Достать звезду. Самые дорогие артисты и ведущие на новогодних корпоративах

Рассказываем, сколько получают знаменитости за выступления на праздниках

Новый год — время чудес и вечеринок, что может быть и синонимами, если на празднике появятся звезды эстрады. Организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди ответил на вопросы ТАСС и рассказал, сколько получают знаменитости за выступления на корпоративах.

Сколько длится выступление звезды на корпоративе

"Стандартный сет внутри корпоративного торжества — это 40–45 минут. Есть артисты, у которых хватает хитов и на большее количество времени на сцене, а есть клиенты, которые просят сокращать блоки выступлений до 30 минут. Многое зависит от задач, сценария, режиссерских задумок, наличия или отсутствия второй площадки в этот вечер, — говорит Табриз Шахиди. — Иногда клиенты просят увеличить длительность выступления до 60 минут. Но существуют годами выстроенные каноны тайминга, где идеальный слот для хедлайнера — 40–45 минут".

У кого самые высокие гонорары

По словам Табриза Шахиди, топ-10 самых дорогих исполнителей не меняется из года в год. "И тут неверно было бы считать самых высокооплачиваемых. К примеру, Агутин не является самым дорогим артистом, но работает больше всех. Четверка топов в части гонораров в декабре — это "Ленинград", Баста, "Руки вверх" и Ирина Аллегрова", — рассказал Шахиди.

Баста (Василий Вакуленко) © Арина Антонова/ ТАСС

Далее с небольшим отрывом в гонорарной сетке расположились Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, "Звери", Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman.

В лидерах продаж в этом году, как и прежде, Zivert, Иванушки International, Николай Басков, Владимир Пресняков, UMA2RMAN, "Дискотека Авария", Алексей Чумаков и "А-Студио". Что касается гонораров всех вышеперечисленных артистов, то это три категории внутри сумм от 20 млн рублей (плюс налоги и райдеры) до 6 млн рублей (плюс налоги и райдеры).

Сколько зарабатывают на корпоративах новые звезды

За последнее время — во многом благодаря соцсетям — появилось много новых популярных исполнителей. Например, певица Bearwolf, признанная в 2024-м фрешменом года на премии "Яндекс Музыки", или группа "Бонд с кнопкой", чей трек "Кухни" завирусился и стал главным хитом лета на сервисе "Звук". "Этих артистов я бы поместил в условные четвертую и пятую гонорарные категории от 6 млн до 2 млн рублей (плюс налоги) за 40 минут", — прокомментировал Табриз Шахиди.

Bearwolf (Валерия Василевская) © Егор Алеев/ ТАСС

Лучшим молодым артистом 2025 года, по версии эксперта, стал Ваня Дмитриенко. "На второе место я бы поставил Акмаля Ходжаниязова (Akmal'), — говорит Шахиди. — Татьяна Куртукова, "Комната культуры" и Женя Трофимов, "Три дня дождя" также очень достойно расположились в лидерах".

Волна ностальгии

Благодаря соцсетям второе дыхание открылось и у звезд, чей расцвет пришелся на 1990-е и начало 2000-х. Видео с концертов Надежды Кадышевой, ролики под песни Татьяны Булановой и "Комбинации" собирают миллионы просмотров. По мнению эксперта, этот подъем популярности временный.

"Гонорар Татьяны Булановой поднялся в шесть раз, а Надежда Кадышева в топах с суммами в десятки миллионов за туры по стране,— рассказывает Табриз Шахиди. — Однако не уверен, что Кадышева будет пользоваться популярностью в корпоративном сегменте. Все-таки аудитория, подхватившая тренды, слишком молода для корпоративов. Скорее всего, эта аудитория еще годик будет держать артиста на публичных стадионных концертах".

Самые дорогие ведущие корпоративов

По словам Табриза Шахиди, в "топ-7" самых высокооплачиваемых ведущих на новогодний корпоратив входят Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев и Екатерина Скулкина. "Ведение вечера (до 5 ч) с участием мастеров такого уровня стоит от 7 млн до 3 млн рублей (плюс налоги и райдер)", — поделился цифрами эксперт.

Дарья Шаталова, Екатерина Мамедова