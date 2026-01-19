ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Владимир Сальдо: жители у Днепра не станут эвакуироваться даже принудительно

После удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах, при котором погибли 29 мирных жителей, власти Херсонской области значительно ужесточили правила проведения массовых мероприятий. Тем не менее, как рассказал в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо, принудительная эвакуация из прифронтовых районов не рассматривается. Также глава региона оценил последние события на Украине и поделился информацией об обстановке в Херсоне
Евгения Пашечко, Алексей Малашенко
04:00

Владимир Сальдо

© Евгений Мессман/ ТАСС

 США не будут выделять деньги Украине, поэтому выполнять ее запрос на $800 млрд в течение 10 лет придется Евросоюзу. Если представить ситуацию, что все-таки $800 млрд поступят непосредственно Украине, может ли Киев, как вы считаете, дать гарантии, что эти деньги израсходуются по целевому назначению?

— Да какие гарантии? Сейчас территория Украины и киевский режим — это так называемая яма. Яма, в которую бросают деньги, и те, кто могут, из этой ямы берут их не в интересах своих народов, не в интересах экономики, а в своих личных. Во время войны всегда есть возможности сделать то, что контролю и проверке не поддается, чтобы, прямо говорю, украсть большие суммы денег. Поэтому те, кто сейчас управляет процессом, а именно — руководители Евросоюза, — они это прекрасно все понимают, знают и поэтому делают все для того, чтобы именно этот конфликт продолжался. Он им нужен и для этих целей — отмывать деньги своих же народов.

 Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения с 3 февраля на 90 дней. Как долго, на ваш взгляд, он сможет продавливать подобные инициативы и откладывать переговоры?

— Верховная рада уже большинством голосов эти законопроекты поддержала, они теперь уже являются законами. Это говорит о стабильности системы управления, созданной именно Зеленским, но она создана с помощью западных партнеров и помощников, в первую очередь тут Англия им помогает. И это продление военного положения или, допустим, отказ от выборов, который связан с военным положением — это все звенья одной цепи. На самом-то деле он нелегитимный президент, хотя фактически он является руководителем киевского режима. И это будет продолжаться еще настолько долго, насколько будет длиться переговорный процесс и игра в слова "мирное урегулирование" "заключение о мире" "мирная сделка" — я могу продолжать эту терминологию.

© ТАСС

И Рада как парламент Украины все будет делать так, как будет говорить глава киевского режима. Тут надеяться на какое-то чудо просто-напросто не нужно, это иллюзия. Та же Тимошенко (Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина" — прим. ТАСС) попыталась самостоятельность проявить, правда, подлизывая при этом господину Зеленскому, и тут же получила предупреждение в виде уведомления о преступлении, которая она совершила (Тимошенко обвиняется в подкупе депутатов Верховной рады — прим. ТАСС). Это такие крючки, которые на любого политика надеваются, и он все равно будет делать то, что ему скажут в дальнейшем.

 Атакой "Орешника" был разрушен Львовский авиационный завод, у которого в числе обслуживаемых истребителей были F-16. Значит ли это, по вашему мнению, что они не появятся опять в небе над Херсонской областью и в целом над Россией? И есть ли данные, насколько серьезный ущерб был нанесен заводу?

— Гарантий, что они не появятся, конечно же, нет. Есть результат, который значительно уменьшит потенциал возможностей этих эскадрилий F-16, которые передали им. Но степень прочности в этой системе все равно достаточно высока. Перенесут возможности ремонтных предприятий этих, которые были нарушены, на другие какие-нибудь предприятия. Наша задача в том, чтобы как можно больше вывести из строя оборонных мощностей, которые мы, опять же, все вместе создали еще при Советском Союзе, а западные кураторы используют их с особой долей циничности против нас самих.

 Какая помощь оказывается пострадавшим и семьям погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах?

— Самым лучшим было бы, чтобы этого не произошло. Потому что, действительно, эта трагедия — по-другому ее никак не назовешь — была спланирована киевским режимом. И реализация этой идеи была особо цинична и связана с тем, что они совершили это в новогоднюю ночь, когда люди собрались, как и по всему миру, на празднование новогодних праздников. И они сделали это именно в этот момент, когда люди были спокойны, не ожидали ничего такого. Были спланированы прилеты этих беспилотных летательных систем в конкретное время: первые два — до 24:00, и последний, с термобарическим зарядом — через несколько минут после наступления нового года.

Конечно же, тех, кто погибли, уже не вернешь. Семьям оказывается максимально возможная помощь: и финансовая, и материальная, работают психологи. Психологи работали с первых же дней, МЧС там развернуло свои возможности, Минздрав. Тем, кто к счастью все-таки остался жив, но получил ранения, оказывается максимально эффективная медицинская помощь. Большая часть людей уже пошла на поправку. К сожалению, там были и несовершеннолетние — и погибшие, и к счастью, спаслись некоторые.

© ТАСС

И западные идеологи вместе с украинским режимом вообще это событие стараются не замечать, замалчивать его. Если что-то хоть мало-мальски происходит в европейских городах, это раздувается на всю планету. Здесь тихонечко дали информацию — и все.

 После трагедии в Хорлах вы ввели запрет для точек общепита на проведение праздников с более чем 10 участниками. Как долго предполагается сохранять этот запрет? Будет ли он постоянным и на всей территории области?

— Это вынужденная мера, потому что противник запланировал эту акцию, он не случайно туда, в кафе, направил свои беспилотные системы. И для того, чтобы не создавать привлекательность для противника большим количеством людей, введена эта мера. Она, конечно, в определенной мере неудобна, но будет сохраняться до той поры, пока мы не будем понимать, что возможность такого рода инцидентов, мягче скажу, сведена на нет. Есть неудобство, но лучше оставаться живыми и невредимыми и потерпеть, не собираться большими компаниями.

 Готовы ли вы пригласить иностранных журналистов на место удара в Хорлах? Найдутся ли западные издания, способные объективно осветить удар ВСУ по кафе и гостинице?

— Я уверен, что среди журналистов много людей честных, объективных и стремящихся правду узнать и осветить эту правду. Но мы прекрасно знаем, что даже если таковые есть, они находятся под серьезным прессом руководства западных стран. Кто им даст разрешение и кто будет таким смелым, сейчас предположить сложно. Президент неоднократно приглашал журналистов в освобожденные города, чтобы они посмотрели, что там происходят и какие издевательства над оставшимися людьми производили азовцы и вээсушники оторванные.

И сейчас мы уже пригласили, я приоткрою небольшой секрет. И вроде бы есть желающие. Многие опасаются, потому что может быть попытка нарушить планы с помощью беспилотных летательных систем. Многим, кто хочет поехать, не дают на это добро. Но как только самые смелые приедут, мы об этом узнаем.

 Рассматривается ли возможность принудительной эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов? Например, из Голопристанского округа, где власти уже предлагали эвакуироваться.

— Само слово "принудительная" не очень приятное. Большая часть жителей, остающихся в прифронтовой полосе, в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения, они даже принудительно не захотят уезжать. Потому что они согласны жить в таких условиях, они не хотят бросать свои дома, свое фермерское хозяйство или приусадебный участок. Это большей частью жильцы индивидуальных жилых строений. И поэтому говорить о принудительной эвакуации сейчас, наверное, не нужно.

Сейчас нужно создать условия для этих людей, чтобы они знали, что о них заботятся, что о них помнят и их защищают. И те, кто там живет, прекрасно это понимают, они взаимодействуют с властью, которая расположена там. Есть и военные, которые помогают. Это то братское содружество, которое разрушать, я считаю, не нужно. Потому что мы все равно достигнем победы и все это нужно будет восстанавливать. И основой для восстановления будут как раз люди.

 Какие известия поступают из Херсона? Продолжают ли ВСУ укреплять позиции на Карантинном острове?

— Это один из самых лучших районов Херсона, он как курорт, омывается притоками Днепра и главным руслом, там находятся территории для отдыха, рекреации. И более 30 тыс. людей жили в этом микрорайоне. Сейчас там осталось, по оценкам самих же властей украинских в Херсоне, не более 200 человек, это гражданских. Наблюдается большое количество именно бойцов ВСУ, которые располагаются в школах и там же располагают свои наблюдательные пункты, пункты расчетов БПЛА, минометные группы.

На остров можно попасть по двум мостам — один автомобильный, а второй железнодорожный. Автомобильный мост поврежден, по нему ездить тяжело, но возможно, и иногда проезжает транспорт. Там стоит блокпост, людей туда не пускают. Но гражданские люди все равно разрушили заграждения на оставшемся железнодорожном мосту и сообщаются с островом. Электроэнергия и отопление там отсутствуют, водоснабжения практически тоже нет. Это на сегодняшний день территория, которая является серой зоной большей частью. 

Херсонская область