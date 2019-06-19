Глава Совбеза Ирана: для войны в Персидском заливе нет причин

— Вмешательство американцев в ситуацию в нашем регионе создает напряженность. Политика Ирана заключается в том, чтобы обеспечить безопасность здесь усилиями именно региональных стран. Вмешательство же внерегиональных стран было остановлено.

— США заявили, что отправят на Ближний Восток еще тысячу солдат для противодействия Ирану. Как это скажется на обстановке в регионе?

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, участвующий в Уфе во встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в специальном интервью ТАСС рассказал об отношении Тегерана к отправке вооруженных сил США в регион, перспективах ядерной сделки и ответил на вопрос о том, стоит ли ждать полномасштабного конфликта после инцидента с танкерами в Оманском заливе.

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— Мы 40 лет подвергаемся атакам, последняя из них стала экономической. Это экономическая война, терроризм. Но мы сильнее в этом году, чем в прошлом. С каждым годом сила прибавляется. На практике США не являются такими, какими себя представляют, и лишь в голливудских фильмах совершают чудеса.

— Какие действия будет предпринимать Иран для обеспечения собственной безопасности в такой обстановке?

Кто сбил иранский гражданский самолет над Персидским заливом (3 июля 1988 года иранский гражданский авиалайнер был сбит ракетой, выпущенной с американского крейсера, принявшего его за военный самолет — прим. ТАСС)? Американцы и их присутствие в Персидском заливе — это напряженность. Будет отправлена тысяча солдат или нет, в любом случае это не окажет никакого влияния на волю народов региона, которая заключается в том, что США должны уйти.

— Власти США заявили, что предоставят новые доказательства о якобы причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Госсекретарь Майкл Помпео даже не исключил военных действий в результате. Иран со своей стороны допускает такие действия?

— Нет, он [госсекретарь] так не говорил, потом президент Дональд Трамп опроверг эти слова. Одни американцы говорят одно, другие их опровергают — это стратегия [создания] замешательства.

— Все же какова вероятность военного сценария?

— Нет [такой вероятности]. Нет причин, чтобы война была начата. Но если война начнется, народы региона непременно будут побеждать. Провокаторов, поджигателей конфликта ждет печальный конец. Мы не переживаем о начале войны.

— Выступая на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, вы предложили создать международный механизм по борьбе с американскими санкциями. Можете рассказать подробнее, о чем идет речь?

— Под санкциями США находятся не только Иран и Россия, Китай и Мексика, под эти меры подпадает обширное геополитическое пространство. Нельзя, чтобы США указывали, у какой страны можно покупать продукты, а у какой нет. Почему все должны подчиняться, почему доллар должен быть универсальной валютой? Сегодня доллар превратился в шальную пулю, которая может поразить всех. Если будет какой-то политический протест против американского правительства и будет выражено недовольство их действиями с помощью Устава ООН, начнется противостояние экономическим требованиям, а также вывод доллара из экономического оборота, то это можно реализовывать на практике.

— Многие заявляют, что механизм INSTEX по обходу американских санкций при расчетах с Ираном создается очень медленно…

— Это на самом деле так. Нет воли для реализации этого механизма.

— Если механизм совсем не заработает, намерены ли вы наращивать объемы операций с Россией и Китаем?

— Да, абсолютно. Это логичный метод, согласен.

— Как приступить к этому на практике?

— Мы ведем сейчас переговоры с этими сторонами. Есть очень много идей, но не обо всем можно сказать. Однако идеи можно реализовывать.

— То есть возможно и увеличение поставок иранской нефти?