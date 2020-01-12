Иран создал горячую линию для помощи семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана установило круглосуточную телефонную горячую линию для оказания поддержки семьям погибших в результате недавней катастрофы украинского самолета под Тегераном. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в воскресенье глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"В рамках практических мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы МИД создал горячую линию, которая будет работать круглосуточно", - указал иранский министр. Зариф добавил, что "посольствам Ирана поручено оказывать всю возможную помощь членам семей и родственникам погибших" в результате крушения украинского лайнера.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.