Интервью

Владимир Машков: веселить зрителей очень непросто

В 2026 году в России впервые отметят День артиста. Режиссер, актер театра и кино, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков рассказал в интервью ТАСС о своем отношении к этому празднику и работе над спектаклем "ТОТ самый №13"

Владимир Машков © Александр Щербак/ ТАСС

— Премьера спектакля "ТОТ самый №13" назначена на 17 января, День артиста. Совпадение?

— Нам очень хотелось выпустить спектакль именно в этот день, 17 января, в день рождения нашего великого Константина Сергеевича Станиславского. И это будет первый День артиста в нашей стране. Профессиональный праздник для артистов всех жанров: театра, кино, оперы, балета, эстрады, цирка. Писатель Фонвизин очень точно сформулировал отличие артиста от актера. Он говорил: "Актер — это талантливый исполнитель, а артист — создатель, художник, творец".

А Станиславский, который был первым народным артистом Советского Союза, писал "Народный Артист" — с большой буквы. Я надеюсь, это будет большой праздник. В этот день мы будем представлять лучшее, что у нас есть, благодарить артистов, которые нас воспитали, представлять молодое поколение и новые спектакли. Мы также планируем в этот день проводить благотворительную акцию, когда сборы от спектаклей пойдут в Фонд Союза театральных деятелей для поддержки действующих артистов, начинающих и тех, кто уже прошел свой путь, но продолжает быть с нами.

— А кем вы себя считаете: актером или артистом?

— Это наше постоянное стремление. О том, актеры мы или артисты, скажут зрители. Потому что все, что мы делаем, делается для зрителей. И мы хотим, чтобы в этот день они понимали необходимость этой профессии. Она действительно важна и для воодушевления, и для вдохновения. Я все время вспоминаю слова психолога Льва Выготского, который сказал, что "искусство — это способ уравновешивания человека с миром в самые ответственные и критические минуты жизни". Мне кажется, это миссия.

— Расскажите, как проходят репетиции спектакля "ТОТ самый № 13".

— В настоящее время, пока наша Основная сцена закрыта на ремонт, репетиции проходят в декорационных цехах. Здесь же наши любимые мастерские, в которых мастера готовят реквизит.

— В чем отличие версий спектаклей "№13", "№13D" и "ТОТ самый №13"?

— Когда в 1990 году английский драматург Рэй Куни писал эту пьесу, телефоны были еще стационарными, а сейчас мы все пользуемся гаджетами. Время идет вперед. Мы двигаемся с миром, с современностью. А еще в нашем спектакле все предметы будут "оживать": столы, стулья, люстры. Это так задумано. Так что зрителей ждет много сюрпризов.

Это пьеса, которую я поставил в Московском художественном театре в 2001 году. Когда художественным руководителем туда пришел Олег Павлович Табаков, именно со спектакля "№13" началась новейшая история МХТ им. А.П. Чехова. Потом на протяжении 25 лет чуть ли не в каждом городе нашей страны шел этот спектакль.

Была первая версия постановки, потом вторая — "№13D" — с другими артистами, где мы еще раз пересмотрели материал, с одной стороны, безумный и абсурдный, с другой стороны, очень понятный. Это идеальная комедия положений. И вот сейчас, в год, когда мы отпраздновали юбилей Олега Павловича Табакова — нашего небесного художественного руководителя, мы решили поставить этот спектакль на сцене Театра Олега Табакова. Я знаю, как Олег Павлович любил этот спектакль, он не пропускал ни одного показа. Надевал костюм, бабочку, приходил наряженный и смотрел спектакль. В память о нем мы делаем третью версию.

— Как артисты восприняли идею поставить новую версию спектакля?

— У нас есть народный артист Сергей Викторович Угрюмов, он единственный, кто играл в каждой из трех версий. В первой версии он был официантом. Во второй версии был секретарем помощника премьер-министра, и вот сейчас он будет играть главную роль — помощника премьер-министра. Мы очень рады! Все артисты самоотверженно взялись за эту историю, которая требует невероятной энергии и веры в предлагаемые обстоятельства. В комедии важно, чтобы все события были правдоподобными.

— Вы, как режиссер, советуете нынешним артистам опираться на предыдущие версии? Они являются каноничными?

— Нет, ни в коем случае. Дело в том, что это были другие артисты, другое время. А мы двигаемся, развиваемся. Конечно, мы относимся с большим уважением к артистам, которые работали в этом спектакле. И они были абсолютно уникальны. Но уникальны и первая, и вторая, и, я надеюсь, третья версия спектакля — "ТОТ самый №13" — будет уникальной.

— Считаете ли вы, что комедия — это самый тяжелый жанр для постановки в театре?

— Абсолютная правда. Дело в том, что качество юмора, его понимание, его отражение всегда требует большого внимания. Веселить зрителей очень непросто. Есть такой жанр — комедия положений, когда абсолютно непредсказуемые ситуации и конфликты требуют полного включения в предлагаемые обстоятельства. И конечно, ни на секунду вы не можете "вывалиться" из этой истории. Это очень важно, для этого нужно много сил.

— Почему новая версия называется "ТОТ самый №13"? Вы так связали все три спектакля?

— Вы знаете, наверное, я связал все три спектакля и добавил еще следующую волну. Название "ТОТ самый №13" придумано нами, пьеса называлась не так. Оригинальное ее название — Out of order. Я же решил взять свою любимую цифру 13 и обыграть ее в названии. Мы интуитивно понимаем, что под номером 13 обязательно что-то произойдет. ТОТ — потому что это Театр Олега Табакова, сокращенно — ТОТ. Самый — потому что он оттуда. А номер 13 как был, так и останется. Это удивительный номер.

— Если посмотреть на эту историю философски, героям все-таки повезло или не повезло?

— Я надеюсь, что прежде всего должно повезти зрителям, которые придут на этот спектакль и поймут, что они не зря потратили время. А я гарантирую отличное настроение. Вам точно будет весело. А англичане пусть разбираются дальше. Это их проблемы. Нас это абсолютно не волнует.