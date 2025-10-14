Статья

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

Столица анклава вдвое старше Вечного города — Рима: непрерывные поселения прослеживаются в ее пределах с 3000 года до н. э.

Газа. Рисунок Дэвида Робертса, 1839 год © David Roberts/ CC0

Короткая прибрежная полоса — длиной всего в 41 км, узкая по ширине, сектор Газа с его 365 кв. км территории едва различим на карте. Крошечные размеры не снижают значения для мировой политики. Как родина 2,1 млн палестинцев, большинство которых — выходцы с территорий, ныне занятых Израилем, сектор находится в клокочущем эпицентре современного Ближнего Востока. Почему вышло именно так?

Газа: ветер истории

Не более десятка городов на планете успели в своей истории пережить крушение цивилизации дважды, и среди них — Газа. Первые упоминания о городе относятся к XV веку до н. э.: они нанесены на древнеегипетские папирусы и выскоблены на глиняных табличках царств Древнего Двуречья. Газа названа в этих источниках городом. Наиболее распространенное объяснение ее названия (не менявшегося с тех пор) отсылает к древнесемитским лексическим пластам со значением "сила"/"могущество". Когда в XII веке до н. э. цивилизация бронзового века рухнула от общего эффекта внешних ударов и изменения климата, Газа выстояла — она нашла себе место в качестве порта большой средиземноморской торговли.

В греко-римскую эпоху порт Газы принес городу благосостояние, достигнутое благодаря безопасности, обеспеченной единством империи: Рим взял под контроль все берега Средиземного моря. Исключение составляли краткие времена народных волнений. В годы Иудейской войны I века н. э. Газа была захвачена и сожжена еврейскими повстанцами, но после их поражения восстановлена на прежнем месте. В последующие века евреи прибывали в город уже как миссионеры: в позднеримскую эпоху Газа превратилась в один из центров распространявшегося ими раннего христианства.

На рубеже IV–V веков здесь жил самый знаменитый христианин в истории города — святой Порфирий. Этнический грек из Фессалоник, как проповедник он входил в круг Иоанна Златоуста. В Газе, оживленном многонациональном средиземноморском порту, Порфирия избрали епископом: свою власть он обратил на принудительное искоренение язычества. До наших дней сохранилась церковь Святого Порфирия в Газе, основанная во времена Восточной Римской империи. В 2023 году несчастье пришло и туда: в ограду храма упала израильская ракета.

Газа и газават

Падение Рима в V веке и арабское завоевание в VII веке можно назвать вторым крушением цивилизации, пережитым Газой. Экономическая целостность Средиземноморского региона была нарушена. Греческая культура утратила свое преобладание. На место христианства, успевшего пустить глубокие корни, пришел ислам.

Мусульмане изучают Коран. Рисунок Гарри Фенна, 1884 год © Harry Fenn/ New York Public Library/ Public Domain via Wikimedia Commons

Уже скоро мусульмане освятили землю Газы своими традициями. По преданию, в качестве торговца город посещал прапрадед пророка Мухаммеда — Хашим ибн Абд Манаф — он мог жить в V веке. Переселившиеся вслед за ним кочевники из пустыни позволили сохраниться христианской общине, хотя и небольшой. Арабы-христиане продолжают населять Газу вплоть до наших дней: их, православных и католиков, насчитывается около тысячи человек. Обычно терпимые исламские власти иногда прибегали к нажиму в отношении иноверцев. При правлении движения ХАМАС публичное празднование Рождества считалось нежелательным.

Вторжение крестоносцев из Западной Европы привело к временному возвращению Газы в состав христианского мира. Обнаружив храм Святого Порфирия в руинах, католики в XII веке восстановили его. В городе закрепилась община рыцарей-тамплиеров (а также госпитальеров): свою задачу они видели в помощи паломникам, желавшим посетить Иерусалим. Выгодное приморское положение Газы делало город одним из пунктов на паломническом маршруте, содействуя его сохранению в самые беспокойные времена. Тамплиеры, оставленные на произвол судьбы королями Англии и Франции, последними обороняли владения крестоносцев. Тем не менее в конце XIII века под ударом Египта европейцы надолго были вынуждены покинуть регион.

В начале XVI века новая доминирующая сила Ближнего Востока — османская Турция — не оставила камня на камне от мамлюкского Египта, включив в свой состав и Газу. Как и вся Палестина Нового времени, анклав пребывал в бедности, на которую накладывались военные конфликты, а цементировала все отсталость. Кратковременное завоевание Египта Наполеоном вскрыло слабость турецкой военной машины, уступавшей французам как организационно, так и на уровне вооружений. Последствия не заставили себя ждать. Отделение Египта уже в начале XIX века напрямую сказалось на Газе. Турки смогли удержать за собой город лишь благодаря посредничеству британцев. Но их же проникновение в регион и стало для Османской империи фатальным. По итогам Первой мировой войны (являвшейся в том числе столкновением Британии и Турции) вся Палестина, включая Газу, была передана под английское управление, вошедшее в историю под названием колониального мандата. Но и он не принес мира — далеко от этого.

Накба: прыжок в темноту

То, что веками обеспечивало относительное благополучие Газы, в XX веке обернулось к ее несчастью. Стратегическое положение на берегу Средиземного моря недалеко от границы с Египтом не привлекало еврейских переселенцев из Восточной и Центральной Европы, затеявших свое возвращение на землю библейских предков — алию. Евреи предпочитали селиться в областях, известных из Писания. Это стимулировало конфликт приехавших с местным арабским населением. Дважды в 1920-х он приводил к кровопролитию. Когда в 1948 году арабы бежали от военного превосходства евреев, путь их лежал через нынешний анклав сектора Газа — приморскую область, выгодно отличавшуюся тем, что она находилась на удалении от зоны боевых действий.

Палестинцы назвали произошедшее с ними словом "Накба" (катастрофа). В конце 1940-х свои дома покинули сотни тысяч коренных жителей региона — в массе своей они бежали через Газу. Число хотя бы на время останавливавшихся в секторе оценивают между 200 тыс. и 300 тыс. человек. И хотя часть из них отправилась далее в страны Ближнего Востока, нашлись те, кто остался. Отчасти их мотивировали несбыточные надежды. Не веря, что Израиль сможет долго выдерживать давление коалиции арабских государств, палестинцы рассчитывали однажды возвратиться в свои дома. В действительности их домом стали лагеря беженцев, с появлением которых сектор Газа изменился на глазах — он превратился в одну из горячих точек Ближнего Востока.

В наши дни небольшая полоса территории (сектор Газа) считается одной из самых плотно населенных в мире. За 80 лет, прошедших после изгнания палестинцев, число ее жителей успело вырасти более чем в 25 раз. Наплыв вынужденных переселенцев ослабил значение местной христианской общины. Некогда историческая сила в Газе, на сегодня христиане составляют только 0,05% жителей сектора.

С 1967 по 2005 год сектор Газа находился под непосредственной оккупацией Израиля. Вывод войск по решению премьер-министра Ариэля Шарона не стал решением проблемы. Уже в 2007 году в результате выборов к власти пришла непримиримая к израильтянам радикальная группировка ХАМАС. Тель-Авив ответил морской блокадой сектора, к которой присоединился Египет. Обе страны в штыки принимают ХАМАС: египетские арабы — из-за исламистского курса, евреи — по причине непризнания права Израиля на существование.

Мирный процесс в Палестине в 1990-е годы под эгидой США не принес окончательных результатов. В XXI веке кровопролитие не раз возобновлялось, выйдя на новый уровень жестокости в октябре 2023 года. Точное число жертв этой последней войны не подсчитано до сих пор.

Игорь Гашков