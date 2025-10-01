Статья

Кадышева и "Бонд с кнопкой", Буланова и Баста: какую музыку слушают россияне

1 октября отмечается Международный день музыки. Индустрия в России сегодня переживает интересный период — треки рэперов соревнуются в чартах с песнями Надежды Кадышевой, зумеры грустят под композиции Татьяны Булановой, а новые герои выходят на сцену из соцсетей. Рассказываем, что слушают россияне, согласно данным музыкальных платформ

Триумф российской музыки и другие тренды

Судя по сводкам стримингов, с которыми ознакомился ТАСС, самая заметная тенденция 2025 года — рост популярности российских исполнителей. "VK Музыка" сообщила агентству, что почти 90% прослушиваний на сервисе сегодня приходится на русскоязычный контент (что на 20% больше по сравнению с предыдущими годами). Этот тренд подтверждается и данными платформы "Звук": российские артисты доминируют в чартах — причем не только современные, но и звезды 1980–2000-х годов, прослушивания которых выросли в десятки раз. В августовской беседе с ТАСС музыкальный критик Владимир Полупанов связал спрос на отечественную музыку с изменениями, коснувшимися общества в целом: "Раньше мы на Запад засматривались и считали, что все лучшее только там, и просто копировали, а сейчас есть запрос на что-то свое, родное".

Российская музыкальная сцена при этом балует разнообразием жанров. "Из микрожанров можно выделить новый саундклауд-рэп с перегруженным звуком, представителем которого является тот же madk1d. Все больше внимания к фолку в тех или иных вариациях. Не спадает интерес к хип-хопу с "пацанскими" установками, что подтверждают чартовые успехи Macan", — поделился комментарием с ТАСС главный редактор "VK Музыки" Сергей Мудрик.

Единого жанра-фаворита в стране нет: у россиян разных возрастов слишком разные предпочтения, следует из анализа, проведенного "МТС Музыкой". Например, 46% популярных у зумеров (14–24 года) треков не интересны старшему поколению.

Меняются жанровые предпочтения и в зависимости от сезона. Летом, по аналитике "МТС Музыки", абсолютным лидером стал поп, за ним следовали рэп, танцевальная музыка, электронная музыка и русский рок. Самым "осенним" жанром, говорится в релизе "Звука", попавшем в распоряжение ТАСС, россияне называют рок (в том числе русский), его предпочитают 30% респондентов. С небольшим отрывом ему проигрывают поп (26%) и рэп (24%). Наименее популярными "осенними" жанрами у россиян, по данным "Звука", стали джаз и неоклассика (по 6%), шансон (5%) и блюз (4%).

Мощное влияние на музыкальный ландшафт оказывают соцсети и сервисы вертикальных видео. В исследовании "Звука", с которым ознакомился ТАСС, говорится, что популярность некоторых "завирусившихся" песен выросла более чем на 1000% за последние полгода. Прежде всего это коснулось старых песен, а среди молодых исполнителей лучшую динамику показал трек рэперов Icegergert и Sky Rae "Наследство". Наиболее стабильный рост демонстрирует композиция Вани Дмитриенко "Шелк", — сообщает "Звук".

Волна ностальгии

Благодаря трендам в соцсетях на пике популярности снова оказались Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и другие артисты, заявившие о себе десятки лет назад. По данным "Звука", в разы выросли прослушивания треков "Загулял" Олега Газманова, "Я эту жизнь тебе отдам" Филиппа Киркорова и "Там, только там" группы "Блестящие". В релизе сервиса говорится, что композиции артистов прошлых лет демонстрируют более взрывной рост (в среднем более чем в 10 раз), чем треки современных исполнителей (в 5,5 раза).

По словам Кати Комиссаровой (директора по работе с артистами музыкального сервиса "Звук"), приведенным в релизе, мощным драйвером для возвращения старых хитов стала ностальгия по поп-культуре нулевых и девяностых. При этом под волну ностальгии попали даже те, кто 1990-е или вовсе не помнит, или застал их ребенком: по данным "Яндекс Музыки", ежемесячная аудитория Татьяны Булановой увеличилась в два раза за год и достигла 4,7 млн слушателей, половина фанатов певицы — люди до 35 лет.

С помощью музыки россияне переносятся и в более далекие времена. Согласно исследованию лейбла "Креатив Медиа", предоставленному ТАСС, количество прослушиваний советских исполнителей выросло на 80% за последние несколько лет. "В топе песни Анны Герман "Катюша", "Надежда" и "А он мне нравится" — их общее число слушателей на всех стриминговых площадках в месяц составляет сейчас 20 006 543, в 2022 году месячный показатель был 9 200 977. Набирают обороты по росту прослушиваний песни Тамары Миансаровой "Черный кот" и "Глаза на песке". Растет интерес слушателей к песням советских ВИА", — говорится в документе. По мнению музыкального продюсера "Креатив Медиа" Сергея Шевелева, "популярность советской музыки — это не просто кратковременный всплеск, а устойчивый тренд, отражающий глубинные изменения в обществе. Люди ищут в прошлом опору, стабильность и позитивные эмоции, особенно в периоды неопределенности и быстрых перемен".

Также, по исследованиям лейбла, за последний год более чем на 50% выросло число прослушиваний мелодий и песен из советских кинофильмов. В топе — композиции Геннадия Гладкова и Александра Зацепина.

Популярные современные артисты

"Звук", собрав летнюю статистику, назвал самым популярным исполнителем Ваню Дмитриенко. Альбомом лета признали "Высшие силы" Anna Asti. Главным хитом сезона на "Звуке" была композиция "Кухни" группы "Бонд с кнопкой", а самым вирусным треком соцсетей — Fake ID (фит Kizaru и Icegergert).

"VK Музыка" поделилась с ТАСС, что главными артистами по стримам с прошлого года остаются Баста и Macan. Одним из наиболее ярких дебютов платформа называет альбом Mona "Дневник памяти" — релиз держится в топе, в том числе благодаря успеху трека "Иордан" (песня вошла в тройку самых прослушиваемых треков лета в "VK Музыке"). "Также из артистов, сильно проявивших себя в топах, хочется выделить Icegergert и madk1d, получивших первые награды "VK Музыки" за самый стремительный взлет. "Наследство", фит Icegergert со Sky Rae, сейчас входит в топ-5 чарта "VK Музыки" и стал главным треком летнего сезона по стримам в сервисе. Также хочется отметить яркий успех песен инди-артистов: "Кухни" группы "Бонд с кнопкой" и "Волна" артиста тима ищет свет", — прокомментировал Сергей Мудрик.

