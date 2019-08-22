Посол КНР в РФ: буду отдавать все силы укреплению дружбы между нашими странами

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в первом интервью после прибытия в Москву рассказал ТАСС о своих планах на этом посту, новой российско-китайской дорожной карте по корейскому урегулированию, перспективах переговоров с РФ и США по ядерному разоружению, а также ответил на вопросы об участии КНР в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. — Какие цели вы ставите перед собой в качестве нового посла КНР в РФ? Какие места в России рассчитываете посетить? — В июне этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подняли уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В результате двусторонние отношения вступили в период активного развития на еще более высоком уровне, направившись к таким целям и по такому курсу, как "стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая интеграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и взаимная выгода".

На фоне этих больших событий, имеющих важное историческое значение, я вступил в должность 16-го чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации, глубоко ощущая почетность своей миссии и большую ответственность. На новом посту я буду отдавать все физические и душевные силы делу развития передаваемой из поколения в поколение дружбы между Китаем и Россией, неуклонно претворять в жизнь все важные договоренности, достигнутые главами двух стран, а по случаю празднования 70-летия со дня установления дипотношений между Китаем и Россией я буду тщательно исполнять свой долг, добросовестно работать, прилагать все силы для того, чтобы китайско-российские отношения в новую эпоху продолжали сохраняться и развиваться на высоком уровне. В прошлом я в течение одного года обучался в России, а после того, как начал работать, неоднократно сюда приезжал. Став послом, я получил счастливую возможность подольше остаться на этой необъятной земле, познать ее особенности и обычаи, почувствовать притягательную силу ее культуры, изведать очарование ее истории. Моя душа полна ожиданий. В настоящий момент китайско-российские отношения переживают наилучший период в своей истории: стратегическое взаимодоверие непрерывно растет, обмены и сотрудничество во всех сферах бурно развиваются. Больше всего я хочу посетить стройплощадки проектов двустороннего практического сотрудничества, места проведения культурных обменов, научных форумов и военных учений, хочу побольше поездить, посмотреть и послушать, чтобы еще лучше отдавать свои силы развитию китайско-российских отношений в новую эпоху. — Для Китая и китайско-российских отношений 2019 год — особенный. Какие праздничные мероприятия проведут стороны до конца этого года? Какие ожидания связывает китайская сторона с регулярной встречей глав правительств КНР и РФ, которая состоится в России во втором полугодии? — В этом году отмечается 70-летие со дня образования Нового Китая и 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, так что нынешний год имеет особое значение для двух стран и живущих в них народов. В этом году в третий день первого месяца по китайскому лунному календарю премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил посольство КНР в РФ, где принял участие в торжествах по случаю китайского Праздника весны, что стало хорошим началом совместных праздничных мероприятий в честь 70-летия со дня установления дипотношений. В июне председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный визит в Россию и вместе с президентом РФ Владимиром Путиным дал старт китайско-российским отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В ходе визита руководители двух стран присутствовали на ряде важных мероприятий, включая концерт по случаю 70-летия со дня установления дипотношений между Китаем и Россией, а также церемонию открытия павильона больших панд в Московском зоопарке. Тем самым они вывели совместные праздничные мероприятия в кульминационную точку.

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На второе полугодие намечена серия двусторонних визитов на высоком уровне в рамках таких важных мероприятий, как Восточный экономический форум 2019 года, регулярная встреча глав правительств КНР и РФ, регулярные обмены между парламентами двух стран, празднование 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики. Стороны продолжат реализацию достигнутого в июне руководителями двух стран стратегического консенсуса о развитии китайско-российских отношений в новую эпоху, будут углублять взаимное доверие, стимулировать сотрудничество и содействовать развитию. Стороны также запланировали разнообразные праздничные мероприятия в рамках торжеств по случаю 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, чтобы, оглянувшись на прошлое и устремив взор в будущее, непрерывно укреплять социальную основу передаваемой из поколения в поколение китайско-российской дружбы, содействовать устойчивым и долгосрочным отношениям между двумя странами. В настоящий момент стороны ведут интенсивные приготовления к новому раунду регулярных встреч между главами правительств Китая и России, в частности, позитивные подвижки могут быть достигнуты в таких областях, как стратегические крупные проекты, товары сельскохозяйственного происхождения, авиация и космонавтика, цифровая экономика, научно-технические инновации. Я надеюсь, что стороны используют этот раунд регулярных встреч в качестве новой возможности для дальнейшего выявления потенциала роста и активизации благоприятных факторов, чтобы стремительно продвигаться к цели по выведению товарооборота между КНР и РФ на уровень $200 млрд. — Господин посол, позвольте спросить, кто возглавит китайскую делегацию для участия в Восточном экономическом форуме в этом году? Какие соглашения стороны планируют подписать? — Восточный экономический форум является важной площадкой, организованной российской стороной с целью продвижения экономического сотрудничества субъектов Федерации Дальневосточного федерального округа (ДФО) с регионами Северо-Восточной Азии вплоть до стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В настоящее время уже успешно проведено четыре форума, которые собрали большое количество иностранных инвесторов, внесли жизненную силу в развитие ДФО, а также оказали положительное воздействие на АТР.

Китай каждый год направляет многочисленную торговую делегацию для участия в форуме

В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин лично посетил 4-й ВЭФ, где совместно с президентом Владимиром Путиным определил развитие двустороннего межрегионального сотрудничества, а также вместе с представителями Северо-Восточной Азии обсудил основной план по обеспечению мира и развития региона. Китайская сторона уделяет повышенное внимание ВЭФ и его связующей роли и в этом году также направит делегацию высокого уровня для участия в форуме. В настоящее время под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху, уровень сотрудничества двух сторон в различных областях непрерывно повышается. Китай готов, пользуясь данной возможностью, продолжать усиливать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, укреплять уровень регионального сотрудничества на благо двух государств и их народов. — Как вы считаете, какие направления в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран являются наиболее перспективными? — В то время как глобальная экономика сталкивается с серьезными вызовами со стороны протекционизма и унилатерализма, китайско-российское сотрудничество постоянно наращивает качество, сообща вносит положительную энергию для устойчивого развития глобальной экономики. Торговый оборот между Китаем и Россией в прошлом году побил исторический рекорд, превысив $100 млрд, и в настоящее время приближается к намеченной двумя сторонами грандиозной цели в $200 млрд. Если рассматривать в общем, то страны обладают широкими перспективами в реализации совместных масштабных проектов стратегического характера в таких областях, как энергетика, авиация и космонавтика, транспорт и коммуникации. Стремительными темпами развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, финансов, науки и техники, электронной коммерции и прочих новых отраслях, а сотрудничество в области трансграничной электронной торговли особо выделяется в торгово-экономическом сотрудничестве двух государств.

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Кроме того, 2019 год является завершающим Годом регионального сотрудничества и обменов Китая и России. В региональном сотрудничестве между двумя странами постепенно происходит углубленное сопряжение, учреждены два крупных региональных механизма сотрудничества — "Северо-Восток Китая — Дальний Восток России" и "Янцзы — Волга", которые связали дружественными отношениями 140 провинций, областей и городов. По мере поступательного развития проекта "Один трубопровод, два моста", международных транспортных коридоров "Биньхай-1", "Биньхай-2", экономического коридора Китай — Монголия — Россия и прочих инфраструктурных проектов в транспортной сфере, китайско-российское региональное сотрудничество в рамках транспортно-коммуникационной взаимосвязанности непременно будет постоянно углубляться. Помимо этого, Китай и Россия продолжают усиливать сотрудничество по сопряжению строительства "Пояса и пути" со строительством Евразийского экономического союза, создав образец взаимовыгодного и обоюдовыигрышного регионального экономического сотрудничества. Перспективы дальнейшего сотрудничества в этом чрезвычайно обширны. — Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров представил новую дорожную карту России и Китая по решению проблемы Корейского полуострова. Как вы ее оцениваете? Не могли бы вы рассказать более конкретно о ее содержании? — Китайская сторона неуклонно поддерживает денуклеаризацию полуострова, защищает мир и стабильность на нем. Председатель КНР Си Цзиньпин в этом году совершил успешный визит в КНДР, придав новый импульс процессу политического урегулирования проблемы полуострова. По итогам встречи лидеров КНДР и США в Пханмунджоме был достигнут консенсус о возобновлении рабочих консультаций. Мы считаем, что в нынешней ситуации КНДР и США должны в кратчайшие сроки вновь начать консультации для того, чтобы добиться нового прогресса в процессе политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Это то, чего ожидает все международное сообщество. Вовлеченные стороны должны дорожить столь нелегко достигнутым смягчением диалога и обстановки, вести взаимные разъяснения и проявлять доброжелательность, идти навстречу друг другу, совместно прикладывать активные усилия для продвижения политического урегулирования проблемы Корейского полуострова и его денуклеаризации.

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Будучи соседствующими с Корейским полуостровом странами и постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия постоянно поддерживают тесное взаимодействие и контакты по проблеме полуострова. Мы также совместно обсудили и разработали дорожную карту по политическому урегулированию данной проблемы. Колебания и перипетии в ситуации с Корейским полуостровом за последние десятилетия говорят нам о том, что только через диалог и консультации можно найти выход из положения. Дорожная карта предполагает поэтапную реализацию, призывает и продвигает денуклеаризацию Корейского полуострова и создание мирного механизма, основанного на идее "параллельного продвижения". Эта основополагающая идея является консенсусом Китая и России и в настоящее время также получила повсеместное признание со стороны международного сообщества. Мы видим, что США и КНДР тоже постоянно подстраиваются к этому, демонстрируя желание наладить диалог. Полная денуклеаризация Корейского полуострова, снятие всех озабоченностей КНДР в области безопасности, достижение экономического развития, обеспечение долгосрочного мира и стабильности — вот цель, к достижению которой Китай и Россия прикладывают совместные усилия. Это отвечает интересам народа Корейского полуострова и народов всех стран региона. Китайская сторона продолжит играть в этом конструктивную роль. — 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью утратил силу. Ощутил ли Китай в связи с этим угрозу безопасности? Воплотит ли Китай надежды США на то, что он изменит позицию и присоединится к переговорам по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении? — США игнорируют решительные протесты со стороны международного сообщества и упорно настаивают на выходе из ДРСМД. Это не только подорвало глобальную стратегическую устойчивость, но и обострило напряженность и недоверие между крупными государствами, увеличило неопределенность в сфере ядерного оружия, и, боюсь, это может вызвать новый виток гонки вооружений, а также увеличить риск возникновения конфликтов во многих регионах по всему миру.

Китайская сторона возражает против выхода США из ДРСМД

ДРСМД является двусторонним соглашением, связывающим США и Россию, которые обладают более 90% мирового ядерного арсенала. Китай находится далеко от уровня США и России по количеству ядерного оружия, это нельзя и сравнивать, и использование КНР для оправдания своего выхода из ДРСМД является абсурдным. Китай возражает против использования любой другой страны в качестве предлога в вопросе контроля над вооружениями, не имеет желания и не видит необходимости участия в американо-российском переговорном процессе по ядерному разоружению. США и Россия должны в соответствии с долгосрочным консенсусом международного сообщества надлежащим образом нести особую и первоочередную ответственность за ядерное разоружение, продолжать и дальше на подотчетной и необратимой основе значительно и существенно сокращать ядерные арсеналы с тем, чтобы создать условия и среду для вступления других стран, обладающих ядерным оружием, в процесс многостороннего ядерного разоружения. Китай никогда не сходил с пути мирного развития, от начала и до конца придерживается политики оборонительного характера, постоянно сдерживает себя в развитии ядерных сил, всегда поддерживает минимальный уровень своих потребностей по обеспечению национальной безопасности, никогда не соревнуется с другими странами в капиталовложениях, количестве, масштабности, а также всецело соблюдает ядерную стратегию о неприменении первым ядерного оружия. Китай не может представлять угрозу для какой-либо страны, а также не может безучастно наблюдать за нанесением ущерба своим интересам и будет принимать все необходимые меры по защите интересов и безопасности страны. — Китай последовательно выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Какие, на ваш взгляд, необходимы усилия для его сохранения? — СВПД имеет важное значение и не может быть заменен. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 и положениями 25-й статьи Устава ООН китайская сторона решительно поддерживает последовательную и всеобъемлющую реализацию данного соглашения. Китай высоко оценивает строгое выполнение Ираном всех требований СВПД, что неоднократно подтверждало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и надеется, что все участники СВПД также будут серьезно и ответственно относиться к выполнению собственных обязательств.