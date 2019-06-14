Григорий Карасин: РФ призывает к решению одиозного конфликта в Молдавии

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал в интервью ТАСС о ситуации в Молдавии, отношениях с Грузией, а также ответил на вопросы о возможностях для диалога с Украиной. — Не могли бы вы подвести итоги встречи в Праге со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе? — Встреча получилась насыщенной по тематике. Разговор был полезным. Понятно, что торгово-экономические отношения являются своего рода локомотивом в наших двусторонних делах. Россия по-прежнему остается вторым по объему товарооборота партнером Грузии. В частности, иллюстрацией может служить то, что российский рынок потребляет где-то две трети производимого в Грузии вина. Общий товарооборот в прошлом году составил примерно $1,4 млрд, и в этом году, наверное, эта планка будет преодолена. Существенная часть сферы наших взаимоотношений — это денежные переводы из Российской Федерации в Грузию. В 2018 году объем переводов составил $460 млн, что весьма существенно для грузинской финансово-экономической сферы. Не надо также забывать, что российский туризм в Грузию процветает. В прошлом году порядка 1,5 млн россиян побывало там. В этом году мы ожидаем, что число возрастет.

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Подробный разговор был также по транспортной тематике. С нами вместе приехал помощник министра транспорта Юрий Петров, и вместе со своей коллегой из Грузии они обсудили целый ряд вопросов. Не буду вдаваться в детали, но там есть о чем говорить. Объем автомобильных перевозок повысился на 20% в прошлом году и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Подробным разговор был по авиасообщению. Рост колоссальный — больше 50% по количеству пассажиров. Договорились провести комплексные консультации по линии транспортных властей. Обсуждались автомобильные и железнодорожные вопросы. В частности, Петров рассказал о ходе модернизации КПП "Верхний Ларс". Цели поставлены, ведутся работы, чтобы в июне 2021 года кратно увеличить контрольно-пропускную способность. Сейчас это несколько сотен машин в сутки, а цель — увеличить до 2,5 тыс. автомашин в сутки. Это очень важно для региона, в целом для Кавказа. Отдельной темой стала реализация соглашения о таможенном мониторинге. Очень важно, что была создана рабочая группа из российских и грузинских экспертов при участии швейцарцев. В конце мая она встретилась в Берне, были разработаны конкретные предложения, каким образом построить выполнение отдельных положений соглашения. Условлено о ее новой встрече в сентябре. Еще одной темой следует выделить предложение грузинской стороны российским экспертам посетить довольно известную биолабораторию имени Лугара. Мы поблагодарили за это предложение, и с тем, чтобы это не было пустой имитацией взаимного понимания, мы договорились, что эксперты двух стран до посещения встретятся и обсудят цели, форму и логистику такого визита. В этом смысле понимание было достигнуто. — Есть ли предварительные сроки? — Пока сроков нет, но, думаю, что в ближайшие недели встретятся и обсудят это. Это важный политический вопрос с учетом того, что там задействованы Соединенные Штаты, что служит раздражающим фактором в наших отношениях. — Что мешает отношениям с Грузией? — Прежде всего — это усиленная военная активность США и НАТО в Грузии. Там постоянно проходят масштабные военные учения, возводится инфраструктура. Очередные учения Agile Spirit ожидаются в конце июля — начале августа с участием 3000 военных из 30 стран — членов и партнеров НАТО.

Идет усиленная подготовка натовцев к проведению саммита в Лондоне, где грузинская тема тоже будет звучать, поэтому мы откровенно рассказали о своих озабоченностях нашим партнерам. С Зурабом Абашидзе эту тему мы тоже обсуждали

Грузинская сторона также кратко проинформировала о том, какие они рассматривают перспективы. У них, как известно, началась подготовка к парламентским выборам в 2020 году. Обе страны надеются, что развитие полноценных двусторонних отношений будет поддержано избирателями. Мы со своей стороны намерены продолжать нашу работу. Условились осенью опять встретиться и подвести краткие предварительные итоги. — Ожидаются ли контакты на уровне заместителей министров стран "нормандской четверки"? Ведется ли подготовка встречи на уровне глав МИД? — Как сказал президент [России Владимир] Путин, мы готовы к тому, чтобы работать над улучшением российско-украинских отношений с тем, чтобы восстановить партнерский дух этих отношений. Пока речи о подготовке встреч не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало. Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики порошенковского периода. — Новым главой МИД Украины может стать Вадим Пристайко. Какие ожидания у РФ по этому поводу? — Вадим Пристайко — это хорошо известный нам профессионал. На определенных этапах он принимал участие и во встречах заместителей министров "нормандской четверки". По-моему, с точки зрения профессионализма это один из наиболее опытных, хотя и молодых украинских дипломатов. Хочу повторить, мы его хорошо знаем так же, как и он знаком с нашими представителями в различных международных организациях и многосторонних форматах. — Как бы вы могли прокомментировать складывающуюся ситуацию в Молдавии? Законное правительство сформировано, однако Демократическая партия препятствует работе. Имеет ли смысл международному сообществу оказать поддержку для конституционного урегулирования ситуации? — Российская Федерация и Европейский союз довольно четко и прямо заявили о поддержке проведенных в феврале выборов и состава правительства, утвержденного парламентским большинством. Рассчитываем, что все будет урегулировано предсказуемым и политическим способом.

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