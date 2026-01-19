Интервью

Владимир Сальдо: жители у Днепра не станут эвакуироваться даже принудительно

После удара Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах, при котором погибли 29 мирных жителей, власти Херсонской области значительно ужесточили правила проведения массовых мероприятий. Тем не менее, как рассказал в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо, принудительная эвакуация из прифронтовых районов не рассматривается. Также глава региона оценил последние события на Украине и поделился информацией об обстановке в Херсоне

Евгения Пашечко, Алексей Малашенко

Владимир Сальдо © Евгений Мессман/ ТАСС

— США не будут выделять деньги Украине, поэтому выполнять ее запрос на $800 млрд в течение 10 лет придется Евросоюзу. Если представить ситуацию, что все-таки $800 млрд поступят непосредственно Украине, может ли Киев, как вы считаете, дать гарантии, что эти деньги израсходуются по целевому назначению?

— Да какие гарантии? Сейчас территория Украины и киевский режим — это так называемая яма. Яма, в которую бросают деньги, и те, кто могут, из этой ямы берут их не в интересах своих народов, не в интересах экономики, а в своих личных. Во время войны всегда есть возможности сделать то, что контролю и проверке не поддается, чтобы, прямо говорю, украсть большие суммы денег. Поэтому те, кто сейчас управляет процессом, а именно — руководители Евросоюза, — они это прекрасно все понимают, знают и поэтому делают все для того, чтобы именно этот конфликт продолжался. Он им нужен и для этих целей — отмывать деньги своих же народов.

— Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения с 3 февраля на 90 дней. Как долго, на ваш взгляд, он сможет продавливать подобные инициативы и откладывать переговоры?

— Верховная рада уже большинством голосов эти законопроекты поддержала, они теперь уже являются законами. Это говорит о стабильности системы управления, созданной именно Зеленским, но она создана с помощью западных партнеров и помощников, в первую очередь тут Англия им помогает. И это продление военного положения или, допустим, отказ от выборов, который связан с военным положением — это все звенья одной цепи. На самом-то деле он нелегитимный президент, хотя фактически он является руководителем киевского режима. И это будет продолжаться еще настолько долго, насколько будет длиться переговорный процесс и игра в слова "мирное урегулирование" "заключение о мире" "мирная сделка" — я могу продолжать эту терминологию.

© ТАСС

И Рада как парламент Украины все будет делать так, как будет говорить глава киевского режима. Тут надеяться на какое-то чудо просто-напросто не нужно, это иллюзия. Та же Тимошенко (Юлия Тимошенко, лидер украинской партии "Батькивщина" — прим. ТАСС) попыталась самостоятельность проявить, правда, подлизывая при этом господину Зеленскому, и тут же получила предупреждение в виде уведомления о преступлении, которая она совершила (Тимошенко обвиняется в подкупе депутатов Верховной рады — прим. ТАСС). Это такие крючки, которые на любого политика надеваются, и он все равно будет делать то, что ему скажут в дальнейшем.

— Атакой "Орешника" был разрушен Львовский авиационный завод, у которого в числе обслуживаемых истребителей были F-16. Значит ли это, по вашему мнению, что они не появятся опять в небе над Херсонской областью и в целом над Россией? И есть ли данные, насколько серьезный ущерб был нанесен заводу?

— Гарантий, что они не появятся, конечно же, нет. Есть результат, который значительно уменьшит потенциал возможностей этих эскадрилий F-16, которые передали им. Но степень прочности в этой системе все равно достаточно высока. Перенесут возможности ремонтных предприятий этих, которые были нарушены, на другие какие-нибудь предприятия. Наша задача в том, чтобы как можно больше вывести из строя оборонных мощностей, которые мы, опять же, все вместе создали еще при Советском Союзе, а западные кураторы используют их с особой долей циничности против нас самих.

— Какая помощь оказывается пострадавшим и семьям погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах?

— Самым лучшим было бы, чтобы этого не произошло. Потому что, действительно, эта трагедия — по-другому ее никак не назовешь — была спланирована киевским режимом. И реализация этой идеи была особо цинична и связана с тем, что они совершили это в новогоднюю ночь, когда люди собрались, как и по всему миру, на празднование новогодних праздников. И они сделали это именно в этот момент, когда люди были спокойны, не ожидали ничего такого. Были спланированы прилеты этих беспилотных летательных систем в конкретное время: первые два — до 24:00, и последний, с термобарическим зарядом — через несколько минут после наступления нового года.

Конечно же, тех, кто погибли, уже не вернешь. Семьям оказывается максимально возможная помощь: и финансовая, и материальная, работают психологи. Психологи работали с первых же дней, МЧС там развернуло свои возможности, Минздрав. Тем, кто к счастью все-таки остался жив, но получил ранения, оказывается максимально эффективная медицинская помощь. Большая часть людей уже пошла на поправку. К сожалению, там были и несовершеннолетние — и погибшие, и к счастью, спаслись некоторые.

© ТАСС

И западные идеологи вместе с украинским режимом вообще это событие стараются не замечать, замалчивать его. Если что-то хоть мало-мальски происходит в европейских городах, это раздувается на всю планету. Здесь тихонечко дали информацию — и все.

— После трагедии в Хорлах вы ввели запрет для точек общепита на проведение праздников с более чем 10 участниками. Как долго предполагается сохранять этот запрет? Будет ли он постоянным и на всей территории области?

— Это вынужденная мера, потому что противник запланировал эту акцию, он не случайно туда, в кафе, направил свои беспилотные системы. И для того, чтобы не создавать привлекательность для противника большим количеством людей, введена эта мера. Она, конечно, в определенной мере неудобна, но будет сохраняться до той поры, пока мы не будем понимать, что возможность такого рода инцидентов, мягче скажу, сведена на нет. Есть неудобство, но лучше оставаться живыми и невредимыми и потерпеть, не собираться большими компаниями.

— Готовы ли вы пригласить иностранных журналистов на место удара в Хорлах? Найдутся ли западные издания, способные объективно осветить удар ВСУ по кафе и гостинице?

— Я уверен, что среди журналистов много людей честных, объективных и стремящихся правду узнать и осветить эту правду. Но мы прекрасно знаем, что даже если таковые есть, они находятся под серьезным прессом руководства западных стран. Кто им даст разрешение и кто будет таким смелым, сейчас предположить сложно. Президент неоднократно приглашал журналистов в освобожденные города, чтобы они посмотрели, что там происходят и какие издевательства над оставшимися людьми производили азовцы и вээсушники оторванные.

И сейчас мы уже пригласили, я приоткрою небольшой секрет. И вроде бы есть желающие. Многие опасаются, потому что может быть попытка нарушить планы с помощью беспилотных летательных систем. Многим, кто хочет поехать, не дают на это добро. Но как только самые смелые приедут, мы об этом узнаем.

— Рассматривается ли возможность принудительной эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов? Например, из Голопристанского округа, где власти уже предлагали эвакуироваться.

— Само слово "принудительная" не очень приятное. Большая часть жителей, остающихся в прифронтовой полосе, в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения, они даже принудительно не захотят уезжать. Потому что они согласны жить в таких условиях, они не хотят бросать свои дома, свое фермерское хозяйство или приусадебный участок. Это большей частью жильцы индивидуальных жилых строений. И поэтому говорить о принудительной эвакуации сейчас, наверное, не нужно.

Сейчас нужно создать условия для этих людей, чтобы они знали, что о них заботятся, что о них помнят и их защищают. И те, кто там живет, прекрасно это понимают, они взаимодействуют с властью, которая расположена там. Есть и военные, которые помогают. Это то братское содружество, которое разрушать, я считаю, не нужно. Потому что мы все равно достигнем победы и все это нужно будет восстанавливать. И основой для восстановления будут как раз люди.

— Какие известия поступают из Херсона? Продолжают ли ВСУ укреплять позиции на Карантинном острове?

— Это один из самых лучших районов Херсона, он как курорт, омывается притоками Днепра и главным руслом, там находятся территории для отдыха, рекреации. И более 30 тыс. людей жили в этом микрорайоне. Сейчас там осталось, по оценкам самих же властей украинских в Херсоне, не более 200 человек, это гражданских. Наблюдается большое количество именно бойцов ВСУ, которые располагаются в школах и там же располагают свои наблюдательные пункты, пункты расчетов БПЛА, минометные группы.

На остров можно попасть по двум мостам — один автомобильный, а второй железнодорожный. Автомобильный мост поврежден, по нему ездить тяжело, но возможно, и иногда проезжает транспорт. Там стоит блокпост, людей туда не пускают. Но гражданские люди все равно разрушили заграждения на оставшемся железнодорожном мосту и сообщаются с островом. Электроэнергия и отопление там отсутствуют, водоснабжения практически тоже нет. Это на сегодняшний день территория, которая является серой зоной большей частью.