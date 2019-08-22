Посол КНР в РФ: буду отдавать все силы укреплению дружбы между нашими странами

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в первом интервью после прибытия в Москву рассказал ТАСС о своих планах на этом посту, новой российско-китайской дорожной карте по корейскому урегулированию, перспективах переговоров с РФ и США по ядерному разоружению, а также ответил на вопросы об участии КНР в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
— Какие цели вы ставите перед собой в качестве нового посла КНР в РФ? Какие места в России рассчитываете посетить?
— В июне этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин подняли уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В результате двусторонние отношения вступили в период активного развития на еще более высоком уровне, направившись к таким целям и по такому курсу, как "стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая интеграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и взаимная выгода".
На фоне этих больших событий, имеющих важное историческое значение, я вступил в должность 16-го чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации, глубоко ощущая почетность своей миссии и большую ответственность. На новом посту я буду отдавать все физические и душевные силы делу развития передаваемой из поколения в поколение дружбы между Китаем и Россией, неуклонно претворять в жизнь все важные договоренности, достигнутые главами двух стран, а по случаю празднования 70-летия со дня установления дипотношений между Китаем и Россией я буду тщательно исполнять свой долг, добросовестно работать, прилагать все силы для того, чтобы китайско-российские отношения в новую эпоху продолжали сохраняться и развиваться на высоком уровне.
В прошлом я в течение одного года обучался в России, а после того, как начал работать, неоднократно сюда приезжал. Став послом, я получил счастливую возможность подольше остаться на этой необъятной земле, познать ее особенности и обычаи, почувствовать притягательную силу ее культуры, изведать очарование ее истории. Моя душа полна ожиданий. В настоящий момент китайско-российские отношения переживают наилучший период в своей истории: стратегическое взаимодоверие непрерывно растет, обмены и сотрудничество во всех сферах бурно развиваются. Больше всего я хочу посетить стройплощадки проектов двустороннего практического сотрудничества, места проведения культурных обменов, научных форумов и военных учений, хочу побольше поездить, посмотреть и послушать, чтобы еще лучше отдавать свои силы развитию китайско-российских отношений в новую эпоху.
— Для Китая и китайско-российских отношений 2019 год — особенный. Какие праздничные мероприятия проведут стороны до конца этого года? Какие ожидания связывает китайская сторона с регулярной встречей глав правительств КНР и РФ, которая состоится в России во втором полугодии?
— В этом году отмечается 70-летие со дня образования Нового Китая и 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, так что нынешний год имеет особое значение для двух стран и живущих в них народов.
В этом году в третий день первого месяца по китайскому лунному календарю премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил посольство КНР в РФ, где принял участие в торжествах по случаю китайского Праздника весны, что стало хорошим началом совместных праздничных мероприятий в честь 70-летия со дня установления дипотношений.
В июне председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный визит в Россию и вместе с президентом РФ Владимиром Путиным дал старт китайско-российским отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. В ходе визита руководители двух стран присутствовали на ряде важных мероприятий, включая концерт по случаю 70-летия со дня установления дипотношений между Китаем и Россией, а также церемонию открытия павильона больших панд в Московском зоопарке. Тем самым они вывели совместные праздничные мероприятия в кульминационную точку.
На второе полугодие намечена серия двусторонних визитов на высоком уровне в рамках таких важных мероприятий, как Восточный экономический форум 2019 года, регулярная встреча глав правительств КНР и РФ, регулярные обмены между парламентами двух стран, празднование 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики.
Стороны продолжат реализацию достигнутого в июне руководителями двух стран стратегического консенсуса о развитии китайско-российских отношений в новую эпоху, будут углублять взаимное доверие, стимулировать сотрудничество и содействовать развитию. Стороны также запланировали разнообразные праздничные мероприятия в рамках торжеств по случаю 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, чтобы, оглянувшись на прошлое и устремив взор в будущее, непрерывно укреплять социальную основу передаваемой из поколения в поколение китайско-российской дружбы, содействовать устойчивым и долгосрочным отношениям между двумя странами.
В настоящий момент стороны ведут интенсивные приготовления к новому раунду регулярных встреч между главами правительств Китая и России, в частности, позитивные подвижки могут быть достигнуты в таких областях, как стратегические крупные проекты, товары сельскохозяйственного происхождения, авиация и космонавтика, цифровая экономика, научно-технические инновации. Я надеюсь, что стороны используют этот раунд регулярных встреч в качестве новой возможности для дальнейшего выявления потенциала роста и активизации благоприятных факторов, чтобы стремительно продвигаться к цели по выведению товарооборота между КНР и РФ на уровень $200 млрд.
— Господин посол, позвольте спросить, кто возглавит китайскую делегацию для участия в Восточном экономическом форуме в этом году? Какие соглашения стороны планируют подписать?
— Восточный экономический форум является важной площадкой, организованной российской стороной с целью продвижения экономического сотрудничества субъектов Федерации Дальневосточного федерального округа (ДФО) с регионами Северо-Восточной Азии вплоть до стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В настоящее время уже успешно проведено четыре форума, которые собрали большое количество иностранных инвесторов, внесли жизненную силу в развитие ДФО, а также оказали положительное воздействие на АТР.
В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин лично посетил 4-й ВЭФ, где совместно с президентом Владимиром Путиным определил развитие двустороннего межрегионального сотрудничества, а также вместе с представителями Северо-Восточной Азии обсудил основной план по обеспечению мира и развития региона. Китайская сторона уделяет повышенное внимание ВЭФ и его связующей роли и в этом году также направит делегацию высокого уровня для участия в форуме.
В настоящее время под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху, уровень сотрудничества двух сторон в различных областях непрерывно повышается. Китай готов, пользуясь данной возможностью, продолжать усиливать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, укреплять уровень регионального сотрудничества на благо двух государств и их народов.
— Как вы считаете, какие направления в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран являются наиболее перспективными?
— В то время как глобальная экономика сталкивается с серьезными вызовами со стороны протекционизма и унилатерализма, китайско-российское сотрудничество постоянно наращивает качество, сообща вносит положительную энергию для устойчивого развития глобальной экономики. Торговый оборот между Китаем и Россией в прошлом году побил исторический рекорд, превысив $100 млрд, и в настоящее время приближается к намеченной двумя сторонами грандиозной цели в $200 млрд.
Если рассматривать в общем, то страны обладают широкими перспективами в реализации совместных масштабных проектов стратегического характера в таких областях, как энергетика, авиация и космонавтика, транспорт и коммуникации. Стремительными темпами развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, финансов, науки и техники, электронной коммерции и прочих новых отраслях, а сотрудничество в области трансграничной электронной торговли особо выделяется в торгово-экономическом сотрудничестве двух государств.
Кроме того, 2019 год является завершающим Годом регионального сотрудничества и обменов Китая и России. В региональном сотрудничестве между двумя странами постепенно происходит углубленное сопряжение, учреждены два крупных региональных механизма сотрудничества — "Северо-Восток Китая — Дальний Восток России" и "Янцзы — Волга", которые связали дружественными отношениями 140 провинций, областей и городов. По мере поступательного развития проекта "Один трубопровод, два моста", международных транспортных коридоров "Биньхай-1", "Биньхай-2", экономического коридора Китай — Монголия — Россия и прочих инфраструктурных проектов в транспортной сфере, китайско-российское региональное сотрудничество в рамках транспортно-коммуникационной взаимосвязанности непременно будет постоянно углубляться.
Помимо этого, Китай и Россия продолжают усиливать сотрудничество по сопряжению строительства "Пояса и пути" со строительством Евразийского экономического союза, создав образец взаимовыгодного и обоюдовыигрышного регионального экономического сотрудничества. Перспективы дальнейшего сотрудничества в этом чрезвычайно обширны.
— Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров представил новую дорожную карту России и Китая по решению проблемы Корейского полуострова. Как вы ее оцениваете? Не могли бы вы рассказать более конкретно о ее содержании?
— Китайская сторона неуклонно поддерживает денуклеаризацию полуострова, защищает мир и стабильность на нем. Председатель КНР Си Цзиньпин в этом году совершил успешный визит в КНДР, придав новый импульс процессу политического урегулирования проблемы полуострова. По итогам встречи лидеров КНДР и США в Пханмунджоме был достигнут консенсус о возобновлении рабочих консультаций.
Мы считаем, что в нынешней ситуации КНДР и США должны в кратчайшие сроки вновь начать консультации для того, чтобы добиться нового прогресса в процессе политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Это то, чего ожидает все международное сообщество. Вовлеченные стороны должны дорожить столь нелегко достигнутым смягчением диалога и обстановки, вести взаимные разъяснения и проявлять доброжелательность, идти навстречу друг другу, совместно прикладывать активные усилия для продвижения политического урегулирования проблемы Корейского полуострова и его денуклеаризации.
Будучи соседствующими с Корейским полуостровом странами и постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия постоянно поддерживают тесное взаимодействие и контакты по проблеме полуострова. Мы также совместно обсудили и разработали дорожную карту по политическому урегулированию данной проблемы. Колебания и перипетии в ситуации с Корейским полуостровом за последние десятилетия говорят нам о том, что только через диалог и консультации можно найти выход из положения. Дорожная карта предполагает поэтапную реализацию, призывает и продвигает денуклеаризацию Корейского полуострова и создание мирного механизма, основанного на идее "параллельного продвижения". Эта основополагающая идея является консенсусом Китая и России и в настоящее время также получила повсеместное признание со стороны международного сообщества. Мы видим, что США и КНДР тоже постоянно подстраиваются к этому, демонстрируя желание наладить диалог.
Полная денуклеаризация Корейского полуострова, снятие всех озабоченностей КНДР в области безопасности, достижение экономического развития, обеспечение долгосрочного мира и стабильности — вот цель, к достижению которой Китай и Россия прикладывают совместные усилия. Это отвечает интересам народа Корейского полуострова и народов всех стран региона. Китайская сторона продолжит играть в этом конструктивную роль.
— 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью утратил силу. Ощутил ли Китай в связи с этим угрозу безопасности? Воплотит ли Китай надежды США на то, что он изменит позицию и присоединится к переговорам по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении?
— США игнорируют решительные протесты со стороны международного сообщества и упорно настаивают на выходе из ДРСМД. Это не только подорвало глобальную стратегическую устойчивость, но и обострило напряженность и недоверие между крупными государствами, увеличило неопределенность в сфере ядерного оружия, и, боюсь, это может вызвать новый виток гонки вооружений, а также увеличить риск возникновения конфликтов во многих регионах по всему миру.
ДРСМД является двусторонним соглашением, связывающим США и Россию, которые обладают более 90% мирового ядерного арсенала. Китай находится далеко от уровня США и России по количеству ядерного оружия, это нельзя и сравнивать, и использование КНР для оправдания своего выхода из ДРСМД является абсурдным. Китай возражает против использования любой другой страны в качестве предлога в вопросе контроля над вооружениями, не имеет желания и не видит необходимости участия в американо-российском переговорном процессе по ядерному разоружению. США и Россия должны в соответствии с долгосрочным консенсусом международного сообщества надлежащим образом нести особую и первоочередную ответственность за ядерное разоружение, продолжать и дальше на подотчетной и необратимой основе значительно и существенно сокращать ядерные арсеналы с тем, чтобы создать условия и среду для вступления других стран, обладающих ядерным оружием, в процесс многостороннего ядерного разоружения.
Китай никогда не сходил с пути мирного развития, от начала и до конца придерживается политики оборонительного характера, постоянно сдерживает себя в развитии ядерных сил, всегда поддерживает минимальный уровень своих потребностей по обеспечению национальной безопасности, никогда не соревнуется с другими странами в капиталовложениях, количестве, масштабности, а также всецело соблюдает ядерную стратегию о неприменении первым ядерного оружия. Китай не может представлять угрозу для какой-либо страны, а также не может безучастно наблюдать за нанесением ущерба своим интересам и будет принимать все необходимые меры по защите интересов и безопасности страны.
— Китай последовательно выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Какие, на ваш взгляд, необходимы усилия для его сохранения?
— СВПД имеет важное значение и не может быть заменен. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 и положениями 25-й статьи Устава ООН китайская сторона решительно поддерживает последовательную и всеобъемлющую реализацию данного соглашения. Китай высоко оценивает строгое выполнение Ираном всех требований СВПД, что неоднократно подтверждало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и надеется, что все участники СВПД также будут серьезно и ответственно относиться к выполнению собственных обязательств.
Надеюсь, что международное сообщество приложит коллективные усилия для защиты предусмотренных соглашением экономических выгод Ирана, создаст иранской стороне благоприятные условия для дальнейшего выполнения ею обязательств по СВПД. В то же время мы надеемся, что США откликнутся на озабоченность международного сообщества и вернутся на путь всеобъемлющей реализации соглашения. Это единственно реальный и эффективный путь устранения нынешней напряженности, урегулирования иранской ядерной проблемы. Китай продолжит вместе с Россией следить за развитием ситуации и сообща прикладывать активные усилия в рамках ООН для разрешения иранской ядерной проблемы и ослабления напряженности.
— Ранее в интервью ТАСС официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что Россия и Китай станут гарантами мирного соглашения талибов с США. Можете ли вы это подтвердить? Какова позиция китайской стороны по вопросу вывода американского контингента из Афганистана?
— Китай, Россия и США поддерживают инклюзивный, ведомый афганцами процесс примирения в Афганистане и готовы оказывать необходимую помощь. Три стороны поощряют афганских талибов в проведении обладающего широкой представительностью внутреннего диалога с другими афганцами, включая правительство страны.
3 августа США и движение "Талибан" запустили новый раунд переговоров. Мы надеемся, что все вовлеченные стороны воспользуются шансом на мир, проявят искренность и активность, сделают то, что должны сделать. Мы рассчитываем на новые подвижки в мирных переговорах, чтобы афганский народ как можно скорее вернулся к миру и стабильности. Китайская сторона намерена вместе с российской стороной и дальше играть конструктивную роль в мирном решении афганского вопроса.
Что касается вывода американских войск из Афганистана, то Китай всегда считал, что военными методами невозможно решить афганский вопрос. Лишь продвижение инклюзивного, ведомого афганцами процесса примирения является единственно реализуемым путем. Китайская сторона всегда играла конструктивную роль в деле продвижения сотрудничества в вопросе примирения всех сторон Афганистана.
Надеюсь, что все стороны приложат усилия к тому, чтобы процесс афганского политического урегулирования и сотрудничества получил стремительное развитие для того, чтобы афганский народ как можно раньше обрел мир, безопасность и процветание. Мы убеждены, что если Афганистан сможет в ранние сроки добиться безопасности, стабильности и развития, то это пойдет на благо всему региону Южной Азии.
Беседовала Лейла Тураянова