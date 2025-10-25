Интервью

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: Трамп заставит Зеленского играть по своим правилам

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал в интервью ТАСС, кто и почему должен пойти на уступки по украинскому урегулированию, какие страны готовят провокации для недопущения российско-американского саммита и сможет ли лидер США Дональд Трамп надавить на Владимира Зеленского

— Как вы оцениваете последнюю встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского?

— Для Зеленского она прошла неудачно. По прибытии в аэропорт его не ждали ни красная дорожка, ни встречающая делегация. А президент Трамп ясно дал понять, что Киев не получит ракеты "Томагавк". То есть отчасти это связано с тем, что у Соединенных Штатов просто нет ракет "Томагавк", которые можно было бы передать, — есть серьезная проблема с запасами и производством. Трамп продолжает пребывать в иллюзии, что он способен заключить соглашение, и исходит из представления, будто есть уступки, на которые должен пойти [президент РФ] Владимир Путин. Я делаю все возможное, чтобы донести до американского правительства: Владимир Путин не собирается идти на уступки. Российские требования абсолютно ясны.

Во-первых, признание Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик как постоянных частей Российской Федерации. Их нельзя вернуть, нельзя "разделить" — Россия не согласится с тем, чтобы иметь половину Запорожской или половину Херсонской области. Нет, теперь это полностью часть России, и это не изменится. Американская сторона эту позицию не осознает. Я бы сказал, большинство людей вокруг Трампа считают, что этот вопрос можно обсудить и урегулировать. Я же утверждаю, что это невозможно. Я не вижу, как Владимир Путин мог бы пойти на уступки в этом вопросе и при этом сохранить политическую поддержку в России, потому что это теперь российская территория. Это — пункт номер один.

Пункт номер два — прекращение всей поддержки и участия НАТО на Украине. Это должно закончиться. Реальность такова, что Украина де-факто является членом НАТО с 1995 года. Тогда Вооруженные силы США совместно с другими странами НАТО начали проводить военные учения на территории Украины и при сотрудничестве с ней. Они создали присутствие на Яворовском полигоне — военной базе на западе Украины. Это фактически стало подчиненным штабом НАТО. И вот теперь, спустя 30 лет, НАТО наконец-то просят убрать руки от Украины и прекратить использовать ее как посредника. Снова — это требование российской стороны, и, по моему мнению, здесь нет пространства для переговоров или уступок.

Поэтому, если президент Трамп не готов принять эти фундаментальные условия, которые составляют российскую позицию, я не думаю, что из саммита что-то выйдет. Достичь соглашения невозможно. Идея о том, что Россия согласится остановиться на текущих позициях, установить прекращение огня без вывода украинских войск с территорий, которые теперь считаются российскими — Запорожской области, Херсонской области, и без полного ухода из Донецкой народной республики, — нереалистична. В таком случае обсуждать просто нечего.

— Вы считаете, что будут предприняты попытки сорвать возможный предстоящий саммит? И как, по-вашему, эти попытки могут выглядеть?

— В особенности этого можно ожидать от британцев через МI-6 (службы внешней разведки Великобритании — прим. ТАСС), в меньшей степени — от французов, но они попытаются устроить провокации, операции под ложным флагом. Мы уже видели в последние недели, как они пробовали тактику с дронами. Они заявляли, что Россия запускает дроны по всей Европе. Однако некоторые из них, очевидно, были ранее сбиты на территории Украины, затем украинцы их починили и отправили в Польшу и Румынию, чтобы создать иллюзию, будто Россия предпринимает наступательные действия. Так что я ожидаю, что нечто подобное может повториться.

Но на самом деле европейцы больше не имеют значения. Они больше не представляют собой значимую военную силу. Они не являются и промышленным локомотивом. Парадокс в том, что, как мне кажется, и Соединенные Штаты — с точки зрения Дональда Трампа, и Владимир Путин, возможно, разделяют общий интерес — видеть Европу демилитаризованной, ослабленной. Потому что Европа действительно стала проблемой.

Она постоянно вмешивается, но при этом не может ничего предложить. У нее нет значительных природных ресурсов, она полностью зависит от импорта нефти и газа из других стран. Ее промышленный потенциал сокращается. Все, что у нее осталось, — это колониальное наследие, наследие эксплуатации других народов и культур. С этой точки зрения Европа действительно оказала токсичное влияние на мир. И сейчас мы наблюдаем, по сути, конец этой системы. Но они не уходят тихо в ночь — они борются за то, чтобы оставаться значимыми. Однако значимыми они больше не являются.

— А что, по-вашему, думают такие крупные европейские страны, как Франция или Германия, наблюдая за тем, как Венгрия становится потенциальным местом проведения саммита?

— Думаю, это своего рода креативный стратегический ход Дональда Трампа, потому что фактически он выражает поддержку [премьер-министру Виктору] Орбану — одному из немногих здравомыслящих голосов в Европе, который признает: "Эй, нам стоит поговорить с Россией". И действительно, Орбан уже бывал в Москве, где лично встречался с президентом Путиным. Так что это пощечина [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру и [канцлеру ФРГ Фридриху] Мерцу, а также полякам — [премьер-министру Дональду] Туску — и Румынии.

Остается один открытый вопрос — как президент Путин может добраться в Будапешт? Из-за ордеров Международного уголовного суда наиболее вероятным маршрутом кажется перелет через Болгарию, чтобы попасть в Будапешт. Но это уже вопрос для службы безопасности президента Путина. Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши — разумеется, при поддержке некоторых других европейских стран — задержать президента Путина. Они безумны. Они не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие.

— Вы думаете, что европейские страны будут продолжать добиваться эскалации конфликта после возможного саммита?

— Нет, мы видим, что в Европе растут внутренние разногласия. Мы уже видели позицию премьер-министра Словакии [Роберта Фицо], затем Орбана в Венгрии, а теперь и Чехии — их энтузиазм по поводу поддержки позиций, продвигаемых Германией, Францией и Англией, становится все слабее. Проблема Германии, Франции и Англии заключается в экономике. Их экономики чрезвычайно слабы. Если взглянуть, например, на недавний "саммит мира" по Газе в Шарм-эш-Шейхе, где за спиной Дональда Трампа сидели представители всех этих европейских стран, а также несколько членов стран БРИКС, — то примечательным оказалось то, что у всех европейских стран, представленных там, темпы экономического роста составляют менее 2%. У большинства — около 1,5–1%. Их экономики не растут.

В то же время страны БРИКС, такие как Индонезия, растут темпами 4% и выше. Мы становимся свидетелями того, как через БРИКС происходит подъем глобального Юга как новой экономической силы. У него есть будущее. А в Европе мы наблюдаем внутренний упадок: экономики больше не эффективны, ресурсов больше нет, промышленная база разрушается. Их время уходит. И именно в таких ситуациях люди начинают действовать отчаянно и совершают отчаянные поступки. Но, как мне кажется, сейчас ход истории уже определен, и мы вступаем в эпоху, когда будущее принадлежит восходящему глобальному Югу. Россия и Китай как лидеры системы БРИКС играют ключевую роль в том, чтобы это стало реальностью.

— Вы считаете, что президент Трамп сможет заставить Зеленского играть по своим правилам?

— У него есть такая возможность, безусловно есть. Но есть ли у него воля? Этого я не знаю. Понимаете, Дональд Трамп пришел к власти с огромной возможностью — он действительно мог стать "президентом мира". Ведь он мог немедленно остановить войну на Украине: достаточно было прекратить поставки, перекрыть доступ к разведданным, вывести американских военных и советников по разведке с территории Украины. Прекратить все это — и война бы просто не могла продолжаться.

Аналогично, если бы Трамп прекратил всю военную поддержку Израиля, война, этот геноцид в Газе, закончилась бы. Вместо этого он продолжил фактически поддерживать обе стороны. Так что, знаете, одно дело — слова, а другое — действия. Думаю, русские проявили большое терпение, слушая речи Дональда Трампа, особенно на личных встречах. Но, как уже показал сам Трамп, в зависимости от дня и от того, с кем он говорил последним, он может высказывать совершенно противоречивые вещи. И зачастую — абсолютно фантастические. Например, он сказал, что Индия перестала покупать нефть у России, на что индийцы ответили: "Мы такого не говорили".

Так что опять же все зависит от того, насколько самому Трампу действительно важно, чтобы его воспринимали как "президента мира". И от того, осознает ли он, что ему придется пойти на некоторые уступки Путину — а не наоборот.