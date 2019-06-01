СК: не надо думать, что с вашим ребенком ничего не случится

1 июня — Международный день защиты детей. О том, как уберечь мальчишек и девчонок от несчастных случаев в период летних каникул, в интервью ТАСС рассказал руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Сергей Вазюлин. — Центральный федеральный округ — самый насыщенный с точки зрения функционирования транспорта. Сергей Анатольевич, какую профилактику проводят сотрудники межрегионального управления для снижения травматизма детей на железной дороге? — Сейчас наступает период отпусков, каникул и активного использования объектов железнодорожного транспорта для поездок на отдых. Очень часто подростки самостоятельно ездят на электричках за город к бабушке с дедушкой или на дачу. Летом зона активного использования всех видов транспорта возрастает, и вместе с ней растет число случаев травматизма. Поэтому в преддверии этого сложного периода нами уже проведена серьезная работа, направленная на предупреждение происшествий на транспорте с участием детей. Совместно с другими ведомствами мы направили в школы и департаменты методички, которые напоминают родителям и детям об опасности различных факторов на железной дороге, провели встречи на уровне общественных советов. Хочу отметить, что в последнее время себя очень активно проявляют, в том числе в совместной работе, различные организации — Детские советы при уполномоченных по правам ребенка, родительская общественность, Совет отцов. Надеемся, что комплекс этих мероприятий все-таки позволит сократить количество несчастных случаев с участием детей. — Какие дополнительные меры принимаются по инициативе следствия в связи с частыми случаями травматизма? — Многие родители думают: "С моим ребенком этого не случится, это с кем-то другим происходит", — а потом — как гром среди ясного неба.

Следователи же — свидетели наиболее плачевных историй, потому что мы видим и боль, и гибель людей. Поэтому вопрос предотвращения таких фактов для нас стоит очень остро

Кроме установления виновных, мы всегда задаем себе вопрос, что привело к нарушению установленных правил поведения и почему не сработал тот или иной механизм, выработанный для предотвращения таких случаев. По итогам таких процессуальных проверок и расследования фактов травмирования мы прилагаем все усилия для того, чтобы ответственная за соблюдение того или иного порядка или правил организация устранила выявленные нами нарушения. Нередко нам удается в кратчайшие сроки добиться установления дополнительного ограждения или освещения, вернуться к вопросу ревизии условий железнодорожных переходов, установления дополнительных предупреждающих плакатов. Безусловно, ОАО "РЖД" также озабочено этой проблематикой и принимает серьезный комплекс мер по предотвращению фактов травмирования. Значительные ресурсы затрачиваются и на выпуск агитационной литературы, видеороликов, направленных на профилактику безопасности на железной дороге.

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Вместе с тем, на мой взгляд, изначально у истоков профилактики противоправного поведения подростка стоит все-таки родительский контроль и общение со своим ребенком. Поэтому мы нацелены имеющимися возможностями обращать внимание родителей и педагогов, что детям надо прививать культуру безопасного поведения, а также присутствия в телекоммуникационной сети Интернет. Решить данную проблему одними лишь мерами применения наказания — не получится. Хотя оно, безусловно, быть должно. Но прежде всего необходимо обращать внимание на воспитание и привитие культуры безопасного поведения. — Сейчас распространены подарки в виде сертификатов на полет на воздушном шаре или вертолете. Какие правила безопасности нужно соблюдать, пользуясь этой услугой? — Да, действительно, сейчас достаточно востребованы виды развлечений, имеющие больше даже экстремальный характер: полет на вертолете, самолете, воздушном шаре или прыжок с парашютом. Особенно склонность к таким увлечениям свойственна офисным сотрудникам, которые недополучают адреналина. Но перед тем, как все же заняться таким видом деятельности в ожидании острых ощущений, мы призываем подробно изучить, какие отзывы у тех, кто уже пользовался этими услугами, были ли жалобы на данные услуги или конкретно на летный клуб, есть ли сертификат летной годности у воздушного судна и соответствующее удостоверение у пилота, не просрочена ли лицензия на осуществление деятельности. Помните, что вы всегда можете попросить показать вам эти документы. Мы очень часто выявляем, что в организациях, где предоставляются выше указанные мною услуги, у пилотов такие сертификаты и удостоверения просроченные. — Как часто выявляются случаи проведения таких полетов без лицензии? — Такие факты латентны, о них мало кто заявляет. К большому сожалению, речь идет все-таки в большинстве случаев о частных самолетах, потому что те, кто оказывает услуги на постоянной основе, находятся под надзором Ространснадзора, прокуратуры. И чаще всего нарушения возникают у частников, кто выкатывается оказать услугу по случаю. Поэтому мы вовремя отреагировать не можем. Мы всегда призываем взаимодействовать с правоохранительными органами и надзирающими ведомствами. Это правило гражданской ответственности. Потому как сегодня с тобой не произошел несчастный случай, но он может произойти с другим человеком. Еще один элементарный пример — гидроциклы и другие развлечения на воде. Посмотрите, на какой скорости они передвигаются, а ведь у них тоже есть ограничения по скорости и запрещен проезд в определенных местах, например, в местах купания. Также есть требования к использованию водного транспорта — наличие права на управление, документ о техническом соответствии и соответствующее техническое состояние. Также нами расследуются преступления, возбужденные по 238-й статье УК РФ об оказании услуг, опасных для жизни и здоровья. Уголовные дела о преступлениях такой категории возбуждаются в связи с отсутствием сертификатов летной годности, спасательных жилетов на водных судах. Если есть нарушения и они представляют реальную опасность для жизни и здоровья граждан, то таким фактам мы всегда стараемся дать оценку через призму 238-й статьи. — Контролирующие органы также несут уголовную ответственность за то, что не реагируют на такие нарушения? — Бывали в нашей практике случаи, когда к уголовной ответственности привлекались представители и члены летных врачебных комиссий в случаях, если ими продлевались разрешения на право управления летчикам, которые по состоянию здоровья не могут управлять воздушным судном. Такие документы в последующем аннулируются. В следственном управлении расследованы уголовные дела и в отношении должностных лиц учебных центров, которыми также осуществлялась выдача прав на управление транспортными средствами без реального обучения. Безусловно, мы реагируем на такие действия органов контроля через призму коррупционных статей, статей о превышении должностных полномочий, а также предусматривающих ответственность за фальсификацию документов. — Летом зачастую опасность подстерегает детей и на водном транспорте. На что в первую очередь стоит обращать внимание родителям? — Сейчас идет пора школьных выпускных, все стараются детям устроить необычный запоминающийся праздник, в частности, устраивают водные прогулки. Здесь действуют все те же требования, что и к воздушным судам, — разрешительные документы, исправное судно, наличие спасательных жилетов. Также перед проведением таких прогулок должен быть проведен инструктаж. Например, самолеты регулярных рейсов ведь не взлетают, пока стюардесса не расскажет о мерах на случай чрезвычайных ситуаций. Так же должно быть и перед проведением водных прогулок. Я бы еще обратил внимание на то, что зачастую подростки в сопровождении взрослых уходят на туристические маршруты и в походы на базах отдыха или в летних лагерях, в том числе в походы на лодках. В этих случаях родителям следует изучить программу детского отдыха и, если они считают его опасным, проявить гражданскую позицию и сообщить в соответствующее надзорное ведомство или местным властям.

Следователи, конечно, будут реагировать на каждый факт несчастных случаев или грубых нарушений правил безопасности, но ведь задача стоит в первую очередь свести их к минимуму, и без роли родителей, которые должны обращать внимание, как их ребенок проводит летние каникулы, просто не обойтись