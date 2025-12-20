Интервью

Посол Палестины в РФ: режим прекращения огня нарушается

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал в интервью ТАСС о реализации плана Трампа по перемирию в Газе, будущем палестинцев, а также предоставил первые официальные данные о формировании "стабилизационных" сил

Павел Цуканов

Абдель Хафиз Нофаль © Елена Афонина/ ТАСС

— Сообщается, что 25 декабря Трамп хочет объявить о переходе ко второй фазе перемирия в Газе. Как вы считаете, стороны к этому будут готовы? Или остаются неразрешимые противоречия?

— Мы заинтересованы в как можно более оперативном завершении первого этапа с целью полного открытия пограничного перехода, ввоза гуманитарной помощи и начала полного вывода израильской армии из сектора Газа. Однако существующие на данный момент показатели остаются неутешительными. Несмотря на проведенную в Дохе встречу, на сегодняшний день лишь две страны выразили готовность участвовать в многонациональных силах — Индонезия и Италия. В результате ситуация по-прежнему находится в состоянии застоя.

— Сколько мирных палестинцев погибло за время перемирия с Израилем?

— К сожалению, несмотря на объявленное перемирие и прекращение огня, предполагается наличие более 400 погибших и вдвое большего числа раненых. Это обусловлено тем, что Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня и допускает ввоз гуманитарной помощи лишь в минимально возможных объемах.

— Важной частью второго этапа плана Трампа является создание международных "стабилизационных сил" в Газе. Есть понимание, какие страны могли бы в них войти? Направлялось ли такое предложение России?

— Как мы отмечали в начале, предпринимаются серьезные попытки по созданию данных сил, однако их мандат остается неясным: каким образом, где и когда они должны действовать. В связи с этим многие государства, ранее выразившие готовность к участию, пытаются отойти от своих заявленных позиций. На данный момент речь идет лишь о двух странах — Индонезии и Италии при ожидании согласия со стороны других государств, с учетом того, что Израиль отверг участие Турции в составе данных сил.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

При этом разногласия сосредоточены вокруг следующего вопроса: будет ли роль этих сил заключаться в разграничении районов под контролем израильской армии, либо их целью станет разоружение движения ХАМАС. В результате ситуация по-прежнему остается без продвижения. Разумеется, Россия не является частью данного формата. При этом важно подчеркнуть, что ряд государств, участвующих или рассматривающих участие в этих силах, включая Арабскую Республику Египет, выступают за формирование именно миротворческих сил, а не за миссию, ограниченную исключительно разоружением ХАМАС.

— Продолжаются ли попытки выселить палестинцев из Газы в другие страны? Считаете ли вы такое решение допустимым?

— Очевидно, что израильское видение и цели полностью согласуются с американской поддержкой. Сохраняются признаки того, что Израиль при поддержке США стремится к переселению палестинцев. Уже имели место конкретные случаи, реализованные через различные организации, включая переселение около 200 граждан в Южно-Африканскую Республику, а также в другие страны. Кроме того, израильская сторона выражает стремление открыть пограничный переход Рафах в одностороннем направлении — исключительно для содействия выезду граждан из сектора Газа, но не для их возвращения.

На палестинском и арабском уровнях данная политика полностью отвергается. Важно подчеркнуть твердость позиций Египта и Иордании по данному вопросу. Со своей стороны, палестинская сторона категорически отвергает данный подход и данную политику при поддержке Египта, Иордании, а также всех арабских, исламских государств и большинство стран.

— Как вам видится будущая модель управления в секторе Газа?

— Мы исходим из того, что наиболее оптимальным и практически осуществимым решением по управлению сектором Газа, который является важной и неотъемлемой частью палестинского государства, является возвращение Палестинской национальной администрации. Она остается единственной структурой, способной на практике управлять сектором Газа со всех сторон и во всех аспектах. Международному сообществу и, в особенности, Соединенным Штатам необходимо окончательно определить свою позицию по данному вопросу, не прибегая к неработоспособным решениям, которые в настоящее время рассматриваются.

— План Трампа не подразумевает создание государства Палестина. Вы верите, что к этому вопросу можно будет вернуться в будущем?

— Как я уже отмечал ранее, единственным возможным и реально осуществимым решением остается решение на основе принципа двух государств, которое является единственным способом положить конец насилию и напряженности. В Израиле это прекрасно осознают. Нам известно, что президент Трамп в сдержанной форме упомянул палестинское государство в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.

Читайте также

Axios: США предложили в СБ ООН разместить в Газе международные силы

В то же время арабские позиции, в частности позиция Саудовской Аравии, а также Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и всех арабских и исламских государств, наряду с особой позицией России и Китая в Совете Безопасности, а также с растущим числом международных признаний Государства Палестина — включая европейские страны, Канаду и Австралию, — все эти позиции и тенденции способствуют продвижению решения на основе двух государств как единственного доступного и возможного пути к завершению данного конфликта и циклов насилия.

Как уже отмечалось, мы готовы взять на себя управление Государством Палестина в границах 4 июня 1967 года, включая Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим, в рамках серьезной попытки положить конец этому конфликту. Именно такой является неизменная и последовательная позиция и Российской Федерации.