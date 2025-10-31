Интервью

Глава АНО "Общественный капитал": новый стандарт оценки бизнеса поможет с господдержкой

Новый стандарт общественного капитала бизнеса (СОКБ) показал себя как эффективный инструмент для оценки нефинансовых аспектов деятельности компаний в России. Поручение о его создании в июле 2024 года дал президент РФ Владимир Путин, а оператором выступила АНО "Общественный капитал". О задачах механизма, интересе к нему со стороны общества и бизнеса, а также о преференциях для компаний, прошедших процедуру оценки, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор организации Асият Багатырова

Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова © Пресс-служба АНО "Общественный капитал"

— Асият Багатыровна, расскажите, пожалуйста, почему возникла необходимость разработки стандарта общественного капитала бизнеса? В чем его стратегическая задача?

— Разработка стандарта общественного капитала бизнеса стала ответом на вызовы времени, когда государство и бизнес как полноправные партнеры обеспечивают национальный суверенитет и общественное благосостояние. Этот инструмент в первую очередь направлен на оценку вклада бизнеса в достижение национальных целей.

Напомню, что в 2018 году президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", а в 2019 году уже началась реализация национальных проектов. Объем финансирования нацпроектов сейчас превышает 30 трлн рублей, и эти вложения в реализацию ключевых для страны задач продолжают расти. При этом стоит помнить, что средства государства не безграничны.

И здесь в формировании благополучного социально-экономического развития, технологического суверенитета страны крайне важна роль бизнеса. Речь идет о вкладе в развитие территорий, в людей, заботе об их благополучии, условиях труда и уровне жизни. Это все положительно влияет на реализацию стратегических задач и развитие общества в целом.

А оценить уровень вклада компаний в общее благосостояние как раз поможет стандарт общественного капитала бизнеса. При этом подчеркну, что сертификация по стандарту - исключительно добровольная история. Задача проекта - поощрить, дать дополнительные возможности для социально ответственного бизнеса, готового вкладываться в благополучие своей страны.

— Как вы считаете, можно ли стандарт общественного капитала бизнеса назвать нашим суверенным ESG?

— Отчасти да. После начала специальной военной операции (СВО) многие российские компании перестали экспортировать свою продукцию в западные страны. В связи с этим зарубежные стандарты стали менее актуальными, но потребность в системе оценки не исчезла.

СВО дала импульс гражданскому сознанию, появился большой пул компаний, которые активно включились в поддержку военнослужащих и их семей, в социальные проекты. Поэтому действительно можно сказать, что это наша версия ESG (от англ. environmental, social, governance - природа, общество, управление - прим. ТАСС), но с определенными акцентами и адаптацией под российские реалии.

При этом важно отметить, что методология стандарта общественного капитала бизнеса придумана не вчера. Мы не пытаемся изобрести велосипед. Мы взяли международные практики, оценки нефинансовой деятельности компаний, лучшие международные индексы и рейтинги, посмотрели, чем предприниматели уже работают. И положили это в основу, скорректировав под задачи и особенности нашей страны и бизнеса.

— Как разрабатывалась методология оценки? Учитывается ли размер бизнеса, ведь крупная компания и малое, среднее предпринимательство - это очень разные возможности?

— В АНО "Общественный капитал", которая является оператором стандарта, действует совет по методологии, возглавляемый Борисом Титовым - спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В совет также входят представители Агентства стратегических инициатив, правительства Москвы, крупнейших деловых объединений, а также ВЭБ.РФ, Сбербанка, общественных организаций, бизнес-эксперты. Соответственно, и методология разрабатывалась с привлечением компетенций представителей этих организаций.

Безусловно, мы учитываем размер бизнеса при оценке. Госкорпорации, публичные акционерные общества, группы компаний и так зачастую публикуют нефинансовую отчетность, правда, в совершенно разрозненных форматах. Таких организаций менее 500.

МСП-бизнес делает значительный вклад в экономику нашей страны, сегодня это уже более 20%, поэтому одна из наших задач - вовлечь в прохождение оценки по стандарту средний и малый бизнес. Мы сократили для них количество показателей всего до 23, также, стараясь сделать оценку комплексной, емкой и максимально понятной, мы подготовили специальные методические рекомендации для субъектов МСП.

— Каким образом компании могут подать заявку на оценку по стандарту?

— Заявка на прохождение оценки — понятная и несложная процедура, ее можно пройти на сайте АНО "Общественный капитал". Оценка рассчитана на компании любого масштаба - от малых предприятий до крупных корпораций. Стандарт открыт для любой компании, поскольку вклад в общественное благо определяется не размером, а осознанностью и системностью ее подходов.

При этом подчеркну, что стандарт адаптирован под возможности организаций: для малого и среднего предпринимательства предусмотрен сокращенный перечень показателей. Такое разделение позволяет учесть разницу в ресурсах и влиянии, но не лишает малый бизнес возможности демонстрировать свой вклад. Мы существенно сократили количество показателей для МСП, чтобы упростить прохождение оценки и стимулировать их к фиксации своего вклада в общественное благосостояние. Сейчас это минимальные 23 критерия для МСП и 45 - для крупных компаний.

— Расскажите подробнее об основных направлениях оценки, которые утверждены в стандарте. Каковы они и что подразумевают?

— В первую очередь, как я уже говорила, - это вклад в достижение национальных целей развития России. Все показатели привязаны к тем или иным национальным целям развития, весь стандарт поделен на четыре укрупненных блока. В перечень входит стабильное стратегическое развитие в нашей стране, в том числе с экономической точки зрения. Это и показатели производительности труда, и закупки у российских поставщиков товаров и услуг. Не менее важен вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, цифровую трансформацию и проекты технологического суверенитета.

Огромную роль в оценке играет и социальная составляющая, а именно забота о сотрудниках и членах их семей. Это все, что связано с сохранением здоровья граждан, в том числе ментального, соблюдением прав работников, их социальным обеспечением, поддержкой родительства. В фокусе также развитие кадрового потенциала и обучение работников. Оценивает стандарт и поддержку компаниями социальных программ, а также вклад в проекты, связанные с охраной окружающей среды.

— Какие возможности и преференции получат компании, прошедшие сертификацию?

— Это огромный пласт работы. В первую очередь это репутация ответственного и зрелого бизнеса, который мыслит глобальными целями и уделяет внимание общественному развитию. Это возможность B2B- и B2G-коммуникаций (от англ. business-to-business, business-to-government - бизнес для бизнеса, бизнес для государства - прим. ТАСС), участие в наших образовательных программах. Мы приглашаем на мероприятия, на встречи с руководителями регионов и профильных ведомств, делимся практиками и эффективными решениями, а также оказываем экспертную и пиар-поддержку от оператора стандарта общественного капитала бизнеса.

Кроме того, для компаний, соответствующих стандарту, разрабатываются меры поддержки - как федеральные, так и региональные. Мы прорабатываем с Федеральной антимонопольной службой России и другими контрольно-надзорными органами возможность дополнительного снижения административного надзора. В перспективе компании, получившие соответствие стандарту общественного капитала, могут рассчитывать на преференции в привлечении инвестиций, кредитов и субсидий: по этому вопросу мы активно взаимодействуем с институтами развития - ВЭБ.РФ, Корпорацией МСП, Фондом развития промышленности.

Стандарт общественного капитала бизнеса будет внедрен по всей стране. Мы рассчитываем на помощь региональных властей и активно работаем в этом направлении - буквально недавно подписали большой пакет соглашений о сотрудничестве в Омской области. Государство заинтересовано в том, чтобы бизнес был социально ответственным, и готово всесторонне поддерживать и мотивировать такие компании.