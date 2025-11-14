Интервью

Актриса Александра Черкасова: кибермошенники знали адрес кладбища, где похоронен мой папа

Городской суд Санкт-Петербурга отложил апелляцию актрисы Александры Черкасовой по аннулированию кредита в ВТБ, который, по ее словам, она взяла под влиянием кибермошенников, на 16 декабря. Как артистка отдала деньги аферистам, как идет судебный процесс и как она сделала проект для жертв подобных преступлений — в интервью ТАСС

Майя Шкапина

Александра Черкасова © Майя Шкапина/ ТАСС

В августе 2024 года Александра Черкасова, известная по картинам "Нулевой пациент" и "Майор Гром", попалась на уловки онлайн-мошенников. Аферисты сгенерировали голос ее знакомого режиссера с помощью нейросетей и от его имени сообщили якобы о проверке ФСБ. По легенде преступников, один из участников проекта, в котором ранее снималась актриса, переводил деньги ВСУ, и теперь под подозрением в спонсировании терроризма все члены команды.

Со слов артистки, мошенники внушили, что ее накопления могут изъять правоохранители, и убедили перевести более 1 млн рублей на "безопасный" счет. Позже аферисты, рассказала Александра, заставили ее взять кредит на 850 тыс. рублей и перевести на указанные счета. Преступники, отметила Черкасова, заставили ее поверить, что некие мошенники уже взяли кредит на ее имя, и единственный способ его "аннулировать" — взять еще один. Александра утверждает, что ей запрещали кому-либо рассказывать о происходящем и грозили 15 годами тюрьмы.

— Какая была первая реакция на то, что вы стали жертвой мошенников?

— Как только меня вытащили из этой истории, я с котом и с коробкой документов уехала к сестре, потому что мне было страшно находиться одной в квартире. Я готовила ее к обыску, у мошенников были все пароли и явки, а у нас не железобетонная дверь, которую нельзя вскрыть. В первые два дня и две ночи меня трясло, у меня подскакивала температура — это был выход стресса у организма. Потом, когда это все прошло и я вернулась к себе домой, неконтролируемые рыдания и кошмары продолжились.

Через пару месяцев я столкнулась с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством — прим. ред.). Я не спала, плакала в неожиданных местах — например, что-то по радио заиграло, на съемках просто так. Я начала работать с психотерапевтом. И поняла: у других людей так же, просто они об этом не говорят.

— Как мошенники заставили поверить им?

— Там есть бывшие психологи, бывшие силовики — язык у них подвешен, а еще они умеют влиять на сознание людей. Обо мне все было очень хорошо прочитано и просмотрено. У них даже была инсайдерская информация о съемках проекта, который тогда еще не вышел. Мошенники знали, кто должен был играть роль моего партнера. А это была закрытая информация.

Сейчас я понимаю: меня поразило, что они знали адрес кладбища, где у меня папа похоронен. И это снесло все мои защиты и сомнения, потому что этих данных нет нигде. Теперь я понимаю, что это боты с пробивом информации. Я думаю, что адрес кладбища моего папы, скорее всего, оттуда. И наверное, информация, что у меня племянник — чемпион России по лыжам, тоже.

— Были ли какие-то "звоночки", указывающие, что с вами говорят мошенники?

— Мне кажется, всем давно понятно, что мошенники звонят из больших кол-центров. И я слышала их "фоновый голос". Это как на видеозвонках — ставишь пальму фоном, чтобы бардак в комнате не было видно.

Я только в последний день заметила этот звук — якобы офис, и там женщина разговаривает. Тогда я уже взяла кредит, отправила им, шла по подземному переходу в сторону дома, чтобы подготовить квартиру "к обыску". И в очередной раз звонит мошенник, выносит мозги, "нужно быстрее, быстрее, быстрее".

Я была уже настолько уставшей без сна, без еды, что я в первый раз обратила внимание на фоновый звук. Я уверена, что они всегда включали эту подложку, просто я не обращала внимания. А тут — услышала.

Они включают это специально, чтобы показать, что они не в пустой комнате, а в офисе. Но это, конечно, их выдает. Просто ни у кого нет сил в моменте задуматься об этом. Они что, за круглым столом сидят? Мне, значит, звонит Росфинмониторинг, и сотрудник что, в столовой с кучей коллег, которые тоже такие: "Да-да-да, ой-ой-ой, вас тут обокрали"? На деле мошенник может сидеть в этот момент на Шри-Ланке с коктейлем под пальмой.

— Что вы сделали после того, как осознали, что попались на уловки?

— Прямо из отделения полиции я написала пост в социальной сети. Он разошелся более чем на 4 млн — ни одна моя премьера, ни один мой фильм, мой щенок или кошка столько не набирали. Мне начали писать люди со всех регионов страны: мы с мужем и адвокатом насчитали более 85 тыс. сообщений. Я не знаю такого количества людей, естественно.

Кто-то писал про себя, кто-то про мужа, кто-то про маму. Я читала намного более грустные истории, чем моя: как чьи-то родственники под воздействием мошенников, отдав все деньги, взяв кредит, заложив машину и квартиру, кончали с собой, поджигали банки, их закрывали в тюрьмах.

— Как обстоят дела с кредитом, который вы взяли под влиянием мошенников?

— Мы пошли в суд, у меня сейчас процесс с ВТБ об аннулировании кредита — меня заставили взять его под адские 33%, и я платила больше года. Сейчас я его закрыла, но не без того, чтобы занять деньги у друзей.

Для суда я прошла медкомиссию в психиатрической клинической больнице имени Алексеева. Сейчас у нас апелляция, и мне нужно будет еще одну проходить. Все это мы делаем, опираясь на процесс Колпинского суда, — там признавали недействительным кредит, который брали под влиянием мошенников. Недавно (26 октября 2025 года — прим. ред.) еще одна девушка выиграла дело, ей аннулировали кредит, она доказала, что брала его под влиянием аферистов.

И в этом городском суде, где проходило наше заседание, каждый первый в очереди — а там четыре этажа — это все аннулирование кредитов.

— Как появилась идея создать свой проект против мошенников?

— После того как я написала пост, все пошло "степ-бай-степ". Я подумала сделать какой-то канал. "Как его сделать? Я не умею, но сейчас разберемся".

Потом искала психолога для проекта — людям это тоже надо. В стране много горячих линий: и государственных, и частных. Я всех обзванивала. Половина не понимала, чего я хочу. А частные говорили: "Все супер, 5 тыс. рублей в час — и мы все ваши". Я им объясняла, что 5 тыс. рублей — это и для Москвы немало, а для регионов — очень много. Особенно для людей, которые отдали все деньги, набрали кредитов, заложили дома, дачи, квартиры, машины. Вы чего, какие 5 тыс.? Они говорят: "Очень жаль, до свидания".

Тем не менее мы нашли психолога. Теперь для жертв мошенников, таких же, как и я, и у нас есть бесплатные сессии — примерно раз в месяц. Для Москвы и Подмосковья у нас живые встречи, для регионов — в онлайне.

Это как группа анонимных алкоголиков, только группа неанонимных жертв мошенников: "Привет, я Саша, меня развели на столько-то", "Привет, я Алена, меня на столько-то".

И потом на меня вышла Галина Стрелова, которая до сих пор является моим адвокатом. И потихоньку все это перетекло сначала в "Антифрод", а потом — в "Мошенник, давай, до свидания!" На деле мы просто переименовали наш проект.

— Какие инициативы реализовывал ваш проект?

— Одна из наших инициатив, которую мы еще в том году пролоббировали, — заморозка подозрительных переводов и кредитов. Как человек, который это все прожил, могу сказать, что это очень важно. Мошенники всегда спешат, тебе нельзя без телефона ни в туалет сходить, ни помыться, потому что им нужно успеть, пока тебя родные, близкие, коллеги не выдернут из этого вакуума. И если замораживать подозрительные кредиты на сутки или хотя бы на 12 часов, шанс 9 из 10, что человека смогут вытащить.

— Как можно решить проблему с онлайн-мошенниками?

— Моя история показывает, что говорить о мошенничестве людям — даже в формате коротких и смешных видео — работает. Поэтому я считаю, популяризация — один из главных шагов к решению проблемы. Конечно, психологическая помощь — это супер, но это уже когда человек сам к тебе пришел. Лучше, чтобы он не попался и не пришел, а посмотрел смешные видосики, как какую-то актрису обманули, и сделал выводы.

Еще важно оперативно рассказывать о новых схемах — они каждый день появляются. Активизируются под праздники — 8 Марта, 9 Мая, 23 Февраля, Новый год. Я думаю, сейчас будет очередная лавина.

— Как, по вашим оценкам, повлиял на ситуацию с онлайн-мошенничеством ваш случай?

— С юридической точки зрения, на мой кейс теперь могут опираться, как мы на Колпинский. И, если ты популяризируешь эту тему, людям это помогает либо не потерять деньги, нервы и силы, либо понять, какая должна быть последовательность действий в подобной ситуации.