, активная, практическая помощь. Шефы сегодня берут на себя достаточно большую ответственность, помогая нам, ремонтируя школы, инфраструктуру. Это очень большой объем помощи, вплоть до [ремонта] частного сектора и ЖКХ, поставляют коммунальные машины. Для нас это несколько миллиардов рублей в конечном итоге.

Но самое главное в том, что есть специалисты, есть профессионалы, которые приезжают. Приведу в пример Пензу, которая с первых дней взяла на себя самый сложный участок. Это Пологи, Токмак. И губернатор назначил для этих целей своего первого зама. И сегодня Виктор Кувайцев работает у нас, и он может привлекать своих специалистов из Пензы. Он берет готовых людей, которые приезжают и выполняют какую-то работу. Я хотел бы сказать слова благодарности всем нашим шефам и особенно отметить Пензу, которая выполнила, на мой взгляд, тот объем, который в таких городах, как Токмак и Пологи, мы бы сами, наверное, не выполнили.

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Каких успехов в промышленности удалось достичь в Запорожской области за три года в составе России?

— В 2023 году мы заработали 15 млрд рублей, а план у нас был 7 млрд рублей. В 2024-м мы заработали 23 млрд рублей, хотя план был 15 млрд рублей. В этом году нам поставили план 23 млрд рублей, мы уже выполняем 30 млрд рублей. То есть мы заработали больше половины своей дотации. Вся дотация, которая у нас идет с Российской Федерации, — это 20 млрд рублей.

В следующем году мы планируем выйти на 40 млрд рублей, но как сделать 35–37 млрд рублей, мы видим. То есть 30 млрд рублей в этом году мы заработаем самостоятельно из 55 млрд рублей, которые мы тратим. То есть осталось нам пройти 20 млрд рублей. И мы видим, как их получить для того, чтобы быть равным среди равных и не быть попрошайкой из государственного бюджета Российской Федерации. Это унизительно для такой мощной и самостоятельной области, которой мы являемся.

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

— Каким вы видите вообще будущее Запорожской области, в каких границах?

— Я вижу точно: в границах Украинской Советской Социалистической Республики. Конечно же, с главным промышленным сердцем нашей области — Запорожьем. Будет ли там столица области или она останется в Мелитополе — это вопрос. Какая будет территория Запорожской области? Миллион семьсот квадратных километров, как сейчас? Или под три, которые мы планируем получить к концу года? Надеемся, что все-таки мы до конца года освободим большую часть Запорожской области.