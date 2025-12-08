Интервью

Игорь Акинфеев: для меня важны честность, искренность и порядочность

Вратарь ЦСКА — о карьере и жизни

Роман Шлуинский

Игорь Акинфеев © Александр Щербак/ ТАСС

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев первым получил приз ТАСС "За верность" в категории "Российская премьер-лига". В интервью ТАСС он рассказал о важности премии, важных для себя человеческих качествах и выходе своей книги.

— Вы получили приз "За верность" в категории "РПЛ". Как вам идея этой премии имени Федора Черенкова?

— Создание премии имени Федора Черенкова, конечно, правильный и красивый жест. Федор Федорович — легенда, символ искренней преданности футболу и клубу. И для меня большая честь стать первым лауреатом этой премии.

— Какие человеческие качества для вас важны?

— Честность, искренность, порядочность.

— С чем лично вы связываете успешные результаты ЦСКА? Молодежь окрепла?

— Об успехах и результатах давайте рассуждать после 30-го тура.

Читайте также

Игорь Акинфеев стал обладателем приза ТАСС "За верность" в категории "РПЛ"

— В этом году вы представили свою автобиографию. Расскажите, как вы пришли к этому.

— Это был долгий и непростой процесс. За плечами у меня уже длинная карьера и множество событий: трофеи, этапы, когда ты стоишь перед непростым выбором, травмы, неудачные отрезки, триумфы и победы. Проанализировав это, я понял, что мне самому было бы интересно восстановить это в памяти, подвести какие-то итоги и рассказать о своих пережитых в те моменты чувствах и эмоциях. Честно и без прикрас поделиться своим путем.

— Ожидали ли вы, что книга станет самой продаваемой в России?

— Я искренне рад, что книгу приняла такая широкая аудитория. Когда мы начинали работу над автобиографией, мы не ставили перед собой такую цель. Для меня было важно сделать эту книгу для людей и, в частности, футбольных болельщиков. Но уже с первых дней появления автобиографии на полках и в онлайн-магазинах я начал получать большое количество сообщений и комментариев, как люди читают, обсуждают или еще только ждут свой экземпляр. Для меня очень ценен такой отклик. Это значит, что твоя история и твой опыт нашли свою аудиторию. Значит, это было не зря.

— У вас уже все есть в футбольном плане. Осталась ли футбольная мечта?

— Мечта у меня есть, но я не люблю об этом говорить. С годами понимаешь, что счастье и мечты любят тишину.