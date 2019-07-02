Мэр города Тулун: люди до последнего не верили, что город будет затоплен

Водная стихия - пришедший на север Иркутской области в последних числах июня поводок, сейчас в центре внимания всей страны. Сейчас уже известно, что трагедия унесла жизни 14 человек, 13 числятся без вести пропавшими, порядка 50 населенных пунктов попали в зону подтопления, более 750 человек пострадали. Город Тулун один из затопленных Иркутской области, пострадавший значительнее других. Здесь проживают немногим чуть более 40 тыс. человек. Это административный центр одного из шести районов региона, привычная жизнь которых изменилась в последнюю неделю июня вместе с пришедшей на улицы и в дома водой. О том, как город встретил паводок, как жители укрепляли дамбу в попытке спастись от "большой воды", о провокациях в социальных сетях и о том, что нужно будет сделать после схода воды в интервью ТАСС рассказал мэр города Тулуна Юрий Карих. — Юрий Владимирович, сейчас в социальных сетях много противоречивой информации о том, как вели себя власти и жители города, когда началось затопление. Что же происходило на самом деле? Удалось ли предупредить жителей города? — Людей мы предупреждали, и первые два дня мы еще боролись с водой на подступах, затыкали дыры в слабых местах дамбы. Прогноз был таким, что уровень воды не превысит 9,5 м, а дамба рассчитана на то, чтобы сдерживать до 10 м. Она была построена с учетом отметок самого большого наводнения в Тулуне, которое было в 1984 году. Надо отметить, что строительство дамбы по проекту предполагало три этапа, но проведено было только два. В следующем году должен был быть проведен третий этап защиты города от воды: расширение русла реки, уборка одного острова, который влияет на прохождение воды, расчистка русла реки Азейка – по проекту, эти работы были запланированы. Будет ли он проведен и насколько сложно будет восстановить дамбу можно будет сказать только после того, как сойдет вода.

До затопления города были две низменности, два слабых места – переулок Больничный и улица Больничная, через которые вода могла попасть в город

Мы два дня на них свозили все силы, отсыпали дамбу, чтобы вода не прошла, делали земляной вал рядом с тем местом, где дамба закончилась. Надо сказать, что через эти места мы воду не пустили – она хлынула через верх дамбы. Я читал информацию наших агентств, которые пишут, что дамба не выдержала – это неправда. Да, она в одном месте по шлюзовой трубе стала пропускать воду, причем не по самой трубе, а сверху, и мы в первый день, 27 числа, просто ее забивали – грунтом, тяжелыми камнями, погрузчики работали, экскаваторы с одной и другой стороны дамбы.

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Но ночь простояли, на следующее утро, часов в 10 утра, вода опять начала сочиться, и мы снова боролись с водой. Все места, где дамба просела - мы видели, что вот-вот вода просочится видели. До последнего отсыпали, и техника до последнего на месте работала. Не ждали, что вода поднимется выше 10 м, - латали ее. Одновременно, конечно же, население предупредили. Часть людей выезжала, эвакуировалась, вывозила свое имущество, но некоторые возвращались в свои дома. Люди не верили до последнего, некоторые даже по дамбе ходили, когда вода шла через нее - пятки намочили, потом начали убегать. — Почему же люди до последнего не верили? — Город топило очень крупно четыре раза, крупные наводнения были, но вода доходила где-то до отметки 10,5 м, максимум, 11 м. Многие во время таких наводнений просто могли отсидеться на крыше, даже со скотом и домашними животными. Люди прекрасно знают, что живут в зоне затопления, но никто не ожидал, что подъем воды в реке будет 14 м, тем более, что в верховьях вода начала падать. Обычно, когда в верховьях вода начинает падать, на следующие сутки снижается уровень воды и ниже по течению. В первый день получилось так, что мы дали сводку, в ней было указано, что вода спала в верховьях, а вместо ожидаемого спада воды в реке у города, наоборот, произошел резкий скачок – до 80 см. Моментальный... Просто-напросто пришлось - бежали кто куда. В этой ситуации волонтеры сработали отлично – работали, предупреждали людей, помогали вывозить жителей, пока вода еще не поступала на улицы. — Тем не менее говорят, что власти успокаивали население и говорили, что вода пойдет на убыль, призывали остаться в городе? — Мы население успокаивали, чтобы не было паники, потому что в какой-то момент люди спрашивали: "А правда ли, что уже движение остановлено на мосту?". Это еще 27 июня было, когда вода была на уровне 7,5 м и режим ЧС не был объявлен.

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Тогда уже были предупреждения, информация о том, что необходимо эвакуироваться. И в это же время пошли негативные сообщения в соцсетях, что мост закрыли, что движения по мосту нет, что дамбу прорвало… Мы людей призывали получать достоверную информацию только с сайта администрации, и может быть кто-то не понял, может быть, по какой-то иной причине, но сложилось мнение, что мы успокаиваем и заверяем в том, что наводнения не будет. Хотя говорили совершенно другое, призывали не паниковать, сохранять спокойствие, быть бдительными, собирать вещи и эвакуироваться. Я сам все это время был на дамбе. Когда люди приходили посмотреть, я говорил: "Собирайтесь: вещи, детей собирайте и уезжайте куда-нибудь на возвышенность - к родственникам, знакомым, потому что у нас возможен большой подъем воды". — Было ли сразу понятно, что будет такой уровень воды? — Нет. Никто не думал, никто не знал, прогнозов не было, что вода поднимется почти в два раза выше критической отметки. Никто об этом не думал. — По вашим ощущениям, люди сплотились, когда произошло ЧП? — Да, безусловно. Огромное спасибо спасателям, которые сутками людей спасали. Огромное спасибо жителям Тулуна, которые в собственности имели плавсредства, которые всю ночь и следующий день ездили, снимали людей с крыш. Спасательная операция продолжалась практически сутки. Задача стояла такая: пока человека видим на крыше дома или возвышенности – его вывезти. Работали все слажено, четко.

Сейчас, уже после беды, спасибо коллегам, мэрам, людям, которые оправляют в адрес Тулуна гуманитарную помощь – она действительно сегодня нужна и раздается на пунктах приема

Сейчас город разделен на несколько частей, но управление налажено, потому что я на одном берегу, мой заместитель на другом, полиция тоже разделилась, скорая помощь – сразу машины перегнали на другую сторону, как и часть пассажирского транспорта. Работа по оказанию медпомощи, охране правопорядка, общественного транспорта ведется по всему городу. Единственное, на одной из сторон возникают затруднения при заправке транспорта топливом, потому что три заправочные станции оказались под водой. — Организован подвоз топлива? — Да, он уже идет, отправлен бензовоз, он заправляет технику и транспорт, который перевозит людей от затопленных улиц к пунктам временного размещения. — Вы сказали, что многие отправляют гуманитарную помощь. То есть, по вашим ощущениям, всю страну сплотила эта беда? — Да, и огромное спасибо всем, кто остался неравнодушен к нашей беде. Но нужно констатировать, что есть и факты провокаций, направленные на то, чтобы дискредитировать и власть, и тех людей, которые стараются оказать помощь пострадавшим – не без этого. Даже был создан сайт-двойник сайта администрации, который дает неверную и противоречивую информацию – это очень прискорбно. Если говорить о том, как работают власти города – специалисты в администрации трое суток не спали, все измотаны, оказывают людям помощь и "с нуля" организовывали работу и пунктов временного размещения и оказание гуманитарной помощи. Она идет к нам по железной дороге, вагоны надо разгрузить, на следующий день погрузить, чтобы раздать людям. Это колоссальная работа, в которую включились также волонтеры. Знаете, я не могу не отметить, какая у нас замечательная молодежь. Они уставшие засыпают буквально на лестницах в администрации, но как только поступает команда ехать на вокзал – они все как один встают и готовы к работе. — Была информация о случаях мародерства. В такой ситуации сложно их избежать, но удалось ли решить эту проблему? — К сожалению, были случаю, но полиция арестовала этих людей. Изначально было двое мародеров, сколько задержано сейчас – не могу сказать, это работа полиции. — В понедельник стало известно о том, что число жертв по всей области выросло до 12 человек. Продолжает ли поступать информация о пропавших без вести сейчас? — Есть обращения....У нас работает горячая линия, которая все подобные заявления отслеживает. Интересное письмо пришло из Бурятии, оно передо мной. В нем сказано, что один из жителей нашего города находится сейчас в соседней республике, в селе Кижинга – человек сам объявился и дал знать, где он, чтобы мы не тратили время и силы на его поиски. Все знают, что мы работаем по спискам, по спискам распределяем помощь, и это письмо о многом говорит. — Как сейчас можно охарактеризовать обстановку в городе? Какие задачи в первую очередь стоят перед властями города, какие из множества проблем после затопления города необходимо решить как можно скорее? — Сейчас вода начала уходить, но не такими темпами, как мы хотели бы, а очень медленно. Идет расчистка города и проезжей части от мусора, но самая главная задача на сегодняшний день — обеспечить город питьевой водой, потому что водозаборы затоплены.

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