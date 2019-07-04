Джузеппе Конте: Рим гостеприимно встретит Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин приезжает в четверг с официальным визитом в Италию после четырехлетнего перерыва. Какие ожидания у итальянского руководства от этого визита, какими оно видит перспективы развития двусторонних отношений и пути преодоления санкционного режима, как Италия готовится к зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2026 году в Кортина-д'Ампеццо, — обо всем этом председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Он также затронул темы, обсуждавшиеся на недавнем заседании "двадцатки" в японской Осаке, и коснулся противоречий по некоторым вопросам с США. — Господин премьер-министр, благодарю вас за эту нашу встречу. Мы беседуем с вами буквально за несколько часов до вашей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибывает с официальным визитом в Италию. Что вы ожидаете от этой встречи и от визита в целом? — У меня будет возможность ответить президенту Путину тем же гостеприимством, с которым он меня встречал в Москве в октябре прошлого года. Нам предоставляется возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания. Кроме того, будет возможность встретиться с предпринимателями, с которыми также можно будет обсудить укрепление сотрудничества. — В этом году наши страны отмечают 95-летие установления дипломатических отношений. Как вы оцениваете нынешнее состояние и перспективы двусторонних связей? — Уровень двусторонних отношений мне кажется очень хорошим, их укрепляют еще и превосходные личные отношения с президентом Путиным. — Вы даже назвали их дружескими. — Именно так. Мы встречались и долго общались на международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине. Только что виделись в Осаке на саммите Группы двадцати. И во всех этих случаях контакты были очень дружественными. Хотел бы напомнить, что отношения между нашими странами традиционно были крепкими. В наших странах всегда внимательно относились друг к другу, и не только в плане экономических отношений, но и в плане культурного взаимодействия. Наши народы проявляют интерес к культурам друг друга. И это очень важно, потому что служит крепкой основой для построения экономических и торговых связей.

Хочу также напомнить, что ровно 50 лет назад, в разгар холодной войны итальянская компания Eni ("Эни") подписала в СССР первый энергетический контракт о поставках газа из советской "империи" в Италию

И это уже стало важным сигналом взаимного внимания и заинтересованности в развитии отношений. — Вы упомянули первый контракт, но сегодня более 500 итальянских компаний работают в России. Двустороннее взаимодействие между Россией и Италией развивается в самых разных областях: торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной, в сфере автомобилестроения и транспорта, авиации, промышленной кооперации. В каких из них отношения наиболее успешно развиваются и где остается еще нереализованный потенциал?

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— Мы успешно и эффективно сотрудничаем в очень многих областях и даже изобретаем особые взаимовыгодные формы партнерства. Можно было бы больше использовать потенциал в области промышленного машиностроения, транспортного сектора, туризма, в сельском хозяйстве, где у нас большой опыт и конкурентоспособные кластеры. На мой взгляд, более интенсивными могли бы быть культурные и университетские обмены, сотрудничество в области научных исследований, многим мы можем обменяться в сфере новых технологий. Возможностей огромное количество. Мы участвовали в ПМЭФ, в очередной раз этот форум стал крайне интересной площадкой, на которой мы еще раз продемонстрировали свою заинтересованность в ваших инициативах и готовность к полномасштабному сотрудничеству во всех областях. — Культурные, гуманитарные связи между Россией и Италией, которые вы уже упомянули, традиционно являются очень насыщенными и многообразными. Италия всегда привлекала российских художников и писателей, а в России творили итальянские зодчие, скульпторы, музыканты, художники. Что нового можно предложить в области культурного сотрудничества и какие его темы на сегодняшний день актуальны? — Мы должны создать базу культурного общения, позволяющую генерировать новые инициативы. В этой связи я лично уделяю большое внимание институтам культуры, языковым школам, чтобы наши граждане могли изучать русский, а россияне — осваивать итальянский. Я выступаю за культурные обмены и очень рад, что Италия смогла предложить российским любителям искусства возможность увидеть картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", которая из галереи Уффици будет доставлена на Восточный экономический форум во Владивостоке. Мы приветствуем такого рода инициативы. Это верный способ нарастить культурные обмены через развитие туризма. Туристические поездки итальянцев в Россию и россиян в Италию создают основу для более углубленного познания культур друг друга.

Описание Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман © Алексей Голубев/ТАСС

— Последние два дня у вас были крайне напряженными: в Брюсселе с европейскими коллегами вы определяли будущих руководителей ЕС. Более 60 лет связывают вашу страну с этим европейским объединением, у истоков которого она стояла. Как сегодня Италия ощущает себя в европейском доме? Вы высказываетесь за построение отношений с ЕС с учетом национальных интересов, конструктивного диалога. Что на нынешнем этапе вам кажется наиболее важным в ЕС? — Европа переживает непростые времена.

Это как здание, которое не проектировалось изначально для всех, но разрасталось со временем. Поскольку с самого начала проект не был законченным и окончательным, он растет и развивается, и иногда вскрываются проблемы по ходу этого развития. Важно знать и признавать сильные и слабые места ЕС, и поэтому я лично и моя страна высказываем критику с тем, чтобы внести конструктивный вклад в усовершенствование сообщества

Я всегда повторяю, что нам нужны не такие приверженцы Европы, которые всем довольны, но те, которые отдают себе отчет в проблемах и пытаются найти им наилучшее решение. Я не вижу противоречия между национальными интересами и европейским проектом. Мы должны научиться отвечать интересам граждан: итальянцев, французов, испанцев и т.д. и вписать эти интересы в рамки общей стратегии. Мы должны избежать, в том числе через изменение европейских правил, чтобы европейский дом душил законные ожидания отдельных стран. — Тогда уточняющий вопрос. Многие эксперты говорят, что нынешняя американская администрация стремится к ослаблению ЕС. Согласны ли вы с этим? И что, на ваш взгляд, может сделать Европа, чтобы защитить свои интересы от давления из-за океана? — США сейчас уделяют много внимания национальным интересам. Президент Трамп совершенно закономерно старается защитить национальные интересы в промышленности и экономике Америки. Его отношение очень жесткое ко всему, что касается национальных интересов. И нам нужно вести диалог, потому что все мы живем в глобальном рыночном пространстве, и не существует экономики, которая может быть полностью автономна, мы все должны участвовать в этом диалоге. Мы все должны внести вклад в реформирование ВТО — организации, которая родилась много лет назад на основе правил и процедур, которые пора адаптировать к новым условиям. Я надеюсь, что война пошлин быстро завершится, потому что в этом универсальном и глобальном пространстве никто не выигрывает от протекционизма. Совершенно естественно стремление защищать в одностороннем порядке свои компании и собственные экономические инициативы, но естественно и то, что протекционизм вызывает зеркальную реакцию, и это создает напряженность в торговле, которая никому не выгодна. Поэтому следует найти способ, в том числе реформируя международную систему торговли, чтобы прийти к равновесию, ситуации, в которой все могут быть удовлетворены обновленными правилами. — Мы не можем обойти вопрос о санкциях Евросоюза в отношении России. Вы всегда выступали за отмену антироссийских санкций. Но тем не менее недавно срок их действия был продлен, а страдают от этого отношения между Россией и Италией. Как сделать так, чтобы наши страны не становились заложниками различных возникающих трудностей между Италией и ЕС? — Я всегда говорил и повторяю, что санкции — не самоцель, они применяются, чтобы достигнуть определенной цели, и в данном случае эта цель — выполнение минских соглашений. Италия пытается работать над преодолением санкционного режима, но для этого нужны определенные шаги, конкретные сигналы с обеих сторон — и со стороны Украины, и со стороны России. На данном этапе никто не может решить проблему в одностороннем порядке. Италия не участвует в "нормандском формате", но готова внести вклад, чтобы придать новый импульс этому процессу и получить конкретные результаты. Италия всегда готова, когда может, внести свой вклад в мирное урегулирование конфликтов. Поэтому необходимо работать в этом направлении. Проблема заключается в том, что односторонние действия в рамках нынешнего европейского механизма не принесли бы результата даже России, поэтому мы работаем внутри европейской системы над тем, чтобы достичь результатов, привлекая к конструктивному диалогу все стороны. — Вы упомянули недавнюю встречу с российским президентом в Японии на саммите "двадцатки". Каково ваше впечатление от этого форума? Что из достигнутого на нем считаете наиболее важным, продуктивным, а что — требующим дальнейшей проработки? — Группа двадцати — это важный формат, потому что позволяет лидерам стран 20 крупнейших экономик обсудить глобальные вызовы. В Японии мы коснулись актуальной темы климатических изменений, проблем высококачественных инфраструктурных объектов, мы все вместе поразмышляли над тем, как цифровые технологии меняют систему отношений на рынке труда. Все эти темы крайне важны.

На нас лежит ответственность понять, куда мы движемся, как меняются наши системы координат