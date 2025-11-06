Интервью

Гендиректор ФХР: надо не заниматься фантазиями, а делать свое дело

Дмитрий Курбатов — об отстранении россиян от международных соревнований и общении с IIHF

Роман Шлуинский

© Роман Шлуинский/ ТАСС

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в интервью ТАСС в кулуарах международного форума "Россия — спортивная держава" рассказал о том, стоит ли ФХР оспорить решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении россиян от международных соревнований. Также Курбатов рассказал, как сейчас происходит общение с IIHF и стоит ли надеяться на возвращение отечественных команд в ближайшем будущем.

— Присылал ли Спортивный арбитражный суд вам ответ на рассмотрение апелляции на решение IIHF оштрафовать ФХР в связи с делом вратаря Ивана Федотова?

— Да, мы получили официальный ответ, в нашей апелляции нам отказано. Там, конечно, есть так называемое частное определение в сторону международной федерации, что она неправильно подвела дело, не совсем корректно себя вела, но это все утешение для бедных. Факт остается фактом, штраф нам выписан. Мы связались с международной федерацией, спросили, как перечислить деньги, потому что у нас банки не могут их перечислять за границу. Также мы обратились за поддержкой в Минспорта и Олимпийский комитет России. Пока все в процессе.

— Можно ли этот штраф оспорить в другой судебной инстанции?

— Теоретически да, можно пойти в местный швейцарский суд. Но там нужно указать на то, что CAS, также находящийся на территории Швейцарии, в ходе рассмотрения допустил какие-то процессуальные нарушения местного законодательства. Понятно, что этого не было и у нас для такого обращения нет оснований. Поэтому эта история с юридической точки зрения закончена.

— До какого срока ФХР необходимо оплатить этот штраф?

— В решении IIHF говорится о сроке выплаты. Дополнительного решения нам не присылали, мы находимся в контакте, потому что для нас очень важно показать, что не бегаем и не прячемся, пытаемся заплатить. Но пока не получается.

— Обдумывает ли ФХР вопрос, чтобы обратиться с еще одной апелляцией на решение IIHF на этот раз на недопуск сборных России до соревнований, учитывая успешный прецедент вокруг отечественных бобслеистов и скелетонистов (в середине октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях — прим. ТАСС), а также саночников?

— Безусловно. Мы внимательно следим за всеми делами. Единственная деталь, как вы понимаете, мы представляем командный вид спорта. И по командному виду есть решение Международного олимпийского комитета (МОК). МОК подтвердил, что оно в силе. Это связано именно с особенностями формирования команды. С точки зрения наших зарубежных коллег в этих инстанциях, формирование команды не может произойти без участия государства. Я не буду сейчас оспаривать или подтверждать эту точку зрения, но такова их позиция и на этом основании они отказывают нам в участии.

— Как раз только что Международная федерация плавания объявила о допуске до соревнований со следующего года российских ватерполистов, представляющих как раз командный вид спорта. Стоит ли ожидать, что в будущем такие же решения коснутся и хоккейных команд?

— Посмотрим. В каждом виде спорта свой уровень лояльности, толерантности. Многое зависит от позиции руководства федерации. Люди, углубленные в этой теме, знают, что наши российские сборные не допущены до участия в чемпионатах мира по одной причине — проблеме безопасности. Потому что если бы причина была сформулирована иная — нарушение этики, участие России в СВО, — это была бы другая ситуация, и то решение нужно было бы оспаривать по-другому. А у нас причина недопуска именно из-за проблем с безопасностью. Мы пытались это оспорить, но получается, что эта проблема лежит в сфере ответственности и прав IIHF. Получается, что IIHF вправе это сделать — принять такое решение. Понятно, что есть много вопросов. Есть вопросы по сборной Израиля, которую сначала отстранили от соревнований, а потом допустили. Были вопросы с нашей стороны, когда мы говорили, что мы обеспечим эту безопасность, мы наймем еще три агентства в этой области, наши команды будут жить отдельно, мы готовы сами все это оплатить, но дайте нам сыграть. Но ответ сами знаете какой.

"Есть ощущение полной непредсказуемости"

— Когда у представителей ФХР была последняя встреча с президентом IIHF Люком Тардифом? Учитывая, что недавно обсуждался вопрос приезда в Россию президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александра Чеферина, насколько вероятен аналогичный приезд Тардифа?

— Ну тут не надо сравнивать в плане отношений. Тардиф в последний раз был в России в декабре 2021 года на Кубке Первого канала после того, как в Санкт-Петербурге тремя месяцами ранее его выбрали президентом. С тех пор мы лично не виделись, несколько раз с ним разговаривали по телефону и видеосвязи. Мы вообще, в принципе, в контакте — личные контакты не нарушены, к счастью ли это или нет. Официальные контакты очень плохие — у нас есть целый реестр неотвеченных писем. Т.е. это нарушение правил делового оборота — мирового, европейского, американского, какого угодно. Но, как говорится, что имеем.

— Не раз уже говорилось о возможных контактах ФХР с американской стороной на предмет проведения матчей между командами обеих стран на разных уровнях и возрастах. Вела ли ФХР переговоры с USA Hockey (Ассоциация хоккея США) о подобных матчах, пускай пока не на уровне взрослых команд?

— Мы держим руку на пульсе. Реальных каких-то переговоров, из которых может вырасти какой-либо матч, пока нет. Потом надо тоже понимать, что USA Hockey — это член международной федерации. А они не будут нарушать рекомендации IIHF. Прекрасная идея — сыграть с командой из Национальной хоккейной лиги, НХЛ не зависит вообще от международной федерации, но надо понимать, что у них сезон идет с октября по июнь и какие-то матчи могут пройти в периоде между тем, когда закончится отпуск и начнется новый сезон. Т.е. это, наверно, сентябрь. Когда клубы НХЛ приезжали играть с европейскими соперниками, они запрашивали за это приличные деньги, им оплачивали еще перелет, проживание, питание. Из того, что ближе всего и что можно было бы сделать, — это сыграть какими-то студенческими командами. Потому что студенческий спорт все же вне этих историй, это массовый спорт. Но пока мы к этому не подступились. Все сигналы идут сверху, и будет команда — организуем в кратчайшие сроки.

— Все же хочется спросить, насколько возможен приезд сборной США на Кубок Первого канала, например, в следующем году?

— Возможно абсолютно все. Есть прекрасный европейский турнир на Кубок Шпенглера, в котором много лет играет сборная Канады. А что эта за команда? Это канадцы из европейских клубов. Этот турнир внесен Hockey Canada (Ассоциация хоккея Канады) в список официальных соревнований, и поэтому они имеют на него право вызывать игроков, это тоже как некая программа подготовки сборников. В таком варианте это можно реализовать. А то, что американские хоккеисты прервут в середине сезона выступления в своих клубах ради сборной, — для их федерации это дорого. С точки зрения пиара это прекрасно, с точки зрения политики — чудесно, а с точки зрения хоккея им это не надо. Если наше возвращение состоится, нам гораздо проще вернуться в тот континуум с участием команд Финляндии, Швеции, Чехии, может, еще Словакии, Швейцарии, Германии. Последние две сборные по уровню хоккея значительно подтянулись — посчитайте, сколько раз они сыграли в финале чемпионата мира за последние годы.

— Какие планы у ФХР на нынешний форум?

— Форум — это традиционная площадка для встреч, встреч людей, которые в нормальной жизни могут и не встретиться. У нас здесь запланировано несколько сессий, Роман Ротенберг (первый вице-президент Федерации хоккея России — прим. ТАСС) выступает, уже прошла сессия о массовом и детском спорте. Сегодня еще обсудим тему сотрудничества с государством по строительству частных спортивных объектов, что для нас также крайне важная тема. В четверг у нас подписание договора с федерацией фиджитал-спорта вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Планов много, а главное, что мы прекрасно общаемся с коллегами из зимних и летних видов спорта, поэтому для нас форум — это прекрасная площадка для общения.

— С момента отстранения отечественного хоккея от международных соревнований прошло уже почти четыре года. Учитывая, что россиян в других видах спорта потихоньку возвращают, когда, по вашим ощущениям, такой допуск может произойти?

— Было бы сейчас абсолютно непрофессионально делать какие-то заявления, опираясь на ощущения. У меня ощущения полной непредсказуемости прошлого, настоящего и будущего. Давайте не будем заниматься фантазированием. Нам надо делать свое дело, держать сборников в тонусе, поддерживать уровень хоккея. Надо быть готовым к возвращению, а когда оно будет, тогда будет.