Глава Минстроя: чтобы строить собственное жилье, людям нужны кредиты на понятных условиях

Минстрой готовит предложения по развитию индивидуального домостроения, среди них — синхронизация программ развития села, поддержки врачей и учителей, а также упрощение подключения частных домов к коммунальным сетям. Об этом, а так же о тонкостях перехода застройщиков на счета эскроу, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. — Владимир Владимирович, осталось меньше месяца до перехода стройотрасли на механизм эскроу-счетов. Как вы считаете, мягко ли мы перейдем в новую формацию? И можно ли сказать, что прогнозы некоторых игроков рынка о том, что жилье должно подорожать на 20% с 1 июля 2019 года, когда полностью заработает новая система, не оправдаются?

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— Не соглашусь с тем, что жилье подорожает на 20%. Но и не скажу, что переход будет совсем мягким, — это непростая реформа. Полностью строительная отрасль не изменится с 1 июля, поэтому будет переходный период. Ведь есть постановление правительства, по которому одни застройщики должны будут перейти на проектное финансирование, а другие — достраивать объекты по старым правилам. Самое главное, что произойдет с 1 июля, — на все новые строительные проекты застройщики не смогут привлекать средства граждан. Будет работать проектное финансирование через эскроу-счета. — На совещании у главы государства мэр Москвы Сергей Собянин высказал предложение, чтобы позволить регионам больше вникать, дать им больше информации от банков по тем проектам проектного финансирования, которые кредитуют банки. Как вы считаете, реальная ли это история и надо ли это вводить? — В этом вопросе очень тонкая грань между банковской тайной и ответственностью субъектов России. Эта проблема решается в рамках Гражданского кодекса. Если будет добровольное заявление застройщика о том, чтобы банк предоставлял информацию, как происходит проектное финансирование для субъекта, никаких противоречий не возникнет. Этот вопрос нужно рассматривать именно в таком формате. — Вы будете разрабатывать по этой теме изменения в законодательство в ближайшее время? — Этот вопрос не относится к зоне ответственности Минстроя, он касается Центрального банка и коммерческих банков. Но, чтобы его решить, не нужно разрабатывать дополнительные регламенты. Например, если вы приходите в банк и пишете заявление о том, что справки по счетам и любую другую информацию может запрашивать ваш родственник, то на основании вашего согласия эти сведения можно ему предоставлять. Аналогичная ситуация и в этом случае. — По ДОМ.РФ было поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать его системообразующим банком в строительной отрасли. Станет ли он таковым де-юре и будет ли это отражено в его названии? — Банк ДОМ.РФ будет работать в направлении проектного финансирования. Насколько же он станет системообразующим, покажет время. Есть поручение президента, и банк ДОМ.РФ будет докапитализирован. Но стоит отметить, что для нас важен не объем проектного финансирования, который банк выдаст на рынке, а стандарты, которые мы нарабатываем, и компетенции, которые мы хотим привнести в банковское сообщество по работе с проектным финансированием. Задача банка — их активно внедрять. — По проекту "Умный город" на ПМЭФ были подписаны два соглашения по внедрению этого стандарта с регионами лидерами по численности населения, это Ленобласть и Московская область. Может быть, стоит создать проектный институт "Умного города" по аналогии с Центральным научно-исследовательским и проектным институтом Минстроя? — Мы не ставим себе задачу создавать отдельный институт. У нас есть дирекция, которая занимается этим проектом. Но в рамках проведения в этом году в Екатеринбурге Всемирного дня городов, мы планируем более плотно заняться этим вопросом. И уже на основании этого смотреть, нужна ли дополнительная инфраструктура для "Умного города", либо нам хватает той, что работает сейчас. — Есть поручение проработать тему индивидуального жилищного строительства. Какие основные предложения Минстрой выдвигает в плане развития ипотеки по ИЖС?

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— На самом деле тема индивидуального жилищного строительства простая и понятная. Чтобы ИЖС развивалось, необходим механизм ипотечного кредитования. Такого инструмента у нас нет. Пока что банки не удовлетворены залогом, то есть земельным участком, так как под ИЖС он не очень дорогой, а будущий дом тоже сложно пристроить, чтобы потом застраховать свои риски. Поэтому необходимо разработать инструмент, который позволит при строительстве дома получить кредит в банке на понятных условиях. Этот кредит должен быть долгосрочным, а ставка по нему невысокой. Другой вопрос касается создания необходимой инфраструктуры для развития ИЖС. Речь идет о дорогах, газоснабжении, электричестве, воде. Но в субъектах России не хватает средств на решение этих вопросов. И здесь нам нужно поддержать регионы. Только тогда мы сможем качественно и количественно развить рынок ИЖС. — Может ли быть проведена работа с поставщиками ресурсов: электросетями, газовиками? Может быть, рекомендовать комиссии, которые помогали бы собственникам частных домов легче подключаться к сетям? — Этот вопрос в другой плоскости. Он касается административных барьеров. Сегодня подобные эксперименты проводятся в нескольких субъектах России. Это непростая процедура, есть множество вопросов, которые нужно проработать. Они касаются подключения к газу, к электрическим и водопроводным сетям и т. д. Вопрос состоит в том, чтобы человек достаточно быстро и без лишней бюрократии мог получить земельный участок для строительства дома. Для того чтобы у нас получилась качественная программа развития ИЖС, необходимо учесть все эти факторы и правильно их расписать. При этом уже сегодня на примере нескольких регионов — Белгорода, Башкортостана, Татарстана, Тюменской области — мы видим активное развитие ИЖС, где большая часть жилья сдается не в многоквартирных домах, а за счет индивидуального строительства. Кроме того, в России есть такие программы, как "Земский доктор". По поручению президента поддержку будут получать и учителя, которые отправляются работать в сельскую местность. Эту программу можно дополнить так, чтобы выделяемые деньги шли именно на строительство собственного дома на селе. Местные власти также могут создавать условия или предоставлять ресурсы для развития ИЖС. У нас есть понимание, в каком направлении двигаться по теме ИЖС, осталось только прописать все моменты и понять, откуда брать ресурсы на развитие этой части отрасли. — Мне кажется, что у людей есть деньги, которые они были бы готовы вложить в ИЖС. Но лично меня больше пугают административные барьеры, чем строительство. — В этом направлении тоже надо работать. — Если мы будем активно развивать частное домостроение, то где должна появиться "одноэтажная Россия", в пригородах больших городов или это будут средние и малые города? Как будет обстоять ситуация с благоустройством в частном жилом секторе? — В этом вопросе не должно быть никакой градации. Индивидуальное жилищное строительство в России активно развивается как вокруг областных столиц, так и в малых городах и в сельской местности. — В паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда" указано, что к 2024 году должны быть введены 120 млн кв. м жилья. Пропорционально это количество делится так: 80% индустриального жилья и 40% индивидуального. Может ли эта пропорция быть изменена из-за активного строительства частных домов, если эти меры заработают? — Пропорция может поменяться. Все зависит от того, будет ли у наших граждан желание строить индивидуальное жилье. Собственный дом или квартира в многоэтажке — в этом вопросе право выбора за гражданином. — Рассматривается ли вопрос налоговых льгот или иных механизмов стимулирования для компаний, которые будут возводить индивидуальные дома? — Нет, такой вопрос сейчас не стоит. Но это не значит, что тема закрыта навсегда. — Эскроу-счет на частный дом — это хороший или плохой вариант развития событий? — Такой вариант может рассматриваться. Например, когда застройщик вышел на крупный участок с проектным финансированием и построил большое количество домов, а затем через механизм эскроу-счетов эти дома продает. — Следующий конкурс по комфортной городской среде в малых сельских поселениях и исторических городах будет проводиться сразу на три года. Готовы ли вы это пересмотреть?