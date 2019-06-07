Директор Московского зоопарка: будем внедрять график посещения панд при ажиотаже

Китай 5 июня передал двух больших панд Московскому зоопарку. В церемонии передачи участвовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Теперь в Москве на ближайшие 15 лет обосновались полуторагодовалая самка Диндин и самец Жуи в возрасте 2,5 лет. ТАСС узнал у генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, как панды перенесли перелет и подружились с сотрудниками зоопарка, а также как приготовить для них панкейки. — Что означает передача больших панд для Московского зоопарка, почему это вызывало столь огромный резонанс у общественности? — Сохранение большой панды – одна из важнейших и наиболее масштабных природоохранных инициатив современности. Принимая в ней участие Московский зоопарк сможет внести свой вклад в создание стабильной и генетически разнообразной популяции панд.

На эту тему Как панды стали символом китайской дипломатии

Ни в одном российском зоопарке нет этих животных. Большие панды – уникальный и уязвимый вид, который занесен в Международную Красную книгу. То, что произошло – это огромный вклад в развитие Московского зоопарка и очень ценное пополнение нашей коллекции. Особенно приятно, что передача оказалась приурочена к 155-летию со дня основания зоопарка. Мы благодарим лидеров России и Китая, правительство Москвы. Благодаря их мудрости и поддержке у нас появился уникальный шанс – возможность принять участие в программе по сохранению и исследованию больших панд. В результате большой подготовки и длительных переговоров Россия стала 18-ой страной, с которой было подписано соглашение по сохранению, защите и исследованию больших панд с Китайской ассоциацией по защите диких животных. Это большая научная программа, которая сейчас для нас только начинается, и впереди ждут научные открытия. Все, что мы узнаем в процессе работы с пандами, будет опубликовано в научных сборниках. В павильоне, где содержатся бамбуковые медведи, уже установлены стенды с информацией о них. В дальнейшем она будет дополняться новыми фактами и открытиями, которые сделают наши специалисты. — Жуи и Диндин не первые большие панды, побывавшие в Москве. Какая история работы зоопарка с этим видом животных? — Всего за время существования Московского зоопарка в нем жило пять панд, история их содержания началась в ХХ веке. Каждая передача бамбуковых медведей была большим событием. В 1957 году из Китая к нам приехал самец по кличке Пинь-Пинь, он стал символом дружбы двух народов, следующим гостем в 1959 году стал самец Ань-Ань. В те годы коллеги из Лондона попросили Московский зоопарк привезти его для соединения с их самочкой. И зоопарк устроил для Ань-Ань такой вояж, однако потомства у пары не получилось. Через какое-то время самку из Лондона привозили к нам, но Ань-Ань ей так и не заинтересовался. Газеты писали, что больше всего нашему самцу нравились посетительницы Московского зоопарка, а он нравился им.

Ни в одном российском зоопарке нет этих животных. Большие панды – уникальный и уязвимый вид, который занесен в Международную Красную книгу

Бывало, что панды останавливались у нас проездом, когда их перевозили в другие страны, а последний раз этот вид содержался в столичном зоопарке в 2001 году. Двух молодых мишек привозили тогда на два месяца в рамках проведения Дней культуры Пекина в Москве. В этот раз животных нам передали на беспрецедентно длительный срок – 15 лет. Работа над нынешним соглашением с китайской стороной велась с 2016 года. Мы очень счастливы, что получили больших панд в этом году: думали, что осуществить этот план получится лишь к 2021 году. Я думаю, что решить этот вопрос помогла мудрость лидеров наших двух стран. Кроме того, в этом году юбилей дружбы России и Китая. — Расскажите о помещении, где разместились панды, какие условия созданы для них? — У нас были очень сжатые сроки на подготовку вольера. Павильон, где поселились большие панды, исторический – в нем когда-то жил Ань-Ань. Но за последние годы требования к содержанию животных сильно изменились, и зоопарк полностью его модернизировал. Панды живут отдельно друг от друга в вольерах, состоящих из двух просторных помещений – на улице и в помещении. Специалисты смонтировали в них климатическую установку, которая поддерживает определенную температуру и уровень влажности воздуха 60-70%. Во внутренней части вольера оборудованы бассейны с проточной водой и распылители воды. Для бамбуковых медведей сделано много сооружений из дерева, по которым они могут лазить, у животных есть игрушки. Инспекция из Китая приезжала в Московский зоопарк, чтобы проверить условия, созданные для панд. Они общались с сотрудниками, смотрели вольеры и давали рекомендации. И, надо сказать, они высоко оценили наш уровень подготовки. — Вольеры оформлены в восточном стиле? — Снаружи – да, с внешней стороны павильон декорирован стилизованными под китайские сооружения воротами. А внутри мы старались сделать антураж, максимально приближенный к естественной среде, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Там много зелени, созданы затененные места, где панды могут прятаться от солнца. — А как панды перенесли перелет? — Нормально, мы летели с ними на грузовом самолете «Почты России» - я, две панды и двое китайских коллег. Мишки находились в специальных больших контейнерах для перевозки, каждые 15 минут их кормили, наливали воду и проверяли, как они себя чувствуют. Животные с удовольствием уминали бамбук. Я очень переживала за Диндин, потому что она совсем малышка, но она перенесла перелет даже лучше, чем Жуи. Не зря говорят, что девчонки сильнее. — После перелета панды почти месяц провели на карантине в Московском зоопарке, что представлял собой этот период их жизни? — Карантин – это когда посетители не допускаются к животным. Панды на протяжении месяца жили в своих же вольерах, но закрытых для посетителей. Мишки немножко скучали, ведь они очень социальные животные. В этот период ветеринары проводили все необходимые обследования – проверяли, как панды переносят акклиматизацию и стресс от переезда. У них брали анализы, измеряли давление, температуру, вес, оценивали состояние шерсти. Кстати, наши панды с удовольствием взвешиваются и даже умеют подавать лапу для забора крови. Для этой процедуры используется специальное приспособление, на которое животному надо положить лапу, они совсем не боятся делать это.

Если будет большой наплыв посетителей, мы будем внедрять специальный график посещения мишек

Когда закончился период карантина, к нам снова приезжала инспекция из Китая. Они проверяли, как специалисты зоопарка ухаживают за животными, как их кормят, какого качества питание, вольеры, климат. По итогам инспекция дала нам заключение, где написано, что Московский зоопарк со своей задачей справился и осуществил работу на высоком уровне. — Сейчас Жуи и Диндин уже обжились на новом месте? — Не совсем, каждый из панд выбрал себе одно помещение, где проводит большую часть времени. Но при этом Жуи и Диндин оказались очень любопытны, никто не ожидал, что панды могут быть настолько активными. Мы даже смеялись, что взяли не панд, а обезьян, потому что они везде лазили. Они умело орудуют своими пухленькими пальчиками, только отвернешься, а мишки уже открыли замок или сковырнули какую-то щеколду. Еще они кувыркаются и прыгают в своих бассейнах. Если в вольере появляется новый предмет, они моментально подходят и проверяют, что это – нюхают, разглядывают, могут поковырять, чтобы уточнить, можно ли с ним что-то сделать.

В основном они активны рано утром и поздно вечером, а в обед они спят, как и все детки. Если быть точными, то Диндин сейчас год и 10 месяцев, а Жуи - два года и 10 месяцев, у них дни рождения 30 и 31 июля, соответственно. Сейчас по человеческим меркам они еще малыши шести-семи лет. Диндин еще кушает молочные смеси. По китайской градации панды считаются почти взрослыми в четыре года, взрослой особь становится в 4,5 года. — Сотрудники Московского зоопарка проходили долгую подготовку к уходу за пандами, ездили на стажировку в Китай. Каким тонкостям работы их научили, в чем особенность содержания панд? — Весь отдел Московского зоопарка «Фауна Китая» и два ветеринара ездили в город Чэнду на юго-западе КНР, где почти месяц проходили практику. Важно проводить постоянный мониторинг состояния зверей. Мы ведем специальный журнал, где отмечаются все изменения, записывается, как используются корма. Наши специалисты в Китае научились содержанию панд разного возраста, а также приготовлению специальной еды, например, молочных смесей для Диндин и панкейков. — Панды едят панкейки? — Это необычные панкейки, в них добавляются витамины для животных. Для их приготовления замешивается тесто, которое состоит из измельченного зерна – кукурузы, соевых бобов и риса в равной пропорции, туда добавляются яйца, сахар, соль и масло, после чего блинчики выпекают. Конечно, это не основная еда, а скорее лакомство. 99% рациона животных – это бамбук пяти видов. Панды любят грызть его сочные побеги. — А где вы берете бамбук? — Мы привозим его из китайской провинции Сычуань, у нас есть специальный холодильник для хранения этого растения, выполненный по немецкой технологии – точная копия холодильника, который используется в панда-хаусе в Германии. Бамбук всегда должен быть свежий, нам его привозят каждую неделю. Панды – большие привереды, если им попадается даже немного лежалое растение, они к нему не притрагиваются. Пока наши мишки маленькие, мы решили не менять их рацион и использовать только тот бамбук, который они кушали у себя на родине. Когда животные немного подрастут, мы будем постепенно добавлять им отечественный бамбук. В России это растение есть в Крыму, Краснодарском крае, так что будем ездить, смотреть, экспериментировать. — Не появилось ли у животных в России новых вкусовых пристрастий? — Появились, оказалось, что панды очень любят яблоки и морковку. Но такая пища тоже больше лакомство для них. А недавно мы поставили в вольеры клен для украшения, а Жуи отложил бамбук и съел его, и листья, и ветки. В нашей полосе клен очень сочный, наверно поэтому мишке он так понравился. Впоследствии мы ознакомились с американским исследованием, где отмечалось, что панды могут есть клен и иву. Конечно, содержание таких непростых в уходе животных затратно для зоопарка, но нас поддерживает правительство Москвы, за что мы ему благодарны. — Сколько человек занимаются пандами в Московском зоопарке? — С ними работают три кипера, один начальник отдела и два ветеринара, они все уже подружились с пандами. И еще двое коллег из Китая – кипер и ветеринар – будут все 15 лет каждый год на два месяца приезжать проверять панд. — А сдружились ли мишки с сотрудниками? — Да, потому что панды очень общительные, они быстро привязываются к человеку и любят наблюдать за нами. Мишки откликаются на свои имена, но нужно произносить их с китайской интонацией: «Жюи-и-и-и-и» или «Динди-и-ин». Надо делать ударение на последний звук и растягивать его. Если просто будешь звать «Жуи-жуи» - не подойдет. Для Диндин очень важно, чтобы ее гладили, поэтому киперы периодически поглаживают ее пальцем по носику. Жуи, конечно, уже взрослый парнишка, и его поглаживать опасно. — А как же профессия «обниматель панд»? — Такой профессии нет, это шутка, панд обнимать нельзя, это дикие животные с большими когтями и зубами. Опасные хищники. — Как панды отнеслись к посетителям зоопарка, после того, как закончился карантин? — Когда мы открыли стеклянную перегородку и вольер стал доступен для просмотра, панды с большим интересом реагировали на посетителей. Они вставали к стеклу, трогали его лапами, а еще проверяли каждый шурупчик – нельзя ли его открутить. Если кто-то особенно их заинтересует, они прямо тыкают носом в стекло. И сфотографировать панд не проблема, Диндин даже иногда любит позировать для кадра. — Жаркая погода, которая установилась сейчас, комфортна для панд? — Не совсем, сейчас на солнце очень высокая температура даже для человека – 35 градусов, поэтому днем мишки укрываются в помещении с кондиционером и увлажнителем воздуха. Утром они гуляли на улице. Летом в Китае почти такая же погода, единственное, чем отличается погода в Москве - нет такой влажности. Поэтому мы создаем ее за счет распрыскивателей воды. — В Китае нет таких холодных зим, как в Москве, как вы планируете содержать панд зимой? — Наоборот, в природе бамбуковые мишки живут в горах, где зимой температура опускается до – 10 градусов, а с учетом влажности воздуха по нашим меркам — это около – 25. Поэтому погода в российской столице даже зимой для них подходит. В любом случае, у панд есть внутренний вольер, и они смогут сами выбирать, где проводить время. Кстати, в инструкции по их содержанию написано, что они очень любят снег, обожают в нем кувыркаться и прыгать. В Китае мало снега, а у нас, думаю, будет предостаточно. Поэтому, надеюсь, будет мишкам веселье. — Можете описать характеры Диндин и Жуи? — Если бы Жуи был человеком, можно было бы сказать, что это дитя любви. Он такой самоуверенный и самодостаточный! А еще Жуи абсолютно убежден в том, что его все любят, и это правда. Этот мальчишка очень активный и подвижный. Например, дверной проем между помещениями в вольере обшит деревом, и Жуи стал по ней лазить и делать выкрутасы. Мы сначала переживали, что мишка свалится, но нет, он очень цепкий.

По соглашению с китайской стороной, если у панд появится детеныш, то он будет до четырех лет жить в Московском зоопарке