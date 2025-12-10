Интервью

Первый замгендиректора "Мелодии" Карина Абрамян: винил вернулся и уходить не собирается

Фирма "Мелодия" объявила о возобновлении выпуска пластинок на собственном заводе в Новосибирске. Одной из причин перезапуска производства в компании назвали высокий спрос аудитории. Первый заместитель генерального директора компании Карина Абрамян рассказала в интервью ТАСС о популярных на виниле жанрах музыки и ближайших релизах лейбла

Анастасия Кирсанова

Карина Абрамян © Личный архив Карины Абрамян

— Как изменилось производство виниловых пластинок за 30 лет? Чем современные пластинки отличаются от тех, что выпускались раньше?

— Технология производства винила — это стандартная процедура, но сегодня мы работаем на современном оборудовании. Оно из Гонконга, но создано в сотрудничестве с итальянцами. У него красивое название — "Аллегро". Есть две модификации — "Аллегро" и "Адажио", и, как понятно, оба названия — музыкальные термины. Визуально это оборудование сильно отличается от тех станков, которые стояли, например, на Апрелевском заводе, но суть процесса та же.

Самое большое отличие — это виниловая масса. В советское время она производилась в СССР, и у меломанов иногда были нарекания к ее качеству. Сейчас мы выбрали лучшую массу — итальянскую. Я говорю это со слов "звуковиков", потому что это не моя профессиональная область: эта масса бесшумная, оптимальная для звукозаписи. В планах — закупить цветную виниловую массу. Тогда можно будет экспериментировать с цветными изданиями. Вот сейчас все говорят: "Зодиак" (латвийская группа — прим. ТАСС) вышел, как здорово было бы сделать его, например, синим". Но мы только начали. Дайте нам возможность сначала стабильно производить качественный винил, а уже потом работать с цветом.

— А импортозамещение возможно в ближайшем будущем?

— Импортозамещение в этом сегменте невозможно: масштабы другие. "Мелодия" в советское время — это 40 тыс. человек по всему Союзу, заводы в Ташкенте, Риге, Ленинграде, несколько в Москве, студия в Тбилиси... И тиражи были миллионными, поэтому тогда и массу производили здесь. Сейчас это просто не окупится и скажется на конечной себестоимости продукта.

© Дмитрий Яковлев/ ТАСС

— На какие объемы производства сейчас рассчитывает завод?

— Мы рассчитываем на минимум 120 тыс. пластинок в год. "Мелодию" как лейбл это устраивает. У нас в планах — два-три релиза в месяц. Печатать винил — процесс не быстрый, вопреки распространенному мнению. И это касается не только технологической части, но и получения авторских разрешений. Мы как лейбл являемся правообладателем по смежным правам — фонограммным и исполнительским. Но, например, если речь идет об эстраде или джазе, нам нужно найти всех правообладателей. Чаще всего это уже их наследники, которые живут в разных городах и даже разных странах.

Например, чтобы приобрести авторские права для релиза "Гунеш" и "Дос Мукасан", мы занимались "очисткой" девять месяцев. Работа в казахском авторском обществе неспешная. Но мы упрямые и добились результата — сейчас все разрешения получены.

— Какие жанры сегодня наиболее востребованы на виниле?

— У нас есть несколько критериев отбора. Мы смотрим, что люди очень активно слушают в "цифре", тогда сразу понятно, что 80% слушателей захотят это подержать в руках. Назвать определенные жанры достаточно сложно. Многие хотят эстраду, джаз, но прежде чем их выпустить, мы должны найти всех правообладателей.

— А какие релизы планируете выпустить?

— Безусловно, Анну Герман к ее 90-летию, надеюсь, успеем выпустить. У нас уже сдан в производство и сборник Александры Пахмутовой, будут "Песняры". И, конечно, детская история. Мы планируем выпустить ряд сказок. Моя любимая детская сказка — это "Али-Баба и 40 разбойников", где абсолютно фееричный актерский состав — это и [Сергей] Юрский, и [Армен] Джигарханян, и Вениамин Смехов, ну и просто музыкальная сказка авторства Сергея Никитина. Также мы выпустим "Старика Хоттабыча" и "Путешествие капитана Врунгеля". Еще будет классика — Владимир Спиваков и Григорий Соколов. Я уверена, что слушать Баха на пластинке — это особый вид удовольствия.

— Согласна с вами. А из современных исполнителей планируете кого-то приглашать? Может быть, уже есть какие-то запросы?

— Мы открыты к предложениям, и мы тоже хотим записывать и издавать наших современников, но мы только чуть больше суток назад объявили об открытии производства, поэтому пока мы сосредоточены на выпуске того, что сделал лейбл "Мелодия".

— Вы говорили, что решение возобновить производство пластинок связано с всплеском моды на винил. Как вы считаете, не сойдет ли она со временем на нет?

— Я думаю, что нет, потому что это такая стабильная тенденция, она не сильно меняется. На мой взгляд, винил вышел на определенное плато. Он вернулся, занял свое место и не собирается уходить.

— Опишите пожалуйста, современную аудиторию, которая слушает музыку на виниле.

— Это в первую очередь думающие люди, культурные и абсолютно разных возрастов. Есть преданные старые фанаты, для которых "Мелодия" — возвращение в их детство. Очень много молодежи слушает винил, те, кто родился после распада Союза. И еще целевая аудитория — это родители с детьми, которые включают на виниле сказки детям. Я считаю, что винил — это определенная культурная скрепа, эмоциональная, но очень красивая.