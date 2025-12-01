Статья

Не только "Щелкунчик": спектакли и концерты для новогоднего настроения

Делимся подборкой событий, которые сделают ожидание Нового года еще более приятным

Редакция сайта ТАСС

Новогодний концерт "Жара" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Концерты в духе "Голубого огонька", дискотека со звездами, ледовое шоу, зимние спектакли и музыкальные вечера при свечах — рассказываем, что посмотреть и послушать в декабре, чтобы зарядиться праздничным настроением.

Концерты

"Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Где: МТС Live Холл



Когда: 4 декабря

Новогодняя дискотека телеканала МУЗ-ТВ. На одной сцене соберутся более полусотни звезд, среди них — Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита, Клава Кока, Zivert, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Татьяна Куртукова, Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Шура, дуэт Gayazovs Brothers, группы "Иванушки International", The Hatters, "Моя Мишель", "Винтаж" и многие другие артисты. Хедлайнеры — Сергей Шнуров и группировка "Ленинград". "Зрители окажутся то на уютной скамейке заснеженного парка, то в салоне футуристического авиалайнера, то в сказочном замке", — обещают организаторы. Во время концерта будет вестись телесъемка, смонтированную версию шоу покажут по МУЗ-ТВ в новогоднюю ночь.

"Жара. Новый год"

Где: Live Арена



Когда: 10 декабря

Праздничный концерт с десятками эффектных номеров, который также будут снимать для телевидения. Зрителям удастся почувствовать атмосферу "Новогоднего огонька" и увидеть выступления звезд российской поп-сцены. Среди заявленных участников шоу — Филипп Киркоров, Дима Билан, Ани Лорак, МОТ, Валерия, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Artik&Asti, Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Жасмин, Ирина Дубцова, Юлия Паршута, Нюша, Валя Карнавал, Юля Гаврилина и многие другие артисты.

"Новогодний оркестр мечты"

Где: Театр Ермоловой



Когда: 29–31 декабря

Спектакль-концерт, который поставил художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков. Он же весь вечер выступает на сцене — с историями и сценическими миниатюрами под живую музыку в исполнении оркестра. Организаторы говорят, что зрителей ждет праздник с неожиданными концертными номерами и сюрпризами.

Микаэл Таривердиев. "Ирония судьбы"

Где: Государственный Кремлевский дворец



Когда: 16 декабря

Концерт, посвященный творчеству Микаэла Таривердиева — композитора, написавшего музыку для многих советских фильмов, которые сопровождают нас в праздничные дни. Симфонический оркестр кинематографии сыграет мелодии из картин "Ирония судьбы, или С легким паром!", "17 мгновений весны", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", а также другие произведения Таривердиева. Примут участие в концерте и звездные артисты, но имена участников пока не уточняются.

Новогодний киноконцерт "Елка для взрослых"

Где: Театр на Цветном



Когда: 7, 9, 10, 29, 30, 31 декабря

Популярные актеры споют песни из любимых кинофильмов и поделятся своими воспоминаниями о чудесах Нового года — все это с живым музыкальным сопровождением. Организаторы обещают, что будет много шуток и импровизации. Среди заявленных артистов — Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Максим Лагашкин, Ольга Лерман, Дарья Мороз, Катерина Шпица и многие другие звезды.

Спектакли

"Тайна старого шкафа"

Где: Театр на Малой Бронной



Когда: 7, 21, 30 декабря

Спектакль для всей семьи по мотивам книги Клайва Льюиса "Лев, колдунья и платяной шкаф" из цикла "Хроники Нарнии". По сюжету трое детей через старый шкаф попадают в сказочную страну, где злая белая колдунья наводит вечную зиму и лишает жителей радости. Героям предстоит встретить фавна, говорящих животных, узнать о льве Аслане, пережить предательство и сделать выбор между добром и злом. Режиссер Алексей Фроленков выстроил спектакль вокруг тем выбора и взросления, а художник Константин Розанов воссоздал на сцене волшебный мир: шкаф превращается в сугроб, а шубы взлетают и рассыпаются на тысячи снежинок.

"Евгений Онегин"

Где: Театр имени Маяковского



Когда: 4 и 29 декабря

Режиссер Егор Перегудов и команда художников создали спектакль с завораживающей сценографией, вдохновленной русской зимой, — снегопад и сугробы из пуха, пышные перины, белые платья и горящие свечи. Линейный ход истории прерывается фантазийными сценами — снами, воспоминаниями, размышлениями, а гадания с народными песнями, именины и танцы на балу оживают в современном прочтении, поэтому лучше перед походом в театр освежить в памяти сюжет романа Александра Пушкина. Подкупает то, что в спектакле задействованы молодые артисты Маяковки — практически ровесники своих героев.

"Снегурочка"

Где: МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко



Когда: 5, 6, 11 и 14 декабря

Балет "Снегурочка" в постановке Владимира Бурмейстера идет на сцене МАМТа с 1963 года и входит в традиционную зимнюю афишу театра. Партитура собрана из различных произведений Петра Чайковского, а в основе сюжета — одноименная пьеса Александра Островского. Это светлая и грустная история о том, как Снегурочка, дочь Мороза и Весны, увидев человеческую любовь, открывается чувствам, но погибает под лучами солнца. Сопровождается все яркими сценами народных гуляний, танцами скоморохов и хороводами.

Ледовое шоу "Золушка"

Где: ДС "Мегаспорт"



Когда: с 19 декабря по 8 января

Новое ледовое шоу Татьяны Навки по мотивам бессмертной сказки. В шоу участвуют звезды фигурного катания, в том числе олимпийские чемпионы — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Екатерина Гордеева, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Егор Мурашов, Евгений Кузнецов и сама Татьяна Навка. Сделана постановка с размахом, а еще ярче она становится благодаря использованию видеопроекций и необычных световых эффектов.

Музыкальные вечера

"Рождественские вечера у органа. Органный мир фэнтези. "Гарри Поттер", "Властелин колец" и "Хроники Нарнии"

Где: Англиканская церковь Святого Андрея



Когда: 7 декабря

Под сводами готической церкви зрители смогут погрузиться в таинственную атмосферу. В афише заявлены саундтреки из фильмов о Гарри Поттере, музыкальные фантазии по темам трилогии "Властелин колец" и "Хроники Нарнии", а также произведения Эдварда Грига и Иоганна Себастьяна Баха. Исполняют произведения на органе, причем в церкви их сразу два — старинный духовой Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган Viscount.

Nella Musica Orchestra. "Гарри Поттер и СимфоМультимедия"

Где: Московский продюсерский центр



Когда: 7, 9 и 24 декабря

Камерный оркестр Nella Musica исполнит музыку из фильмов о Гарри Поттере, а благодаря видеоинсталляциям зрители смогут перенестись в Хогвартс, Запретный лес и другие уголки вселенной, придуманной Джоан Роулинг. Программа включает в себя более 20 мелодий, связанных с ключевыми сценами поттерианы.

"Lumisfera. Волшебный свет Рождества и 3000 свечей"

Где: Московский международный Дом музыки



Когда: 8, 9, 15, 16, 22 и 30 декабря

Концерт строится вокруг традиционного зимнего репертуара: звучат фрагменты из "Щелкунчика" Петра Чайковского, пролог к "Гарри Поттеру", "Зима" из цикла "Времена года" Вивальди, а также популярные рождественские хиты Last Christmas и Carol of the Bells. Все произведения исполняет оркестр с солистами. Особенно запоминающимся этот вечер сделает то, что сцена и зал будут украшены тысячами мерцающих свечей.

Дарья Шаталова​