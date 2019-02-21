Глава Tele2: виртуального мобильного оператора смогут создавать даже блогеры

В 2018 году мобильный оператор Tele2 впервые вышел на чистую прибыль, раньше других поставил точку в нашумевшей истории по отмене внутрисетевого роуминга и продолжал активно работать над MVNO-проектами. В этом году компания ставит перед собой задачу не только активно развивать эти направления, но и решить вопрос о развитии сети в регионах. Об этом, а также о будущем технологии LTE-450 в России и перспективах устойчивой работы Рунета рассказал в интервью ТАСС глава Tele2 Сергей Эмдин. — Каков прогноз Tele2 по динамике выручки и прибыли в 2019 году?

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— Выручка по итогам 2018 года составила 143 млрд рублей, показав рост по сравнению с 2017 годом на 16%. Мы планируем в 2019 году сохранить двухзначные темпы роста в процентах по выручке. Что касается прибыли — для нас 2018 год стал знаковым, поскольку мы стали прибыльной компанией. В 2019 году планируем удвоить чистую прибыль по сравнению с той чистой прибылью, которая была в 2018 году. — Звучит амбициозно. — Да, но мы должны понимать, что это эффект низкой базы. Мы увеличиваем прибыль в разы, потому что она пока еще небольшая. Однако речь уже идет о миллиардах. В любом случае это уже миллиарды рублей. — А дивиденды планируете начать платить? — Это вопрос больше, наверное, к акционерам. Но я думаю, что в текущей ситуации гораздо выгоднее дать возможность инвестировать получаемую прибыль компании в развитие сети в регионах. Надеюсь, акционеры со мной согласны. — В какие регионы планируете инвестировать в этом году? — В 2017 году в основном наши инвестиции были сосредоточены на Москве, сейчас можно сказать, что в столице построена конкурентная сеть как по покрытию, так и по скорости, и по технологии. Понятно, что инвестиции в Москву будут продолжаться, но мы уже видим существенно меньшие аппетиты Москвы к капзатратам в дальнейшем. В этом году мы запускаем сеть в Ярославле и Иванове, следовательно, инвестируем в эти два региона. Мы строим лучшую сеть для этих регионов, потому что абоненты уже изначально не хотят рассматривать мобильного оператора, у которого есть проблемы с сетью. Здесь идет речь о миллиардах рублей инвестиций. В Иваново с начала 2018 года вложено 550 млн рублей. Ярославская область существенно больше — и инвестиции тоже больше. — А каковы будут следующие регионы запуска Tele2? — У нас на повестке дня действительно есть ряд регионов, о выходе в которые мы думаем. На юге это, например, Ставропольский край, на Дальнем Востоке — Хабаровский край. Сейчас на эту тему идет очень много дискуссий.

После запуска Ярославля и Иванова мы будем присутствовать уже в 67 регионах РФ

— В 2018 году шла активная работа по отмене роуминга в России. Поскольку сеть Tele2 представлена не во всех российских регионах, оператор нес большую нагрузку из-за отмены национального роуминга по сравнению с другими операторами "большой четверки". — Действительно, тот факт, что у нас нет сети во всех регионах, повлек за собой дополнительные расходы в рамках отмены национального роуминга. Мы предоставляем нашим клиентам одинаковый сервис независимо от того, есть в регионе наша сеть или нет. Но при этом мы платим операторам "большой тройки" по роуминговому контракту, по межоператорскому соглашению. В прошлом году расходы составили несколько миллиардов рублей. Это довольно болезненная история для компании. Хотя, на мой взгляд, проблема роуминга не являлась такой большой и судьбоносной, однако государство приняло решение, и мы должны ему подчиняться. — Одним из основных драйверов роста выручки Tele2 является сегмент MVNO — когда оператор предоставляет свою инфраструктуру другим компаниям, чтобы они могли запускать виртуальных операторов связи под собственным брендом, не инвестируя в строительство собственной сети. Как развивается бизнес Tele2 в этом сегменте? — Мы обозначили тему MVNO как стратегическую в 2016 году. Создали специальное подразделение и необходимую инфраструктуру, поставили перед собой задачу стать фабрикой MVNO. При этом запросы у компаний разные, кто-то хочет всю инфраструктуру сделать сам, а кто-то хочет только часть. На сегодняшний день у нас 20 MVNO-проектов, работающих в различной степени активности. Их можно разделить на три сегмента. Первый — банки (например, Сбербанк, "Тинькофф" и скоро прибавится ВТБ). Второй сегмент — фиксированные операторы ("Ростелеком", "Транстелеком" и ряд других). Третий сегмент — операторы мобильной связи, ориентированные на туристов и бизнес-путешественников, которые заключают контракты по всему миру по модели MVNO.

Наша стратегическая задача — обеспечить возможность создавать MVNO-операторов для малых и средних компаний, а также для частных лиц

Например, своего MVNO-оператора может создать блогер с большой аудиторией, футбольный клуб, религиозная организация или ретейлер. Технологически мы сделали в 2018 году все, что для этого нужно, у нас работает платформа MVNE, с помощью которой любые сторонние компании могут запускать своих виртуальных операторов связи. — А смогут ли небольшие компании или частные лица найти деньги на запуск своих MVNO-проектов? — Дать точную оценку расходов на запуск MVNO-проекта сложно, это зависит от многих факторов. Мы, конечно, не можем оценивать затраты на маркетинг и на создание продуктов, но с точки зрения инфраструктуры мы готовы свести расходы к нулю. Все затраты нашего партнера переложены в сервисную модель: им не придется инвестировать в инфраструктуру, нужно только договориться с нами об операционной модели сервиса, о стоимости минуты вызова и мегабайта трафика. На глобальном уровне помимо MVNO-операторов крупных компаний есть очень много небольших. В России крупные уже работают, а небольшие пока не появились. Поэтому наша задача в том числе — эту целевую аудиторию убедить, что и для них есть интересное предложение, что они с помощью этого смогут зарабатывать деньги. В среднесрочной перспективе, я надеюсь, как минимум половину клиентов MVNO можно будет набирать в сегменте малого и среднего бизнеса. — Есть ли плановый показатель доли MVNO-проектов в общей выручке Tele2? — В прошлом году наша выручка от MVNO составила почти 2 млрд рублей, это около 1% от общей выручки. При этом мы должны понимать, что единственный крупный проект, развернутый по всей стране, — это MVNO с "Ростелекомом", а проекты со Сбербанком и "Тинькофф" пока еще не покрывают все регионы присутствия Tele2. Поэтому мы видим значительный потенциал роста выручки даже от тех клиентов, которые есть сегодня. Кроме того, у нас есть целый ряд клиентов, готовых к запуску. В перспективе двух-трех лет, я думаю, мы должны выйти на уровень 10% от выручки. — Другие операторы много занимаются развитием цифровых сервисов, инвестируют в комплементарные их бизнесу проекты. Видите ли вы в этой сфере дополнительные драйверы роста выручки для Tele2, помимо MVNO? — На сегодняшний день мобильный оператор — это очень логичное окно для многих клиентов в мир смежных сервисов. Речь может идти о банковских услугах, билетных агрегаторах, онлайн-медицине или других услугах. Однако, на наш взгляд, операторам нецелесообразно инвестировать в эти сферы: там слишком подвижный ландшафт, слишком часто меняются лидеры, слишком большие изменения. Поэтому мы считаем, что такие услуги надо предлагать на уровне партнерств: выбирать лучшие на сегодняшний день, востребованные сервисы и "зашивать" их в тарифные планы, предлагать на уровне подписок или на уровне части тарифного плана. Это дает нам возможностью легко и быстро реагировать на изменения ландшафта смежных отраслей; не навязывать пользователям наши собственные услуги, которые мы создали или купили, а предлагать именно то, что люди хотят, чем им удобно пользоваться в настоящий момент. — В прошлом году Tele2 открыл для себя новый канал подключения абонентов, установив автоматы по продаже sim-карт с системой распознавания лиц в столичных аэропортах. Сколько сейчас у оператора симкоматов и какие планы по развитию сети?

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— Пока количество sim-терминалов Tele2 исчисляется десятками, они расположены только в Москве. Но мы считаем, что за этим будущее. Приоткрою завесу тайны — мы планируем их массово использовать в Ярославле и в Иванове. У автоматов по продаже sim-карт есть своя очень хорошая ниша — они пользуются спросом в местах массового скопления людей, в крупных транспортных узлах. Люди этот сервис распробовали и довольно быстро научились им пользоваться. Мы боялись, что технология будет глючить, что-то будет неправильно получаться, люди не будут понимать, что им надо делать. Но все работает, и подключения реально происходят. Мы не видим проблем с работой этих автоматов, поэтому мы эту историю будем распространять и дальше. Кроме того, мы думаем расширить возможности по оформлению sim-карт без посещения салонов связи.

Со временем мы хотим добиться, чтобы любой человек, который хочет купить sim-карту, мог заказать ее в смартфоне

Курьер мог бы доставить sim-карту клиенту, а активировать ее можно было бы путем удаленной идентификации — с помощью фотографии или отпечатков пальцев. Пока это будущее, но я думаю, очень скоро такая процедура станет мейнстримом. — Но для этого, видимо, нужны будут соответствующие законодательные изменения. — Сейчас в этой истории нет чего-либо, что было бы законодательно запрещено, но есть серые зоны. Технологически мы понимаем, что когда сотрудник монобрендового магазина проверяет паспорт, то он может делать это менее профессионально, чем сотрудник пограничной службы или МВД. Вполне возможно, что искусственный интеллект в этой ситуации будет делать все качественнее, что сократит вероятность ошибок. Мы обсуждаем эту историю с регуляторами. — Расскажите про проект по обеспечению связи для МВД и МЧС на базе LTE-450, оператором которой может стать Tele2. Предполагается, что сеть будет создана к 2024 году. Как идет работа по подготовке к реализации этого проекта? — В шести субъектах РФ сети LTE-450 у нас уже запущены в коммерческую эксплуатацию: в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Твери, Новгороде и соответствующих областях. В принципе, данная технология позволяет разворачивать сеть довольно быстро. Однако особенность проекта, про который мы говорим, — в том, что сеть предполагается развивать в большинстве случаев на инфраструктуре Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), устанавливая базовые станции на вышках РТРС для цифрового вещания. Соответственно, к этим вышкам должна быть подведена оптика, и стройка может занять длительное время. А там, где оптика уже подведена, это может произойти очень быстро, потому что размещение базовых станций на уже готовую инфраструктуру — довольно быстрый процесс. — У вас уже есть финансово-экономическая модель этого проекта? В бюджете была указана сумма примерно в 73 млрд рублей, хватит ли этих денег?

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— Сейчас сложно сказать, распределителем этих денег будет "Ростелеком". Мы в данном случае планируем оказывать услугу по развертыванию сети и по эксплуатации сети. На сегодняшний день четкого понимания экономического построения контрактов нет, мы ждем, когда эти контракты появятся. Я думаю, в ближайшем будущем мы их сможем оперативно обсудить, принять решения и приступить к реализации проекта. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев будет заключен контакт для реализации этого проекта между Минкомсвязью и "Ростелекомом" как единственным исполнителем. Затем "Ростелеком" заключит контракт с Tele2 и РТРС на создание сетей и их эксплуатацию. Это довольно сложная юридическая обвязка, надеюсь она не растянется на более длительный промежуток времени. В этих документах и будут указаны детали. — Почему для этого проекта решено использовать технологию LTE-450? — Сеть на базе LTE-450 имеет целый ряд структурных преимуществ. Прежде всего, это дешевизна за счет широкой зоны покрытия: нужно меньше базовых станций на единицу площади, чтобы покрыть незаселенные большие территории. Еще одно преимущество — это высокая проникающая способность: согласно физике, низкая частота имеет более глубокое проникновение, когда речь идет о закрытом помещении — будь то подвал или поезд. Используя эти преимущества LTE-450, мы сможем для абонентов в сельской местности и на незаселенных территориях создать такой же уровень сервиса, как и в крупных городах. При этом с точки зрения экономики история максимально рациональная и эффективная. — В каких еще сферах вы видите перспективы для использования LTE-450?

Если говорить про некую экзотику — LTE-450 можно применять для обеспечения Wi-Fi на борту самолетов

— Базовые станции на этой частоте позволяют сигналу проникать в летящий самолет на высоте 10 км и обеспечивать там нормальную скорость Wi-Fi. Для реализации этого проекта необходимо сотрудничество с авиакомпаниями: они должны размещать на самолете Wi-Fi-роутер и делиться с нами информацией о маршрутах движения самолетов, чтобы мы могли в соответствии с этими данными направлять сигнал. Первоначальные обсуждения этой истории уже имели место. Кроме того, LTE-450 может стать технологией для обеспечения связи в крупных корпорациях. У нас на сегодняшний день есть целый ряд проектов — пилотных или переходящих в коммерческую фазу — с "Транснефтью", с РЖД, с городскими экстренными службами. Использование технологии LTE-450 было опробовано в рамках чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Это технология уже сейчас готова к использованию, у нас есть опыт эксплуатации сети и обслуживания абонентов в этой сети. Мы готовы к реализации этого проекта и готовы сделать это за самые минимальные деньги. — Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что ведомство вместе с операторами связи проведет пилотные проекты по исполнению требований законопроекта об устойчивости Рунета после его принятия в качестве закона. Ранее Tele2 говорил о необходимости таких "пилотов", на что нужно обратить внимание в ходе тестирования?

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