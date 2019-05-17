Гендиректор Ночной хоккейной лиги: в нашем турнире играет даже команда из аула

Фестиваль Ночной хоккейной лиги — финальные соревнования любительского чемпионата страны по хоккею — завершился в Сочи 16 мая. Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов в интервью ТАСС подвел итоги восьмого сезона и рассказал, с какими проблемами сталкиваются игроки-любители.

Ночная хоккейная лига — ведущая российская любительская спортивная организация, фактически любительский чемпионат страны. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Победители лиги традиционно получают сертификаты на строительство новых ледовых арен в своих регионах. — Игорь Анатольевич, что вы думаете об итогах сезона? — Если углубиться в начало этого сезона, то мы действительно можем о себе сказать, что мы поистине любительский чемпионат России. 76 регионов приняло участие, 963 команды провели в своих регионах турниры и выявили победителей. Это очередной рекорд. Можно сказать, что мы поступательно движемся вперед в плане увеличения команд и попутно ставим себе задачу еще больше углубиться в регионы, чтобы привлечь как можно больше участников не только из центральных городов, но и областей. — Этот сезон отличается чем-то принципиально от предыдущих? — В каждом регионе по-своему строится структура проведения турниров, поэтому везде соревнования разные, новые команды прибывают, увеличиваются дивизионы. Но регламент соревнований един. Принципиально мы ничего не меняли. — Есть какие-то недостатки, которые вы обнаружили в Ночной лиге по ходу сезона? — Основной недостаток и наша основная проблема — выявление хоккейного прошлого (в соревнованиях имеют право участвовать игроки, не заявленные ранее за профессиональный хоккейный клуб — прим. ТАСС) у так называемых любителей, которые очень хотят играть у нас. Мы вынуждены с этим бороться по мере своих сил. Чем больше становится Ночная лига, тем больше мастеров хочет у нас играть, но мы любительский чемпионат страны. Вторая немаловажная проблема — это нехватка льда. Во многих регионах льда катастрофически не хватает несмотря на то, что строительство новых ледовых площадок идет полным ходом. Все равно льда мало, и ребята вынуждены мириться с тем положением вещей, которое есть в регионах.

Описание Команда Ночной хоккейной лиги "Скон-Урал", одержавшая победу в Кубке Крутова © Пресс-служба НХЛ

— При этом планируется увеличить лимит спортшкольников — игроков, проходивших обучение в хоккейной школе, — в командах. Любители не против этого? — Это проект на будущий сезон: в дивизионе "Лига Мечты" мы скорее всего увеличим количество спортшкольников до восьми человек. В течение лета мы будем готовить новый регламент и положение. Когда любители выходят на лед вместе с ребятами, которые уже кое-что умеют, то быстрее растет их хоккейное мастерство. Они поддерживают эту идею. В то же время у нас есть дивизион "Лига Надежды" — кстати, в нем больше всего команд по стране. Он только для любителей, спортшкольников там быть не должно. — Кроме недостатка льда, есть какие-то факторы, которые мешают развитию лиги? — Я бы не сказал, что нам сейчас что-то мешает. Основная задача перед региональными представителями — их внутренний энтузиазм, желание развивать свой регион. Мы со своей стороны в этом им помогаем. Да, у нас есть несколько южных регионов, в которых исторически никогда не развивался хоккей как вид спорта. Например, до Ночной лиги в Чечне и Ингушетии о хоккее никто и не слышал, а теперь там есть по две команды. У нас сейчас есть даже команда из аула! — Говоря о Чечне: в этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге появился первый чеченский хоккеист Аслан Раисов. Наверняка это тоже привлечет какое-то количество людей к занятию хоккеем? — Я Раисова, кстати, очень хорошо знаю, воспитывал когда-то его в московской хоккейной школе "Пингвины". Я думаю, что его появление в КХЛ, безусловно, повлияет на развитие хоккея в регионе. Парень хорошо заявил о себе на уровне Высшей хоккейной лиги и сейчас играет в составе московского "Динамо". Думаю, это самая лучшая иллюстрация для того, чтобы развивать хоккей как на любительском, так и профессиональном уровне. Если появится больше хоккеистов — будет прекрасно. — Региональные власти с каждым годом все серьезнее относятся к лиге? Какую поддержку они оказывают? — Власти нам помогают, они направляют победителей своих дивизионов на фестиваль в Сочи. По мере сил они предоставляют лед бесплатно или с определенными привилегиями. Мы сами постоянно выезжаем в регионы, общаемся на уровне губернаторов, министерств, контакт у нас достаточно крепкий. Если какая-то проблема есть, мы сразу стараемся ее решать в формате диалога. Соревнования Ночной хоккейной лиги изначально включены в календарный план Министерства спорта — они являются чемпионатом России на тех же основаниях, что и КХЛ, ВХЛ, МХЛ и так далее. У властей есть указание нам содействовать.

Описание Хоккеисты Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Александр Голиков и Владимир Лутченко, 2016 год © Артем Коротаев/ТАСС

— В каких регионах самые спортивные чиновники, которые тоже играют в хоккей? — Сейчас у нас в заявке за команду Ночной хоккейной лиги есть губернатор Брянской области Александр Богомаз, он участвует в играх по мере возможностей. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин играет за команду из Санкт-Петербурга, в прошлом году стал чемпионом, играл на льду фестиваля в Сочи. В разное время в НХЛ участвовало еще несколько руководителей регионов. — А вы сами как часто выходите на лед сейчас? — Раз-два в неделю, тоже соревнуюсь на любительском уровне со своими приятелями. Там несколько ребят тоже профессионально играли в хоккей, некоторые просто любители. С удовольствием сам играл бы в Ночной лиге, но не могу — я же мастер (смеется). — В каких регионах уровень организации турниров и самого хоккея выше? — Все регионы разные, их невозможно сравнить. В Москве у нас принимает участие 100 команд — это самый высокий показатель. И их 100 только потому, что даже в Москве не хватает льда, в этом сезоне было 136 заявок от команд. При этом Москва получила возможность играть практически такой же турнир, как в Сочи, на льду дворца спорта в Сокольниках. С точки зрения организации это лучший регион. Также высокий уровень в традиционных хоккейных центрах: уральские города, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток, где хоккей исторически развивался. Там много команд и уровень любителей выше. Они чаще выходят на первый план в Сочи. С точки зрения организации еще хочется выделить Калининград и, конечно же, Рязань. Но в целом по стране таких регионов десяток. — Почему в Москве не собрался дивизион "Любитель 40+", что случилось? — На самом деле у нас команд "40+" очень много, но они играют в "Лиге Надежды" и очень комфортно себя там чувствуют, регламент это позволяет. Специфика организации такого большого турнира в Москве в том, что они разделены на подгруппы, которые приблизительно равны по уровню. У нас нет таких больших разрывов в счете, а это важно для того, чтобы не отбить любовь к хоккею. Но на следующий сезон поставлена задача снова собрать отдельный турнир "40+", и уже набираются команды. — Разве не интереснее играть с ровесниками и урегулировать это регламентом? — Нам не хотелось бы ставить участников Ночной лиги в жесткие рамки. Мы неоднократно встречались с командами, хотели услышать их мнение о том, как им комфортнее играть. Но я так и не услышал от них искреннего желания играть среди равных себе по возрасту. Играя с молодыми, они прибавляют в мастерстве.

Описание Матч Ночной хоккейной лиги с участием президента РФ на Красной площади, 2018 год © Валерий Шарифулин/ТАСС

— Центральным событием каждого фестиваля становится Гала-матч с участием президента России и легенд хоккея. Расскажите о ваших впечатлениях от него. — Уверен, что мы смогли подарить людям большой хоккейный праздник. И сам матч, и церемония открытия, которая была компактной, четкой, с интересным и глубоким смыслом: "Мы — хоккейная страна!" Мы сделали очень правильный выбор в пользу артистов, которые разогревали зрителей перед матчем: Денис Майданов дал залу патриотичный настрой, Елена Темникова добавила энергии, а Пелагея просто изумительно исполнила на льду "Большого" гимн России. Сам Гала-матч — что тут говорить? Мы снова увидели в деле величайшую команду, которая по сей день демонстрирует величайшее мастерство! Показательно, что Владимир Владимирович не просто установил личный рекорд по заброшенным шайбам в наших Гала-матчах — девять. Но еще и объективно очень прибавил во всех компонентах хоккея. В таком серьезном возрасте встать на коньки и так играть, как он, в принципе могут далеко не многие. Нам удалось переброситься парой фраз перед началом игры, а после матча президент напутственно сказал: "Так держать!" — Планируется ли проведение каких-либо крупных мероприятий по типу фестиваля в Сочи в других регионах? — В других регионах проводятся местные турниры и мероприятия, приуроченные к различным датам. Не так давно проводили турнир к 23 Февраля в Калининграде — это совершенно новые соревнования для региона, и все было отлично сделано в плане организации. Пообещали, что этот турнир станет ежегодным. Во многих регионах проводятся игры Ночной хоккейной лиги, приуроченные ко Дню города, например. У нас есть свое собственное мероприятие — "Студеный лед". Это календарная игра любого региона, которая вынесена на открытую площадку. До игры, во время и после нее проводятся разнообразные красочные мероприятия. И не обязательно календарная — много где, как в Подмосковье, например, из "Студеного льда" делают целые матчи звезд. А в Ярославле уже не первый год "Студеный лед" — целый новогодний турнир. Или "Удмуртская классика" с участием команд Ночной лиги. — А с открытыми площадками проблем нет? — Таких площадок много, и ребята с удовольствием играют на них. Есть регионы, в которых зимой 20–25 градусов мороза, но хоккеисты все равно выходят на лед. А есть такие регионы, в которых нет крытых площадок вообще и они всегда играют только зимой и только на открытых площадках — у них весь лед "студеный".

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