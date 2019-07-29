Посол КНР в РФ: "Я всегда стремился познавать и чувствовать Россию"

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Ли Хуэй завершает работу в российской столице и возвращается на родину. Позади десять лет активной деятельности, посвященной укреплению российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, множество поездок по России, которую, по собственным словам дипломата, он исколесил вдоль и поперек. Воспоминаниями о своей работе на посту главы диппредставительства КНР в России Ли Хуэй поделился в статье, написанной им специально для ТАСС. В ней он подводит итог работы на ответственном дипломатическом посту, размышляет о будущем дружеских связей РФ и КНР, рассказывает о незабываемых впечатлениях о наиболее важных и ярких событиях, свидетелем и участником которых стал во время своей миссии в нашей стране.

Описание Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй © Антон Новодережкин/ТАСС

В августе 2009 года я получил назначение на должность посла КНР в России. Вернуться спустя долгие годы в прекрасную Москву, вновь ступив на горячо любимую землю, стало для меня честью и настоящим везением, но я испытал также и еще более глубокое чувство ответственности и своего призвания. Посвятив десять лет своей жизни дипломатическим связям с Россией, я ни на минуту не забывал о том доверии, которое мне оказали страна и народ, настойчиво двигал вперед дипломатию большой державы с китайской спецификой ради осуществления главной миссии — возрождения величия китайской нации. Я непрестанно повышал уровень и значение китайско-российских связей всеобъемлющего стратегического партнерства ради достижения главной цели — формирования международных отношений и человеческого сообщества единой судьбы, настойчиво расширял возможности и достижения строительства "Одного пояса и одного пути" на основе принципа служения государству как внутри страны, так и на международной арене, всеми силами защищал интересы государственного суверенитета, безопасности и развития, исходя из фундаментального положения — приоритета жизненно важных интересов своей страны. Всем сердцем защищал безопасность и законные права граждан Китая за границей, руководствуясь центральной идеей — "человек — основа всего" и "дипломатия для человека". Незабываемые десять лет Сейчас я готовлюсь покинуть этот пост, попрощаться с друзьями, с которыми моя работа свела меня за эти годы. Хоть и трудно расставаться, но я могу с гордостью сказать: это были самые незабываемые десять лет из всего времени моего служения на дипломатическом поприще, поистине золотые десять лет, когда китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства вошли в новую эпоху.

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В 2011 году, спустя три года после моего приезда в Россию, китайско-российские связи вышли на новый уровень, став "отношениями всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия, взаимной поддержки, совместного процветания и дружбы, передающейся из поколения в поколение". Этот новый этап совпал с 10-летней годовщиной подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Отдельно стоит упомянуть, что в марте 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый государственный визит в РФ в качестве главы страны, и за прошедшие с тех пор шесть лет он еще восемь раз посещал Россию. Главы двух государств, подобно близким родственникам, неоднократно обменивались визитами, установив тесные рабочие связи и наладив глубокие дружеские отношения, вместе осуществляя стратегическое руководство и планируя дальнейшее развитие двусторонних связей. Подобная дипломатия на уровне глав государств — высокоуровневая, исключительно плотная, высококачественная — уникальный случай для внешнеполитических связей между великими державами. Это не только свидетельствует о высочайшем значении, которое стороны придают развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, но и объясняет, почему все международное сообщество признает важность той роли, которую китайско-российские связи играют в деле защиты мира, стабильности и развития на планете. Через годы опыта и практики китайско-российские отношения развивались шаг за шагом, чтобы подняться на невиданную ранее новую высоту. Так, в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Россию в июне текущего года главы двух стран вновь подтвердили свою позицию в отношении содержания двусторонних связей: развивать китайско-российские отношения всестороннего стратегического партнерства, направляя силы на достижение целей "взаимопомощи и поддержки, новаторства, всеобщего блага и взаимной выгоды".

Описание Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, 2019 год © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

За эти десять лет китайско-российские контакты на высоком уровне были исключительно плотными. За это время не только сформировалась практика ежегодных взаимных визитов глав государств, но и были созданы механизмы регулярных встреч глав правительств, по сотрудничеству парламентских комитетов, а также механизмы различного уровня по энергетическому, инвестиционному, гуманитарному, торгово-экономическому, региональному сотрудничеству, сотрудничеству в правоохранительной деятельности и стратегической безопасности, механизмы регионального сотрудничества "Янцзы — Волга" и "Северо-Восток Китая — Дальний Восток России". Отдельные регионы двух государств установили отношения дружбы между провинциями, областями и городами, и к настоящему времени число таких регионов-побратимов достигло 140. Кроме того, стороны навели многочисленные мосты регионального и корпоративного сотрудничества, используя в качестве платформы китайско-российские выставки-ярмарки, региональные форумы и "домашние" форумы, выставки и другие мероприятия. За десять лет я исколесил Россию вдоль и поперек, посетил 42 субъекта федерации, побывал на множестве крупных объектов по всей стране, а посольство в то же время провело множество ознакомительных презентаций в 12 субъектах РФ, в том числе в Республике Бурятии, Ульяновской области, Хабаровском крае, Республике Карелии, Башкортостане и ряде других. Масштаб сотрудничества При активном содействии этих механизмов и благодаря совместным усилиям обеих сторон уровень практического сотрудничества двух государств в различных сферах неуклонно растет. В 2009 году объем двусторонней торговли составлял 38,8 млрд долларов, а уже в прошлом году он достиг 107,06 млрд долларов, установив новый исторический рекорд. На протяжении девяти лет Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России, а его доля в общем объеме российской внешней торговли выросла до 15,5 проц. Сейчас Китай и Россия движутся вперед к амбициозной цели, поставленной руководителями двух стран, — довести объем двусторонней торговли до 200 млрд долларов в год. Между тем, продолжает расти масштаб, степень административного представительства и уровень культурных обменов между Китаем и Россией, последовательно проводятся взаимные "Годы языка", "Годы туризма", "Годы молодежных дружеских обменов", "Годы обменов в сфере СМИ", "Годы регионального сотрудничества и обменов" и другие мероприятия государственного масштаба — все ради того, чтобы культурные контакты между народами двух стран стали еще ярче. С момента своего основания в 2012 году Китайский культурный центр в Москве проводит ежегодно сотни культурных мероприятий, по всей стране набирает популярность изучение китайского языка, открываются Институты Конфуция. С этого года в России проводится ЕГЭ по китайскому языку. Общее число китайских и российских иностранных студентов, обучающихся в вузах двух стран, выросло с чуть более 30 тыс. человек в 2009 году до почти 90 тыс. человек. Взаимный туристический поток превысил 3 млн человек. По данным последних опросов общественного мнения в России, с 2009 года Китай переместился с третьего на первое место в рейтинге стран, вызывающих у россиян самые дружеские чувства.

Описание Первый тотальный диктант по китайскому языку для школьников в Институте Конфуция ДФУ, 2017 год © Юрий Смитюк/ТАСС

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Потенциал экономического сотрудничества между двумя странами непрерывно раскрывается, и наши народы извлекают из этого выгоду. Особенно это касается глубокого сопряжения инициативы "Один пояс и один путь", выдвинутой Китаем, и Евразийского экономического союза, которое вывело наше практическое сотрудничество на новый, более высокий уровень, придало ему новый импульс. В мае 2015 года главы двух государств подписали Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути", в котором на стратегическом уровне определили новый план развития двусторонних отношений. Президент России Владимир Путин принимал участие в первом и втором Форумах высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", и это подчеркивает особый статус китайско-российских отношений. Сотрудничество по сопряжению двух стратегий уже принесло свои плоды: крупномасштабные совместные проекты в области энергетики, в том числе ядерной, авиации и космонавтики уже набрали скорость. Стабильно развиваются такие инфраструктурные проекты, как первый китайско-российский трансграничный железнодорожный мост, трансграничный автомобильный мост, международные транспортные коридоры "Приморье — 1" и "Приморье — 2", китайско-монгольско-российский экономический коридор, регулярное грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа и т. д. Между многими китайскими и российскими городами были открыты прямые авиарейсы, что сделало дружеские контакты между народами двух стран еще проще и способствовало китайско-российскому сотрудничеству в туристической сфере. Три крупнейших телекоммуникационных оператора Китая — China Telecom, China Unicom и China Mobile — пришли на российский рынок, расширив свой бизнес в РФ. Стороны активно развивают новые потенциальные точки роста для сотрудничества в торговле сельхозпродукцией и услугами, трансграничной электронной коммерции, освоении Арктики, в области высоких технологий и многих других. Новые вызовы Перед Китаем и Россией в настоящее время стоит историческая задача развития экономики, улучшения жизни народа, процветания государства и нации. Общие интересы обеих стран велики, но столь же велики и стоящие перед ними новые угрозы, новые вызовы, поднимают голову торговый протекционизм и гегемонизм, ситуация с глобальной энергетической безопасностью неустойчива, угроза терроризма не рассеивается, постоянно возникают новые проблемы в горячих точках. Будучи послом своей страны за рубежом, я всегда рассматривал и рассматриваю выполнение достигнутых главами двух государств стратегических соглашений по различным вопросам в качестве своей основной задачи, а поддержку непрерывного углубления и развития двусторонних отношений — как личную ответственность. К счастью, под стратегическим руководством лидеров двух стран и их личном содействии Китай и Россия, опираясь на твердое политическое доверие, плечом к плечу в едином душевном порыве добились взаимной помощи в охране территории, достигли взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества. В 2013 году председатель Си Цзиньпин, выступая в Московском государственном институте международных отношений, выдвинул важные концепции о "сообществе единой судьбы" и "международных отношениях нового типа", которые глубоко пронизали двусторонние связи, создали благоприятные условия для стабильного развития каждой страны, эффективно противостоят различным традиционным и новым угрозам и вызовам безопасности, совместно защитив стабильность и мир во всем мире и международную справедливость, а также оказав содействие развитию международного порядка в еще более справедливом русле.

Описание Корвет "Стерегущий" ВМФ России и судно обеспечения "Ломаху" ВМС КНР во время российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" © Виталий Невар/ТАСС

Благодаря знанию русского языка и интересу к России, я трижды за 16 лет работал в РФ (а еще раньше в СССР) и очень тепло и искренне отношусь к земле и народу этой страны. За текущий период работы меня еще больше стали увлекать русская литература и искусство, я часто читаю и перечитываю Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Чехова, Толстого, Горького и других известных писателей и вдохновляюсь их притягательной силой и мыслями. Я люблю широту лесов, простор полей, глубину Волги, чистоту Байкала и холод Арктики — это позволяет мне познать крепость характера российского народа, его упорство и оптимизм. Я всегда стремился познавать, чувствовать и уважать Россию, поэтому подружился со множеством достойных, образованных и искренне интересующихся дружбой Китая и России коллегами и друзьями, и также почерпнул у них много полезного. Несмотря на то, что многие из этих людей уже навсегда покинули нас, вклад, который они внесли в двусторонние отношения, навсегда оставил след в моем сердце, и по-прежнему буду вспоминать о моментах общения с ними. Недавно я посетил Новодевичье кладбище и другие места, побывал на могилах своих старинных друзей и попрощался с ними. В то же время, с непрерывным развитием китайско-российских отношений, в Россию приезжает все больше студентов, предпринимателей и туристов из Китая. Соотечественники, посещающие Россию, из-за недостаточного знания национальных, социальных особенностей и быта народов России неизбежно в работе и жизни сталкиваются с трудностями. Посольства и консульства Китая в иностранных государствах являются "домом" для граждан Китая, находящихся за рубежом, и будучи "главой дома", я несу ответственность и обязан служить своему народу. Поэтому посольство в России, оказывая правовую поддержку, создавая соответствующие механизмы, оценивая риски, предупреждая от опасностей, призывая к принятию мер предосторожности и быстро разрешая проблемы, тем самым активно создает стену консульской защиты граждан, их интересов, безопасности и благ. Работа посольства и консульств по обеспечению защиты ведется 24 часа в сутки, в короткое время исполнялись все пожелания, требования и срочные нужды соотечественников, чтобы они могли почувствовать домашнее тепло. Кроме того, мы проводили такие мероприятия как "консульство в кампусах", "консульство на предприятиях" и "консульство в регионе", чтобы своевременно и должным образом решать различные проблемы, спорные ситуации и вопросы со сроком пребывания граждан Китая в России.

Описание Туристы из КНР во Владивостоке © Юрий Смитюк/ТАСС

За прошедшие десять лет вспоминаю множество незабываемых мгновений. 23 мая 2019 года президент Владимир Путин в Кремле лично вручил мне орден Дружбы, и это навсегда останется в моей памяти. Эта ценная награда является не только честью, оказанной мне президентом Путиным, но и отражает дружеские чувства российского народа к китайскому. В то же время, эта честь также оказана всему дипсоставу посольства Китая в России и тем, кто неустанно трудился для углубления китайско-российских отношений. Орден будет побуждать меня еще с большим энтузиазмом отдавать все силы великому делу углубления добрососедского и дружественного сотрудничества Китая и России. Мне посчастливилось родиться под счастливой звездой и на посту посла наблюдать за колоссальными изменениями и улучшением китайско-российских отношений на протяжении 10 лет и внести в это собственный вклад. Какое же это счастье! Известный русский писатель Николай Островский во вдохновлявшем несколько поколений китайцев известном романе "Как закалялась сталь" писал: "Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое..." Я хочу поблагодарить за эти десять лет, за это великое время перемен всех коллег и друзей, которые поддерживали меня. Это вы помогли мне выполнить мою миссию.

Описание Президент России Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй на церемонии вручения государственных наград РФ, 2019 год © Михаил Метцель/ТАСС