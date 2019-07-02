Мэр города Тулун: люди до последнего не верили, что город будет затоплен

Водная стихия - пришедший на север Иркутской области в последних числах июня поводок, сейчас в центре внимания всей страны. Сейчас уже известно, что трагедия унесла жизни 14 человек, 13 числятся без вести пропавшими, порядка 50 населенных пунктов попали в зону подтопления, более 750 человек пострадали.
Город Тулун один из затопленных Иркутской области, пострадавший значительнее других. Здесь проживают немногим чуть более 40 тыс. человек. Это административный центр одного из шести районов региона, привычная жизнь которых изменилась в последнюю неделю июня вместе с пришедшей на улицы и в дома водой.
О том, как город встретил паводок, как жители укрепляли дамбу в попытке спастись от "большой воды", о провокациях в социальных сетях и о том, что нужно будет сделать после схода воды в интервью ТАСС рассказал мэр города Тулуна Юрий Карих.
— Юрий Владимирович, сейчас в социальных сетях много противоречивой информации о том, как вели себя власти и жители города, когда началось затопление. Что же происходило на самом деле? Удалось ли предупредить жителей города?
— Людей мы предупреждали, и первые два дня мы еще боролись с водой на подступах, затыкали дыры в слабых местах дамбы. Прогноз был таким, что уровень воды не превысит 9,5 м, а дамба рассчитана на то, чтобы сдерживать до 10 м. Она была построена с учетом отметок самого большого наводнения в Тулуне, которое было в 1984 году.
Надо отметить, что строительство дамбы по проекту предполагало три этапа, но проведено было только два. В следующем году должен был быть проведен третий этап защиты города от воды: расширение русла реки, уборка одного острова, который влияет на прохождение воды, расчистка русла реки Азейка – по проекту, эти работы были запланированы. Будет ли он проведен и насколько сложно будет восстановить дамбу можно будет сказать только после того, как сойдет вода.
Мы два дня на них свозили все силы, отсыпали дамбу, чтобы вода не прошла, делали земляной вал рядом с тем местом, где дамба закончилась. Надо сказать, что через эти места мы воду не пустили – она хлынула через верх дамбы.
Я читал информацию наших агентств, которые пишут, что дамба не выдержала – это неправда. Да, она в одном месте по шлюзовой трубе стала пропускать воду, причем не по самой трубе, а сверху, и мы в первый день, 27 числа, просто ее забивали – грунтом, тяжелыми камнями, погрузчики работали, экскаваторы с одной и другой стороны дамбы.
Но ночь простояли, на следующее утро, часов в 10 утра, вода опять начала сочиться, и мы снова боролись с водой.
Все места, где дамба просела - мы видели, что вот-вот вода просочится видели. До последнего отсыпали, и техника до последнего на месте работала. Не ждали, что вода поднимется выше 10 м, - латали ее.
Одновременно, конечно же, население предупредили. Часть людей выезжала, эвакуировалась, вывозила свое имущество, но некоторые возвращались в свои дома. Люди не верили до последнего, некоторые даже по дамбе ходили, когда вода шла через нее - пятки намочили, потом начали убегать.
— Почему же люди до последнего не верили?
— Город топило очень крупно четыре раза, крупные наводнения были, но вода доходила где-то до отметки 10,5 м, максимум, 11 м. Многие во время таких наводнений просто могли отсидеться на крыше, даже со скотом и домашними животными.
Люди прекрасно знают, что живут в зоне затопления, но никто не ожидал, что подъем воды в реке будет 14 м, тем более, что в верховьях вода начала падать. Обычно, когда в верховьях вода начинает падать, на следующие сутки снижается уровень воды и ниже по течению. В первый день получилось так, что мы дали сводку, в ней было указано, что вода спала в верховьях, а вместо ожидаемого спада воды в реке у города, наоборот, произошел резкий скачок – до 80 см. Моментальный... Просто-напросто пришлось - бежали кто куда.
В этой ситуации волонтеры сработали отлично – работали, предупреждали людей, помогали вывозить жителей, пока вода еще не поступала на улицы.
— Тем не менее говорят, что власти успокаивали население и говорили, что вода пойдет на убыль, призывали остаться в городе?
— Мы население успокаивали, чтобы не было паники, потому что в какой-то момент люди спрашивали: "А правда ли, что уже движение остановлено на мосту?". Это еще 27 июня было, когда вода была на уровне 7,5 м и режим ЧС не был объявлен.
Тогда уже были предупреждения, информация о том, что необходимо эвакуироваться. И в это же время пошли негативные сообщения в соцсетях, что мост закрыли, что движения по мосту нет, что дамбу прорвало…
Мы людей призывали получать достоверную информацию только с сайта администрации, и может быть кто-то не понял, может быть, по какой-то иной причине, но сложилось мнение, что мы успокаиваем и заверяем в том, что наводнения не будет.
Хотя говорили совершенно другое, призывали не паниковать, сохранять спокойствие, быть бдительными, собирать вещи и эвакуироваться.
Я сам все это время был на дамбе. Когда люди приходили посмотреть, я говорил: "Собирайтесь: вещи, детей собирайте и уезжайте куда-нибудь на возвышенность - к родственникам, знакомым, потому что у нас возможен большой подъем воды".
— Было ли сразу понятно, что будет такой уровень воды?
— Нет. Никто не думал, никто не знал, прогнозов не было, что вода поднимется почти в два раза выше критической отметки. Никто об этом не думал.
— По вашим ощущениям, люди сплотились, когда произошло ЧП?
— Да, безусловно. Огромное спасибо спасателям, которые сутками людей спасали. Огромное спасибо жителям Тулуна, которые в собственности имели плавсредства, которые всю ночь и следующий день ездили, снимали людей с крыш. Спасательная операция продолжалась практически сутки. Задача стояла такая: пока человека видим на крыше дома или возвышенности – его вывезти. Работали все слажено, четко.
Сейчас город разделен на несколько частей, но управление налажено, потому что я на одном берегу, мой заместитель на другом, полиция тоже разделилась, скорая помощь – сразу машины перегнали на другую сторону, как и часть пассажирского транспорта. Работа по оказанию медпомощи, охране правопорядка, общественного транспорта ведется по всему городу. Единственное, на одной из сторон возникают затруднения при заправке транспорта топливом, потому что три заправочные станции оказались под водой.
— Организован подвоз топлива?
— Да, он уже идет, отправлен бензовоз, он заправляет технику и транспорт, который перевозит людей от затопленных улиц к пунктам временного размещения.
— Вы сказали, что многие отправляют гуманитарную помощь. То есть, по вашим ощущениям, всю страну сплотила эта беда?
— Да, и огромное спасибо всем, кто остался неравнодушен к нашей беде. Но нужно констатировать, что есть и факты провокаций, направленные на то, чтобы дискредитировать и власть, и тех людей, которые стараются оказать помощь пострадавшим – не без этого. Даже был создан сайт-двойник сайта администрации, который дает неверную и противоречивую информацию – это очень прискорбно.
Если говорить о том, как работают власти города – специалисты в администрации трое суток не спали, все измотаны, оказывают людям помощь и "с нуля" организовывали работу и пунктов временного размещения и оказание гуманитарной помощи. Она идет к нам по железной дороге, вагоны надо разгрузить, на следующий день погрузить, чтобы раздать людям.
Это колоссальная работа, в которую включились также волонтеры. Знаете, я не могу не отметить, какая у нас замечательная молодежь. Они уставшие засыпают буквально на лестницах в администрации, но как только поступает команда ехать на вокзал – они все как один встают и готовы к работе.
— Была информация о случаях мародерства. В такой ситуации сложно их избежать, но удалось ли решить эту проблему?
— К сожалению, были случаю, но полиция арестовала этих людей. Изначально было двое мародеров, сколько задержано сейчас – не могу сказать, это работа полиции.
— В понедельник стало известно о том, что число жертв по всей области выросло до 12 человек. Продолжает ли поступать информация о пропавших без вести сейчас?
— Есть обращения....У нас работает горячая линия, которая все подобные заявления отслеживает.
Интересное письмо пришло из Бурятии, оно передо мной. В нем сказано, что один из жителей нашего города находится сейчас в соседней республике, в селе Кижинга – человек сам объявился и дал знать, где он, чтобы мы не тратили время и силы на его поиски.
Все знают, что мы работаем по спискам, по спискам распределяем помощь, и это письмо о многом говорит.
— Как сейчас можно охарактеризовать обстановку в городе? Какие задачи в первую очередь стоят перед властями города, какие из множества проблем после затопления города необходимо решить как можно скорее?
— Сейчас вода начала уходить, но не такими темпами, как мы хотели бы, а очень медленно. Идет расчистка города и проезжей части от мусора, но самая главная задача на сегодняшний день — обеспечить город питьевой водой, потому что водозаборы затоплены.
План мероприятий разработан, аварийные бригады созданы, ждем, когда возникнет возможность принять участие в полном восстановлении водозабора – это первостепенная задача.
Вторая по значимости – над ней энергетики уже работают, восстановить электроснабжение домов, в том числе многоквартирных. В понедельник мы четыре дома из 21 подключили, начинаем откачивать воду из подвалов, четыре трансформаторных подстанции у нас были затопленные, сейчас вода ушла и с ними могут работать аварийные бригады. Надеемся, что утром во вторник (2 июля, прим. ТАСС) часть еще запустим в эксплуатацию.
Всего в городе 45 подстанций ушло под воду – все их надо восстановить. Создано несколько бригад, они разбиты по участкам, по мере освобождения от воды начинают свою работу по возвращению освещения и электроснабжения всех домов, но сроки выполнения этих работ зависят от того, насколько быстро уйдет вода.
Третья задача, которая стоит уже не перед нами, а перед дорожными службами, - оценить состояние моста через реку Ия после того, как вода схлынет. Необходимо будет посмотреть, каково его состояние, потому что очень много скопилось транзитного транспорта, следующего в сторону Красноярска и Иркутска.
О мост билось очень много домов. Они всплывали, как поплавки, плыли по течению и буквально бились о конструкции моста – поэтому оценка состояния поста важна в целях безопасности.
— Можно ли говорить о приблизительных сроках – когда будет проведена оценка состояния моста и начато его восстановление?
— Дорожники говорят, что смогут провести оценку, как только вода уйдет, потому что пока они к нему невозможно подойти – в понедельник 20:00 по местному времени вода была на уровне 1,5 – 2 м. Но нам обещают, что постараются сделать все по максимуму, уже собраны все силы, все средства, для того, чтобы оперативно, в кратчайшие сроки провести ревизию, подготовить заключение, если надо – провести какие-то работы необходимые. Надо запустить движение, все это прекрасно понимают.
— Когда будут начаты работы по восстановлению водоснабжения города?
— Мы в понедельник говорили с руководителем организации, во вторник они начинают откачивать воду из затопленных помещений. Сегодня уже график мероприятий, которые надо выполнить, чтобы как можно быстрее запустить водоканал, намечен.
— Вы упомянули, что транзитных автомобилей в сторону Иркутска и Красноярска стоит немало. Движение в город и из города не затруднено?
— Большегрузные машины стоят, но пробок нет – транспорт начали останавливать еще на подступах к городу. Особенно в тех местах, где есть стоянки для водителей со всеми необходимыми удобствами, есть кафе и душевые.
— Что сейчас с социальными объектами? Какой прогноз по их восстановлению? Сколько средств на это понадобится?
— Ущерб еще не подсчитывали, потому что вода еще до конца не спала. Нам предстоит провести колоссальную работу, потому что уже через 2,5 месяца начнется отопительный сезон. В первую очередь конечно же надо сделать все, чтобы у тех людей, которые остались без крова, этот кров был, чтобы им было, куда переехать – это главная задача.
— Большинство пострадавших готовы вернутся в свои дома или просят компенсации, чтобы уехать в другие города?
— Люди пока ждут, что им предложат. Несколько вариантов сейчас есть, все они прорабатываются, но ясно одно – строить в дальнейшем в этой зоне затопления неправильно.
В этой зоне оказалось примерно 30% территории города, причем вдоль федеральной трассы - надо будет решить, как эту территорию использовать.
Стоить новые объекты на этих землях уже точно не будем, и губернатором поставлена задача внести изменения в генплан, чтобы просто-напросто уйти от жилой застройки в этой зоне. Но надо констатировать, что на отметке подъема уровня реки на 14 м у нас есть социальные объекты, я уже не говорю про многоэтажные дома, которые попали в эту зону подтопления, хотя никогда в ней не были. У этих многоквартирных домов первые этажи оказались затоплены полностью, вода подступала ко вторым этажам.
У нас попали в зону затопления две школы, первый этаж одной из них оказался затоплен полностью. Полностью оказались затоплены три детских сада, причем один из них вместе с крышей ушел под воду, дом детского творчества – вода в нем только полы накрыла, но тем не менее. Вода была в здании бассейна, в ФОКе, на спортивных объектах, которые были построены и открыты только в мае этого года. Нам еще предстоит оценить, в каком они состоянии и какой ремонт предстоит. Причем через два месяца у нас уже начало учебного года и весь ремонт к этому сроку нужно сделать.
Мы еще не говорим о том, что у нас пострадало дачное садоводство. Оказались затоплены дачные участки, хозяйства – примерно 1,5 тыс. садоводческих участков люди потеряли, остались без урожая.
— Дети в школу смогут вернуться по графику?
— Задача такая есть – ставлю ее перед своими специалистами и сам перед собой. Однозначно, 1 сентября мы должны начать учебный год.
— Возникают ли у жителей проблемы с восстановлением документов?
— Насколько мне известно, нет, потому поставлена задача перед соответствующими органами оперативно восстанавливать паспорта и другие утерянные документы. Она выполняется.
Сейчас, конечно, первый шок уже прошел, но люди говорят, что им больно возвращаться в город, видеть то, что стало с их жильем, потому что многие всю жизнь вкладывались в свои дома, и потеряли все в один день.
Люди в возрасте, которые переживали подобные стихийные бедствия, многие не один раз - по ним видно, что они уже устали начинать жизнь сначала, потому что каждый раз это невероятно морально тяжело.
Мы должны сделать все, чтобы этих людей всем обеспечить, сделать так, чтобы их глаза были наполнены надеждой, что государство им поможет и местные власти помогут. Хотелось бы, чтобы у людей была вера и уверенность в завтрашнем дне.
Беседовала Екатерина Щукина