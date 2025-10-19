Интервью

Иерей Федор Лукьянов: никто не бывает полностью готов к отцовству

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в специальном интервью ТАСС ко Дню отца рассказал, почему современным мужчинам трудно создавать семьи, как усложнение процедуры развода поможет им стать ответственнее и почему права отцов на сохранение жизни своих нерожденных детей должны быть закреплены юридически

— Отец Федор, многие российские мужчины выросли без отцов, с детства рядом с ними были только матери и бабушки. Можно ли сказать, что в этом лежит основание кризиса отцовства в России? Как Церковь относится к этому явлению?

— Сразу сделаю существенное уточнение — на самом деле нет того человека на земле, у которого не было бы отца. Речь и о земном отце, конечно, но прежде всего — об Отце Небесном, нашем Творце, по образу и подобию Которого сотворен человек. И если случилась трагедия и земного отца рядом нет, то в сердце русского человека всегда остается связь с Богом. На этом основана вся история русской мысли и литературы, вся великая русская культура, от "Поучения" Мономаха до Достоевского.

Хотел бы начать нашу беседу со слов Святейшего Патриарха, которые как нельзя точно раскрывают суть проблемы: "Патриотизм, как следует из самой внутренней формы слова, неотделим от понятия отцовства. Pater — "отец"; патриотизм — "отцовство". Любовь к Отечеству не на чем построить, кроме как на любви, на семье, на уважении детей к родителям. Это хорошо понимают те, кто целенаправленно разрушает представление о традиционной семье. Разрушив институт семьи, можно разрушить и государство без танков и ракет".

Корень проблемы безотцовщины на самом деле в другом. Любой мужчина, даже выросший в полной семье, но не ставящий Бога, своего Небесного Отца, в центр своей жизни, не имеет ни опоры, ни силы для построения сильной и жизнеспособной семьи. Он не научен нести крест отцовства и отдавать себя ближнему по примеру Христа, Который Своей жертвенной любовью совершил искупление рода человеческого

Семья, по замыслу Творца, — это малая церковь, союз мужчины и женщины, где рождаются и воспитываются дети. А еще — это школа любви, где рождается и умножается любовь на земле.

— Если в семье нет отца, мальчик не видит мужской модели поведения, зачастую ориентируясь на жесткие модели улицы или тюрьмы. Как можно вернуть образ настоящей, ответственной мужественности в условиях нехватки добрых мужских примеров?

— Мужских примеров рядом по-прежнему много. Но для этого нужно с малых лет познакомить его не со смартфоном, а с книгой, пораньше начать отдавать на спортивные секции, где есть тренер, есть другие ребята. Если сын крещен и семья церковная, то надо обязательно начинать неделю с воскресного дня, пусть малыш общается со священнослужителями, видит красоту церковной службы. Прекрасно себя зарекомендовало раздельное образование, которое в нашей стране было разрушено только в 1954 году.

Эта классическая модель, подразумевавшая мужские и женские классы, обеспечивала высокую успеваемость, минимизировала случаи травли, сосредотачивала ребенка на получении знаний. И как ни странно, способствовала своевременному, а не отложенному вступлению в брак, как это происходит сегодня. Ведь не секрет, что мужественность формируется в мужском коллективе, а женственность — в женском.

— Многие семейные мужчины сегодня вынуждены работать вахтами или проводить большую часть дня в дороге. Как в таких условиях сохранять присутствие отца в жизни ребенка? Что важнее: материальное обеспечение семьи или личное участие отца в ее жизни?

— Благо сегодня есть современные технологии связи и при желании можно всегда вечером после работы уделить внимание своей семье. И увидеть всех, и услышать. Личное общение отца с детьми неизмеримо важнее любой работы, ибо он призван быть священником своей малой церкви, вести детей ко Христу, а не только быть их кормильцем. Даже на расстоянии необходимо поддерживать общение и обязательно молиться друг за друга. Важно даже не столько количество времени, проведенного вместе, а его качество и духовная насыщенность.

— Что сказать мужчине, который признается, что он не готов быть отцом — что и так устает, что не имеет жизненного опыта или соответствующего жизненного успеха?

— Я скажу ему, что никто не бывает полностью "готов" к отцовству, как апостолы не были готовы к своему служению. Бог, даруя дитя, дает и силы, и мудрость его воспитать. Отцовство — это не экзамен по вашим достижениям, а школа любви, куда вы поступаете учиться вместе со своим ребенком. Ваши усталость и неуверенность — нормальны, но преодолеваются они не накоплением ресурсов, а верой и решимостью принять этот великий дар и ответственность.

— Сегодня часты разговоры о более открытой, эмоциональной роли мужчины в семье. Как Церковь видит идеал отца? Каким должен быть его характер, его способ любви и взятия на себя ответственности?

— Идеал Отца для Церкви — это Христос. Его характер — это сочетание несокрушимой твердости в истине и безграничной милости к человеку. Его любовь — одновременно и требовательна, и деятельна, и жертвенна. Она проявляется не в неоправданной сентиментальности, а в заботе о маленькой личности, о ее возрастании в доброй и нравственной жизни.

Именно такое проявление жертвенности мы видим, когда мужчины в трудное для Отечества время шли и идут защищать Родину. Обращение общества к Богу часто было связано с внешней угрозой, требовавшей жертвенной любви от всех и каждого

И напротив, воплощение предательства и эгоизма — это принесение других в жертву собственному комфорту. И массовый отказ от рождения детей, эпидемия абортов в современном мире — явления того же порядка. Сознательная бездетность, пропаганда абортов, война между мужчинами и женщинами — эти деструктивные явления буквально уничтожают и отцовство, и материнство, являются новым оружием в войне сил зла против рода человеческого.

— Как быть мужчине, если его супруга отказывается от его мнения и самолично решает вопрос судьбы будущего ребенка? Должен ли отец иметь юридическое право в вопросе "рожать или не рожать"?

— Ребенок с момента зачатия — это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса — он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного — нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача.

Сегодня мужчины забывают об этой главной своей роли — роли защитника, и часто сами становятся губителями собственных детей, лишая женщину поддержки в момент принятия решения о сохранении малыша. Поэтому, если наша конституция говорит о равенстве мужчины и женщины перед законом, это равенство должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни. Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни. Ведь не секрет, что утаенные от мужа аборты часто являются причиной последующего развода.

— После развода дети чаще остаются с матерью, а отцы оказываются отстраненными, а иногда детей и вовсе используют как оружие против отцов. Как, с точки зрения Церкви, можно помочь им сохранить живую связь с ребенком, их возможность участвовать в воспитании своих детей?

— При честном, непредвзятом взгляде на проблему разводов мы видим следующее. Согласно опросу ВЦИОМ, на первом месте стоят финансовые проблемы, на втором — измена, на третьем — недопонимание. Поэтому мужская верность и забота об обеспечении семьи — именно эти добродетели Церковь призывает возродить современных мужчин. Красота материнства, верность и готовность быть подругой, любовь к детям — это те добродетели, которые должны вернуть себе современные женщины. А для этого надо буквально объявить войну культу инфантилизма, который уничтожает любовь и в мужчинах, и в женщинах.

Развод — это всегда трагедия, и нужно юридически усложнить эту процедуру, сделать ее не такой легкой и даже дистанционной, как сегодня. Это — серьезный вопрос к нашим законодателям. Если все же разрыв произошел, право на участие в воспитании детей должно учитывать реальную причину развода и виновную сторону. В этой области, несомненно, есть дисбаланс и права мужчин также должны быть учтены в должной степени. Но особое отцовское право подразумевает и особую ответственность отца перед Богом и государством за соблюдение нравственных норм и обеспечение своей семьи.