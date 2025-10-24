Интервью

Герой России Владимир Сайбель: спецназ всегда на острие любого боевого столкновения

Потомственный военный, Герой России Владимир Сайбель с позывным Самурай сражался на передовой с ноября 2022 года. В июле 2023 года во время боя в Серебрянском лесничестве он, командуя ротой, был тяжело ранен, но не оставил своих бойцов. Участник президентской программы "Время героев", спецназовец, капитан Владимир Сайбель в День подразделений спецназначения ВС РФ рассказал ТАСС, чем опыт участия в СВО может помочь в управлении страной и как обычные люди могут приблизить победу

Анфиса Кувшинова

Владимир Сайбель © Михаил Синицын/ ТАСС

— Здравствуйте, Владимир Иванович. 24 октября подразделения специального назначения Вооруженных сил России отмечают свой профессиональный праздник. Какова роль спецназа в условиях СВО?

— Во всех локальных конфликтах такие подразделения играют колоссальную роль ввиду того, что они выполняют самые сложные задачи. Выучка, профессиональное мастерство командного и личного состава должны быть на самом высоком уровне. Сегодня части специального назначения являются локомотивом на линии боевого соприкосновения, на всех фронтах и на всех направлениях. Они всегда первые, всегда на самом острие любого боевого столкновения. Это и разведывательные данные, и аналитика, и определенные специальные задачи, в том числе в глубоком тылу противника.

© Валерий Степченков/ Дмитрий Яковлев/ ТАСС

— Вы учились именно на спецназовца в Новосибирском военном училище. Почему вы выбрали это направление?

— Мечта моего детства — стать военным. А еще важную роль сыграло желание носить форму десантника. Мне посоветовали поступать в Новосибирское высшее военное командное училище. Когда я приехал в Новосибирск, я зашел на территорию училища через КПП и увидел ребят-курсантов факультета: в голубых беретах, тельняшках, крепкие все. Я дал себе слово, что выйду оттуда только офицером спецназа и других вариантов не рассматриваю. Так и получилось.

— Если сравнивать российский спецназ и спецназ других стран, кто сильнее?

— Мои сослуживцы, которые еще в 90-е, в начале 2000-х принимали участие в соревнованиях с иностранными подразделениями специального назначения, всегда отмечали, что мы на голову выше наших иностранных коллег по физической подготовке, морально-психологическим качествам и силе характера.

— Вы оправились в зону СВО в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Как человек, давно оставивший военную карьеру и работавший в гражданской сфере, как вы восприняли такой поворот в своей судьбе?

— Это было вполне ожидаемо. Когда президент объявил частичную мобилизацию, я понимал, что меня это в любом случае затронет, и был готов. К тому времени я уже рассматривал вариант пойти добровольцем. У офицеров так принято: на войну не просись, но если позвали, то не отказывайся. У родных тоже не было сомнений. Конечно, они переживали, но понимали, что я в любом случае остаюсь офицером и преданность Родине для меня превыше всего.

— Вы были замкомандира роты. Сколько человек у вас было в подчинении?

— 110.

— Какое, по вашему мнению, главное качество командира?

— Для меня это забота о личном составе. Ты сам на втором плане. Все, что ты делаешь, — во имя того, чтобы личный состав выполнил задачу максимально четко, вовремя и без потерь. Личный состав должен быть уверен в том, что командир принимает правильные, взвешенные решения.

— Есть ли у вас перед глазами пример командира?

— Я прислушивался к командирам подразделений, которые были за ленточкой с начала СВО. Несмотря на то что многие из них были младше меня, у них за плечами уже был боевой опыт.

Читайте также

Универсальные солдаты: как сражается спецназ Вооруженных сил России

Кроме того, я ориентировался еще на одного замечательного человека, Героя России Доржи Чимитова. Он кадровый офицер, который к тому времени был уже в достаточно высоком звании, командовал отрядом. Мы с ним встречались перед моим отъездом в зону специальной военной операции, а также неоднократно в зоне СВО, так как подразделения наши находились недалеко друг от друга. Для меня он является примером и сыграл на тот момент существенную роль, и его советы были очень важны для меня.

— Что самое сложное и самое интересное в работе боевого командира?

— Для командира самое сложное — это побороть свой собственный страх. Личный состав не должен видеть ни малейшего сомнения. К счастью, мне это удавалось, и бойцы много раз замечали, что на моем лице не было страха. Также для командира самая тяжелая ноша, с которой нужно мириться, — это осознание того, что ты отправляешь своих ребят на выполнение задачи, которая сопряжена с огромным риском для жизни. И ты не можешь предусмотреть никаких страховок. От того, как ты с ними отработаешь их поведение, их тактику, зависят их шансы на выживание.

— Многие отмечают, что за три с половиной года СВО методы ведения и облик современной войны изменились, появились новые вооружения и технологии. Сможет ли беспилотная техника в будущем заменить солдата?

— Отчасти уже заменяет. Но факт присутствия человека — это подтверждение успеха в освобождении территории. Пока солдат не зашел на землю, ее нельзя считать полностью освобожденной. СВО действительно показала резкий скачок в технологиях. По сравнению с операциями на Северном Кавказе, в которых я участвовал, — это небо и земля. Речь не только о разведывательных дронах, но и о системах навигации, связи, инженерных решениях. Три года СВО доказали: современные, при этом доступные технологии стали главным инструментом на поле боя. Даже та техника, которая была разработана до СВО, сегодня не настолько боеспособна, как самый простой дрон, появившийся за эти годы войны. Парадокс!

© Валерий Степченков/ Дмитрий Яковлев/ ТАСС

Мы отошли от тактики масштабных наступлений целыми дивизиями, как во времена Великой Отечественной. Сегодня группе из 2–3 солдат по силам задача, для которой раньше требовался батальон или полк. Небольшие группы штурмовиков действуют под прикрытием с воздуха, их работу корректируют дроны. Это изменило ход военных действий.

— Расскажите, за что вы получили Звезду Героя.

— Звезда на моей груди — это подвиг моих ребят. Мне просто доверено носить эту звезду. Это подвиг ребят, которые 1 июля 2023 года, когда я получил тяжелое ранение, выполнили очень сложную задачу по удержанию опорника. Сначала им овладели штурмовики, потом они отошли, и нам нужно было его держать до подхода основных сил. С этой задачей мы справились, не позволили противнику вести активные штурмовые действия и зайти в тыл к нашим подразделениям в тот момент, когда наши бойцы группировки "Центр" в Серебрянском лесничестве предпринимали контрнаступательные действия.

— В одном из интервью вы говорили, что, обучаясь в рамках программы "Время героев", вы узнали много интересного и нового. Многие вещи стали для вас просто открытием. Можете об этом рассказать?

— Программа "Время героев" — это масштабный проект, для меня лично это было первое открытие. Когда я ехал на эту программу, я думал, что мы поучимся и на этом все закончится. Когда нам рассказали о том, что планируется, начали появляться первые лица государства и с нами разговаривать откровенно о самых сложных моментах в экономике, в политике, в системе управления — тут невольно начинаешь задумываться о правильности своего решения об участии.

Читайте также

Что известно об образовательной программе "Время героев"

Второе — это желание оказаться максимально полезным для своей Родины, учитывая возможности, которые предоставляет программа "Время героев". Это было самое важное открытие. Переоценка масштаба и значения программы. Возможность масштабно поработать на благо Отечества. Когда начался этап стажировок и нам предложили в качестве наставников самых авторитетных людей страны, это стало для меня вторым открытием. То, как нас поддерживают и помогают на этом пути, для меня было чем-то невероятным.

Объем знаний, который нам дают, невозможно получить где-либо еще. Например, погружение в систему бюджетного процесса — как создается бюджет страны. И это объясняли непосредственно те люди, которые его формируют. Возможность поговорить с Сергеем Лавровым о формировании внешнеполитической повестки, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым — о партийной системе и его опыте работы на постах президента и премьер-министра. Организаторы подошли ко всему очень творчески.

Приглашались и наши семьи — с женами тоже проводили занятия. Культура, деловой этикет. Плюс дать возможность ребятам побыть вместе со своими вторыми половинками. Ведь модули были достаточно длительные, больше месяца. А большинство участников приехали прямо с линии фронта, долго были вдали от дома и не видели родных.

— Кроме того, что вы занимаете руководящую должность в РЖД, еще вошли в состав генерального совета партии "Единая Россия". Какие вопросы вам приходится решать?

— Мне было предложено в 2024 году стать куратором направления народной программы "Единой России" по поддержке участников СВО и членов их семей. Программа была разработана еще до меня, но я предложил определенные изменения в части дополнения показателей исполнения этого направления. Плюс в мои обязанности входит взаимодействие с коллегами по партии в части реализации проектов в области поддержки участников СВО.

— Как именно участники СВО могут быть полезны России в гражданской жизни?

— СВО показала очень важный нюанс: армия стала народной. Огромное количество добровольцев пошло защищать Родину, оставив бизнес, хорошие должности, успешную работу, карьеру. Они пошли туда, где нужно принимать самые сложные для человека решения в самых критических ситуациях. Сложнее и страшнее, чем военные действия, ничего не существует. И та закалка, та способность молниеносно принимать самые сложные решения, связанные с жизнью и здоровьем людей, — это бесценный опыт.

Программа "Время героев" на площадке Президентской академии дает участникам СВО необходимую базу для работы на гражданской службе. Ты можешь быть полезен в разных областях — не только в политике, но и в экономике, бизнесе, вернуться к работе на земле. Чем больше инструментов государство предоставит для возвращения к мирной жизни, тем успешнее человек сможет погрузиться в новую тематику и действовать на благо России.

© Валерий Степченков/ Дмитрий Яковлев/ ТАСС

— Вернувшись из зоны СВО, заметили ли вы какие-то изменения в обществе?

— Есть изменения. Они идут очень медленно, но могу констатировать: в общество начинает приходить понимание, что Россия — особенная страна, что у нее свой путь. Сейчас приходит осознание того, что у нас своя культура, идентичность. Плюс большинство понимает, что нам нужна максимальная консолидация общества. К сожалению, нам не позволят просто жить и развиваться — СВО это ежедневно доказывает.

Часть людей, слава богу, это понимает. Особенно заметно это среди представителей культуры: те, кто не понял, уехали. А те, кто остался и поддерживает курс, транслируют эти идеи. Самую сложную аудиторию — подростков — тоже нельзя недооценивать. Большинство из них понимает, почему страна принимает такие тяжелые решения и освобождает наши исторические земли.

— Обыкновенные люди в гражданской жизни могут ускорить победу?

— Конечно. Начиная с того, что человек просто хорошо работает — это уже вклад в нашу победу. Неважно, в какой сфере он трудится. Кроме того, каждый может внести свой вклад через волонтерское движение, которое сегодня развивается громадными скачками. Наше старшее поколение, представители "серебряного" возраста — яркий пример. Бабушки и дедушки плетут маскировочные сети, вяжут носки. Дети пишут письма солдатам. Получить такое письмо — крайне важно для человека, испытывающего серьезную психологическую нагрузку, коей является ведение боевых действий. И дети, и пожилые, и трудоспособные граждане — все вместе. Главное, чтобы люди понимали, зачем это все происходит. Сама консолидация общества — это уже вклад в победу.